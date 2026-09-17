Rassegna stampa: Il Libano cerca di ridefinire la sicurezza del Sud intorno all’esercito e alla negoziazione

- Advertisement -

34

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Parigi pone l’esercito al centro del nuovo equilibrio

Il sostegno all’esercito libanese, i negoziati con Israele e i preparativi per il periodo post-finale dominano chiaramente le pagine libanesi del 17 settembre 2026. Questi tre file non sono più trattati separatamente. Convergono sulla stessa domanda: come può lo Stato riprendere una maggiore parte della sicurezza del Libano del Sud come continuano le operazioni israeliane, il file armi Hezbollah rimane aperto e l’attuale presenza internazionale si avvicina alla sua fine? L’incontro di Parigi ha dato a questo tema la sua dimensione internazionale. Nahar del 17 settembre 2026 sottolinea che l’incontro è preparatorio. Non deve essere confuso con una conferenza per annunciare immediatamente gli importi di aiuto. Il suo obiettivo è quello di determinare precisamente i bisogni dell’esercito nella nuova fase. Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate francesi, Fabien Mandon, spiega ogni giorno che la sovranità dello Stato e l’uso esclusivo della forza sono al centro della riflessione. Tuttavia, essa sostiene un approccio graduale basato sulla fiducia e sulla creazione di capacità in Libano. La Francia cerca di collegare due processi: dare all’esercito più risorse e aumentare gradualmente le responsabilità che assume sul terreno. Al Joumhouriyat del 17 settembre 2026 descrive anche l’incontro a Parigi come un passo per stabilire le esigenze militari e di sicurezza prima di una più ampia mobilitazione dei partner. Il giornale insiste sull’urgenza. L’esercito deve mantenere la sicurezza interna, schierarsi a sud e prepararsi ad una nuova situazione una volta che la Finale ha completato la sua missione. La questione non è quindi più solo il numero di veicoli, attrezzature o formazione. Riguarda la funzione politica e di sicurezza che la comunità internazionale desidera che l’esercito faccia.

Joseph Aoun pone questa istituzione al centro della sua strategia. A suo parere, l’esercito, le forze di sicurezza interna e altri servizi garantirono la protezione del paese, la sua sovranità e la sicurezza dei cittadini. Il Presidente ha chiesto un sostegno internazionale sostenibile. Esso collega anche il consolidamento delle istituzioni alla decisione dello Stato di concentrare le armi nelle mani dell’autorità legale. Al Quds del 17 settembre 2026 riporta la stessa linea. Joseph Aoun afferma che il Libano è determinato ad affrontare il dossier delle armi di Hezbollah, ma che intende farlo pacificamente. Si rifiuta di trascinare il paese in un confronto interno o guerra civile. Il dialogo deve accompagnare la decisione dello Stato. Questa cautela mostra la difficoltà dell’equazione. I partner stranieri chiedono risultati sulle armi e sull’autorità statale. Il governo libanese cerca di raggiungere questo obiettivo senza trasformare l’esercito in protagonista di un conflitto interno. Ad Diyar del 17 settembre 2026 pone questa tensione nel cuore dell’incontro di Parigi. Il giornale sottolinea che le missioni richieste dall’esercito stanno aumentando mentre le sue risorse rimangono limitate. Allo stesso tempo, Israele critica le sue azioni e mette in discussione la sua capacità di impedire il ritorno di Hezbollah a determinate aree. Il sostegno internazionale diventa quindi una necessità operativa e una questione politica.

Washington mantiene una negoziazione senza risultati decisivi

La seconda sequenza importante della giornata si svolge a Washington. Il rappresentante libanese e l’ambasciatore israeliano si sono incontrati per circa due ore nel Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Al Akhbar del 17 settembre 2026 afferma che le discussioni si sono concentrate sulle modalità per l’attuazione dell’accordo quadro, sulla richiesta libanese di cessazione delle operazioni e del ritiro israeliani e sulla possibilità di estendere le zone sperimentali. Non sono stati annunciati grandi compromessi. Il quotidiano ritiene che la funzione immediata dell’incontro sia principalmente quella di preservare il canale e prepararsi alla prossima sessione di negoziazione. Il principale disaccordo riguarda l’ordine degli impegni. Beirut prima chiede misure israeliane visibili. Israele collega i propri movimenti al progresso sulle armi di Hezbollah e l’estensione dell’autorità statale. Washington sta cercando di evitare che questa divergenza fallisca. Al Quds del 17 settembre 2026 conferma che l’incontro è stato completato senza un comunicato congiunto o annuncio di un nuovo accordo. I negoziati continuano quindi senza aver ancora prodotto il ritiro generale o la cessazione delle operazioni rivendicate da Beirut.

Questa mancanza di risultati alimenta i critici interni. Ma Nawaf Salam continua a difendere la scelta diplomatica. Al Joumhouriyat del 17 settembre 2026 riferisce che il Primo Ministro ha riconosciuto davanti ai parlamentari che gli obiettivi desiderati non sono ancora stati raggiunti. Gli attacchi non si sono fermati, il ritiro israeliano non è completo, i prigionieri rimangono detenuti e i residenti non possono ancora tornare ai loro villaggi. Tuttavia, ha rifiutato di concludere che i negoziati dovrebbero essere abbandonati. Per Nawaf Salam, coloro che propongono un altro modo devono spiegare come fermare gli attacchi, riportare i prigionieri e permettere agli abitanti di tornare a casa a un costo più basso per il Libano. Al Akhbar del 17 settembre 2026 adotta una lettura molto più critica dello stesso processo. Il giornale ritiene che la graduale espansione dei casi negoziati possa aumentare gli impegni richiesti in Libano senza garantire una controparte israeliana equivalente. Si nota che il processo non è più limitato a un cessate il fuoco o al ritiro. Le armi, il dispiegamento dell’esercito, i futuri accordi di sicurezza e anche la natura del rapporto con Israele stanno ora emergendo nel dibattito.

Le dichiarazioni di Joseph Aoun danno effettivamente più ampia portata ai negoziati. Il 17 settembre 2026 il presidente ha riferito che voleva un accordo di sicurezza per porre fine allo stato di ostilità e schierare l’esercito al confine. A suo avviso, tale accordo potrebbe essere un passo verso un accordo di pace in una fase successiva. Ha tuttavia sottolineato che il Libano non poteva procedere direttamente alla seconda fase e che i progressi dovrebbero essere fatti passo dopo passo. Al Quds del 17 settembre 2026 riprende questo orientamento. I negoziati per stabilizzare il Sud cominciano così a toccare una questione più ampia: la futura forma di relazioni tra Libano e Israele. Questo sviluppo non significa che un trattato di pace sia imminente. D’altra parte, dimostra che la Presidenza sta ora considerando un continuum dalla sicurezza alla fine dello stato ostile, e forse ad un’altra forma di relazione.

La fine del Finul apre una battaglia sul suo successore

La scadenza del dicembre 2026 è la terza caratteristica principale delle pagine politiche. Joseph Aoun afferma che il Libano non vuole un vuoto dopo la fine della missione Finul. Esso accetta il principio di un’altra presenza internazionale, purché abbia un quadro giuridico che rispetti la sovranità dello Stato e sostenga piuttosto che sostituire l’esercito. Nahar del 17 settembre 2026 presenta il post-Finale come uno dei dossier centrali dell’incontro di Parigi. La Francia sta già lavorando con l’Italia su diverse ipotesi. Fabien Mandon conferma ogni giorno che le riflessioni sono in corso, senza presentare una formula fissa. Al Joumhouriyat del 17 settembre 2026 insiste anche sulle incertezze. Parigi vuole evitare un vuoto nel sud, mentre l’opposizione israeliana a mantenere la formula attuale complica le discussioni. Il giornale riporta che il Libano continua a difendere la risoluzione 1701 e considera la presenza internazionale un elemento importante della sua attuazione.

Al Akhbar del 17 settembre 2026 fornisce le informazioni più dettagliate su questo file. Il quotidiano rivela l’esistenza di una missione civile e militare europea di tre anni. Il 5 agosto la delegazione dell’Unione europea ha inviato una nota al primo ministro Nawaf Salam. Le squadre europee hanno visitato il Libano a maggio e agosto per esaminare le necessità dell’esercito e delle forze di sicurezza interne. La missione proposta comprenderebbe formazione, sorveglianza, intelligenza, sicurezza marittima, frontiere e gestione portuale. Non sarebbe stato ufficialmente concepito come la sostituzione di Finul. La sua apparizione in un momento in cui la forza internazionale si stava preparando per la sua partenza ha tuttavia dato particolare importanza. Allo stesso tempo, Al Akhbar riferisce che i rappresentanti europei hanno condotto contatti discreti con diversi attori libanesi, tra cui Hezbollah. Secondo le fonti del giornale, il partito aveva stabilito tre linee: mantenere un riferimento all’ONU e alla risoluzione 1701, all’accordo del 27 novembre 2024 e rifiutare di considerare l’ultimo accordo quadro come base per il lavoro di una nuova forza internazionale. La battaglia per il periodo post-Finul copriva così sia il mandato legale che la composizione della futura presenza.

