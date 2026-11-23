COP31 chiuso senza un patto comune. Ad Antalya, tuttavia, le parti hanno adottato accordi di lavoro sul finanziamento del clima e designato l’organismo che ospiterà il centro tecnologico. Il registro delle Nazioni Unite permette di distinguere tra le decisioni prese e il progetto di presidenza rimasto senza consenso.

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La conferenza di Antalya si è conclusa il 22 novembre senza accordo sulle due proposte politiche della presidenza del COP31. Tuttavia, altre decisioni sono incluse nel registro della Convenzione sul clima delle Nazioni Unite. Il finanziamento prevede un programma di lavoro e scadenze, non un nuovo importo da pagare. Sulle tecnologie, designano il corpo responsabile per ospitare il centro di supporto.

Un calendario per la revisione dei finanziamenti

Le parti dell’accordo di Parigi hanno precisato le modalità di un programma di lavoro di due anni già stabilito alla conferenza precedente. Il testo adottato a Antalya comprende contributi scritti, workshop in sessioni di organi e relazioni sussidiarie. Invita le parti e gli altri stakeholder a presentare i loro commenti entro il 28 febbraio 2027. Il lavoro sarà esaminato nel novembre 2027 e novembre 2028.

Il mandato riguarda il finanziamento del clima, compreso il ruolo dei paesi sviluppati nel sostenere i paesi in via di sviluppo ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo di Parigi. Il testo afferma che questo lavoro non pregiudica l’attuazione dell’obiettivo di finanziamento collettivo già stabilito. Non crea un fondo separato, un disegno giusto per un progetto, o una nuova busta per l’adattamento.

Il centro tecnologico ha un’organizzazione ospitante

Un’altra decisione seleziona il Programma Ambientale delle Nazioni Unite come agenzia ospite del Centro Tecnologia Climatica. Il centro dovrebbe fornire supporto tecnico richiesto dai paesi in via di sviluppo e assistere le loro controparti nazionali. Il mandato iniziale è di cinque anni dall’entrata in vigore del memorandum d’intesa. La decisione accoglie favorevolmente una stima di $106.2 milioni per i primi cinque anni della proposta del programma. Si tratta di un bilancio proposto, non di un importo pagato. Non corrisponde a un elenco di progetti selezionati o finanziati a Antalya.

Il registro pubblica queste decisioni in versioni anteriori non modificate, in attesa di rapporti completi. Il loro status è diverso da quello del progetto di patto di Antalya, che è rimasto senza accordo. Per sapere che cosa sta cambiando in pratica, è necessario distinguere ciò che è stato adottato, che lavoro è stato mandato e che cosa i finanziamenti rimangono da impegnare.

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