Oxfam e CEOBS identificano potenziali indicatori di contaminazione per oltre il 99% di Gaza. Questa mappatura non misura le concentrazioni in loco. La relazione distingue tra rischi e analisi stimati in 79 pozzi e chiede l’integrazione dell’inquinamento nei lavori di ricostruzione.

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La prova di potenziale contaminazione appare su più del 99% della Striscia di Gaza, secondo un rapporto di Oxfam e dell’Osservatorio Conflitto e Ambiente (CEOBS) pubblicato lunedì 23 novembre. Sulla base di immagini satellitari e dati aperti, questa stima identifica possibili fonti di inquinamento. Non significa che il campionamento abbia confermato la contaminazione nel 99% del territorio.

Una mappa del rischio, non una misura di inquinanti

Le immagini di danno sono state incrociate con dati sul fuoco e danni a edifici, terreni agricoli, siti industriali e sistemi di trattamento acque o rifiuti. Hanno grigliato il territorio ad una risoluzione di 500 metri e hanno cercato, per ogni area, la presenza di almeno una potenziale fonte di inquinamento. Lo scopo dell’analisi è determinare dove condurre le prime indagini sul campo, non misurare le concentrazioni o quantificare l’esposizione di ciascun abitante.

Il rapporto sottolinea una seconda cifra che non misura la stessa cosa: circa il 78 per cento dell’area di Gaza è stato direttamente colpito dalle operazioni terrestri israeliane, secondo la sua mappatura. L’area stimata del rischio ambientale è più ampia. La polvere e gli inquinanti possono muoversi con vento o acqua, mentre la distruzione dei sistemi di depurazione aggiunge fonti di inquinamento oltre i siti direttamente interessati.

In 79 pozzi testati, indici di inquinamento misurati

Il rapporto distingue questa mappa dai dati disponibili sul campo. Ha citato analisi di qualità dell’acqua condotte nel luglio 2026: coliformi fecali sono stati rilevati nel 19% dei 79 pozzi sotterranei testati. Questo risultato riguarda i pozzi campionati e non può essere esteso all’intera tabella. Gli autori citano anche i rischi associati all’amianto da edifici distrutti, metalli pesanti e polvere da macerie.

Oxfam e CEOBS ritengono che le restrizioni all’ingresso di specialisti e attrezzature di campionamento, così come la distruzione dei laboratori locali, impediscono una valutazione indipendente completa. Essi chiedono il ripristino di questi mezzi e l’integrazione dei rischi di inquinamento nella compensazione e riutilizzo dei sistemi idrici. Senza misurazioni in loco, le mappe vengono utilizzate per fissare priorità, ma per non dichiarare un quartiere sano o determinare la dose di inquinanti a cui i suoi abitanti sono esposti.

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