Il Parlamento espone fratture senza rovesciare il governo

La sessione di sfida del governo è l’altro grande evento domestico il 17 settembre. Si è conclusa con un nuovo voto di fiducia a favore del gabinetto di Nawaf Salam. Nahar del 17 settembre 2026 riferisce che il governo ha ottenuto 68 voti, contro 12 voti di diffidenza e due astensioni. Il ruolo delle voci del blocco Sviluppo e Liberazione in questo risultato è evidenziato da Al Bina il 17 settembre 2026. Il giornale ritiene che il sostegno dei deputati di Amal abbia impedito alla sessione di trasformarsi in una crisi del governo. Al Joumhouriyat del 17 settembre 2026 insiste meno sull’aritmetica che sulla violenza degli scambi. Il quotidiano descrive una sessione dominata da scontri tra i deputati di Hezbollah, le Forze libanesi, Kataëb, eletti dalla protesta e dai rappresentanti del Movimento Patriottico Libero. Il presidente del Parlamento Nabih Berri è intervenuto più volte per interrompere le modifiche.

Il file di armi concentra la maggior parte del confronto. I membri del Parlamento, a favore di un’applicazione più rapida del monopolio statale, chiedono al governo che cosa è stato effettivamente ottenuto dalle sue decisioni. I deputati di Hezbollah e i loro alleati pongono una maggiore enfasi sulle operazioni israeliane, il ritiro incompiuto e i risultati ancora limitati dei negoziati. Al Sharq del 17 settembre 2026 riporta gli scambi particolarmente tesi tra Michel Moawad, Ziad Hawat, Waddah Sadek e diversi deputati Hezbollah. Le accuse di responsabilità per l’arrivo dell’esercito israeliano in Libano e le accuse di vicinanza a Israele provocano grida e costringono Nabih Berri ad intervenire. Il governo quindi sopravvive in gran parte al voto, ma la sessione espone un profondo divario su come definire la sovranità. Per alcuni deputati, inizia con il monopolio delle armi. Per altri, non può essere separato dal ritiro israeliano e dalla fine delle operazioni militari.

I critici israeliani contro l’esercito complicano la strategia libanese

Il dibattito assume una dimensione aggiuntiva con le dichiarazioni israeliane sull’esercito. Al Akhbar del 17 settembre 2026 riferisce la dichiarazione del capo di stato maggiore Eyal Zamir che l’esercito libanese non appare pronto o in grado di disarmare Hezbollah. Ad Diyar del 17 settembre 2026 fa riferimento, da parte sua, ai rapporti israeliani trasmessi a Washington e criticando l’azione dell’istituzione militare. Il quotidiano menziona anche la pressione nei circoli americani contro il suo comando. Queste informazioni sono attribuite da Ad Diyar alle sue fonti ed è di particolare importanza quando Parigi sta cercando di mobilitare il sostegno internazionale per l’esercito.

La controversia sorge in particolare nelle aree sperimentali del Sud. Ad Diyar del 17 settembre 2026 dedica particolare attenzione a Zawtar al-Gharbiyah, visitato dall’ambasciatore americano Michel Issa. Il giornale presenta la località come laboratorio per testare un modello basato sulla presenza dell’esercito, il ritorno degli abitanti e la ripresa della vita civile. Tuttavia, sono state segnalate obiezioni israeliane al ritorno indiretto dell’influenza di Hezbollah. Il dibattito va oltre la questione delle armi. Riguarda la presenza di organizzazioni sociali legate al partito e quella degli abitanti considerati vicini ad esso. Questa divergenza può diventare determinante se il modello di zona sperimentale è esteso. Joseph Aoun vuole proprio passare a nuove aree per ottenere ritiri successivi e permettere il ritorno degli abitanti. Se i criteri israeliani si espandono oltre la presenza militare, ogni nuovo passo può diventare una negoziazione stessa.

Così, i principali titoli del 17 settembre 2026 descrivono meno una serie di eventi separati che una singola trasformazione in corso. Parigi cerca di rafforzare l’esercito. Washington sta cercando di mantenere i negoziati con Israele. Beirut prepara il post-Finale. Joseph Aoun difende il monopolio delle armi rifiutando un confronto interno. Il Parlamento rinnova la sua fiducia nel governo senza ridurre i divari politici. Israele continua a condizionare i suoi movimenti ai risultati relativi a Hezbollah. La questione centrale della giornata è quindi la graduale costruzione di un nuovo sistema di sicurezza nel sud del Libano, mentre le regole, gli orari e le garanzie di questo sistema rimangono profondamente contestate.

Politica locale: il governo salva la maggioranza, ma la battaglia sull’autorità statale rompe il parlamento

Una terza fiducia che maschera una maggioranza composita

Il governo di Nawaf Salam è uscito da due giorni di dibattito parlamentare con nuova fiducia, ma l’incontro del 16 settembre ha esposto principalmente la fragilità politica del consenso che gli ha permesso di governare. Nahar del 17 settembre 2026 riferisce che 68 deputati hanno dato la loro fiducia al gabinetto, contro 12 che lo hanno ritirato e due astensioni. La votazione è stata presa dopo una richiesta di Gebran Bassil. I deputati di Hezbollah avevano lasciato la Camera prima dell’elezione. La sessione si è così conclusa con una vittoria numerica del governo, senza rimuovere le differenze che erano sorti durante i dibattiti.

Al Bina, 17 settembre 2026, insiste sul ruolo svolto dall’Unità Sviluppo e Liberazione di Nabih Berri. Il quotidiano riporta che i voti di Amal hanno permesso al governo di raggiungere 68 voti. Egli credeva che, senza di loro, la base parlamentare su cui poteva contare Nawaf Salam sarebbe stata significativamente ridotta. Il giornale presenta quindi Amal come attore capace di sostenere il governo, notando le sue riserve. Questa ambiguità appare al momento del voto quando il deputato Kabalan Kabalan dà la sua fiducia « con rimpianto ». Il gesto riassume parte della situazione politica: il governo è ancora necessario agli occhi di diverse forze che sono critiche alla sua azione.

Al Sharq del 17 settembre 2026 sottolinea anche questa contraddizione. Il giornale riporta che i parlamentari criticarono gravemente i risultati del governo prima di rinnovare la loro fiducia. L’incontro non si opponeva quindi ad un blocco governativo omogeneo ad un’opposizione unificata. Piuttosto, ha rivelato diversi livelli di sostegno. Alcuni membri difendono Nawaf Salam e le sue indicazioni. Altri vogliono mantenere il loro governo mentre contestano le loro decisioni o il loro ritmo di azione. Una terza categoria rimuove esplicitamente la sua fiducia.

La Corrente Patriottica libera è stata posta in quest’ultimo campo. La richiesta di voto di Gebran Bassil ha permesso di misurare l’equilibrio delle forze. Ma non ha fatto cadere il gabinetto. Il governo ha quindi una maggioranza sufficiente per continuare, senza essere in grado di considerare il risultato come un’approvazione generale del suo bilancio.

Questa situazione spiega il tono della risposta di Nawaf Salam. Nahar del 17 settembre 2026 riferisce che il Primo Ministro ha ringraziato i parlamentari per le critiche costruttive e ha riconosciuto le alte aspettative sollevate dalla formazione del suo governo. Ha riconosciuto che le difficoltà del paese e la guerra avevano risultati limitati. Tuttavia, ha rifiutato di consentire il riconoscimento di questi ostacoli di diventare una giustificazione permanente per l’inazione. Il governo cerca di mantenere una linea intermedia: riconoscere le carenze mentre difende la direzione politica scelta.

Il dibattito sulle armi trasforma la sessione in un confronto

La questione del monopolio statale sulle armi dominava in gran parte il confronto politico. Ha provocato gli scambi più violenti tra i deputati di Hezbollah e quelli delle Forze libanesi, Kataeb e alcuni dei rappresentanti eletti che erano emersi dalla disputa. Nahar del 17 settembre 2026 descrive un livello di tensione particolarmente elevato durante l’intervento di Michel Moawad. Le interruzioni presto portarono a uno scambio tra il deputato e diversi rappresentanti di Hezbollah, prima che Ziad Hawat e Waddah Sadek intervenissero a loro volta.

