La Democratic Keisha Lance Bottoms vince l’elezione come governatore della Georgia, secondo la Associated Press. L’Agenzia ha attribuito la sua vittoria il 3 novembre 2026 a 2124 Eastern Time, il 4 novembre a 0224 UTC e 0424 Beirut.
Bottoms beats Repubblicano Rick JacksonQuesta è la prima vittoria democratica in questo ufficio dal 1998. Conquisterà il repubblicano Brian Kemp, che non poteva richiedere un terzo mandato. Il governatorato sta quindi cambiando i lati.
Un primo per lo Stato
L’ex sindaco di Atlanta diventa la prima donna nera eletta governatore della Georgia, sottolineail rapporto PA. È anche il primo ex sindaco di Atlanta eletto a capo dello stato.
I fondi lavoravano nell’amministrazione di Joe Biden. Il suo avversario Rick Jackson è un uomo d’affari della salute, che ha commesso la sua fortuna personale alla campagna.
Un passaggio a livello statale
Questa vittoria riguarda l’esecutivo della Georgia. È separato dalle elezioni del Senato federale e non determina la maggioranza in Congresso o la composizione delle due camere dell’assemblea statale.
L’assegnazione di PA si basa sulla sua analisi elettorale e non sostituisce la certificazione ufficiale dei risultati. Qui non vengono presentati voti finali o margini finali.
Foto di illustrazione: Il Campidoglio Federale a Washington, 1997. Architetto del Campidoglio, pubblico dominio.
Commenti