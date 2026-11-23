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Cinque persone sono state arrestate nell’indagine per il sequestro di esplosivi a Qaa, nel nord di Bekaa, secondo le informazioni riportate da Al-Jadeed e LBCI il Lunedi, 23 Novembre. Tre arresti sono stati segnalati nel comunicato stampa rilasciato il giorno precedente dalle forze armate libanesi. In questa fase non è stata trovata alcuna nuova valutazione ufficiale.

Varie versioni sulla trasmissione della cartella

Fonti militari citate da Al-Jadeed indicano che il file è ancora nelle mani della polizia militare e che dovrebbe essere trasmesso al dipartimento di intelligence militare. LBCI riferisce che l’intelligenza militare ha già ripreso l’indagine. Le due catene riportano cinque arresti, ma la data effettiva di questa trasmissione non è stata pubblicamente specificata dall’esercito.

Il destinatario del carico rimane da stabilire

Secondo le stesse fonti citate da Al-Jadeed, i primi elementi dell’indagine identificano un cittadino siriano come il presunto destinatario del carico. L’esercito non ha confermato queste informazioni. Le sue dichiarazioni pubbliche non stabiliscono in questa fase il ruolo preciso di ogni sospettato o il coinvolgimento di un’organizzazione.

Il comando dell’esercito ha annunciato domenica il sequestro di circa 264 chili di materiale esplosivo durante un’operazione condotta sabato 21 novembre nella zona di Macharii al-Qa’a. Secondo il comunicato stampa, i materiali sono stati contrabbandati dalla Siria. L’esercito ha riferito di aver consegnato le convulsioni alle autorità competenti e ha avviato indagini sotto la supervisione della magistratura. Le indagini non pregiudicano le responsabilità.

Che cosa dice l’AFP

Una fonte di sicurezza libanese senza nome ha detto all’AFP che le tre persone annunciate nel primo comunicato stampa non hanno, a suo avviso, affiliazione partigiana. Questa dichiarazione riguarda solo queste tre persone. La dichiarazione dell’esercito non menziona Hezbollah e non identifica il proprietario del carico.

Le cinque persone perseguite nel Libano settentrionale, anche di cui l’AFP citando una fonte giudiziaria, sono in un altro caso. Non dovrebbero essere confusi con i cinque arresti riportati a Qaa. Il sequestro del 5 ottobre a Dahr al-Baydar, la cui spedizione Hizbullah rivendicata dalla voce del vice Hassan Fadllallah, è anche una questione separata. Nessun collegamento pubblico è stato stabilito tra questi file e il sequestro del 21 novembre a Qaa.

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