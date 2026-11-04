Grammatica araba e IA: Ricercatore USJ premiato

Joëlle Faddoul, responsabile del programma di dottorato dell’Istituto di Lettere Orientali dell’Università di San Giuseppe, è stato onorato al Congresso Internazionale della Lingua Araba di Dubai. Il suo studio SARD propone di produrre narrazioni digitali adattate al livello degli studenti per presentare una regola grammaticale in contesto. Il ricercatore insiste sul controllo linguistico e pedagogico degli strumenti generali. Questa distinzione riconosce il suo lavoro di ricerca; Le informazioni disponibili non forniscono ancora una misurazione dettagliata del progresso scolastico.

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Joëlle Faddoul, insegnante e responsabile del programma di dottorato dell’Istituto di Lettere Orientali presso l’Università di San Giuseppe di Beirut, si è distinto a Dubai per una ricerca che combina grammatica araba e IA. Il Consiglio Internazionale della Lingua Araba è stato selezionato tra quindici studiosi onorati al XII Congresso Internazionale della Lingua Araba, tenutosi dal 28 al 30 ottobre 2026.

Il suo studio è stato selezionato da circa seicento contributi provenienti da oltre settanta paesi. Esso mette in evidenza una proposta educativa: utilizzare l’IA generale per produrre narrazioni digitali adattate agli studenti, mantenendo le regole di linguaggio e di istruzione esplicite.

Grammatica araba e IA: a partire da una storia

L’opera si chiama SARD, un modello di design narrativo arabo intelligente. L’idea è di presentare una regola grammaticale in una situazione detta prima di nominarlo. La narrazione diventa così il contesto in cui l’istruttore incontra una costruzione del linguaggio.

Il ricercatore descrive storie adattate al pubblico di destinazione. Lo strumento non deve semplicemente generare un testo da una politica generale: la sua produzione è inquadrata da requisiti linguistici e pedagogici. Questi requisiti danno al modello la sua funzione educativa.

Faddoul insiste su questo punto: l’originalità che difende risiede nel metodo che inquadra l’IA, piuttosto che nel mero uso di questa tecnologia. A suo avviso, la correzione dell’arabo rimane il primo criterio. La generazione automatizzata dovrebbe essere utilizzata per imparare la lingua, non per imporre le sue formulazioni senza controllo.

Ricerca distinta a Dubai

Faddoul era l’unico ricercatore libanese tra i 15 vincitori. Altri ricercatori onorati includono Egitto, Marocco, Bahrain, Nigeria, Turchia, Cina e Polonia.

Questo riconoscimento riguarda il lavoro accademico presentato in un congresso. Solo non è una misura dell’efficacia del modello tra gli studenti. Le informazioni rese pubbliche non danno alcuna dimensione del campione scolastico, né danno un confronto quantitativo con qualsiasi altro metodo, né dà risultati dettagliati di una valutazione degli apprendisti.

Controllo linguistico al centro della proposta

L’interesse di SARD risiede nel luogo dato alla costruzione della narrativa e a livello dell’istruttore. Una storia non è solo un vestito progettato per rendere una lezione più attraente. Nel modello descritto, viene utilizzato per rivelare l’uso grammaticale in un contesto prima della sua spiegazione formale.

Il lavoro di Joëlle Faddoul contribuisce così ad una concreta domanda di insegnamento: come utilizzare uno strumento generico senza abbandonare gli obiettivi del corso o controllare ciò che produce? La distinzione ricevuta a Dubai rende questa proposta più visibile. La sua valutazione con gli studenti rimane un punto da documentare.

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