Al Sharq del 17 settembre 2026 restituisce diversi di questi scambi. Michel Moawad difese una linea basata sulla sovranità, sulla pace e sulla riforma. Ha chiesto che l’autorità di Stato sia prorogata senza ulteriore ritardo. Il deputato Hezbollah Ihab Hamadeh ha risposto accusando i suoi avversari di mentire. Waddah Sadek gli disse che le accuse potevano essere rivolte contro la festa. Ziad Hawat chiese ai deputati di Hezbollah di fermarsi, secondo le sue parole, cercando di intimidire i loro avversari. Il commercio continuò fino all’intervento di Nabih Berri.

Il presidente del Parlamento ha tentato più volte di portare i deputati a ordinare. Al Joumhouriyat del 17 settembre 2026 riferisce la sua esasperazione a insulti, attacchi personali e scontri. La sessione, che doveva consentire una valutazione dell’azione governativa, è stata in diverse occasioni trasformata in un confronto diretto sulle responsabilità della guerra e della presenza israeliana in Libano.

Gli eurodeputati a favore di un’applicazione più rapida del monopolio di Stato hanno cercato di spostare il dibattito sulle decisioni di esecuzione. Ghassan Hasbani, citato da Al Sharq il 17 settembre 2026, riconosce che il governo ha preso importanti decisioni sul monopolio delle armi. Tuttavia, ha chiesto che cosa era stato effettivamente raggiunto. Si riferisce al controllo di frontiera e di attraversamento, l’ingresso e lo stoccaggio di armi e la riforma della giustizia militare. La sua argomentazione era che la sovranità non poteva più rimanere nella fase di dichiarazione.

Antoine Habchi adotta una linea stretta. Esso collega il successo o il fallimento del governo all’attuazione delle sue decisioni sulle armi. Altri deputati chiedono un calendario e risultati misurabili. Michel Douaihy sostiene di sostenere il governo quando prende decisioni, ma vuole giudicarlo sulla loro esecuzione.

Di fronte a loro, diversi deputati di Hezbollah e Amal collocano il problema nel contesto della presenza e delle operazioni israeliane. Hani Kobeissi ritiene che i negoziati non abbiano prodotto i risultati attesi e chiede allo Stato di rivedere il suo atteggiamento. Kassem Hashem chiede una politica nazionale sostenibile per il Sud e si chiede il senso della sovranità quando le operazioni israeliane continuano.

La frattura è quindi meno sul principio astratto dello Stato che sull’ordine delle priorità. Parte del Parlamento ritiene che il rafforzamento dello Stato abbia inizio con un monopolio sulle armi. Un altro crede che sia impossibile affrontare questo problema senza porre il ritiro israeliano e la protezione del Sud allo stesso livello.

Nawaf Salam difende la diplomazia e rifiuta di tornare alle guerre imposte

Il primo ministro ha dedicato una parte importante della sua risposta alla strategia israeliana. Al Joumhouriyat del 17 settembre 2026 riferisce che ha difeso la scelta della diplomazia e della negoziazione. Ha respinto l’idea che l’accordo quadro avrebbe rimosso il Libano dai suoi riferimenti nazionali e internazionali. Al contrario, sostiene che il processo prevede un ritiro israeliano passo dopo passo e l’estensione dell’autorità esclusiva dello Stato.

Nawaf Salam riconosce che i risultati sono incompleti. Le operazioni israeliane sono proseguite. Il ritiro non è completato. I prigionieri erano ancora detenuti e alcuni degli abitanti del Sud non potevano tornare ai loro villaggi. Il primo ministro rifiuta tuttavia che questa situazione debba servire da argomento per abbandonare i negoziati.

La sua argomentazione politica è diretta. Il Libano, secondo lui, è stato ripetutamente attratto da guerre che non aveva scelto, prima che lo Stato fosse poi affidato a portare le conseguenze. Ha invitato coloro che hanno respinto la via diplomatica a presentare una soluzione in grado di fermare le operazioni, recuperare i prigionieri e permettere il ritorno degli abitanti a un costo più basso per il paese.

Questa posizione è uno dei marcatori politici del governo. Nawaf Salam vuole ripristinare la decisione dello Stato sulla guerra e la pace, concentrandosi sui negoziati con Israele. Rifiuta sia il mantenimento di una situazione in cui gli attori non statali determinano l’entrata in guerra e un confronto interno progettato per risolvere immediatamente il problema delle armi.

Joseph Aoun difende un approccio simile. Il 17 settembre 2026 il presidente ha riferito che il rafforzamento delle istituzioni militari e di sicurezza era la condizione per il ripristino della decisione dello Stato. Egli sostiene che il monopolio delle armi è un orientamento fisso, ma insiste sulla necessità di evitare il confronto con Hezbollah. Il problema deve andare avanti attraverso il dialogo.

Questa convergenza tra Baabda e il Grande Serail è uno degli elementi più importanti della politica locale. Il Presidente e il Primo Ministro condividono l’obiettivo di uno Stato con una sola decisione militare. Tuttavia, essi cercano di raggiungerlo progressivamente e senza conflitti interni. Le critiche parlamentari si concentrano specificamente sulla velocità e l’efficacia di questo metodo.

Elettricità, amministrazione e standard di vita riportano il governo al suo bilancio interno

La violenza del dibattito sulle armi non ha completamente cancellato i dossier quotidiani. Diversi deputati hanno ricordato al governo che la sua credibilità è giocata anche su elettricità, finanze pubbliche, servizi e standard di vita.

Al Sharq del 17 settembre 2026 riferisce l’intervento di Sajiih Attieh, che critica la bassa presenza ministeriale durante una parte della sessione e pone l’elettricità tra i principali criteri per giudicare il gabinetto. Paula Yacoubian esamina anche la gestione del settore e i sospetti relativi al petrolio combustibile. Ha chiesto se gli interessi intorno al combustibile e generatori continuassero a prevenire una soluzione duratura.

Adib Abdel Massih richiede un piano a breve termine che consente ai cittadini di vedere rapidamente un miglioramento dell’alimentazione elettrica. Simon Abi Ramia espande la responsabilità. Si rifiuta di attribuire l’intero collasso all’attuale governo e ritiene che le istituzioni, il Parlamento e le forze politiche condividono la responsabilità per la situazione.

Si pone anche la questione del bilancio. Farid Boustany chiede la programmazione finanziaria oltre un anno e la ristrutturazione del settore pubblico. Alain Aoun insiste sulla necessità di attrarre investimenti e non solo aspettare soluzioni dall’estero.

Al Joumhouriyat del 17 settembre 2026 descrive un ambiente economico sempre difficile, segnato dal deterioramento delle condizioni di vita, dalla povertà, dal costo dell’elettricità e dalle preoccupazioni circa il finanziamento di possibili aumenti salariali nel settore pubblico. Il giornale si riferisce alle riserve degli esperti di fronte ad un aumento delle spese finanziate dalla creazione monetaria, ma anche al rischio sociale di finanziamento mediante nuove imposte.

La sessione parlamentare mostra quindi che il governo è soggetto a due forme di pressione. La prima riguarda le decisioni strategiche sulle armi, Israele e la sovranità. La seconda riguarda la sua capacità di produrre risultati concreti nella vita quotidiana.

Il Sud diventa anche una prova del rapporto tra stato e cittadini

Diversi interventi pongono la popolazione del Sud al centro del dibattito. Il deputato Nasser Jaber, citato da Al Sharq il 17 settembre 2026, afferma che gli abitanti di Nabatiyah hanno bisogno non solo di dichiarazioni di solidarietà, ma di un governo presente quando sono esposti al pericolo. Kassem Hashem chiede una politica di emergenza e una strategia sostenibile per mantenere le persone sulla loro terra.

Questo problema va oltre la ricostruzione materiale. Essa colpisce la capacità dello Stato di proteggere le popolazioni, fornire servizi e rendere possibile l’attività economica nelle zone colpite.

Le discussioni sulle aree sperimentali illustrano questo sviluppo. Il ritorno degli abitanti deve accompagnare il dispiegamento dell’esercito. I progetti di ricostruzione e sviluppo diventano così una componente della politica di sicurezza. Il governo dovrà dimostrare che l’estensione dell’autorità statale migliora realmente le condizioni di vita.

