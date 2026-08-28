Iside in Byblos: quando il corpo di Osiris ha attraversato il Mediterraneo

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Nel mito egiziano di Osiris, Byblos occupa un posto inaspettato: il petto contenente il corpo del dio assassinato sarebbe andato alla costa libanese, prima di essere bloccato in un albero diventare colonna reale. Storia di lutto, mare, legno sacro e antichi legami tra Egitto e Phoenicia.

Byblos non è solo una delle città più antiche del Libano. È anche uno dei luoghi dove i miti del Mediterraneo hanno attraversato. Parla di Adonis, il fiume rosso di Nahr Ibrahim, i riti del lutto e della rinascita. Ma un altro racconto, proveniente dall’Egitto, pone anche la città fenicia al centro di una storia di morte e risurrezione: quella di Iside alla ricerca di Osiride.

La storia è narrata da PlutarchIsis e Osiris. Non è una cronaca storica. E’ un mito. Ma la scelta di Byblos non e’ fastidiosa. Per millenni, la città aveva avuto relazioni commerciali, religiose e simboliche con l’Egitto. L’UNESCO ricorda che Byblos è stato abitato dal Neolitico, che testimonia gli inizi della civiltà fenicia e che è direttamente legato alla storia della diffusione dell’alfabeto fenicio.

In questa storia, Byblos diventa più di un porto. Diventa il luogo in cui il mare stabilisce un dio morto.

Osiris, il re assassinato

Il mito inizia in Egitto. Osiris è presentato come un re civile. Insegna l’agricoltura, stabilisce le leggi, organizza il culto degli dei. Suo fratello Seth, chiamato Typhon da autori greci, geloso del suo potere, si prepara per la sua perdita. Fece un petto con le dimensioni esatte del corpo di Osiris, poi organizzò un banchetto. La cassaforte sarà offerta a colui che lo entra perfettamente. Gli ospiti ci stanno provando. Nessuno ha ragione. Osiris allunga. La trappola sta chiudendo. Il coperchio è inchiodato, sigillato con piombo, poi gettato nel Nilo prima di essere portato al mare.

Il Fitzwilliam Museum dell’Università di Cambridge riassume la stessa versione: Seth attira Osiris in una cassaforte, lo blocca, e poi la sicura si allontana dall’Egitto a Byblos, sulla costa del Libano di oggi.

Il cuore della storia è dunque marittimo. Il Nilo non tiene il corpo. Lo consegna al Mediterraneo. Il dio egiziano lascia il suo paese, attraversa le acque, e fallisce in Phoenicia.

Il tronco è arrivato a Byblos

Secondo Plutarco, la cassaforte contenente Osiris viene scartata dal mare vicino a Byblos. Le onde lo pongono dolcemente nel mezzo di un arbusto o un grove. La pianta cresce rapidamente, diventa un grande tronco, avvolge il tronco e lo nasconde nel suo legno. Il re del paese, stupito dalle dimensioni dell’albero, lo ha tagliato e usato come colonna per sostenere il tetto del suo palazzo.

Questa immagine è una delle più forti del mito. Il corpo del dio morto scompare in un albero. L’albero diventa una colonna. La colonna entra nel palazzo. Il corpo di Osiris si trova così nel cuore del potere reale di Byblos, invisibile ma presente.

Dobbiamo evitare confusione qui. L’account di Plutarch non si riferisce esplicitamente a un cedro dal Libano. Traduzioni spesso evocano un’erra, arbusto o a volte un tamarisco secondo le tradizioni di lettura. Ma per un lettore libanese, l’associazione con il legno sacro, il legno di prestigio e i legami tra Byblos ed Egitto è evidente. Byblos fu proprio uno dei principali porti attraverso i quali l’Egitto ottenne risorse dal Levante, compreso il legname. I legami tra Byblos e Egitto sono attestati da archeologia, commercio e influenze religiose.

Il mito trasforma così una realtà antica — la via del mare tra Egitto e Byblos — in una narrazione sacra.

Iside arriva sulla costa fenicia

Iside, moglie e sorella di Osiris, cerca il corpo. Lei vaga, fa domande, piange. Finalmente impara che la cassaforte è a Byblos. Plutarco dice che arriva in città, siede vicino a una fonte, abbattuto e silenzioso. Non parla a nessuno, tranne le domestiche della regina. Cuci i capelli, li profuma con un odore divino, e attira così l’attenzione del palato.

La regina vuole conoscere questo misterioso sconosciuto. Isis è chiamata a lei. Guadagna la sua fiducia e diventa infermiera di un bambino. Plutarco diede diversi nomi per la regina: Astarté, Saosis o Nemanus, che i Greci sarebbero tornati da Athenai. Il re si chiama Malcander.

