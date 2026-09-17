Beirut: scontri tra depositanti e forze di sicurezza

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Giovedì 17 settembre 2026 si tennero scontri tra depositanti e forze di sicurezza libanesi nel centro di Beirut, soprattutto di fronte alla Banca di Beirut, vicino al Gran Serail. Diversi manifestanti sono stati feriti durante una mobilitazione chiedendo una soluzione per recuperare i depositi bancari bloccati dalla crisi finanziaria del 2019. Il movimento si trasferì da Piazza Riad al-Solh al Ministero delle Finanze e poi al Ministero dell’Economia. Nuovi incidenti sono scoppiati durante questo viaggio. L’ex ministro Issam Charafeddine è stato ferito in particolare nella testa, secondo il presidente dell’associazione « Scream of depositrs », Alaa Khourchid.

La mobilitazione avviene in un momento particolarmente sensibile per il file bancario. Una delegazione del Fondo Monetario Internazionale è a Beirut e ha incontrato funzionari del Ministero delle Finanze. Le associazioni dei depositanti contestano il trattamento dei loro beni nel contesto della ristrutturazione finanziaria e chiedono un coinvolgimento diretto nelle discussioni che determineranno il destino dei depositi.

Banca di Beirut a Beirut

I primi incidenti sono stati segnalati nel centro della capitale, vicino al Grand Serail. I depositanti si sono riuniti in Piazza Riad al-Solh prima di proseguire il loro movimento in diverse aree amministrative di Beirut.

L’evento era stato organizzato da associazioni di candidati, con la partecipazione di gruppi che rappresentano, tra l’altro, i candidati stabiliti all’estero. L’obiettivo era di mettere in discussione il governo e il Parlamento sul progetto di risoluzione della crisi bancaria.

La tensione è salita di fronte alla Banca di Beirut, vicino alla sede della presidenza del Consiglio. Bullismo e scontri successivi tra dimostranti e forze di sicurezza nella zona.

Diversi media libanesi hanno riferito che i manifestanti sono stati feriti. Tuttavia, non vi è stato alcun chiaro record ufficiale del numero di persone interessate entro le prime ore degli incidenti.

Le informazioni disponibili non consentono pertanto di stabilire un bilancio definitivo. D’altra parte, confermano che l’incidente è andato oltre semplici scambi verbali e che diversi partecipanti sono stati feriti.

Le gomme furono bruciate anche in piazza Riad al-Solh, di fronte al Grand Serail. Le forze di sicurezza intervennero in vari momenti della manifestazione, soprattutto quando i manifestanti cercarono di occupare o bloccare alcune aree.

Il confronto con Banca di Beirut non ha concluso la mobilitazione. I ricorrenti hanno proseguito il loro cammino verso i ministeri interessati al fascicolo finanziario.

Da Riad el-Solh al Ministero delle Finanze

Il movimento era iniziato di fronte al Grand Sérail, sede della presidenza del Consiglio. I manifestanti hanno poi preso la direzione del Ministero delle Finanze.

Questa mossa non era banale. Il Ministero è uno dei centri di discussione sulla ristrutturazione finanziaria e bancaria. Soprattutto, una delegazione del Fondo Monetario Internazionale ha incontrato funzionari dipartimentali al momento della mobilitazione.

Le ricorrenti hanno quindi voluto portare le loro richieste il più vicino possibile ai responsabili dei negoziati finanziari.

Essi chiedono una soluzione che permetterà loro di recuperare i soldi detenuti in banche dopo lo scoppio della crisi nell’autunno 2019. Essi chiedono inoltre che i loro rappresentanti partecipino alle discussioni sui meccanismi di rimborso.

Dopo la loro visita al Ministero delle Finanze, i manifestanti hanno continuato il loro movimento verso il Ministero dell’Economia e del Commercio.

Fu durante questa parte del viaggio che scoppiò un nuovo incidente con le forze di sicurezza.

Issam Charafeddine ferito in testa

L’ex ministro di Displaced Issam Charafeddine, che era stato coinvolto da diversi anni con gruppi di depositanti, ha partecipato alla mobilitazione.

Alaa Khourchid, presidente dell’associazione « Cri des depositeurs », ha affermato che Issam Charafeddine era stato battuto durante un confronto con le forze di sicurezza come i manifestanti si sono trasferiti dal Ministero delle Finanze al Ministero dell’Economia.