La politica locale è quindi direttamente legata al risultato dei negoziati esterni. Un ritiro israeliano permetterebbe all’esercito di progredire e agli abitanti di tornare. Una mancanza di risultati indebolisce la strategia di Nawaf Salam e dà più argomenti a forze che considerano insufficienti i negoziati.

Il rapporto con la Siria ritorna attraverso i confini e gli accordi bilaterali

Un’altra questione interna appare più discretamente nei giornali del 17 settembre 2026: la ridefinizione dei rapporti con la Siria. Al Sharq riferisce l’incontro tra l’ex presidente Michel Sleiman e l’ufficiale siriano Iyad al-Hazzaa. Michel Sleiman chiede lo sviluppo delle relazioni tra i due paesi rispetto alla loro sovranità. In particolare, essa chiede la cooperazione tra le istituzioni di sicurezza per prevenire il traffico di armi e munizioni attraverso il confine.

Ha anche chiesto la creazione del confine internazionale e la revisione degli accordi conclusi tra Beirut e Damasco quando non hanno garantito un equilibrio tra gli interessi dei due paesi. Questa posizione si verifica in un contesto in cui la nuova leadership siriana cerca di ricostruire i suoi rapporti con il Libano dopo gli anni di guerra.

Un’ulteriore dimensione di questa normalizzazione è evidenziata da Al Liwa il 17 settembre 2026 attraverso una riunione sindacale libanese-siriana dedicata in particolare ai trasporti. I partecipanti hanno considerato i legami tra i due paesi come strategici e hanno accolto i recenti accordi tra governi. Per questo motivo, le questioni relative alla sicurezza, ai trasporti e al traffico economico stanno iniziando a costituire un nuovo programma bilaterale.

Questi sviluppi rimangono meno attuali della discussione sulle armi o sul voto di fiducia. Tuttavia, essi dimostrano che la politica locale non è più limitata alla gestione della crisi interna. Il nuovo equilibrio regionale obbliga anche le autorità libanesi e le forze politiche a ridefinire il rapporto con Damasco, in particolare sulle rispettive frontiere e competenze dei due Stati.

Alla fine della sessione parlamentare, Nawaf Salam ha quindi mantenuto il suo governo e una maggioranza numerica. Ma il voto non risolve nessuna delle grandi tensioni che sono sorte durante i dibattiti. Il gabinetto deve dimostrare simultaneamente l’efficacia dei negoziati con Israele, avanzare sul monopolio delle armi senza causare il confronto, soddisfare le esigenze del Sud e migliorare i servizi pubblici che rimangono al centro del malcontento. La fiducia nel Parlamento gli dà tempo. Non costituisce un bianco-seing, come i critici che sono venuti ai ranghi che hanno finalmente scelto di tenerlo in carica mostrato.

Citazione e discorso di figure politiche: sovranità, negoziato e armi al centro dei discorsi

Joseph Aoun collega il ritorno dello Stato al rafforzamento dell’esercito

Le dichiarazioni del presidente Joseph Aoun occupano un posto centrale nella stampa del 17 settembre 2026. Essi elaborano una dottrina basata su tre priorità: rafforzare l’esercito, ripristinare il monopolio statale sulle armi e continuare i negoziati con Israele senza causare il confronto interno. Questa linea è in mostra a Parigi, dove il Capo di Stato partecipa ai preparativi per la conferenza internazionale sull’esercito e sulle forze di sicurezza interna.

Al Binas del 17 settembre 2026 riferisce che Joseph Aoun considera l’esercito, le forze di sicurezza interne e altri servizi di sicurezza come « l’unica garanzia » per proteggere il paese, la sua sovranità e i suoi cittadini. Presenta il rafforzamento delle loro capacità umane e logistiche come priorità nazionale. Il suo viaggio a Parigi è collegato direttamente a questo obiettivo. Il Presidente vuole ottenere un sostegno internazionale abbastanza sostenibile da consentire alle istituzioni statali di assumere maggiori responsabilità.

Il punto va oltre la questione delle attrezzature. Joseph Aoun collega esplicitamente il rafforzamento dell’esercito al monopolio delle armi. Secondo Al Bina Esso collega così la costruzione di uno Stato forte con la sua capacità di proteggere i suoi cittadini e contribuire alla stabilità regionale.

Al Akhbar del 17 settembre 2026 riferisce una formulazione che chiarisce questa dottrina. Joseph Aoun afferma che « il principio del ripristino dello stato e il ripristino della decisione di guerra e di pace poggia sul rafforzamento delle istituzioni statali », in particolare le istituzioni militari e di sicurezza. Non vuole un aiuto temporaneo. Esso chiede un programma a lungo termine.

Tuttavia, il Presidente stabilisce un importante limite all’applicazione del monopolio delle armi. Si rifiuta di permettergli di condurre a un confronto interno. Al Quds del 17 settembre 2026 riferisce che è determinato a risolvere il caso Hezbollah « in modo pacifico ». Il paese non deve essere condotto alla lotta civile o alla guerra. Il dialogo dovrebbe consentire l’attuazione di una decisione che la presidenza ritiene già presa.

Questa distinzione è politicamente essenziale. Joseph Aoun non mette in discussione l’obiettivo del monopolio statale. D’altra parte, rifiuta un metodo che trasformerebbe immediatamente l’esercito in un avversario militare di Hezbollah. Il rafforzamento dell’istituzione deve quindi precedere o accompagnare un’evoluzione negoziata dell’equilibrio interno.

Dal ritiro israeliano ad un accordo di sicurezza

Joseph Aoun sviluppò anche la sua visione dei negoziati con Israele. Non li limita più all’attuazione di un cessate il fuoco. Il 17 settembre 2026 il presidente ha riferito che voleva raggiungere un accordo di sicurezza che avrebbe messo fine allo stato di ostilità e consentire all’esercito di schierarsi al confine.

Ha aggiunto che un tale accordo potrebbe in seguito essere un passo verso un accordo di pace. Tuttavia, evita qualsiasi transizione immediata dal confronto alla pace formale. La sua formula è quella di una progressione passo dopo passo.

Ad Diyar del 17 settembre 2026 pone questo orientamento in una sequenza più concreta. Joseph Aoun vuole prima il ritiro israeliano dalle aree interessate. L’esercito deve poi schierarsi. I residenti devono essere in grado di tornare alle loro comunità e la questione dei detenuti deve essere risolta. La negoziazione è così presentata come mezzo per ottenere risultati territoriali e umani prima di qualsiasi più ampia evoluzione del rapporto con Israele.

Il Presidente difende anche le aree sperimentali. Egli sperava che il meccanismo sarebbe stato esteso a nuovi settori nel sud. Questo metodo dovrebbe consentire il progresso locale quando il regolamento generale rimane bloccato. Un ritiro israeliano in una zona specifica sarebbe seguito dal dispiegamento dell’esercito e dal ritorno degli abitanti.

Sul lato post-Finul, Joseph Aoun prese una posizione pragmatica. Al Quds del 17 settembre 2026 riferisce che ha rifiutato un vuoto dopo dicembre 2026. Il Libano è aperto ad un’altra forza internazionale, ma deve avere un quadro giuridico. Per il Presidente, « il principio fondamentale nel quadro giuridico è la sovranità statale ». Aggiunge che la missione di una tale forza deve essere di aiutare l’esercito e rafforzare lo stato, non di sostituirlo.

Queste diverse dichiarazioni formano la stessa linea. La Presidenza vuole sostituire gradualmente lo Stato con accordi militari concorrenti, ma intende garantire il ritiro israeliano, il sostegno internazionale per l’esercito e una presenza straniera che rimane al servizio delle istituzioni libanesi.

Nawaf Salam difende la negoziazione prima dei suoi critici

Il discorso di Nawaf Salam davanti al Parlamento completa quello del Presidente. Il primo ministro si concentra più sul giustificare la scelta diplomatica di fronte alle critiche dei parlamentari.

Al Joumhouriyat del 17 settembre 2026 riferisce che Nawaf Salam riconosce le carenze dei risultati raggiunti. Gli attacchi israeliani continuarono. Il ritiro non è completo. I detenuti libanesi rimangono in Israele e i residenti ancora non possono tornare ai loro villaggi. Il capo del governo, quindi, non cerca di ritrarre la negoziazione come risultato di successo.

Tuttavia, ha rifiutato di concludere che il processo dovrebbe essere abbandonato. Ricorda che il Libano è stato disegnato « di nuovo in guerre che non abbiamo scelto », prima che lo Stato fosse accusato di portare le conseguenze. Questa frase è una delle sue posizioni politiche più chiare. Essa affronta direttamente la questione della decisione sulla guerra e la pace.

