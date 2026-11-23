A Seoul, Tristan Kim osserva i viaggi giornalieri tra Itaewon e Yeoksam. Sloping strade, sedili riscaldati, rifugi e informazioni sugli autobus alimentano la sua riflessione su una città attenta ai suoi abitanti. Attraverso tre scene e dieci fotografie, interroga il luogo di attesa, manutenzione e accessibilità nello spazio pubblico. Questa testimonianza locale non propone un modello universale: invita a guardare i dettagli concreti che rendono il viaggio meno difficile.

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Tribune inedito – Tristan Kim (Byonghui Kim) – Seoul, Corea del Sud

Una città si rivela anche in attesa

Al mattino, lascio la mia casa nel quartiere di Itaewon, Seoul, per unire il mio posto di lavoro nel campo della costruzione e dell’interior design. Attraverso strade dislocate, incontro negozi che aprono le loro porte e a volte aspetto un autobus nel mezzo del rumore del traffico. Questo viaggio non ha niente a che fare con una cartolina. Eppure, mi conduce ogni giorno alla stessa domanda: cosa rende realmente una città abitabile?

Quando parliamo di modernità sudcoreana, siamo felici di menzionare grattacieli, gigantesche infrastrutture e innovazioni digitali. Questi elementi esistono, ma il comfort di una persona che andrà a lavorare spesso dipende da oggetti più modesti. Un sedile dove è possibile sedersi, un rifugio per il vento, un pannello leggibile o un passaggio sicuro può cambiare la qualità di un normale quarto d’ora. Sono queste piccole decisioni di pianificazione, osservate all’altezza pedonale, che voglio dire.

Prima scena: un pendio a Itaewon

Itaewon è conosciuta per la sua vita notturna e ristoranti, ma le strade residenziali sono anche segnate da forti declino. Una mattina in autunno, sto scendendo una di queste tracce. I cavi elettrici attraversano il cielo, le case si seguono e, a poche centinaia di metri di distanza, il traffico riprende il suo ritmo. In tempo asciutto, la pendenza può sembrare banale. Quando arriva la pioggia o il gelo, lo stesso spazio solleva altre domande: gli anziani possono viaggiare facilmente? Un parente con un passeggino viaggia lì senza paura? Chi se ne frega del suo colloquio?

Una ripida strada residenziale al mattino presto. © Tristan Kim / PG Global Insight

In alcune stradine, ho fotografato tracce visibili di impianti di riscaldamento stradale progettati per limitare i rischi associati al ghiaccio. Non pretendo che questa apparecchiatura funzionasse il giorno della sparatoria, né che elimini tutti gli incidenti. Vedo semplicemente che parte dello sforzo di sviluppo è sotto i nostri piedi, lontano dalle facciate spettacolari. L’utilità di un dispositivo dipende quindi dal suo funzionamento, la manutenzione e l’accessibilità effettiva.

Visibili tracce di riscaldamento della strada in una strada collinare di Itaewon. La fotografia non dimostra che il sistema funzionava durante le riprese. © Tristan Kim / PG Global Insight

Seconda scena: in attesa dell’autobus

A una sosta a Itaewon, un sedile giallo riscaldato attira la mia attenzione. Vicino, un display elettronico annuncia l’arrivo di un autobus, a volte con una stima in pochi minuti. Fotografico questi oggetti, non perché sarebbero straordinari, ma perché rispondono a due esperienze molto ordinarie: essere freddi e non sapere quanto tempo rimane aspettare. Anche un’attesa di dieci minuti non è una parentesi astratta: appartiene alla vita della persona che lo attraversa.

Close-up su una panchina pubblica riscaldata ad una fermata dell’autobus da Itaewon, secondo le osservazioni dell’autore. © Tristan Kim / PG Global Insight

Su altre fermate di Seoul, gli spazi chiusi permettono ai viaggiatori di ripararsi dal freddo o dal calore. Vicino alla stazione di Yeoksam, ho anche osservato una sala d’attesa in vetro, dotata di legno, posti a sedere e informazioni sul traffico. Nulla obbliga a riprodurre esattamente lo stesso modello ovunque. La dimensione di un rifugio, il suo costo energetico, la pulizia, il movimento delle persone e la sua manutenzione devono essere adattati al contesto. La lezione non è che le attrezzature sofisticate sarebbero sempre superiori; È che l’attesa deve essere vista come un’attività umana a suo diritto.