Secondo il suo conto, le forze di sicurezza hanno bloccato la strada quando l’incidente è avvenuto. Khourchid sostiene di aver visto l’ex ministro essere battuto.

Issam Charafeddine è stato presumibilmente colpito in testa e sanguinamento.

Questa versione deve tuttavia essere attribuita all’associazione organizzativa. Le informazioni disponibili nell’immediato futuro non consentono una valutazione indipendente dell’esatta sequenza di azioni che ha causato la sua ferita o per una versione dettagliata delle Forze di Sicurezza Interna in questo episodio.

La lesione dell’ex ministro tuttavia costituiva uno dei momenti più tesi della manifestazione.

Il viaggio continuò al Ministero dell’Economia, dove venne segnalato un altro incidente.

Nuovo incidente davanti al Ministero dell’Economia

La tensione riprese quando i manifestanti arrivarono vicino al Ministero dell’Economia e del Commercio.

I partecipanti hanno cercato di bruciare pneumatici. Le forze di sicurezza sono intervenute per impedirle, causando un ulteriore confronto.

Secondo l’account di Alaa Khourchid, questo incidente si concluse e la calma tornò nella zona.

Il giorno è stato segnato da diversi episodi distinti: tensioni nei pressi del Grand Sérail e della Banca di Beirut, l’incidente durante il movimento tra i Ministeri delle Finanze e dell’Economia, e il confronto causato dal fuoco degli pneumatici nelle vicinanze del Ministero dell’Economia.

Questi diversi episodi sono legati alla stessa mobilitazione e ad una domanda centrale: il destino dei depositi bancari.

I depositanti contestano il trattamento dei loro risparmi

Dietro gli incidenti di giovedì è il file non risolto dei depositi bloccati dal 2019.

Dall’inizio della crisi finanziaria, le banche libanesi hanno imposto forti restrizioni ai prelievi e ai trasferimenti. Di conseguenza, i depositanti hanno perso l’accesso gratuito a gran parte dei loro conti, in particolare quelli denominati in valuta estera.

La questione è diventata uno dei principali ostacoli alla ristrutturazione del sistema finanziario.

Il problema non è solo quanto denaro può essere restituito ai candidati. È anche necessario decidere a quale tasso, in quale forma e secondo quale distribuzione delle perdite tra Stato, Banca del Libano, banche commerciali e loro azionisti.

Alla fine del 2025, il governo ha approvato un progetto di legge sull’organizzazione finanziaria e il ritorno dei depositi. Secondo la presentazione ufficiale fatta all’epoca dal primo ministro Nawaf Salam, i depositanti con meno di $100,000 devono recuperare i loro beni nel corso di quattro anni.

Il governo ha indicato che questa categoria rappresentava circa l’85% dei candidati.

Per i conti superiori a questa soglia, il meccanismo è diverso. I depositanti devono recuperare una prima tranche, mentre l’equilibrio deve essere trattato, tra l’altro, attraverso strumenti negoziabili.

Questa architettura rimane fortemente contestata da diverse associazioni.

Una battaglia intorno al « 85% »

La mobilitazione di giovedì ha anche evidenziato una significativa divergenza nella presentazione delle cifre.

Nel suo comunicato dopo la riunione, l’associazione « Screaming of depositrs » ha affermato che il progetto governativo avrebbe portato alla conversione di circa l’85% dei depositi in obbligazioni le cui garanzie contesta. Denuncia inoltre la possibilità di ridurre alcune richieste di pagamento degli interessi in passato.

Questa presentazione, tuttavia, non corrisponde a quella data ufficialmente dal governo quando ha adottato il suo progetto.

La cifra dell’85% presentata dal governo riguardava la quota stimata dei depositanti con meno di 100.000 dollari e non la quota di tutti i depositi da convertire in titoli.

Questa distinzione è importante.

Il governo afferma che i depositanti al di sotto della soglia di $100,000 devono recuperare completamente questa quantità secondo il programma. Per i depositanti che hanno più di questo, l’equilibrio sopra questa soglia deve essere trattato in modo diverso.

Le associazioni, da parte loro, contestano la sicurezza e il valore reale di alcuni meccanismi proposti per importi più elevati. Essi rifiutano che la ristrutturazione porti, direttamente o indirettamente, ad una quota dei depositanti che considerano eccessiva delle perdite accumulate dal sistema finanziario.