Nawaf Salam ha poi chiesto agli avversari della sua strategia di proporre una soluzione alternativa. Secondo Al Jumhouriyat del 17 settembre 2026, afferma che se qualcuno ha un altro modo per fermare gli attacchi, recuperare i prigionieri e riportare gli abitanti nei loro villaggi a un costo inferiore per il Libano, il governo è pronto a seguirlo.

Il primo ministro difende anche l’accordo quadro. Egli sostiene che sta progettando un ritiro israeliano graduale e il ripristino della sovranità esclusiva dello Stato libanese. Rifiutò quindi le accuse che il governo aveva abbandonato i riferimenti tradizionali del Libano.

Il suo argomento è sia istituzionale che diplomatico. Lo Stato deve ridiventare l’unico negoziato, quello che decide e quello responsabile degli impegni. Nawaf Salam cerca quindi di emergere da una logica in cui le decisioni militari prese fuori dalle istituzioni producono poi conseguenze che il governo deve gestire.

Allo stesso tempo, il Primo Ministro riconosce l’insoddisfazione interna. Al Joumhouriyat riferisce che il cittadino che sostiene la presenza dello Stato è giusto, come è la persona che si lamenta della sua assenza. Egli ammette che le aspettative per il suo governo erano importanti e che la realtà, aggravata dalla guerra, limitava la sua capacità di agire.

Nabih Berri ricorda i limiti del confronto parlamentare

Nabih Berri appare meno in un grande discorso che nei suoi ripetuti discorsi durante la seduta parlamentare. Di fronte alla proliferazione di insulti e accuse, l’oratore dell’Assemblea cerca di contenere un confronto che gradualmente va oltre il dibattito sull’azione governativa.

Al Joumhouriyat del 17 settembre 2026 riferisce la sua esclamazione » ya aib al-choum », che può essere reso in francese da una grave condanna dello spettacolo dato dai deputati. Intervenne mentre gli scambi tra i rappresentanti di Hezbollah e i parlamentari opposti al partito divennero particolarmente aggressivi.

Il ruolo di Nabih Berri è anche politico al momento del voto di fiducia. Il suo blocco di sviluppo e liberazione vota a favore del governo, anche se alcuni dei suoi membri hanno le loro riserve. Al Binas del 17 settembre 2026 sottolinea che le voci del blocco hanno svolto un ruolo decisivo in seguito a 68 voti.

Questo atteggiamento permette a Nabih Berri di mantenere una posizione intermedia. Il suo campo è critico di diverse direzioni governative, tra cui i negoziati e il trattamento del Sud, ma non vuole provocare una crisi del governo. La continuità istituzionale è quindi preservata nonostante il disaccordo politico.

Gebran Bassil trasforma i critici in un voto di fiducia

Il leader del Movimento Patriottico Libero, Gebran Bassil, scelse di tradurre l’opposizione politica nella procedura parlamentare. Alla fine della riunione, ha chiesto un voto sulla fiducia.

Nahar del 17 settembre 2026 riferisce che questa iniziativa ha portato al risultato di 68 voti a favore del governo, 12 contrari e due astensioni. La Corrente Patriottica libera si trova così tra le forze che ritirano la loro fiducia nel gabinetto.

L’approccio di Gebran Bassil viene dopo due giorni di critiche all’azione governativa, ai negoziati, ai servizi pubblici e all’attuazione delle decisioni. Aiuta a chiarire la posizione del suo blocco. Il governo rimane in vigore, ma il Courant si rifiuta di dare una nuova legittimità politica.

La strategia presenta anche un limite aritmetico. Il voto mostra che l’opposizione al gabinetto non è abbastanza grande da rovesciarlo. Tuttavia, rivela che la sua maggioranza dipende da attori che non condividono necessariamente tutti i suoi orientamenti.

I deputati di Hezbollah rafforzano la sovranità e i negoziati

Gli interventi dei deputati di Hezbollah sono tra i più virulenti della sessione. Essi cercano di rivoltare contro i loro avversari l’accusa di responsabilità in indebolimento della sovranità.

Al Sharq del 17 settembre 2026 riporta gli scambi tra Ihab Hamadeh, Michel Moawad, Waddah Sadek e Ziad Hawaii. Ihab Hamadeh accusa i suoi avversari di mentire e rimproverarli per il loro discorso sugli eventi del Sud. Le risposte sono altrettanto violente. I deputati contro Hezbollah accusano il partito di aver contribuito a creare condizioni per l’intervento israeliano.

Hussein Hajj Hassan interviene anche sull’accordo quadro. Secondo Al Sharq del 17 settembre 2026, trova i suoi risultati invalidi e critica il fatto che i libanesi sono stati invitati ad attendere i suoi effetti. Il deputato ha così sfidato la difesa principale del governo: l’idea che i negoziati dovrebbero essere giudicati nel tempo.

Questa linea si unisce a quella di altri membri eletti vicino al partito. Hani Kobeissi ritiene che i negoziati non hanno funzionato e richiede una posizione diversa dallo stato. Kassem Hashem insiste sugli attacchi israeliani e chiede come parlare di sovranità quando continuano.

Il discorso di Hezbollah e dei suoi alleati non si limita quindi a difendere le armi del partito. Essa cerca di imporre un’altra gerarchia: prima di giudicare il rapporto tra Stato e resistenza, è necessario misurare la capacità dello Stato di porre fine all’occupazione e alle operazioni israeliane.

Gli oppositori di Hezbollah ora richiedono risultati misurabili

Di fronte a questo discorso, diversi deputati sottolineano l’attuazione delle decisioni già prese.

Ghassan Hasbani, citato da Al Sharq il 17 settembre 2026, ritiene che il governo abbia preso decisioni storiche sul monopolio delle armi. Tuttavia, si rifiuta di considerare l’annuncio sufficiente. Ha chiesto che cosa era stato raggiunto per quanto riguarda il controllo di frontiera, passaggi, l’ingresso di armi e il loro stoccaggio.

Antoine Habchi collega anche la sentenza del governo all’esecuzione delle sue decisioni. Michel Moawad difende una linea basata sulla sovranità, sulla pace e sulla riforma. Michel Douaihy sostiene di sostenere il governo quando decide, ma vuole giudicarlo quando non esegue.

Questi interventi mostrano un cambiamento nel dibattito. La questione non è più solo se il governo afferma il principio del monopolio delle armi. L’ha fatto. I suoi sostenitori più esigenti ora vogliono conoscere i tempi e i risultati.

È proprio lì che i discorsi di Joseph Aoun e Nawaf Salam affrontano la loro principale difficoltà politica. Entrambi sostengono che la direzione è fissa. Entrambi rifiutano anche un confronto interno. Essi devono quindi dimostrare che un metodo graduale può produrre cambiamenti concreti.

I discorsi del 17 settembre 2026 disegnano tre discorsi concorrenti. La presidenza e il governo difendono un graduale ripristino dell’autorità statale attraverso l’esercito, la diplomazia e il dialogo. Hezbollah e i suoi alleati pongono il ritiro israeliano e la fine degli attacchi all’avanguardia delle condizioni di sovranità. Gli avversari del partito chiedono un’applicazione più veloce e misurabile del monopolio delle armi. Il dibattito politico libanese è ora strutturato intorno a queste tre letture, con l’esercito, i negoziati e il calendario di attuazione come i principali punti di confronto.

Diplomazia: Parigi, Washington e le capitali arabe ridisegnano il margine di manovra del Libano

Parigi trasforma il sostegno militare in un record diplomatico internazionale

La diplomazia libanese si concentrò il 17 settembre 2026 a Parigi, dove Joseph Aoun partecipò all’incontro preparatorio sul sostegno all’esercito e alle forze di sicurezza interna. Dietro il suo oggetto militare, l’incontro riunisce diverse questioni diplomatiche: il futuro del Libano meridionale, la fine della missione Finul, i negoziati con Israele, il monopolio delle armi e la capacità dello Stato di riprendere gradualmente il controllo del suo territorio.

Al Joumhouriyat del 17 settembre 2026 riferisce che la Francia raccoglie intorno al tavolo un importante insieme di partner libanesi. Sono stati annunciati rappresentanti di Germania, Italia, Regno Unito e Irlanda, nonché una delegazione dell’Unione europea. La componente araba comprende Arabia Saudita, Egitto, Kuwait, Qatar e Emirati Arabi Uniti. Gli Stati Uniti hanno partecipato anche all’incontro, insieme ad altri partner internazionali. Le Nazioni Unite sono rappresentate mentre il futuro della sua presenza nel Sud è uno dei temi di discussione.

