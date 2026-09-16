Bachir Gemayel, un destino confiscato da Mona Makki*

- Advertisement -

20

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Bachir Gemayel è la storia di un’ascensione Shekspearean, quella di un giovane in fretta che voleva bruciare le tappe e liberarsi dai divieti.

È uno dei figli della famiglia Gemayel, una delle tre famiglie pilastri, potenti feudali della comunità cristiana maronita in Libano e onnipresenti nella vita politica del paese, ognuna dominata dalla statura di un Capo indiscusso e indiscusso.

I Gemayel negli anni ’40 erano una grande e pia famiglia composta da un fratello di sei bambini, due ragazzi e quattro ragazze, sollevati nel culto del padre, Pierre Gemayel, storico fondatore del partito Kataëb, i Phalange libanesi nel 1936, e figura carismatica della sua ala militare il cui motto è « Dio, Patria, Famiglia ».

Bachir è il fratello minore di Amine, questo figlio maggiore chiamato naturalmente nei prossimi giorni, per riuscire suo padre, secondo le abitudini e le usanze della trasmissione del potere all’interno delle famiglie.

Il giovane Bachir ha difficoltà ad accogliere questo diritto di nascita, iniquitoso nei suoi occhi. Poi inizia per lui un lungo e spinoso viaggio per forgiare la legittimità all’interno del clan. Doveva dimostrarsi, prima agli occhi del Padre, e poi con le giovani guardie del partito. Ha dovuto stampare nella mente che se non era l’erede, era il successore.

Fu con le giovani reclute dei Phalanges che Bachir vinse le sue prime strisce. Egli è della loro generazione, parla mentre parlano, si veste come loro, condivide la loro vita quotidiana. Fieldman, e’ uno dei loro… Più della loro stima, Bachir Gemayel raccoglierà il loro amore e la loro fedeltà.

Le guerre civili sono potenti catalizzatori che promuovono l’emergere di avventurieri, l’audace fino ai imbottigliatori, che non si mettono in imbarazzo con l’ordine che stava sventolando prima. Una buona guerra civile si nutre di sangue e lacrime, e permette anche di non dover giustificare se stessi.

Bachir, alla testa della sua milizia, farà questa guerra con una mano di ferro senza indebolire o variare. Nella sua linea di vista i palestinesi delle organizzazioni fedayin stabilite in Libano dagli accordi del Cairo, ma anche quelli che popolano i campi di povertà come quello di Tall el-Zaatar… Nella sua linea di vista gli occupanti siriani.

Bachir farà anche un’altra guerra, fratricida che, con le altre fazioni e milizie cristiane, una guerra sanguinosa, una violenza estrema che causa molta amarezza e ferite profonde.

Nel maggio 1979, Bachir Gemayel istituirà una fusione forzata di milizie, che non metterà fine all’insediamento e al confronto nelle file cristiane.

Tuttavia, Bachir riuscì a raggiungere il primo passo sul podio. Divenne ufficialmente il punto focale per i vari partiti politici libanesi, ma anche per le capitali del mondo occidentale.

Il 13 settembre 1979, per la prima volta, il presidente libanese Elias Sarkis ricevette Bachir Gemayel al palazzo presidenziale di Baabda.

Essendo riuscito a imporsi come erede, il suo sogno libanese ora sembra a portata di mano.

Il 22 novembre 1980, nel suo discorso, Bachir Gemayel pose indirettamente come candidato alla presidenza della Repubblica.

Ma Bachir, premuroso o imprudente, continua a far brillare tutti i tabù. La sua relazione con i leader israeliani è scioccante e indegna.

In Libano e nel mondo arabo, le critiche contro di lui erano forti. Sono virulenti: tradimento, connessione con il nemico..

Il 23 agosto 1982 Bachir è stato eletto presidente della Repubblica nel secondo turno delle elezioni.

Ai leader israeliani che gli hanno ordinato di firmare un accordo di pace con lo Stato ebraico, Bashir, Presidente eletto, chiede tempo per ottenere l’approvazione dell’Islam libanese.

Colui che aveva fatto volare tutti i tabù, non si era finalmente dimesso di attraversare il Rubicone, al grande dannato di Tel Aviv.

Il giorno dopo la sua elezione, il presidente Bachir Gemayel vuole conquistare i cuori dei libanesi, tutti libanesi. Vuole abolire la linea di divisione, vuole andare nella parte occidentale di Beirut per incontrare i musulmani. In Basta, il più emblematico dei quartieri popolari, Bachir Gemayel è calorosamente accolto, acclamato dalla folla e portato sulle spalle.

Quel giorno Bachir non aveva più bisogno di un cognome. « L’uomo dei 10 452 km2 » era sufficiente per il suo primo nome.

Il 14 settembre 1982 Bachir Gemayel fu ucciso in un’esplosione nella sede dei Phalanges.

Suo fratello maggiore Amine gli succederà nel processo.

* regista, produttore del programma Espace francophone