I dettagli del nome di Astarté sono importanti. Ha portato la grande dea fenicia in un racconto egiziano. Anche se il testo è greco e tardi, mostra un mondo in cui gli dei circolano, traducono e si uniscono. Iside arriva a Byblos, ma incontra una regina i cui nomi uno dei possibili si riferisce al pantheon locale.

La dea, il bambino e l’immortalità persa

La prossima scena è strana, quasi brutale. Iside nutre il bambino reale non nel seno, ma dandogli il dito per succhiare. Di notte, cerca di bruciare le parti mortali del suo corpo per renderlo immortale. Nel frattempo, si trasforma in una rondine e ruota intorno alla colonna che contiene Osiris, spingendo lamenti. La regina sorprende la scena, vede suo figlio nel fuoco, grida. Con questo grido, interrompe il rito e priva il bambino dell’immortalità.

Il motivo è noto in diverse mitologie: una divinità cerca di trasformare un bambino umano in immortale, ma l’intervento spaventato di un genitore rompe il processo. Qui, questa scena ha una funzione precisa. Essa rivela la vera identità di Isis. La dea cessa di essere uno sconosciuto silenzioso. Si presenta, chiede la colonna e recupera quello che era venuto per.

Il dolore di Iside non è quindi passivo. Sta piangendo, ma sta recitando. Entrò nel palazzo, scoprì il pilastro, ottenne il legno, lasciò il tronco e prese il controllo del corpo di Osiris.

Il legno sacro di Byblos

Plutarco riferisce che Iside rimuove la colonna con facilità, rimuove il legno che circondava il torace, lo avvolge in lino, lo profuma e lo affida ai re di Byblos. Aggiunge che, ai suoi giorni, gli abitanti di Byblos adoravano ancora questo bosco in un santuario di Iside.

Questo passaggio è cruciale. Non sta solo dicendo che il corpo di Osiris ha attraversato Byblos. Egli sostiene che la città ha tenuto una reliquia della storia: il legno che aveva contenuto il dio morto.

Devi stare attento. Oggi non abbiamo questa reliquia identificata, conservata e scientificamente legata al racconto di Plutarco. Ma il testo mostra che, al tempo greco-romano, Byblos è stato visto come un luogo di Iside, o almeno come un luogo dove il mito egiziano potrebbe radicarsi.

Questa tradizione non è assurda nel suo contesto. I legami religiosi tra Byblos ed Egitto sono antichi. La grande dea locale, Baalat Gebal, « Lady of Byblos » fu riunita dagli Egiziani di Hathor, e in seguito Iside in alcune interpretazioni. Gli studi sui rapporti tra Byblos e Egitto mostrano che il santuario della Signora di Byblos ha svolto un ruolo importante in questi scambi religiosi e diplomatici.

Byblos, indossando divinità e materiali preziosi

Ciò che rende il mito simbolicamente credibile è la piazza storica di Byblos. La città era un porto essenziale del Levante. Collegava la costa fenicia, l’Egitto, il Mediterraneo orientale e l’entroterra del Libano.

L’Egitto aveva bisogno del legno del Levante. I cedri del Libano, ma anche altre risorse, entrarono nei circuiti di costruzione, prestigio e culto. Le relazioni tra Egitto e Byblos non sono un semplice contesto letterario. Sono un fatto importante nella storia dell’antico Mediterraneo orientale. Un articolo sulla rivistaSiria, dedicata alle relazioni tra Byblos, Egitto e Mesopotamia alla fine del terzo millennio a.C., richiama la densità di questi contatti attraverso oggetti, iscrizioni e depositi trovati sul sito.

In questo contesto, l’account Isis di Byblos funziona come una traduzione mitologica di relazioni molto reali. Le navi si stanno muovendo. I boschi si muovono. Gli dei si stanno muovendo. I nomi circolano. Ciò che va dall’Egitto può accadere a Byblos. Ciò che è sacro in Byblos può essere compreso in Egitto. Le religioni non sono chiuse entro confini nazionali che non esistono ancora.

Byblos è quindi il luogo perfetto per questo tipo di narrazione: abbastanza vicino da appartenere al mondo egiziano allargato, abbastanza straniero da diventare un luogo di esilio, di ricerca e di rivelazione.

Il lutto di Iside e il ritorno di Osiris

Dopo aver recuperato il tronco, Iside si lancia contro di lui e fa un grido di dolore. Plutarco insiste sul potere di questa lamentazione. La scena è violenta. Il corpo è trovato, ma la morte non è cancellata. Isis riprende Osiris, ma non riporta immediatamente l’ordine. Il dio rimane un corpo da piangere, da proteggere, da ricostruire.