Un rifugio chiuso per i viaggiatori su un viale di Seoul. © Tristan Kim / PG Global Insight

Interno di un rifugio vetrato vicino alla stazione di Yeoksam, con pannelli in legno e spazio di attesa. © Tristan Kim / PG Global Insight

Schermo informazioni sugli autobus in un rifugio vicino alla stazione Yeoksam. © Tristan Kim / PG Global Insight

Dettaglio e dignità

Lavorando nell’edificio e nella disposizione degli interni, ho imparato a guardare oltre nuove superfici. Una lobby può essere elegante ma difficile da usare. Una fermata dell’autobus può sembrare molto semplice e tuttavia essere preziosa se una persona stanca trova un posto lì, se un viaggiatore non familiare nella zona capisce la strada o se una persona con mobilità ridotta può avvicinarsi senza ostacoli. Non basta installare una tecnologia: il suo utilizzo deve essere comprensibile e deve rimanere disponibile nel tempo.

Spesso penso a quello che le fotografie non possono mostrare. Un’immagine cattura un oggetto in un determinato momento; non misura la soddisfazione dell’utente, la qualità della manutenzione, o il costo effettivo per la comunità. Tuttavia, può attirare l’attenzione su buone domande. Quando guardiamo una panchina pubblica, possiamo chiedere chi può sedersi lì. Quando vediamo un cartellone, possiamo chiedere chi è in grado di leggerlo. I dettagli tecnici diventano poi domande di dignità e condivisione del tempo.

Terza scena: un bivio dopo il lavoro

La sera, intorno a Yeoksam, trovo le strade degli edifici per uffici. Le auto si muovono alla luce dei segni e dei lampioni. Le persone che lasciano il lavoro hanno ancora viaggi da completare, collegamenti da trovare e famiglie da unirsi. Autobus e spazi di attesa si adattano a questo movimento. A Seoul, alcuni viali hanno strade e pontili in mezzo alla strada. Ciò riflette una scelta di organizzazione dello spazio collettivo, anche se la congestione e le difficoltà di accesso non scompaiono.

Traffico e uffici alla fine della giornata nel distretto di Yeoksam. © Tristan Kim / PG Global Insight

A mio parere, l’esperienza di un viaggio deve essere vista nel suo complesso: camminare da casa, attraversare un bivio, aspettare, entrare in un veicolo, capire una connessione, e poi arrivare a destinazione. Un sedile riscaldato, informazioni affidabili o un passaggio ben posizionato non sono soluzioni isolate. Diventano utili quando formano una catena sufficientemente coerente che l’utente non deve riparare ogni rottura nel corso stesso.

Fermata degli autobus nel centro di un viale di Seoul, tra itinerari dedicati ai trasporti pubblici. © Tristan Kim / PG Global Insight

All’interno di un autobus usato in un viaggio tra Itaewon e Gangnam. © Tristan Kim / PG Global Insight

Osservare senza esportare certezze

Vivo in Corea del Sud e non scrivo per conto del popolo libanese. Non pretendo di conoscere i vincoli tecnici, economici o politici delle città libanesi. La mia esperienza non dovrebbe quindi servire come un confronto semplicistico tra i paesi. Si tratta di una testimonianza situata: una persona, diversi viaggi e alcune fotografie scattate a Seoul. Le propongo come soggetto di riflessione e non come metodo universale di utilizzo.

Ogni città ha le sue priorità. Un rifugio, una zona ombreggiata, un marciapiede meno affollato, un’indicazione di percorso più chiara o manutenzione regolare può essere utile a diversi gradi a seconda del quartiere. Ciò che merita di essere condiviso da una città all’altra potrebbe non essere una forma di mobili urbani, ma il metodo di chiedere: quali sono le difficoltà concrete che le persone affrontano il loro giorno?

Il volto quotidiano del progresso

Una città può impressionare con le sue torri e reti. A mio avviso, è meglio essere giudicati anche sui suoi modesti gesti: fare una pendenza meno rischiosa, permettere una pausa, proteggere un’aspettativa, indicare un arrivo. Le fotografie che accompagnano questa galleria non dimostrano che Seoul avrebbe trovato la formula di una città perfetta. Mostrano quello che ho notato quando sono andato al lavoro e sono andato a casa.

Continuerò a fotografare queste scene ordinarie. Mi ricordano che uno spazio pubblico non è solo un ambiente tra due edifici: è il luogo in cui si incontrano gli orari, i corpi, le aspettative e le vite di persone che non si conoscono. Il progresso a volte assume la forma discreta di un servizio che permette a qualcuno di tornare a casa con un po’ meno fatica.

Informazioni sull’autore

Tristan Kim (Byonghui Kim) lavora nella costruzione e nella qualità degli accessori interni in Corea del Sud. Situato a Seoul e legato alla città di Gimcheon, ha fotografato e raccontato la vita quotidiana, i viaggi e gli spazi ordinari su PG Global Insight: https://pgglobalinsightblog.wordpress.com/.

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