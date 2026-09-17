L’accordo quadro nel quadro della lente di ingrandimento: che cosa Libano e Israele stanno realmente negoziando dietro le riunioni di Washington

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Due ore di discussioni, ma nessuna svolta ha annunciato

L’incontro tenutosi a Washington tra il rappresentante libanese e l’ambasciatore israeliano non ha provocato né un accordo né un’azione immediata sul terreno. Tuttavia, dietro questa mancanza di risultato visibile, il contenuto delle discussioni mostra che i negoziati sono già andati oltre la semplice gestione degli incidenti nel sud del Libano. Il ritiro israeliano, la cessazione delle operazioni, le armi di Hezbollah, la distribuzione dell’esercito, le zone sperimentali e l’architettura di sicurezza futura sono ora in un processo simile.

Al Akhbar del 17 settembre 2026 riferisce che l’incontro tra l’ambasciatore libanese a Washington, Nada Hamada Moawad, e l’ambasciatore israeliano Yehiel Leiter si è tenuto presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e durò circa due ore. I partecipanti hanno discusso le modalità per l’attuazione dell’accordo quadro, la domanda libanese di cessazione delle operazioni israeliane e di ritiro, e la possibilità di estendere le zone sperimentali. Le conclusioni dovrebbero essere inoltrate ai responsabili politici prima che una nuova sessione di negoziato sia prevista all’inizio del mese successivo.

Il quotidiano descrive un incontro volto più a mantenere aperto il canale e preparare il passo successivo che a produrre una transazione immediata. Questa funzione è importante. I negoziati continuano anche quando le posizioni libanesi e israeliane rimangono lontane nella sequenza degli impegni.

Al Quds del 17 settembre 2026 riferisce anche la fine di questa riunione dopo circa due ore, senza comunicato congiunto o annuncio di un nuovo compromesso. L’assenza di un risultato pubblico quindi non significa che il processo sia interrotto. Piuttosto, dimostra che le discussioni sono entrate in una fase in cui le parti negoziano l’ordine delle misure e il loro contenuto.

Questa è la domanda centrale: chi deve agire prima?

Beirut richiede il ritiro prima di ulteriori passi

La posizione libanese si basa su una logica di reciprocità. Beirut chiede misure israeliane concrete prima di accettare di prendere i prossimi passi.

Al Akhbar del 17 settembre 2026 afferma che il Libano pone la cessazione delle operazioni israeliane e il ritiro in cima alle sue priorità. Israele difende un inverso o, almeno, una sequenza condizionale. Esso collega le proprie misure al progresso sulle armi di Hezbollah e la distribuzione dello stato.

Il disaccordo non riguarda solo gli obiettivi finali. Riguarda il loro calendario.

Il primo ministro Nawaf Salam ha difeso l’accordo davanti al Parlamento. Al Jumhuriyat del 17 settembre 2026 riferisce che ha spiegato che l’accordo quadro prevede il ritiro israeliano in fasi e chiede il ripristino dell’autorità esclusiva dello Stato libanese nel suo territorio. Rifiutò l’idea che il processo avrebbe rimosso il Libano dai suoi riferimenti politici e internazionali.

Tuttavia, Nawaf Salam ha riconosciuto che i risultati attesi non erano ancora stati raggiunti. Le operazioni israeliane sono proseguite. Israele non si è ritirato da tutti i territori interessati. I prigionieri rimangono in detenzione e i residenti non sono ancora in grado di tornare alle loro località.

Questo riconoscimento dà un’indicazione della posizione governativa. Beirut non presenta l’accordo quadro come un successo completo. Il governo lo considera come uno strumento ancora in uso.

La questione diventa allora quella della sua efficacia. Se i risultati rimangono limitati, quanto può il Libano continuare ad espandere le questioni negoziate senza prima ottenere le misure richieste?

Il disarmo diventa la controparte principale richiesta in Libano

Sul lato israeliano, il file di armi di Hezbollah occupa un posto centrale.

Al Akhbar del 17 settembre 2026 riferisce la dichiarazione del Capo di Stato Maggiore israeliano, Eyal Zamir, che l’esercito libanese non appare pronto o capace di disarmare Hezbollah. Questa affermazione viene proprio in un momento in cui Washington sta cercando di mantenere il processo di negoziazione.

Essa rivela la natura dell’ostacolo principale. Israele non ritiene che il suo ritiro sia una misura isolata. Vuole fare parte di un cambiamento duraturo del saldo di sicurezza nel Sud.

Lo stesso governo libanese ha preso posizione a favore del monopolio statale sulle armi. Joseph Aoun ha ribadito che la decisione era stata presa, ma ha rifiutato di consentire la sua attuazione per provocare un confronto interno. Favorisce un metodo graduale e negoziato.

È al passo di questa transizione che le due parti divergono.

Israele sta cercando garanzie osservabili a terra. Beirut vuole evitare che il ritiro israeliano venga rinviato fino al completamento di un complesso processo interno il cui calendario non può essere determinato esclusivamente da considerazioni militari.

