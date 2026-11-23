In Cina, una campagna mira false identità
Il 30 settembre 2026, la Chinese Cyberspace Administration annunciò una campagna di due mesi contro false identità in brevi video. Il suo perimetro è oltre gli avatar. Comprende persone che simulano povertà, malattia o qualifica professionale, così come false raccomandazioni di personalità prodotte con AI.
L’autorità chiede alle piattaforme di monitorare i conti e la diffusione di questi contenuti. Essa afferma che un’etichetta « generata da AI » o « fiction » non esenta il rispetto di altri obblighi. Esso copre anche la produzione seriale e la distribuzione da diversi conti. Queste sono misure annunciate, non provano che tutto il contenuto in questione è scomparso.
Questa distinzione è essenziale per l’utente: sapendo che una faccia è artificiale non dice chi incassa il denaro, se il prodotto sarà consegnato o se la distress segnalato esiste. L’identificazione del venditore rimane una questione separata di identificazione dell’immagine.
Il video non è sufficiente per autenticare un interlocutore
Il problema non è limitato a un formato cinese. In un avviso del 3 dicembre 2024, l’FBI descrive l’uso di testi sintetici, foto, voci e video in frode finanziaria. Cita falsi profili sentimentali, chiama imitando una persona amata in difficoltà e immagini destinate a sollecitare donazioni per false beneficenza.
L’agenzia sottolinea anche che i video possono essere utilizzati per « prova » che un contatto online è reale. Si raccomanda che l’identità sia verificata da un altro canale, ad esempio chiamando un’organizzazione a un numero di ricerca indipendentemente. Per i parenti, una parola concordata può integrare questa verifica. Questi suggerimenti non significano che qualsiasi video artificiale è illegale: l’allerta distingue esplicitamente il contenuto sintetico dal suo uso fraudolento.
Controlla la transazione, non solo faccia
Le raccomandazioni francesi di Cybermalveillance, aggiornate il 5 ottobre 2026 per le vendite tra gli individui, offrono un metodo concreto. Prima di pagare, la storia del venditore, i termini di consegna, i termini di pagamento e i rimedi offerti dalla piattaforma devono essere esaminati. Un rapido invito a proseguire su un corriere esterno merita una vigilanza speciale.
Il regime raccomanda inoltre di verificare la prova del pagamento o della spedizione direttamente con i servizi interessati. Un messaggio simile a quello di un vettore o di un fornitore di pagamento non è una conferma indipendente. Analogamente, l’esistenza di un sistema di pagamento integrato non garantisce automaticamente ogni acquisto: le sue condizioni di protezione devono essere lette.
In un video basato sulla compassione, tre controlli rimangono distinti: è la storia stabilita, chi vende, e che cosa riceve l’acquirente? Un prodotto può essere consegnato senza che la storia sia vera. Al contrario, una storia commovente non dimostra l’identità del venditore o la destinazione del denaro. Separare queste domande evitare di fare un’immagine, comunque convincente, per certificare un’intera transazione.
Illustrazione: Codice di visualizzazione del computer portatile, archivio Libnanews di data non stabilita. Nessun avatar citato, venditore o vittima appare in questa fotografia. Credito: Pixabay/Free-Photos.
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