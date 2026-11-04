Controllo fatti: Trump non stava parlando di morti nel Lincoln Memorial Basin

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Un video pubblicato da Protect Our Care presenta Donald Trump come detto che tre persone sono morte ogni settimana nel bacino del Lincoln Memorial. Questa presentazione è fuorviante. Nel discorso del 2 novembre 2026, il presidente americano parla del crimine a Washington. Il luogo in cui parlava era confuso con il soggetto della sua dichiarazione.

Cosa mostra il video condiviso

NelReel Facebook di proteggere la nostra curaDonald Trump appare di fronte al bacino del Lincoln Memorial, con un cappello bianco « USA ». Il testo intarsiato afferma che si riferisce a tre decessi settimanali in questo bacino. La didascalia che accompagna la pubblicazione afferma: « Questo è infatti falso », cioè « Questo è in realtà falso ».

L’audit copre questo compito specifico. L’immagine ci permette di collocare il discorso, ma non è sufficiente stabilire a quale morte si riferisce l’oratore. Per determinare questo, è necessario trovare il passaggio prima della frase e quello che segue.

Nel discorso completo, stiamo parlando di Washington

TheWhite House ha pubblicato una pagina dedicata a questo interventodatato 2 novembre 2026. Thetrascrizione completa di Factba.se, trasmesso da Roll Call, permette di inserire la frase nella sua sequenza.

Nel segmento temporale da 17 min 07 s a 17 min 37 s da Factba.se, Trump afferma prima che il crimine è caduto, poi presenta Washington come una città che è diventata sicura. È subito dopo questa valutazione che dichiara: « Siamo stati perdendo, in media, a morte tre persone alla settimana », cioè che in media tre persone sono morte ogni settimana. Ha poi ringraziato la Guardia Nazionale e l’esercito. Il prossimo passaggio riguarda la rimozione dei criminali dalla capitale.

Il bacino non è quindi designato come luogo di queste morti in questo passaggio. Le frasi che inquadrano l’estratto si riferiscono alla sicurezza in città. Gli orari qui citati sono quelli della trascrizione, non dei marcatori controllati nel video player della Casa Bianca.

Un rapporto in loco conferma questo contesto

Questo contesto è documentato anche da una fonte contemporanea di discorso. Nella suarelazione stampa inviata il 2 novembre alle 2:20 ora di Washington, corrispondente Gerren Keith Gaynor riferisce che Trump ha riferito a tre decessi settimanali « nel distretto », quindi nel distretto di Columbia. Egli collega questa dichiarazione con le sue osservazioni sui criminali e la sua azione contro la delinquenza.

Questa testimonianza dell’attuale giornalista è coerente con la trascrizione. Non descrive nessuna dichiarazione sulle persone che annegano nel Reflecting Pool.

Le cifre del crimine rimangono un problema separato

Ristabilire l’argomento della dichiarazione non significa convalidare il bilancio numerico presentato da Donald Trump. Nello stesso passaggio, ha menzionato una diminuzione del crimine fino al 90-91%, senza specificare il periodo di confronto.

Thedipartimento di statistica della polizia metropolitana consultato il 3 novembre 2026hanno confrontato dall’inizio dell’anno con il corrispondente periodo del 2025. C’erano 86 omicidi rispetto al 116, una diminuzione del 26%. Il numero totale di reati è diminuito dell’11%, mentre la categoria di crimini violenti è aumentata del 12%. Questo raffronto annuale non corrisponde quindi ad una diminuzione generale del 90-91%.

Il tavolo della polizia mostra anche 187 omicidi per tutti i 2024 e 127 per il 2025, circa 3.6 e 2.4 a settimana. Senza un periodo di riferimento specificato da Trump, non può essere attribuito con certezza la sua figura di tre a uno di quegli anni. Questi dati della polizia sono provvisori e possono essere riveduti.

Il verdetto: una presentazione fuorviante

Il Reel non dice che Trump ha annunciato tre morti alla settimana nel bacino del Lincoln Memorial.Il testo aggiunto all’immagine impone questa lettura, mentre il contesto del discorso e del rapporto del giornalista presente pongono le morti evocate a Washington, in uno sviluppo sul crimine.

Il controllo di fatto stabilisce quindi una cattiva attribuzione della parola. Non certifica la cifra di tre decessi settimanali, il cui periodo rimane indeterminato, o le percentuali di declino avanzate dal Presidente.

Audit completato il 3 novembre 2026. I dati del crimine citati corrispondono allo stato della tabella ufficiale in quella data.

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