La continuazione del mito si svolge nuovamente in Egitto. Seth trova il corpo, lo taglia a pezzi e li disperde. Isis torna a cercare frammenti. Li assembla, ricostituisce Osiris, e poi permette la nascita o l’affermazione di Horus, che diventerà rivale di Seth e garante della regalità egiziana. Il Fitzwilliam Museum ricorda che questi racconti sono centrali al pensiero egiziano della regalità e della rinascita: il re vivente è associato a Horus, mentre il re morto è associato a Osiris.

Byblos è quindi un passo, ma un passo decisivo. E’ dove e’ stato trovato il corpo per la prima volta. E’ qui che Isis trasforma la sua ricerca in un recupero materiale. E’ qui che il mare fa quello che aveva preso.

Sarebbe sbagliato presentare il mito di Osiris come una leggenda nata in Libano. E’ una storia egiziana. I suoi attori principali sono gli egiziani. I suoi interessi riguardano il regno, la morte, la rinascita e l’ordine cosmico dell’antico Egitto.

Ma sarebbe come ridurre per cancellare Byblos dalla storia. Plutarco dà alla città fenicia un ruolo centrale. Il bagagliaio di Osiris non fallisce da nessuna parte. Viene da Byblos. E’ avvolto da un albero. Diventa una colonna in un palazzo. Isis e’ sul posto. Il legno viene poi venerato nella città.

In questa serie di antiche leggende legate al Libano, Byblos appare due volte come una città di lutto e ritorno. Con Adonis, piange un giovane dio legato alla vegetazione, al fiume rosso e ai riti stagionali. Con Osiride, riceve il corpo di un re divino dall’Egitto, rinchiuso in un albero, poi recuperato da una dea addolorata.

La prova colpisce. Byblos non è solo una città di commercio e alfabeto. È anche, nell’antica immaginazione, una città dove arrivano gli dei morti, dove le donne divine piangono, dove il legno e l’acqua mediano tra scomparsa e rinascita.

Legno, mare e memoria

La storia di Isis in Byblos poggia su tre elementi: mare, legno e lutto.

Il mare porta il tronco. Collega Egitto e Phoenicia. Non distrugge il corpo, lo muove. Il legno nasconde Osiris. Licks, avvolge, lo trasforma in una colonna. Ha spostato il dio dalla tomba all’architettura. Il lutto di Iside dà alla narrazione la sua tensione umana: una donna divina cerca il corpo amato, attraversa i paesi, silenzio, piange, astuzia, e poi recupera ciò che rimane.

È una storia di grande forza perché parla di amore, politica e materia. Osiris è un re assassinato. Iside è una vedova e un mago. Byblos è un porto e un palazzo. L’albero è una tomba e una colonna. Niente è semplicemente simbolico. E’ tutto doppio.

Una questione di patrimonio

Oggi, il visitatore di Byblos vede soprattutto le mura, i templi, i resti romani, il castello di croce, il porto antico, gli strati successivi di una città abitata da millenni. Non vede la colonna di Osiris. Non vede il santuario di Iside descritto da Plutarco. Non può identificare la fonte in cui la dea sedeva in silenzio.

Ma la forza di un mito non dipende sempre da una pietra conservata. Dipende anche da come un luogo è stato concepito dagli Antichi.

Byblos era abbastanza importante da entrare nel grande resoconto egiziano della morte di Osiris. Dice molto. Una città ordinaria non avrebbe ricevuto questo ruolo. C’era un porto ben noto, antico, collegato all’Egitto, carico di legno, culto e prestigio. Una città in grado di essere compresa come un’estensione sacra del mondo egiziano era necessaria.

Byblos, una città dove gli dei ritornano

In Nahr al-Kalb, un cane ha riferito avvertito gli abitanti che gli invasori erano arrivati. Afqa, il sangue di Adonis avrebbe arrossito il fiume. A Tyre, il cane di Melqart avrebbe scoperto il viola. A Sidon, Eshmoun fu curata da acqua sacra. A Beirut, Beroe diede alla città una faccia ninfa. Con Isis e Osiris, Byblos aggiunge un altro strato a questo Libano mitologico: quello del corpo divino dal mare.

Questa storia non rende Byblos una città egiziana. Al contrario, mostra il suo potere come crocevia. La città fenicia potrebbe ricevere un dio straniero senza perdere la sua identità. Potrebbe integrare Isis, Osiris, Astarté, Baalat Gebal, Hathor e Adonis nello stesso paesaggio di legno, acqua, mare e santuari.

Forse e’ il vero messaggio del mito. Byblos non era solo un porto attraverso il quale le merci passavano. Era anche un luogo attraverso il quale gli dei passavano.

Il tronco di Osiris probabilmente non andò mai fisicamente alla riva libanese. Ma la storia ha fatto di Byblos. Ed è rimasto lì, come un’altra prova di questa prova spesso dimenticata: l’antico Libano non solo dà alfabeti, navi e pietre. Serviva anche come palcoscenico per i grandi miti del Mediterraneo.