4 novembre 2026
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Midterms: Bottoms rockes Georgia, secondo AP

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Keisha Lance Bottoms ha vinto il posto del governatore della Georgia, secondo AP. L’ex sindaco di Atlanta batté Rick Jackson e divenne il primo democratico eletto in quell’ufficio dal 1998. L’agenzia annuncia la sua vittoria mercoledì 0224 UTC. Il governatorato ha cambiato le parti, senza determinare le major nel Congresso.

Illustration du Capitole fédéral, archives de 1997. Keisha Lance Bottoms élue gouverneure de Géorgie selon AP, première victoire démocrate depuis 1998.
Photo d’illustration : le Capitole fédéral à Washington, archives de 1997. Architect of the Capitol, domaine public. © Architect of the Capitol, 1997. Domaine public américain. Source : Wikimedia Commons, United States Capitol - west front.
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La Democratic Keisha Lance Bottoms vince l’elezione come governatore della Georgia, secondo la Associated Press. L’Agenzia ha attribuito la sua vittoria il 3 novembre 2026 a 2124 Eastern Time, il 4 novembre a 0224 UTC e 0424 Beirut.

Bottoms beats Repubblicano Rick JacksonQuesta è la prima vittoria democratica in questo ufficio dal 1998. Conquisterà il repubblicano Brian Kemp, che non poteva richiedere un terzo mandato. Il governatorato sta quindi cambiando i lati.

Un primo per lo Stato

L’ex sindaco di Atlanta diventa la prima donna nera eletta governatore della Georgia, sottolineail rapporto PA. È anche il primo ex sindaco di Atlanta eletto a capo dello stato.

I fondi lavoravano nell’amministrazione di Joe Biden. Il suo avversario Rick Jackson è un uomo d’affari della salute, che ha commesso la sua fortuna personale alla campagna.

Un passaggio a livello statale

Questa vittoria riguarda l’esecutivo della Georgia. È separato dalle elezioni del Senato federale e non determina la maggioranza in Congresso o la composizione delle due camere dell’assemblea statale.

L’assegnazione di PA si basa sulla sua analisi elettorale e non sostituisce la certificazione ufficiale dei risultati. Qui non vengono presentati voti finali o margini finali.

Foto di illustrazione: Il Campidoglio Federale a Washington, 1997. Architetto del Campidoglio, pubblico dominio.

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