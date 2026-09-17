Libano restituisce 37 antichità in Egitto

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Il Libano ha restituito 37 antichità dall’antica civiltà egiziana in Egitto mercoledì 16 settembre 2026, sei anni dopo il loro attacco al porto di Beirut. Il Ministro della Cultura libanese, Ghassan Salamé, ha ufficialmente consegnato i pezzi all’Ambasciatore d’Egitto in Libano, Alaa Moussa, in una cerimonia al Museo Nazionale di Beirut. Le autorità libanesi avevano intercettato gli oggetti nel 2020 in un container arrivato da un porto arabo. Le indagini condotte da allora hanno stabilito la loro origine egiziana e hanno permesso la loro restituzione.

Questo restauro conclude un processo amministrativo, giudiziario e archeologico avviato dopo la scoperta degli oggetti. Le autorità libanesi hanno dovuto verificare la loro autenticità, determinare la loro provenienza e stabilire i diritti dell’Egitto nelle mostre prima del loro ritorno. La collezione comprende maschere, oggetti in legno, tessuti copti, amuleti, statue e due bare in legno decorate.

37 oggetti d’antiquariato tornati dopo sei anni in Libano

Il ritorno delle 37 antichità in Egitto ha avuto luogo al Museo Nazionale di Beirut in presenza di funzionari libanesi ed egiziani. Ghassan Salamé ha consegnato i documenti ad Alaa Moussa per conto delle autorità libanesi.

Il caso risale al 2020. Quell’anno, le autorità hanno scoperto gli oggetti al porto di Beirut. Sono stati raggruppati nello stesso contenitore da un porto arabo.

Il sequestro ha immediatamente sollevato la questione della loro origine. Gli oggetti avevano caratteristiche corrispondenti al patrimonio archeologico egiziano, ma la loro restituzione richiedeva l’identificazione formale e una procedura per determinare il loro legittimo proprietario.

Le autorità hanno quindi tenuto i documenti in Libano durante le verifiche. Ghassan Salamé ha spiegato alla cerimonia che le indagini sulla loro identità e proprietà avevano finalmente stabilito che appartenevano all’Egitto.

Questa conclusione ha aperto la strada per la loro resa alle autorità egiziane. Il trasferimento effettuato il mercoledì termina una procedura che durò circa sei anni tra il sequestro al porto di Beirut e il ritorno ufficiale.

Oggetti sequestrati in un contenitore nel 2020

Le circostanze della scoperta sono un elemento centrale del caso. I 37 oggetti sono stati raccolti in un unico contenitore quando sono stati intercettati al porto di Beirut.

Secondo le informazioni fornite al momento del ritorno, un cittadino libanese aveva acquistato queste antichità. Tuttavia, non ha avuto documenti ufficiali che stabiliscono la loro origine egiziana o che permettono loro di rintracciare legalmente la loro uscita dal paese.

L’assenza di documenti sorgente ha richiesto un’ulteriore verifica. Nel campo dell’antiquariato, l’unica apparizione di un oggetto non è sufficiente a determinare legalmente la sua origine e proprietario. In particolare, le autorità devono esaminare la sua autenticità e le condizioni in cui è circolata.

Il Libano ha lavorato con le autorità egiziane e con le agenzie competenti per chiarire questi elementi. Interpol e l’Ufficio del Procuratore libanese hanno partecipato anche al processo di verifica.

In particolare, l’indagine doveva determinare se gli oggetti fossero autentici e confermare la loro origine prima della restituzione. Questo passo è stato necessario per evitare di consegnare documenti a uno Stato senza prima stabilire i suoi diritti a loro.

Le conclusioni confermarono infine l’origine egiziana della collezione. La procedura legale per il suo ritorno è stata poi completata.

Maschere, bare e tessuti tra i pezzi

La collezione restituita non è costituita da un unico tipo di oggetto. Raccoglie diverse categorie di pezzi legati all’antico patrimonio egizio.

Include maschere in materiali diversi, oggetti e figure in legno, frammenti in tessuto copto e amuleti in pasta di vetro. Le statue di medie dimensioni sono anche tra gli oggetti recuperati.

Anche due bare in legno decorate con decorazioni colorate fanno parte del set.

Solo una parte della collezione è stata presentata al pubblico durante la cerimonia al Museo Nazionale. Cinque pezzi sono stati esposti in quell’occasione. Queste comprese maschere in tessuto, legno e argilla.

Questa presentazione ha accompagnato la consegna ufficiale senza trasformare il Museo Nazionale di Beirut in un luogo di conservazione permanente degli oggetti. Invece, la cerimonia ha segnato il loro ritorno nel loro paese di origine dopo diversi anni trascorsi sotto la responsabilità delle autorità libanesi.

