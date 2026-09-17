LA FINE DELLA FESTA?

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Quando il rifiuto americano di intervenire nello Yemen costringe l’Arabia Saudita a guardare in modo diverso alla sua alleanza con Washington

Ci sono alleanze che muoiono nell’incidente di un trattato denunciato. E ci sono altri che si spengono più lentamente, quasi silenziosamente, il giorno in cui uno dei partner scopre che la promessa che credeva fosse acquisita non è più automatica. Forse è quello che è appena successo tra gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita.

Nel settembre del 2026, mentre gli Houthis avanzavano sulla costa del Mar Rosso Yemen e consolidavano la loro presa intorno allo Stretto di Bab al-Mandeb, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman chiese a Donald Trump l’intervento militare diretto. Secondo Reuters, Washington si rifiutò di condurre gli scioperi necessari, offrendo intelligenza e assistenza mirata. Questo rifiuto non significa l’abbandono di qualsiasi cooperazione militare tra i due paesi. Ma il suo significato simbolico è immenso.

Perché dietro questo episodio è una storia più di ottanta anni: quella di Quincy.

14 febbraio 1945: un incontro che diventa simbolo

Il 14 febbraio 1945, al ritorno della conferenza di Yalta, Franklin D. Roosevelt incontrò il re Abdelaziz Ibn Saud a bordo dell’incrociatore americano USS Quincy, su Grand Lac Amer, nel canale di Suez. Il record ufficiale della conversazione mostra che stanno parlando della Palestina, del futuro regionale, dell’agricoltura e dello sviluppo del regno. Non esiste un trattato scritto in questo documento che dice in poche righe: « olio per la protezione militare ».

Eppure la storia ha mantenuto qualcos’altro. Ha reso l’incontro il simbolo fondatore di un accordo strategico progressivamente consolidato: l’Arabia Saudita è diventata un partner politico ed energetico centrale a Washington; In cambio, gli Stati Uniti contribuirono alla sicurezza, alla stabilità e all’ammodernamento militare del regno. Gli archivi americani del tempo mostrano esplicitamente l’importanza di Washington già attaccato alla stabilità saudita e l’accesso alle immense risorse petrolifere del paese.

Questo è più che il testo di un trattato non esistente, comunemente chiamato « Patto di Quincy ». Un patto non scritto ma straordinariamente duraturo: stabilità del petrolio e del Golfo da un lato; potere americano, armamento e una forma di garanzia strategica dell’altro.

Quincy non era solo un accordo di interesse. Nel tempo, era diventato una promessa di fiducia.

Un’alleanza attraversata da crisi

Questa relazione non è mai stata semplice. Sopravvisse alla creazione di Israele, la guerra del 1973, l’embargo petrolifero, la rivoluzione iraniana, la guerra del Golfo, 11 settembre, disaccordi su Iraq, la primavera araba, la vicenda di Khashoggi e le differenze sull’Iran. Ogni crisi sembrava annunciare una pausa; ogni volta, gli interessi strategici finirono per rimanere uniti.

Ma qualcosa si è gradualmente spostato. Gli Stati Uniti sono diventati meno dipendenti dal petrolio importato dal Golfo che una volta. L’Asia è diventata lo sbocco dominante dell’olio saudita. Riyadh, da parte sua, ha cercato di diversificare le sue partnership con Cina, Russia, India e altri poteri. L’alleanza non è scomparsa; È diventato più transazionale, più condizionale, meno istintivo.

Il punto di svolta è psicologico e militare: l’Arabia Saudita non può più presumere che qualsiasi grave minaccia per la sua sicurezza innesca automaticamente una risposta militare statunitense.

Bab al-Mandeb: il momento della verità

Ecco perché l’episodio di Bab al-Mandeb è così importante. Lo stretto non è un teatro periferico. Collega il Mar Rosso al Golfo di Aden ed è una delle principali arterie del commercio mondiale. La progressione di Huthie sulla costa e verso l’isola di Perim diede al movimento yemenita alleato con l’Iran una leva aggiuntiva su questo percorso marittimo.

Per Riyadh, la minaccia è diretta. È militare, economico e strategico. L’Arabia Saudita aveva a lungo pensato protetto dalla profondità della sua partnership americana. Ora, in un momento in cui chiede un’azione militare diretta per spingere indietro una svolta che considera pericolosa, Washington risponde essenzialmente: possiamo aiutarti a vedere, identificare, bersaglio; Non dobbiamo necessariamente fare guerra al tuo posto.

La differenza tra le due frasi deve essere misurata. Detiene in poche parole, ma può separare due epoche.

Un’alleanza esiste finché i due partner danno lo stesso significato alla parola « sicurezza ».

E’ davvero la fine di Quincy?

Sarebbe eccessivo dire che solo un rifiuto americano termina legalmente ottanta anni di relazione strategica. Non c’è « Treaty of Quincy » da denunciare. Gli Stati Uniti continuano a collaborare con l’Arabia Saudita, forniscono sistemi di armi, intelligenza, capacità di difesa e un dialogo militare di alto livello.

Ma le alleanze non vivono solo sui testi. Vivono dalle percezioni. Si basano su ciò che ogni partner crede che l’altro farà quando arriva il momento critico. Da questo punto di vista, l’episodio attuale può segnare una profonda rottura: non la fine amministrativa di un accordo, ma la fine di una certezza.

