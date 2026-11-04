Israele: Risultati ufficiali dati a Herzog

Isaac Herzog ha ricevuto mercoledì 4 novembre i risultati ufficiali delle elezioni israeliane del 27 ottobre, consegnati dal giudice Noam Sohlberg. Il presidente deve ora consultare le parti prima di nominare un membro per formare un governo. Nessun blocco detiene la maggioranza nel Knesset. La commissione elettorale ha annunciato che non aveva trovato alcuna prova che ha interessato l’integrità del processo elettorale a seguito dei suoi controlli. L’indagine separata di Shin Bet sulla sospetta interferenza straniera rimane aperta. Le raccomandazioni formali delle delegazioni sono rimaste in sospeso.

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Isaac Herzog ha ricevuto mercoledì 4 novembre i risultati ufficiali delle elezioni israeliane il 27 ottobre. Il presidente della Commissione Elettorale Centrale, il giudice Noam Sohlberg, le ha consegnate a Gerusalemme. Questo passo precede le consultazioni di partito sulla formazione del prossimo governo. Nessuno dei due blocchi principali ha la maggioranza nel Knesset.

Risultati ufficiali: Herzog riceve voti certificati

La remissione segna un cambiamento concreto nel calendario politico. Fino a mercoledì mattina, è rimasto annunciato. Ora è avvenuto, secondo i rapporti coerenti di un’agenzia di stampa israeliana e della stampa. La presidenza ha dedicato una trasmissione ufficiale a questa cerimonia.

La Commissione aveva approvato i risultati domattina. Il presidente ora sentirà le formazioni elette prima di nominare un deputato per cercare di formare una coalizione. Ricevere i risultati quindi non significa che un candidato abbia già ottenuto questo mandato.

Un controllo elettorale separato dall’indagine Shin Bet

La commissione ha inoltre annunciato mercoledì le conclusioni del suo controllo delle operazioni di votazione. Esso afferma che ha esaminato i minuti di 9.069 uffici e le richieste ricevute. Secondo il comunicato stampa, non ha identificato alcuna prova di una violazione dell’integrità del sondaggio o di una modifica dei suoi risultati.

Questa conclusione riguarda la verifica elettorale. Non costituisce la chiusura dell’indagine separata di Shin Bet su sospetta interferenza straniera. Le accuse fatte da Benjamin Netanyahu e dai suoi alleati contro le formazioni arabe rimangono contestate. Essi non diventano fatti stabiliti solo a causa dell’esistenza di indagini.

Consultazioni prima che un candidato venga selezionato

L’equilibrio del potere rimane invariato: il blocco Netanyahu ha 53 posti, quello di Gadi Eisenkot 48. Le formazioni arabe tengono 19. Una maggioranza assoluta richiede 61 dei 120 posti nel Knesset. L’aggiunta di gruppi contrari a Netanyahu da solo non è un accordo governativo.

Le consultazioni presidenziali inizieranno mercoledì con piccoli gruppi e proseguiranno giovedì 5 novembre. Il calendario annunciato inizia con il sionismo religioso, Shas e Yisrael Beiteinu. Il presidente chiederà alle delegazioni quali deputati raccomandano di formare un governo.

La presentazione ufficiale delle competenze presidenziali ricorda che questa designazione segue la consultazione dei gruppi parlamentari. Il termine legale è fissato per sette giorni dalla pubblicazione dei risultati. La raccomandazione dei partiti e la scelta del presidente costituiscono così una fase separata dei negoziati di coalizione.

Il primo designato membro ha quindi 28 giorni per formare un governo. Il Presidente può concedere un’estensione fino a 14 giorni supplementari. In questa fase, le raccomandazioni formali delle delegazioni e la decisione di Herzog rimangono a venire.

Fonti e riferimenti

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