La negoziazione affronta quindi un rischio circolare. Israele può mantenere la sua presenza in assenza di progressi sufficienti sulle armi. Questa presenza e la continuazione delle operazioni possono, a sua volta, complicare il dibattito di disarmo interno libanese, consentendo a Hezbollah di evidenziare la persistenza di una minaccia esterna.

La rottura di questo cerchio è probabilmente uno degli obiettivi delle zone sperimentali.

Le zone pilota diventano lo strumento preferito per sbloccare il processo

I negoziati stanno ora cercando di produrre risultati su territori limitati prima di avvicinarsi a tutto il Sud.

Il principio è quello di ottenere il ritiro o la modifica del sistema israeliano in un particolare settore. L’esercito libanese sta schierando. I locali stanno tornando. La situazione di sicurezza viene poi valutata prima di trasferirsi in un nuovo settore.

Joseph Aoun sostiene apertamente questo approccio. Ad Diyar del 17 settembre 2026 riferisce che vuole estendere gli esperimenti a nuovi settori. Per il presidente, l’esercito deve essere in grado di prendere possesso delle aree evacuate in modo che la popolazione ritorni.

Questo metodo permette teoricamente la progressiva reciprocità. Il Libano non deve aspettare un completo ritiro israeliano per rafforzare l’autorità dello Stato. Israele, da parte sua, può osservare il comportamento dell’esercito prima di intraprendere ulteriori azioni.

Ma i primi esperimenti mostrano già la difficoltà di accettare i criteri.

Ad Diyar riferisce le obiezioni israeliane a Zawtar al-Gharbiyah. Secondo i rapporti quotidiani, Israele ha stimato che Hezbollah stava tornando indirettamente alla località dopo il ritorno degli abitanti. I critici hanno riferito incluso strutture sociali vicino al partito e i residenti hanno considerato i suoi sostenitori.

Il problema diventa allora politico e militare. Se l’assenza di Hezbollah significa l’assenza di armi e combattenti, l’esercito può intervenire. Mentre significa anche l’assenza di reti sociali, politiche e associative, le condizioni diventano molto più difficili da incontrare.

La definizione del successo di una zona sperimentale può quindi determinare l’intero tasso di prelievo.

Washington cerca di impedire il crollo del canale

Gli Stati Uniti sono al centro di questa divergenza.

Al Akhbar del 17 settembre 2026 descrive Washington come in primo luogo cercando di prevenire il crollo dell’accordo quadro. L’incontro tra i rappresentanti libanesi e israeliani dovrebbe mantenere la comunicazione e prepararsi al prossimo incontro.

La pressione del calendario appare anche nelle notizie quotidiane. Le fonti americane indicano un tempo limitato per produrre risultati come il termine elettorale israeliano si avvicina.

Questa dimensione elettorale aggiunge un vincolo. Più Israele si muove verso le elezioni, più considerazioni politiche interne possono influenzare le decisioni territoriali o di sicurezza. Un ritiro può diventare politicamente più difficile. Al contrario, una dimostrazione di fermezza contro Hezbollah può essere valutata nella competizione elettorale.

Washington cerca quindi di preservare il meccanismo prima che questa finestra si chiuda di nuovo.

Il metodo americano sembra favorire risultati progressivi. Una zona è trattata, e un’altra. Le parti accumulano così misure limitate che possono eventualmente costituire un’architettura più ampia.

Ma gli Stati Uniti non sono un mediatore esterno. La politica americana verso Israele e il suo sostegno militare rimangono elementi diretti dell’equazione.

Al Akhbar del 17 settembre 2026 mette in evidenza questa contraddizione avvicinando i negoziati di Washington ad un progetto americano di vendita di armi a Israele valutato a circa 2,8 miliardi di dollari, tra cui munizioni pesanti. Il giornale lo vede come una duplice funzione americana: mediatore politico da un lato, il principale supporto militare di Israele dall’altro.

Per Beirut, l’asimmetria rafforza l’importanza delle garanzie ottenute al tavolo dei negoziati.

L’accordo inizia ad andare oltre il semplice cessate il fuoco

Lo sviluppo più importante, tuttavia, appare nelle dichiarazioni di Joseph Aoun.

Il presidente non sta più parlando di forzare una fine ai combattimenti. In diverse interviste riportate il 17 settembre 2026, spiegò che il Libano stava cercando un accordo di sicurezza con Israele per porre fine allo stato di ostilità e permettere all’esercito di schierarsi al confine.

Al Bina Tuttavia, ha sottolineato che il Libano non poteva procedere direttamente alla seconda fase e che i progressi devono essere fatti gradualmente.

Ad Diyar riproduce anche questo orientamento. Il Presidente collega i negoziati a una sequenza tra cui il ritiro, lo spiegamento dell’esercito, il ritorno degli abitanti e l’insediamento della questione dei prigionieri.

La portata politica del processo cambia quindi considerevolmente.

Un accordo inizialmente destinato ad organizzare la sicurezza del Sud potrebbe diventare il punto di partenza per una riflessione sulla fine dello stato di ostilità. Questo non è ancora un trattato di pace. Joseph Aoun stesso ha stabilito questa distinzione. Ma il vocabolario usato mostra che le autorità libanesi stanno guardando una prospettiva più ampia che la gestione degli incidenti di confine da soli.

