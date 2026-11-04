Media Authority: I passi prima delle nomine

Un incontro presieduto da Souheil Abboud ha organizzato il lancio delle procedure di formazione della National Media Authority. Diverse agenzie devono intervenire in candidature, elezioni e designazioni. La Commissione nazionale per i diritti dell’uomo riceve già domande per la propria componente fino alle ore 4, Beirut, 18 novembre. Un membro sarà eletto direttamente e altre due persone proposte al processo governativo. Queste proposte non sono appuntamenti e l’Autorità non è ancora formata.

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L’istituzione dell’Autorità Nazionale dei Media sta entrando nella sua fase di attuazione, ma i suoi membri non sono ancora nominati. Un incontro tenutosi il 3 novembre presso il tribunale di Beirut, presieduto da Souheil Abboud, presidente del Consiglio superiore della magistratura, incentrato sull’organizzazione delle tappe previste dalla nuova legge.

Il Ministro dell’Informazione, Paul Morcos, ha partecipato con i rappresentanti degli organi coinvolti nella procedura. La sfida immediata è rendere possibili i candidati e poi condurre elezioni e nomination. Non si tratta ancora di annunciare la composizione finale del procedimento.

Coordinare gli attori con responsabilità diverse

L’incontro ha riunito avvocati e ingegneri di Beirut e del Nord, la facoltà di informazione dell’Università libanese, gli organismi nazionali anti-corruzione e diritti umani, così come i sindacati stampa e editoriali.

Questa diversità è una procedura che non dipende da una singola decisione. Ogni organizzazione interessata deve svolgere i propri compiti. Il coordinamento copre la pubblicazione delle procedure, la ricezione delle domande e la sequenza delle scelte entro tre mesi dalla pubblicazione della legge richiamata all’assemblea.

Tale periodo costituisce un obbligo di organizzazione. Non permette di dire che i candidati sono già stati esaminati ovunque o che tutte le elezioni abbiano la loro data. Gli annunci di ogni organizzazione devono essere distinti dal calendario generale.

Una prima chiamata aperta fino al 18 novembre

La Commissione nazionale per i diritti dell’uomo ha già iniziato il proprio lavoro. Riceve nomination dal 2 al 18 novembre 2026, con chiusura alle ore 4 di Beirut. Questa procedura riguarda specialisti delle libertà pubbliche e dei diritti umani.

Ha due obiettivi distinti: eleggere una persona direttamente alla National Media Authority e proporre due persone aggiuntive per il processo di nomina del governo. Questi due candidati devono aderire all’elenco redatto dal Presidente del Consiglio Supremo della magistratura. La loro trasmissione non è quindi un appuntamento.

Il ricorso prevede anche colloqui dal 24 al 27 novembre per i candidati la cui idoneità è stata stabilita. Le singole applicazioni sono accettate senza l’obbligo di sponsorizzare. Il controllo delle condizioni di accesso rimane un passo separato nella valutazione delle competenze.

Controllare la procedura prima di commentare i nomi

Al fine di seguire la formazione dell’Autorità, sarà necessario esaminare diversi atti successivi: appelli, condizioni di partecipazione, decisioni sull’ammissibilità, elezioni e poi appuntamenti al governo. Un elenco delle persone proposte non dovrebbe essere presentato come un elenco dei membri attuali.

La trasparenza è misurata anche da ciò che il pubblico può verificare. Le regole sono annunciate prima che le applicazioni siano chiuse? I diversi candidati sono valutati secondo criteri comparabili? Le decisioni finali identificano l’organismo che ha eletto o nominato ogni membro? Queste questioni riguardano la credibilità dell’installazione senza pregiudicare il risultato.

L’avvio amministrativo è un passo concreto dopo l’adozione della legge. Tuttavia, da solo non affronta l’indipendenza pratica del forum futuro. Dovrà giudicarsi attraverso la sua composizione efficace e l’esercizio dei suoi poteri. Per il momento, il nuovo sviluppo è l’apertura e il coordinamento delle procedure, non l’entrata in carica di un’Autorità già costituita.

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