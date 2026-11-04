Dopo UNIFIL: supporto e monitoraggio da distinguere

La missione europea istituita il 12 ottobre deve sostenere le istituzioni libanesi. Il suo lancio operativo rimane un passo distinto. Formazione, consulenza e supervisione internazionale rispondono a diverse esigenze. L’aiuto già deciso per l’esercito non costituisce automaticamente il suo bilancio, né quello di una futura presenza internazionale nel sud. Il mandato iniziale, le funzioni civili e militari e il programma di discarico dei pacificatori devono essere esaminati separatamente. Uno stabilimento legale non dimostra una distribuzione efficace, mentre la cessazione delle operazioni precede la partenza fisica del personale.

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La missione europea dell’EUSM Libano è in vigore dal 12 ottobre. Il suo lancio operativo richiede ancora una decisione separata. Il suo mandato di sostegno alle istituzioni libanesi non costituisce di per sé un sostituto per le pattuglie e il monitoraggio UNIFIL.

Poiché la forza delle Nazioni Unite è giunta alla fine il 31 dicembre 2026, due domande hanno attraversato senza confusione. La prima riguarda le capacità dell’esercito libanese e delle forze di sicurezza interne. La seconda riguarda la presenza internazionale che sarà in grado di osservare gli incidenti, mantenere le connessioni e contribuire a prevenire l’escalation nel Sud.

La creazione della missione europea fornisce una risposta istituzionale alla prima questione. Non si risolve automaticamente il secondo. Questa differenza è fondamentale per valutare gli annunci di sostegno, le discussioni sugli scenari di personale e di distribuzione.

Missione europea in Libano: una creazione a due stadi

Il 12 ottobre il Consiglio dell’Unione europea ha istituito l’EUSM Libano, su invito delle autorità libanesi. Il mandato iniziale annunciato è di tre anni. La missione riunisce un pilastro militare e un pilastro civile sotto la stessa direzione politica.

Tuttavia, la creazione legale non è equivalente all’inizio delle operazioni. Il Consiglio ha previsto una decisione di lancio separata dopo il completamento della pianificazione operativa. La preparazione deve quindi essere distinta dalla presenza effettiva di squadre in campo.

Sarebbe anche prematuro trasformare le valutazioni del personale o le ipotesi di rotazione tra i paesi in un’organizzazione definitiva. Un annuncio del mandato definisce obiettivi e un quadro. Solo non dimostra che il personale, le attrezzature e le modalità pratiche sono già in atto.

Formazione Forze libanesi piuttosto che sostituirle

La componente militare deve consigliare e formare l’esercito, compresi i confini terrestri, la sicurezza marittima, l’intelligenza, la sorveglianza e la lotta contro il contrabbando. La componente civile deve sostenere le Forze di Sicurezza Interna, sviluppare le proprie capacità e strutture di formazione, e sostenere la governance della sicurezza portuale.

Queste funzioni sono coperte dall’assistenza alle istituzioni nazionali. Il loro risultato atteso è una migliore capacità libanese per svolgere compiti di sicurezza. Questo non è lo stesso di una forza straniera con il proprio mandato di pattugliare, rilevare violazioni o legame tra due eserciti.

La differenza appare in una situazione concreta. Formare un’unità per monitorare un confine può migliorare il suo lavoro quotidiano. Tuttavia, questo non significa l’autorità che stabilirà un risultato internazionale quando un incidente è contestato dalle parti. Entrambe le esigenze possono essere complementari, ma le loro responsabilità devono essere definite separatamente.

Il calendario UNIFIL rimane separato

La risoluzione 2790 prevede la cessazione delle operazioni UNIFIL il 31 dicembre 2026, seguita dal suo ritiro nell’anno successivo. La data di cessazione delle operazioni e la fine fisica della partenza non sono quindi intercambiabili.

Questa transizione solleva problemi che vanno oltre l’addestramento militare. Riguarda le capacità di osservazione, i canali di comunicazione, la protezione del personale e i mezzi per evitare che un incidente locale peggiori. Un dispositivo di supporto dell’esercito non eredita automaticamente tutte queste funzioni.

L’Unione europea ha difeso l’importanza di una presenza delle Nazioni Unite nel post-FINUL. Questa posizione sottolinea che il sostegno europeo e il futuro del ruolo delle Nazioni Unite rimangono due progetti. Il loro coordinamento può essere ricercato senza annunciare che sono già stati riuniti in un’unica soluzione.

L’assistenza finanziaria non è il bilancio della missione

Un’altra distinzione necessaria è che non tutti i finanziamenti forniti all’esercito corrispondono al funzionamento dell’EUSM Libano. Dal 2022 il sostegno della European Peace Facility ha raggiunto 182 milioni di euro. Esso comprende i 100 milioni di euro adottati il 4 giugno 2026.

Queste due cifre non dovrebbero essere aggiunte insieme. I 100 milioni sono inclusi nei 182 milioni. Il pacchetto di giugno comprende il controllo territoriale, la consapevolezza della situazione, la sicurezza marittima, la protezione dei siti militari e l’assistenza sanitaria.

Questo è un sostegno separato, che la nuova missione deve integrare e facilitare. Le misure di aiuto totale non consentono quindi la deduzione di un bilancio operativo specifico per la missione o il costo di una possibile presenza per monitorare il Sud.

Per misurare il passo successivo, gli elementi decisivi saranno la decisione di lanciare, i compiti effettivamente assegnati alle squadre e le modalità per la presenza internazionale dopo UNIFIL. Finché questi pezzi non sono assemblati, deve esserci una distinzione tra una missione stabilita, una distribuzione completa e un meccanismo di monitoraggio approvato.

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