Questo sviluppo spiega anche l’intensità del dibattito interno.

In Parlamento, la negoziazione diventa una questione di confronto nazionale

La sessione di sfida del governo ha mostrato come è diviso l’accordo.

Al Joumhouriyat del 17 settembre 2026 riferisce le critiche di diversi deputati circa la sua implementazione e i risultati raggiunti. Le discussioni andarono rapidamente oltre la valutazione tecnica dei negoziati per toccare la sovranità di Hezbollah, le armi e la strategia nazionale.

Nawaf Salam difese la scelta della diplomazia. Ha spiegato che il Libano era stato ripetutamente attratto da guerre che non aveva scelto e le cui conseguenze lo Stato avrebbe dovuto portare. Ha chiesto ai critici della trattativa di proporre un modo per fermare gli attacchi, recuperare i prigionieri e riportare gli abitanti nei loro villaggi a un costo inferiore.

Questa difesa pone la questione in base al rapporto tra obiettivi e mezzi.

Il governo ritiene che il rapporto di potere militare richiede una negoziazione. I suoi avversari lo accusano, secondo argomenti diversi, di non ottenere abbastanza controparte, o di portare nelle questioni di negoziazione che interessano l’equilibrio interno libanese.

Il dibattito sul disarmo si concentra su queste tensioni. Per alcune delle forze politiche, il monopolio statale delle armi è una decisione sovrana che deve essere attuata indipendentemente da Israele. Per Hezbollah e i suoi alleati, la continuazione delle operazioni e della presenza israeliana rende il problema inseparabile dal conflitto esterno.

L’accordo quadro diventa così il luogo di incontro per due questioni che il Libano ha lottato a lungo per separare: il suo rapporto con Israele e l’organizzazione della forza armata nel paese.

La fase post-finale dei negoziati

Un altro sviluppo amplia ulteriormente la portata del processo: la fine annunciata della missione Finul nel dicembre 2026.

Joseph Aoun rifiuta un vuoto internazionale nel sud. Essa afferma di essere aperta ad una nuova forza purché abbia un quadro giuridico rispetto alla sovranità libanese e assista l’esercito senza sostituirlo.

Allo stesso tempo, Al Akhbar del 17 settembre 2026 riporta che gli stati europei stanno lavorando su diversi scenari post-finali. Una missione civile e militare europea di tre anni è in studio. Parigi e Roma riflettono anche sul mantenimento di una forma di presenza internazionale.

Il riferimento a questa futura presenza è già in conflitto.

Secondo Al Akhbar, Hezbollah ha riferito agli interlocutori europei che rifiuta di utilizzare l’accordo quadro come riferimento a una nuova forza internazionale. Il partito resterebbe impegnato nella risoluzione 1701 e nell’accordo del 27 novembre 2024.

Questa posizione mostra come l’accordo quadro abbia cambiato la sua portata. Se dovesse diventare il punto di riferimento dell’accordo internazionale post-Finale, non sarebbe più governare solo le relazioni di sicurezza tra Libano e Israele. Aiuterebbe a determinare la presenza straniera sul territorio libanese.

La scelta del testo di riferimento diventa quindi un problema sovrano.

Una negoziazione il cui vero scopo rimane in costruzione

Il contenuto delle discussioni mostra infine un processo molto più ambizioso rispetto ai comunicati conservatori emessi dopo le riunioni suggeriscono.

Il ritiro israeliano è stato negoziato con la distribuzione dell’esercito. La distribuzione è legata alle armi di Hezbollah. Le armi sono valutate in aree sperimentali. Queste aree potrebbero ricevere progetti di ricostruzione e sviluppo. Dopo che Finul inizia ad entrare nella stessa architettura. Joseph Aoun ha infine menzionato un accordo di sicurezza in grado di porre fine allo stato di ostilità.

Ogni passo apre così il prossimo.

Questo meccanismo, tuttavia, pone un rischio per Beirut. Maggiore è il numero di argomenti inclusi nel processo, maggiore è la quantità di considerazione richiesta in Libano. La domanda sarà se gli impegni israeliani si stanno muovendo allo stesso ritmo.

Per il momento, il prelievo completo non ha avuto luogo e le operazioni continuano. Nawaf Salam lo riconosce. Le autorità libanesi si affidano quindi a continue trattative per trasformare gradualmente il quadro in risultati concreti.

La prossima seduta sarà decisiva meno dal possibile annuncio di un grande accordo che dalla sequenza che riuscirà a risolvere. Se un nuovo ritiro israeliano accompagna una distribuzione libanese in un’area aggiuntiva, il metodo graduale acquisirà credibilità. Se le condizioni continuano ad accumularsi senza compensazione territoriale, la critica interna rafforzerà.

Dietro le riunioni di Washington si sta negoziando molto più di un meccanismo di sicurezza. Libano e Israele stanno cominciando a definire, sotto la mediazione americana, le regole che potrebbero organizzare il Sud dopo la guerra, il futuro ruolo dell’esercito e forse, a lungo termine, la natura stessa del loro rapporto.