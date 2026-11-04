Midterms: Senate swings, Trump si difende

I democratici vincono il Senato secondo AP. Trump ricusa un inconveniente personale. Risultati, reazioni e grafica alla fine del nostro diretto.

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I Democratici hanno vinto il Senato Americano, secondo la Associated Press. La Camera dei Rappresentanti è rimasta senza maggioranza assegnata dalla AP durante la nostra ultima recensione. Donald Trump ricusa un insuccesso personale, mentre i leader democratici chiedono un voto per il cambiamento. Questa recensione conclude il nostro diretto sulle elezioni a medio termine del 3 novembre 2026.

Recensione del 4 novembre. Conti e grafici a 0555 UTC, 0755 a Beirut. Stato delle camere ricontrollate al 0559 UTC. I poteri giornalistici di PA non costituiscono la certificazione ufficiale.

Senate toggle, House per rimanere aperto in AP conteggio

La tabella PA elenca 52 seggi per il blocco democratico, 41 per i repubblicani e sette ancora non assegnati al Senato. La prima cifra comprende i due indipendenti legati ai Democratici. Esso comprende anche, come il totale repubblicano, i mandati che non sono stati rinnovati quest’anno: 34 nel blocco democratico e 31 nei repubblicani. Pertanto, « 52 posti » non dovrebbe essere letto come 52 nuove vittorie nelle elezioni di martedì.

I 100 posti nel Senato, compresi i sedili non rinnovati. Fonte: AP; Libnanews infografica.

Nella Camera, AP assegna 205 posti ai democratici e 123 posti ai repubblicani; 107 rimangono aperti. La soglia di maggioranza è 218 su 435. Questi numeri descrivono il progresso delle assegnazioni, non le percentuali di voti. Il nostro bilancio non trasforma un anticipo o l’aggiunta di risultati parziali in un annuncio del controllo di questa camera.

I 435 posti in camera. Grey rappresenta le razze non assegnate da AP al momento dell’indagine. Fonte: AP; Libnanews infografica.

Trump si rifiuta di vedere una sconfitta personale

Su Fox News, Donald Trump si rifiuta di presentare la notte delle elezioni come una sconfitta personale, secondo l’intervista ripresa dal Times di Israele.

Il Presidente ammette anche che i prezzi della benzina legati alla guerra in Iran hanno pesato. Secondo i commenti di Fox del Times di Israele, crede che gli elettori approvano la sua politica iraniana, ma non vogliono sostenere il costo immediato alla pompa. Fu sorpreso dall’entità delle perdite repubblicane.

La sua reazione include anche un’apertura: in un’intervista al New York Times riportata da Reuters, Trump dice che è pronto ad accettare i risultati e lavorare con i Democratici. Non c’è accordo su un programma. I negoziati con il futuro Congresso devono ancora venire.

Schumer e Gillibrand salutano il risultato, Collins concede

Chuck Schummer, leader dei Democratici del Senato, accoglie un voto di cambiamento e promette sollievo agli americani. Kirsten Gillibrand, che dirige il Comitato della Campagna Democratica del Senato, considera l’entità della vittoria di superare le sue aspettative.

Tra i repubblicani, il senatore Susan Collins ha riconosciuto la sua sconfitta contro il democratico Troy Jackson nel Maine. Tuttavia, AP non aveva ancora attribuito questa gara durante il nostro sondaggio: una concessione e un annuncio del vincitore da un’agenzia rimangono due informazioni separate.

Iowa e Kansas rock, Michigan non è assegnato

Due risultati sintetizzano l’espansione della carta democratica nel Senato: Josh Turek ha battuto Ashley Hinson in Iowa; Adam Hamilton ha battuto Roger Marshall in Kansas, secondo AP. I democratici vinsero anche in Texas con James Talarico, in Carolina del Sud con Annie Andrews, in Ohio con Sherrod Brown e in Carolina del Nord con Roy Cooper.

In Michigan, il tavolo d’AP indica ancora un progresso democratico, senza attribuzione della gara del Senato al momento del controllo. Quindi non annunciamo Abdul El-Sayed vincitore contro Mike Rogers.

Israele e Iran: nessuna risposta ufficiale verificata ai risultati

A 0555 UTC, 0755 ore a Beirut, nessuna risposta ufficiale israeliana o iraniana ai risultati potrebbe essere verificata dai nostri redattori nelle fonti consultate. Le dichiarazioni pre-elezione o dichiarazioni su altri eventi non sono qui presentate come reazioni a questa notte di elezione. Ciò non consente di affermare che questi governi non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.

Un nuovo rapporto di potere a Washington

Il controllo del Senato dà ai Democratici una leva istituzionale importante: questa camera esamina gli appuntamenti presidenziali e può approvarli o rifiutarli. Il Congresso esercita anche poteri investigativi e interviene sui crediti militari. Questi sono mezzi di controllo, non l’annuncio automatico di un cambiamento nella politica estera o una decisione particolare su Iran e Israele.

Questo conclude il nostro diretto a medio termine americano. Grazie per averlo seguito con Libnanews. Il conteggio continua e i risultati citati qui non sono ancora certificati.

Fonti e benchmark

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