La Francia vuole prima stabilire i bisogni dell’esercito. Nahar del 17 settembre 2026 sottolinea che l’incontro non è ancora una conferenza dei donatori. Il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate francesi, Fabien Mandon, spiega che si tratta di identificare le capacità necessarie in un ambiente profondamente cambiato. La fine annunciata del Finul ci obbliga a riflettere ora sulla divisione delle responsabilità nel Sud.

Questo approccio dà a Parigi una speciale funzione diplomatica. La Francia non cerca solo fondi. Cerca di riunire paesi che non hanno necessariamente la stessa lettura della situazione libanese. Gli Stati Uniti pongono una forte enfasi sulle armi Hezbollah. I paesi europei stanno cercando di evitare un vuoto nel sud. Gli Stati arabi vogliono consolidare lo stato libanese. Beirut chiede il rafforzamento dell’esercito per accompagnare misure israeliane concrete.

Joseph Aoun scrisse la sua presenza in questa logica. Al Bina Egli afferma che il rapporto storico tra i due paesi è di particolare importanza nel presente periodo. Tuttavia, il Presidente non chiede un aiuto di emergenza limitato. Essa vuole un programma sostenibile che permetta ai servizi militari e di sicurezza di assumersi progressivamente più responsabilità.

L’incontro divenne così un test diplomatico. Il Libano cerca di trasformare un ampio sostegno politico per il suo esercito in impegni concreti, evitando le condizioni che non possono essere soddisfatte immediatamente.

Joseph Aoun e Emmanuel Macron di fronte al post-Finul

Il futuro della presenza internazionale nel Libano meridionale è una delle questioni più sensibili nel commercio franco-libanese. Joseph Aoun sostiene che Beirut non vuole un vuoto dopo la fine del Finul nel dicembre 2026. Si dichiara aperta ad un’altra forza, purché abbia un quadro giuridico e rispetti la sovranità libanese.

Al Binas del 17 settembre 2026 riferisce che il presidente deve discutere con Emmanuel Macron la situazione generale in Libano, ma soprattutto nel sud, le operazioni israeliane, il periodo post-fina e il processo di negoziazione. L’incontro franco-libanese non può quindi essere separato dalla ricerca di una nuova architettura di sicurezza.

Nahar del 17 settembre 2026 porta un elemento aggiuntivo. Fabien Mandon conferma che la Francia sta lavorando con l’Italia su diverse tracce per il periodo post-Finale. Non presenta una soluzione definitiva e sottolinea la necessità di coinvolgere le parti interessate.

Parigi cerca così di preservare un ruolo europeo nel Sud, riconoscendo che la formula attuale sta per concludersi. Questa posizione soddisfa le preoccupazioni libanesi. Per Beirut, la scomparsa di qualsiasi presenza internazionale lascerebbe l’esercito di fronte ad un peso notevolmente aumentato mentre il ritiro israeliano rimane incompleto.

Al Akhbar del 17 settembre 2026 rivela anche l’esistenza di una proposta di una missione civile e militare europea di tre anni. Il progetto mira a rafforzare l’esercito, le Forze di Sicurezza Interna, la sorveglianza, l’intelligenza, i confini e i porti. La proposta non sostituisce formalmente il Finul. Tuttavia, dimostra che gli europei stanno già preparando una presenza adattata alla nuova fase.

La diplomazia francese è quindi all’incrocio di diversi scenari. Difende il mantenimento del sostegno internazionale. Lavora con Roma. Supporta un’insurrezione nell’esercito. Partecipa anche alla riflessione europea sul rafforzamento delle istituzioni libanesi.

L’asse con Amman consolida intorno all’esercito

La presenza del re Abdullah II a Parigi dà all’incontro una dimensione araba speciale. Il coinvolgimento giordano non inizia con l’incontro del 17 settembre. Il sostegno per l’esercito fa parte del « processo di Aqaba », lanciato in Giordania diversi anni prima.

Al Joumhouriyat del 17 settembre 2026 riferisce che Joseph Aoun incontrò il sovrano giordano non appena arrivò a Parigi. Il presidente libanese lo ha ringraziato per il sostegno di Amman all’esercito e per i suoi sforzi a favore dell’incontro internazionale.

La dimensione bilaterale dell’intervista è sottolineata anche da Al Bina il 17 settembre 2026. Entrambi i leader esaminano le relazioni libanesi-ordaniane dopo la firma di 21 accordi e memorandum d’intesa nella riunione dell’Alta Commissione comune nel gennaio 2026. Joseph Aoun ha chiesto che questi accordi siano effettivamente attuati.

Il dialogo con Amman non è quindi limitato alla componente militare. Esso comprende la cooperazione tra i due Stati. Ma la sicurezza è ora la forza trainante della relazione. La Giordania ha un’importante esperienza militare e di sicurezza e mantiene stretti rapporti con diversi partner occidentali e arabi impegnati a sostenere il Libano.

La presenza simultanea di Joseph Aoun, Emmanuel Macron e Abdullah II consente di collegare le dimensioni europee e arabe del sostegno allo stato libanese.

Washington rimane indispensabile, ma le differenze persistono

La diplomazia americana è ugualmente centrale. Washington è sia un partner dell’esercito, un mediatore tra Libano e Israele, sia un grande giocatore nella riflessione sul futuro meccanismo del Sud.

L’incontro tra il rappresentante libanese e l’ambasciatore israeliano a Washington mostra l’importanza di questo canale. Al Akhbar del 17 settembre 2026 riferisce che le discussioni riguardano l’applicazione dell’accordo quadro, il ritiro israeliano, la cessazione delle operazioni e l’estensione delle zone sperimentali. Non vengono annunciati risultati decisivi.

La difficoltà diplomatica sta nell’ordine delle misure. Beirut vuole azioni israeliane. Israele richiede più risultati sulle armi di Hezbollah. Gli Stati Uniti cercano di mantenere i negoziati nonostante questo disaccordo.

Al Joumhouriyat del 17 settembre 2026 descrive in parallelo una divergenza tra Washington e Parigi su supporto per l’esercito. Gli americani chiederebbero un progresso concreto sulla questione del monopolio delle armi prima di rilasciare alcuni aiuti. Il giornale si riferisce ad una busta di 150 milioni di dollari. Parigi difende un approccio più simultaneo: rafforzare l’esercito mentre pretendono i progressi a terra.

Questa differenza è importante per la diplomazia libanese. Beirut deve convincere Washington che la mancanza di capacità è di per sé un ostacolo all’attuazione delle decisioni di Stato. Le autorità libanesi cercano quindi di evitare un’equazione in cui gli aiuti sarebbero pagati solo dopo l’adempimento di missioni specifiche che richiedono tale aiuto.

Il ruolo dell’ambasciatore americano Michel Issa fa parte di questa sequenza. Ad Diyar del 17 settembre 2026 descrive un diplomatico molto attivo che va direttamente a sud e segue le aree sperimentali. Il suo viaggio deve permettere a Washington di avere una lettura diretta dei progressi e degli ostacoli.

Il Libano cerca di preservare il suo rapporto con Riyadh in un contesto regionale teso

L’Arabia Saudita occupa anche un posto importante nella diplomazia libanese del giorno. La sua partecipazione al processo di Parigi arriva in un momento in cui il tentativo di attaccare la Mecca provoca una grande ondata di condanna.

Le principali autorità libanesi hanno risposto rapidamente. Al Sharq Al Awsat del 17 settembre 2026 riferisce che Nawaf Salam condanna il tentato attacco e afferma la totale solidarietà del Libano con il regno, la sua leadership e il suo popolo. Il Dipartimento degli Affari Esteri assume una posizione simile.

Joseph Aoun ha anche condannato il tentativo. Al Sharq del 17 settembre 2026 riferisce che considera l’attacco ai luoghi santi come un attacco oltre la sovranità saudita e che colpisce un posto centrale per i musulmani. Richiede una posizione comune araba e islamica.

Questa convergenza istituzionale è diplomaticamente significativa. Il Libano cerca da diversi anni di ristabilire relazioni più stabili con i paesi del Golfo, in particolare con Riyadh. Il sostegno saudita per l’esercito libanese, la ricostruzione e l’economia rimane potenzialmente importante.

Un ulteriore elemento riguardante questa relazione è Al Liwas del 17 settembre 2026. Il quotidiano presenta la recente visita di Michel Issa alla vice-presidente del Consiglio superiore islamico sciita, Ali al-Khatib, come approccio americano ispirato da un’iniziativa precedentemente guidata dall’ambasciatore saudita Walid Bukhari. Il giornale vede questi contatti come un tentativo di mantenere un dialogo con l’ambiente libanese Shia in un periodo dominato dalla questione delle armi.

