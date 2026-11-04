Depositanti: La legge finanziaria potrebbe aspettare 2027

Il Financial Loss Act rimane senza data di voto garantita. Yassine Jaber vuole accelerare il lavoro, ma il bilancio, le discussioni internazionali e i finanziamenti complicano il programma. Per i depositanti, la previsione per il 2027 non è ancora una struttura temporale individuale per il ritorno degli importi bloccati. Il debito pubblico, le risorse della banca centrale e il trattamento dei prelievi precedenti rimangono da specificare prima di convertire gli annunci politici in diritti concreti per ciascun titolare del conto.

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La legge sulla perdita finanziaria non ha ancora un calendario di voto garantito in Libano. Yassine Jaber vuole accelerare la sua revisione con la Banca del Libano, mentre il bilancio 2027 mobilita il Comitato delle Finanze. Le scadenze per il completamento del testo rimangono previsioni. Essi non stabiliscono il primo giorno di rimborso dei depositanti o delle somme che ciascuno può ritirare.

Il Ministro delle Finanze e il Governatore Karim Souaid hanno intrapreso lavori tecnici sul progetto. Questa fase deve specificare le disposizioni che rimangono da discutere prima che la loro revisione parlamentare sia continuata. Si tratta di un sistema previsto per affrontare le perdite accumulate dal crollo del 2019 e consentire alle banche di riprendere il normale business.

Per i depositanti, l’informazione centrale riguarda quindi il tempo rimanente prima di loro. I lavori del governo, le discussioni con il Fondo Monetario Internazionale e la procedura della Camera non seguono una sola scadenza. Un accordo su una linea guida non vale la pena adottare tutti gli articoli. Né è una legge passata prova che il denaro necessario è immediatamente disponibile.

La legge sulla perdita finanziaria:

Nella sua recente spiegazione del bilancio del 2027, Yassine Jaber ha espresso la speranza di completare il testo prima della prossima primavera. Ha pianificato di riprendere le discussioni dopo il lavoro di bilancio di dicembre. Un’altra stima, nella seconda metà del 2027, è data anche nelle informazioni pubblicate il 4 novembre. Queste diverse indicazioni non permettono di annunciare una data fissa.

Né è sufficiente stabilire che sarebbe stato deciso un rinvio formale. Non esiste un calendario di voto parlamentare definitivo che accompagni queste previsioni. La distinzione conta per i titolari di conti congelati, a cui gli annunci politici successivi ancora non offrono un periodo di tempo individuale che può essere applicato.

Il Ministro ha presentato il progetto come roadmap per il trattamento dei diritti dei depositanti e il ripristino del funzionamento del settore. Egli sostiene che l’estensione della crisi senza una soluzione non è più accettabile. Questa posizione esprime il desiderio di accelerare. Non solo risolve i disaccordi finanziari e le iniziative istituzionali che rendono necessaria l’attuazione.

Bilancio 2027 occupa la commissione finanziaria

Il primo ostacolo al calendario è la discussione sul bilancio. Il governo e i membri del Parlamento devono rivedere le entrate, le spese e le disposizioni fiscali per il prossimo anno fiscale. Il Comitato delle Finanze sta già lavorando su questi capitoli. Gli stessi funzionari partecipano al caso bancario, che concentra diversi importanti negoziati in un breve periodo di tempo.

Tuttavia, il bilancio e la legge sulla perdita finanziaria rimangono due testi separati. Il primo organizza risorse governative e autorità di spesa. Il secondo deve specificare il trattamento dello squilibrio finanziario e le modalità di restituzione dei depositi. Un voto di bilancio quindi non regola automaticamente il destino dei conti bancari.

Il commercio con il FMI è un’altra volta. Yassine Jaber indica che i contatti continuano, in particolare sul quadro finanziario a medio termine. Le discussioni annunciate a novembre dovrebbero contribuire a ravvicinare le posizioni. Essi non permettono di presentare un programma finale come già concluso, né di trasformare una prospettiva di accordo in una promessa di pagamento ai clienti bancari.

La fine dell’anno riduce anche il numero di settimane disponibili per le riunioni tecniche e parlamentari. Questo può influenzare il ritmo del lavoro. Tuttavia, non è una regola legale che richiede diversi mesi. I progressi dipenderanno principalmente dalle disposizioni effettivamente stabilizzate e dalle decisioni all’ordine del giorno.

Punti da specificare prima del rimborso

Il debito dello Stato alla Banca del Libano è uno dei temi chiave. Il suo trattamento, l’interesse mantenuto e il tasso di pagamenti influenzano le risorse che la banca centrale potrebbe mobilitare. Il Ministero afferma che il contributo pubblico deve rispettare la capacità dello Stato di rimborsare e la sostenibilità del suo debito.

Questa riserva impedisce al Tesoro di essere considerato una fonte di finanziamento illimitata. Un obbligo riconosciuto in un testo e un pagamento immediato descrivono due situazioni diverse. Il calendario dovrà rimanere coerente con i ricavi governativi e altri impegni governativi.

Il trattamento degli importi già versati ai depositanti richiede anche chiarimenti. La loro possibile deduzione di un importo di riferimento, le categorie di conti interessati e le regole di calcolo alterano direttamente ciò che ogni cliente potrebbe ricevere. La soglia di 100.000 dollari menzionata nel dibattito non dovrebbe quindi essere presentata come un nuovo ritiro garantito a tutti.

Le riserve e i ricavi della Banca del Libano pongono un’altra domanda: quali attività possono effettivamente finanziare i pagamenti, e in quali condizioni? L’esistenza di un bene sul bilancio non dimostra che è disponibile in contanti. La sua mobilitazione può dipendere da regole, valutazioni o decisioni che rimangono da specificare.

Quali candidati possono verificare in pratica

Il primo punto di riferimento sarà la versione precisa del progetto considerato in Parlamento, con i suoi emendamenti e le sue disposizioni di finanziamento. In seguito sarà presa la votazione, le norme di esecuzione e gli obblighi imposti alle istituzioni. Tali misure consentiranno di distinguere tra impegni generali e diritti effettivamente aperti.

Per un cliente, le informazioni utili resteranno molto concrete: saldo contenuto, importi disponibili, valuta di pagamento, scadenze e conseguenze dei prelievi precedenti. Fino a quando questi parametri sono impostati, una data politica annunciata per il 2027 non consente il calcolo di un rimborso personale. Il prossimo progresso misurabile sarà quindi un testo stabile e un finanziamento esplicito, piuttosto che un nuovo calendario.

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