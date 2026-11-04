Midterms: Bottoms rockes Georgia, secondo AP

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Keisha Lance Bottoms ha vinto il posto del governatore della Georgia, secondo AP. L’ex sindaco di Atlanta batté Rick Jackson e divenne il primo democratico eletto in quell’ufficio dal 1998. L’agenzia annuncia la sua vittoria mercoledì 0224 UTC. Il governatorato ha cambiato le parti, senza determinare le major nel Congresso.