Questa lettura evidenzia un aspetto più discreto della diplomazia regionale. Riyadh e Washington non sono solo interessati alle istituzioni ufficiali. Cercano anche di mantenere canali con componenti sociali e religiosi che possono svolgere un ruolo nella stabilizzazione interna.

Beirut e Damasco cercano la base per un rapporto più equilibrato

Il rapporto con la Siria appare meno spettacolare, ma è un altro progetto diplomatico. Al Sharq del 17 settembre 2026 riferisce l’incontro dell’ex presidente Michel Sleiman con il Chargé d’affaires siriano Iyad al-Hazzaa.

Michel Sleiman ha chiesto di sviluppare relazioni tra i due paesi sulla base dell’interesse reciproco e del rispetto della sovranità. Esso insiste sul coordinamento tra le istituzioni di sicurezza per prevenire il traffico di armi e munizioni attraverso il confine. Ha anche chiesto l’inizio della delimitazione del confine internazionale.

La questione dei vecchi accordi bilaterali sorge anche. Michel Sleiman ritiene necessario rivedere i testi conclusi in passato per mantenere un equilibrio tra gli interessi dei due Stati.

Questa posizione viene come la nuova leadership siriana tenta di ricostruire i suoi rapporti con il Libano. Gli anni di guerra hanno profondamente alterato il rapporto tra Beirut e Damasco. Le questioni di frontiera, la tratta, i detenuti, lo spostamento e gli accordi economici sono ora tutte questioni da affrontare in un quadro interstatale più tradizionale.

Il confine diventa particolarmente importante in quanto il Libano si impegna nel dibattito sul monopolio delle armi. Il controllo dei flussi di armi significa anche rafforzare la cooperazione con Damasco.

La diplomazia libanese tenta di convertire il contesto regionale in sostegno statale

La moltiplicazione dei canali diplomatici rivela infine la stessa priorità. Beirut cerca di porre lo Stato al centro delle sue relazioni esterne.

Con Parigi, l’obiettivo è quello di rafforzare l’esercito e preparare il post-Finale. Con Amman, consolidare il sostegno arabo alle istituzioni. Con Washington, per garantire il progresso nei negoziati con Israele, preservando l’aiuto militare. Con Riyadh, consolidare un rapporto di nuovo strategico. Con Damasco, ricostruisci un rapporto basato su frontiere, sicurezza e interessi bilaterali.

Tuttavia, questa diplomazia rimane soggetta alla relazione sulle forze regionali. La guerra con l’Iran, le tensioni negli strati, la crisi nello Yemen e le operazioni israeliane in Libano riducono la stanza di Beirut per la manovra.

La scelta di Joseph Aoun e Nawaf Salam è proprio quella di moltiplicare il supporto per non permettere al Libano di dipendere da un unico canale. Parigi fornisce una copertura europea. Washington possiede alcune delle leve su Israele. Gli Stati arabi possono fornire assistenza politica, finanziaria e militare. Le Nazioni Unite restano importanti per la legittimità internazionale del Sud.

La diplomazia libanese del 17 settembre 2026 appare così meno come una successione di incontri di protocollo che come la ricerca di una nuova architettura esterna. Il suo scopo è quello di riunire i partner internazionali sulla base di un principio: rafforzare lo Stato e il suo esercito, pur ottenendo le misure israeliane necessarie per garantire che questo aumento del potere possa essere tradotto in realtà sul terreno.

Politica internazionale: la guerra contro l’Iran, la battaglia degli strati e l’estensione del conflitto al Mar Rosso

Washington cerca una via d’uscita mentre la guerra entra nel suo settimo mese

La guerra contro l’Iran e la sua estensione alle principali rotte marittime dominano in gran parte la politica internazionale nei giornali del 17 settembre 2026. Il conflitto non è più limitato agli scioperi tra Stati Uniti, Israele e Iran. Ora colpisce gli Stretto di Ormuz, Yemen, Bab al-Mandeb, Arabia Saudita e catene di approvvigionamento globali. Diverse pubblicazioni descrivono una guerra che sta cambiando in natura. Le operazioni militari rimangono intense, ma la diplomazia cerca contemporaneamente una formula per evitare ulteriori espansioni.

Al Sharq Al Awsat del 17 settembre 2026 riporta le dichiarazioni del vicepresidente statunitense J.D. Vance, che annuncia una « fase completamente diversa » del conflitto entro due mesi. Non specifica ciò che ciò significa a livello militare o diplomatico. Tuttavia, ha confermato la precedente dichiarazione di Donald Trump che la guerra dovrebbe subire un cambiamento importante dopo le elezioni di rinnovo del Congresso in programma per novembre.

Questa temporalità americana attira l’attenzione. La Casa Bianca suggerisce che si sta valutando un cambiamento della strategia, senza indicare se sarà una riduzione delle operazioni, una nuova fase militare o un più forte ritorno alla negoziazione. J.D. Vance ricorda che Donald Trump, come comandante in capo, decide quando i conflitti iniziano e finiscono. Riconosce anche l’impazienza della popolazione americana con la durata della guerra.

Questa dichiarazione è stata ribadita da Al Liwa, il 17 settembre 2026, e ha sottolineato che anche il Vicepresidente ha rifiutato di definire con precisione la nuova fase. Questa mancanza di dettaglio mantiene diverse letture. Washington può cercare di preparare l’opinione per un cambiamento di strategia. Può anche utilizzare questa scadenza come mezzo di pressione su Teheran.

Allo stesso tempo, la guerra produsse un dibattito interno americano. Al Quds del 17 settembre 2026 riferisce che la Camera dei rappresentanti ha adottato un testo sui poteri di guerra volti a porre fine agli attacchi americani contro l’Iran e a chiedere il ritiro delle forze militari americane dalla regione. Il testo ha ottenuto 220 voti contro il 204, con il sostegno di sette rappresentanti eletti repubblicani.

Questa decisione rivela una sfida politica che va oltre la tradizionale opposizione tra i due partiti. La presenza dei repubblicani tra i sostenitori del testo mostra che parte del campo presidenziale interroga anche la durata e l’estensione dell’impegno militare.

Il conflitto iraniano affronta quindi due orari. Il primo è militare e dipende dalla situazione sul terreno. Il secondo è politico e conduce direttamente alle elezioni del novembre americano.

Lo Stretto di Ormuz diventa la priorità di Pechino

La Cina sta anche cercando di porre la diplomazia al centro del caso. Il suo principale obiettivo immediato è la riapertura dello Stretto di Ormuz e la protezione dei flussi energetici.

Al Bina Il funzionario cinese invita Teheran e Washington ad esercitare il controllo e tornare al memorandum Islamabad. Esso invita le parti a riprendere consultazioni sostanziali su questa base.

Wang Yi chiede anche misure rapide per riaprire lo Stretto di Ormuz. La Cina collega direttamente questa domanda alla stabilità del trasporto energetico e alle catene di approvvigionamento globali.

Al Sharq Al Awsat del 17 settembre 2026 insiste su questa dimensione. Pechino non vuole che la crisi regionale si diffonda ulteriormente nello Yemen e nel Mar Rosso. La diplomazia cinese ritiene che la situazione rivela le carenze dell’attuale architettura di sicurezza in Medio Oriente e chiede il suo rafforzamento.

La posizione di Pechino si basa su un chiaro interesse economico. Ormuz è una transizione importante per le esportazioni di energia. Ogni interruzione duratura aumenta i costi di trasporto, mette la pressione sui prezzi e minaccia le forniture a grandi economie di importazione.

Ma la Cina cerca anche di mantenere una specifica posizione diplomatica. Mantiene i rapporti con Teheran mentre chiede all’Iran di contribuire alla riapertura dello Stretto. Wang Yi riafferma la stabilità della politica cinese nei confronti dell’Iran, ma sottolinea la necessità di ritornare a un percorso negoziato.

Abbas Araghchi ha risposto che l’Iran è rimasto pronto a difendere la sua sovranità e il suo territorio, mentre accogliendo soluzioni diplomatiche che garantiscono i diritti della nazione iraniana. Il messaggio iraniano combina quindi fermezza militare e disponibilità condizionale per la negoziazione.

L’incontro ha avuto luogo prima di un appuntamento annunciato tra Xi Jinping e Donald Trump a Washington. Questo calendario rafforza la possibilità che Pechino cercherà di trasformare il suo dialogo con Teheran in una leva nelle sue discussioni con gli Stati Uniti.