I 37 pezzi devono ora raggiungere l’Egitto, che recupera così un intero archeologico dal suo territorio senza documentazione ufficiale che permette di stabilire la sua provenienza al momento della sua scoperta in Libano.

Una restituzione inquadrata dalla cooperazione internazionale

La durata del procedimento è dovuta in particolare alla necessità di rispettare i meccanismi giuridici applicabili alla libera circolazione della proprietà culturale.

Il Ministero della Cultura libanese ha incluso questa restituzione come parte della cooperazione internazionale contro la tratta di beni culturali. In particolare, Ghassan Salamé ha fatto riferimento all’attuazione della Convenzione Unesco del 1970 sulle misure di proibizione e prevenire l’importazione illecita, l’esportazione e il trasferimento della proprietà culturale.

Questo quadro è basato su un principio: un oggetto archeologico identificato come appartenente al patrimonio di un paese e illecitamente rimosso da esso può essere soggetto a una procedura di restituzione dove la sua origine e le condizioni richieste sono stabilite.

Nel caso delle 37 antichità, diversi attori dovevano intervenire prima che il trasferimento fosse possibile. La direzione generale delle antichità ha partecipato al monitoraggio del caso in Libano. Sono stati coinvolti anche i servizi di sicurezza e le autorità giudiziarie.

La cooperazione con l’Egitto ha permesso il confronto delle informazioni disponibili e l’origine degli oggetti. L’intervento dell’Interpol ha completato i controlli necessari in questo dossier transnazionale.

Una decisione delle autorità libanesi competenti era quindi necessaria per consentire la consegna effettiva dei documenti al loro legittimo proprietario.

Beirut consegna ufficialmente le monete al Cairo

La cerimonia di mercoledì è stata il risultato concreto di questi passi. Si è tenuta presso il Museo Nazionale di Beirut, un’istituzione responsabile della conservazione di una parte importante del patrimonio archeologico libanese.

La scelta del museo ha anche dato una dimensione istituzionale all’operazione. Il Libano non è stato semplicemente un trasferimento fisico: ha riconosciuto ufficialmente l’appartenenza degli oggetti al patrimonio egiziano e li ha consegnati al rappresentante dello Stato interessato.

L’ambasciatore Alaa Moussa ha sottolineato l’importanza della cooperazione interstatale nella tutela del patrimonio dell’umanità.

Questa cooperazione è essenziale nei casi di antiquariato che lasciano il loro territorio originale. Gli oggetti possono attraversare diversi paesi prima di essere identificati e quindi cambiare la proprietà senza i documenti necessari che accompagnano le transazioni.

L’indagine sulla provenienza può poi ricostruire il loro percorso. Sono anche utilizzati per distinguere oggetti legalmente acquisiti ed esportati da quelli che hanno lasciato il loro paese al di fuori delle procedure prescritte.

Nel caso di Beirut, la mancanza di documentazione ufficiale sull’origine delle 37 esposizioni era proprio uno dei problemi incontrati quando sono stati sequestrati.

L’Egitto persegue il recupero del suo patrimonio

Il ritorno del Libano fa parte degli sforzi dell’Egitto per recuperare le antichità illegalmente rimosse dal suo territorio.

Il fenomeno va ben oltre la questione di Beirut. Secondo le cifre fornite dalle autorità egiziane, quasi 30.000 oggetti archeologici sono stati recuperati negli ultimi dieci anni.

I rimborsi provengono da diversi paesi e possono derivare da convulsioni doganali, indagini giudiziarie o indagini sulla tratta di opere e beni archeologici.

Il mese scorso, le autorità degli Stati Uniti hanno restituito 48 antichità in Egitto dopo un’indagine da parte della squadra criminale dell’FBI.

Queste operazioni illustrano le difficoltà legate alla circolazione internazionale dell’antiquariato. Quando una moneta appare in un mercato estero senza storia documentata, determinare la sua origine può richiedere diversi anni di ricerca e cooperazione inter-giurisdizionale.

Il caso libanese fornisce un esempio specifico. Sequestrati nel 2020 al porto di Beirut, i 37 pezzi sono stati restituiti solo nel settembre 2026, dopo aver controllato la loro autenticità e proprietà.

La consegna al Museo Nazionale sta ora completando la fase libanese di questo dossier. Gli oggetti devono tornare in Egitto, mentre i meccanismi di cooperazione tra i due paesi rimangono mobilizzabili per possibili nuovi casi riguardanti oggetti culturali circolanti senza documenti che stabiliscono la loro provenienza.