Per decenni, il regno potrebbe pensare: se una grande minaccia strategica mette in pericolo l’equilibrio regionale, gli Stati Uniti alla fine interverranno. Oggi la domanda diventa: in quali circostanze specifiche Washington ritiene che la sicurezza saudita coincida ancora con il proprio interesse nazionale?

Iran e la nuova geografia del potere

L’altro attore in questa storia è ovviamente l’Iran. Gli Houthis non sono semplici carnefici teherani: hanno i loro obiettivi, la loro storia e i loro interessi yemeniti. Ma la loro cooperazione militare con l’Iran e Hezbollah è ampiamente documentata, e il loro progresso oggettivamente aumenta la leva strategica del campo iraniano intorno al Mar Rosso.

La geografia rende questo sviluppo particolarmente sensibile. A est, lo Stretto di Ormuz controlla l’accesso marittimo al Golfo. A ovest, Bab al-Mandeb comanda l’accesso al Mar Rosso e oltre il Canale di Suez. Qualsiasi potere capace di minacciare simultaneamente queste due porte ha una pressione sproporzionata sui flussi energetici e commerciali globali.

Ciò non significa che l’Iran « controlli » meccanicamente entrambi gli strati, o che Washington rinuncia a contenere Teheran. Gli Stati Uniti rimangono militarmente impegnati nella regione. Ma questo significa che gli alleati arabi di Washington devono ora considerare un’ipotesi quasi impensabile: l’America può scegliere di combattere per le proprie linee rosse senza combattere automaticamente per conto proprio.

La nuova solitudine dei poteri del Golfo

Forse questa è la dimensione più umana di questa storia. Un’alleanza di ottanta anni crea abitudini. Crea una memoria collettiva, riflessi militari, generazioni di ufficiali formati insieme, contratti, basi, reti diplomatiche, ma soprattutto un senso di sicurezza. Poi, un giorno, il partner scopre che potrebbe dover imparare a difendersi in modo diverso.

Per l’Arabia Saudita, questo può significare tre cose alla volta: rafforzare le proprie capacità militari; cercare più partner e alleanze regionali; e mantenere un dialogo con l’Iran e l’Houthis proprio perché la garanzia americana non è più vista come illimitata.

Questo sviluppo non condanna necessariamente il rapporto con Washington. Può anche portare a un rapporto più adulto, più equilibrato, dove le responsabilità sono meglio distribuite. Ma finisce la comoda illusione che il potere americano è un’assicurazione di rischio.

Dal patto di protezione al partenariato condizionale

Il mondo del 1945 era quello di Roosevelt, un regno ancora povero saudita, un olio la cui importanza geopolitica stava esplodendo e un’America che entra nel suo secolo di potere. Il mondo del 2026 è multipolare, saturo di droni e missili, attraversato dalla rivalità cinese-americana e dai poteri regionali molto più autonomi.

Sarebbe stato sorprendente se Quincy passasse attraverso un tale cambiamento di epoca intatta.

Ciò che può morire non è l’alleanza americana-saudi. È la sua forma antica: quella di un protettore e di un protetto, quella di una garanzia che dovrebbe essere automatica, quella di un Medio Oriente dove l’ultima decisione quasi sempre è tornata a Washington.

Al suo posto appare un mondo più freddo. Gli Stati Uniti scelgono le sue battaglie. L’Arabia Saudita deve scegliere le sue dipendenze. L’Iran sta testando i vuoti. I poteri regionali imparano che a volte dovranno bilanciarsi.

La fine della certezza

La Quincy potrebbe non essere morta il giorno in cui Donald Trump ha rifiutato gli scioperi contro gli Houthis. La storia è raramente così chiara. Ma questo giorno potrebbe rimanere come quello quando Riyadh si rese conto che il patto non significava più esattamente quello che aveva significato per diverse generazioni.

Le grandi alleanze spesso finiscono prima che le loro istituzioni scompaiono. Essi finiscono quando la fiducia cambia nella natura.

Nel 1945, sul ponte di Quincy, due uomini si incontrarono nel mezzo di un mondo emergente dalla guerra. Dietro di loro c’era una relazione che avrebbe strutturato il Medio Oriente per otto decenni. Nel 2026, fuori dallo Yemen, non è un trattato che si disgrega. È forse una vecchia convinzione che, quando il pericolo diventa esistenziale per il regno, l’America sarebbe necessariamente lì.

Se questa convinzione scompare definitivamente, allora la vera eredità di Quincy si sarà conclusa – non in una cerimonia diplomatica, ma nel silenzio di un rifiuto.

Benchmarks e fonti

• U.S. Department of State, Office of the Historian, memorandum of the Roosevelt–Ibn Saud meeting a bordo della USS Quincy, 14 febbraio 1945.

• Consiglio per le relazioni estere, il caso per un Nuovo Compatto Strategico U.S.-Saudi, 2022, sul significato storico e strategico della riunione di Quincy.

• Reuters, 11 settembre 2026, sulla richiesta saudita di azione militare degli Stati Uniti contro gli Houthis e il rifiuto degli scioperi diretti, accompagnato da un’offerta di intelligenza e di assistenza mirante.

• Reuters, 16–17 settembre 2026, sull’avanzata avanzata intorno a Bab al-Mandeb, la situazione saudita e i contatti American-Houthis in Oman.

La fine del patto di Quincy? • 17 settembre 2026