È questo disaccordo che alimenta gran parte della mobilitazione attuale.

FMI a Beirut al momento della manifestazione

Il calendario dell’evento aggiunge una dimensione particolare agli incidenti.

Una delegazione del Fondo Monetario Internazionale è in Libano per un ulteriore giro di discussioni con le autorità. Il movimento giovedì coincideva direttamente con un incontro tra rappresentanti del FMI e funzionari del Ministero delle Finanze.

I ricorrenti volevano approfittare di questa presenza per rendere visibile la loro posizione.

Per diversi anni, il FMI ha invitato il Libano ad attuare una ristrutturazione del settore finanziario, a riconoscere perdite accumulate e a definire la loro distribuzione. La risoluzione delle passività bancarie rimane una delle questioni chiave per qualsiasi riforma sostenibile del sistema.

Ma questa distribuzione è proprio il punto più in conflitto.

I candidati rifiutano di essere considerati come la variabile di regolazione di un sistema per il quale si sentono non responsabili. Allo stesso tempo, il governo deve affrontare significative perdite finanziarie tra Stato, Banca del Libano e banche.

Le discussioni con il FMI danno così al movimento di giovedì una portata che va oltre il confronto di fronte a una banca del centro.

I manifestanti hanno cercato di intervenire politicamente in un momento in cui le modalità di elaborazione dei loro beni sono rimaste in discussione con le istituzioni internazionali.

Una crisi bancaria che dura dal 2019

Gli incidenti di Beirut si verificarono quasi sette anni dopo l’inizio della crisi finanziaria libanese.

Nell’autunno del 2019, poiché i flussi di capitale erano lenti e le manifestazioni aumentavano nel paese, le banche hanno cominciato a limitare l’accesso ai conti.

Le restrizioni poi continuarono.

La libbra libanese ha perso la maggior parte del suo valore rispetto al suo precedente tasso di cambio. I depositanti con conti in dollari non sono stati in grado di ritirare liberamente i loro beni nella loro valuta originale.

Nel corso degli anni, la Banca del Libano ha adottato diversi meccanismi che consentono ritiri limitati in base a specifici massimali e condizioni. Tali accordi non hanno risolto il problema sostanziale: il riconoscimento dei crediti, l’assegnazione delle perdite e le modalità per un rimborso sostenibile.

Questa mancanza di insediamento ha regolarmente portato alla mobilitazione.

Alcune banche mirate direttamente. I depositanti hanno anche utilizzato azioni individuali in istituzioni dal 2022 per rivendicare l’accesso ai propri conti.

La dimostrazione del 17 settembre fa parte di questa lunga sequenza, ma viene in un momento in cui il dibattito si è spostato alle modalità concrete di ristrutturazione legislativa.

Le associazioni annunciano ulteriori mobilitazioni

Dopo gli incidenti, « Crema dei candidati » ha annunciato la sua intenzione di continuare le sue azioni.

L’associazione afferma di rifiutare qualsiasi meccanismo che, secondo la sua interpretazione, porterebbe alla cancellazione di parte dei depositi o al trasferimento di beni a strumenti il cui rimborso sarebbe incerto.

Esso chiede inoltre la partecipazione dei rappresentanti dei depositanti alle discussioni sulla ristrutturazione.

Questa rivendicazione dovrebbe rimanere al centro delle future mobilitazioni. Le associazioni ritengono che coloro i cui conti sono bloccati devono essere in grado di intervenire nello sviluppo di soluzioni che determineranno il rimborso dei loro debiti.

Gli incidenti di giovedì ora aggiungono una dimensione di sicurezza a questo confronto finanziario. Diverse persone sono state ferite, mentre l’accusa che Issam Charafeddine è stata picchiata dalle forze di sicurezza dovrà essere affrontata con qualsiasi chiarificazione ufficiale delle circostanze esatte dell’incidente.

A Beirut, la calma è tornata dopo i vari scontri segnalati nel centro della città. Il dossier che li ha provocati rimane del tutto aperto: continuano i negoziati finanziari, il trattamento finale dei depositi non è completato e le associazioni stanno già annunciando nuovi movimenti contro qualsiasi formula che considererebbero una riduzione dei loro diritti.