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Libano: Un’esplosione scuote il sud come un terremoto

Il 10 settembre 2026 alle 21:08, una massiccia esplosione sotto la collina di Ali al-Taher fu avvertita come un terremoto di magnitudo 4.1 in gran parte del Libano meridionale

L’IDF sostiene di aver usato più di 1100 tonnellate di esplosivi per distruggere una rete di gallerie Hezbollah, completando la sua « zona di sicurezza ».

Sul lato libanese, l’esercito ha riferito quasi 7.700 violazioni israeliane dal 26 giugno accordo quadro — una media di oltre 100 al giorno.

Non ci sono vittime. Hezbollah non ha reagito. E molti ora si chiedono: questo cessate il fuoco può ancora tenere?

Sud del Libano

Immagini esclusive girate dai locali

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