Le azioni degli Stati Uniti diventano un argomento strategico

Un altro effetto della guerra fu la pressione sulle scorte di munizioni americane. Il giornale riporta i risultati di un rapporto dell’Ispettore Generale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti che alleva una carenza strategica e difficoltà industriali nel sostituire rapidamente le munizioni utilizzate.

In particolare, il documento si riferisce ai problemi relativi ai motori a combustibile solido, agli esplosivi, ai materiali propellenti e al lavoro industriale specializzato. Il costo delle munizioni coinvolte è presentato anche molto alto.

Il dibattito si concentra sull’intercettazione e sui missili di attacco utilizzati durante il conflitto. Al Bina.

Questa situazione apre una domanda strategica più ampia. Gli Stati Uniti devono sostenere simultaneamente diversi teatri. Il conflitto iraniano aggiunge agli impegni legati all’Ucraina e alla presenza americana nella regione indo-pacifica. Un uso molto grande dei missili in Medio Oriente può quindi avere conseguenze per la pianificazione militare in altre regioni.

Al Bina, in particolare, sottolinea le preoccupazioni per un possibile confronto con la Cina. Il problema non è solo finanziario. L’aumento del bilancio non aumenta immediatamente la produzione quando le capacità industriali, le catene di approvvigionamento e le competenze specializzate sono limitate.

La guerra contro l’Iran sta iniziando a produrre un dibattito sulla sostenibilità dello sforzo militare statunitense. Questa domanda può anche spiegare la moltiplicazione dei segnali relativi a una « nuova fase » del conflitto.

Lo Yemen trasforma la guerra dello stretto

Il secondo grande teatro regionale è ora lo Yemen. La battaglia per Bab al-Mandeb collega direttamente il conflitto iraniano con il Mar Rosso e l’Arabia Saudita.

Al Quds del 17 settembre 2026 riferisce che l’Arabia Saudita accusa lo Houthis di aver tentato di colpire la Mecca con un drone. Le difese aeree saudite sostengono di aver intercettato e distrutto l’aereo prima del suo ingresso nello spazio aereo proibito che circonda la città. Il portavoce della coalizione Turki al-Maliki presenta questo tentativo come il secondo attacco alla Mecca dopo l’attacco di luglio 2017.

La disputa Houthis questa versione. Al Quds riferisce che Mohammed al-Farah, membro del loro ufficio politico, chiama l’accusa una bugia e nega qualsiasi targeting della Mecca.

Allo stesso tempo, gli Houthis rivendicano ulteriori operazioni contro l’Arabia Saudita. Il loro portavoce militare Yahya Saree annuncia scioperi sulle strutture Yanbu di Aramco e sulla base aerea di Khamis Mushait. Il movimento sostiene di aver usato missili balistici e droni e presenta queste operazioni come risposta all’intensificazione degli scioperi sauditi nello Yemen.

Il confronto si diffonde anche sul terreno yemenita. Al Quds del 17 settembre 2026 riferisce le operazioni da parte delle forze governative in diverse aree di Taez, con attacchi a posizioni attribuite al Houthis. Combattere intorno alla costa e le strade che portano a Bab al-Mandeb è di particolare importanza.

Al Binas del 17 settembre 2026 presenta questa battaglia come direttamente legata alla guerra contro l’Iran. Secondo l’analisi quotidiana, il controllo di Bab al-Mandeb determina il valore strategico delle rotte alternative quando la navigazione in Ormuz è interrotta. Mentre i porti del Mar Rosso e il terminal Yanbu dovrebbero servire come alternativa alle rotte del Golfo, la capacità di Houthis di minacciare Bab el-Mandeb riduce notevolmente l’efficacia di questa soluzione.

Lo Yemen divenne così una parte essenziale della guerra dello stretto.

L’Arabia Saudita mobilita un’ampia solidarietà regionale

Il presunto tentativo contro la Mecca provoca un’ondata di convinzioni. Al Sharq Al Awsat del 17 settembre 2026 registra le reazioni di molti Stati arabi e musulmani, tra cui Giordania, Qatar, Kuwait, Egitto, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Yemen e Pakistan. Anche il Consiglio di cooperazione del Golfo, l’Organizzazione della cooperazione islamica e la Lega araba condannano l’attacco.

Il file supera rapidamente la sicurezza saudita da solo. Il simbolismo della Mecca dà all’incidente una particolare dimensione religiosa e diplomatica.

Al Sharq Al Awsat dedica anche analisi legali ai luoghi di culto. Il giornale richiama le protezioni concesse agli edifici religiosi ai sensi del diritto umanitario internazionale quando non sono obiettivi militari. Gli esperti citati ritengono che un attacco deliberato a un luogo religioso protetto possa costituire una grave violazione e, a seconda delle circostanze, un crimine di guerra.

Allo stesso tempo, il Consiglio di Sicurezza sta considerando l’escalation in Yemen e Bab al-Mandeb. Al Sharq Al Awsat del 17 settembre 2026 riferisce che il governo yemenita presenta ora la situazione come una minaccia al di là del quadro interno. La libertà di navigazione, l’approvvigionamento energetico e il commercio mondiale sono direttamente colpiti.

Gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia e altri paesi si concentrano sugli attacchi contro la navigazione e le infrastrutture. La questione del sostegno iraniano per l’Houthis è stata sollevata anche nei discorsi.

La battaglia di Bab al-Mandeb divenne così un problema di sicurezza marittima internazionale.

Israele e Arabia Saudita affrontano indirettamente lo stesso avversario

L’aumento del potere del Houthis produce anche approssimazioni indirette inaspettate. Al Quds del 17 settembre 2026 riferisce, citando il canale israeliano Kan, che Israele ha cominciato a trasmettere ai sauditi, attraverso gli Stati Uniti, le informazioni relative agli Houthis.

Tale cooperazione resterebbe indiretta e passerebbe attraverso Washington. Si dice che sia legato all’esperienza di Israele nei suoi confronti con il movimento yemenita dal 2023 ottobre.

Lo stesso giornale riferisce riguardante il porto israeliano di Eilat. Houthi dominazione su Bab al-Mandeb minaccia direttamente la sua attività. I funzionari portuali temono la piena chiusura se la situazione persiste.

La convergenza degli interessi è quindi chiara. Riyadh vuole proteggere le sue città, impianti energetici e corsie di mare. Israele vuole preservare l’accesso a Eilat e la navigazione nel Mar Rosso. Washington vuole mantenere la libertà di movimento in uno dei principali corridoi commerciali globali.

Questa convergenza non significa l’apparizione di un’alleanza formale sul dossier. Tuttavia mostra come l’estensione della guerra iraniana altera i calcoli regionali.

Il Sudan rimane intrappolato in una guerra alimentata dall’esterno

La crisi sudanese è un altro importante problema internazionale, anche se rimane dietro l’Iran e lo Yemen. Al Bina.

Guterres descrive la situazione umanitaria insopportabile. La guerra iniziata nell’aprile del 2023 tra l’esercito e le forze di sostegno rapide causò lo spostamento di oltre 14 milioni di persone.

Il segretario generale insiste sulla responsabilità degli attori esterni. Armi, tecnologie militari, combattenti e reti logistiche fornite dall’estero contribuiscono a prolungare il conflitto. Una missione di ricerca di fatti delle Nazioni Unite sottolinea, tra l’altro, che questi mezzi consentono ai belligeranti di colpire le aree civili remote utilizzando i droni.

Al Quds del 17 settembre 2026 riporta anche un disastro nel Kordofan occidentale. Il crollo di una miniera d’oro vicino a Nahud ha provocato almeno 82 morti secondo un’amministrazione locale legata alle Forze di Rapid Support. Le operazioni di soccorso sono complicate dalla mancanza di attrezzature pesanti e dalla natura del terreno.

Il disastro minerario illustra indirettamente gli effetti di un conflitto che indebolisce le istituzioni e le capacità di soccorso. Funziona in una zona controllata da uno dei due campi in cui le strutture pubbliche sono profondamente frammentate.

La politica internazionale del 17 settembre 2026 è così dominata dalla stessa espansione dinamica. La guerra contro l’Iran ha raggiunto gli strati. La battaglia di Ormuz spinse la Cina ad intervenire diplomaticamente. Il conflitto continuò verso Bab al-Mandeb e trasformò lo Yemen in un importante teatro strategico. L’Arabia Saudita affronta ulteriori attacchi, mentre gli Stati Uniti stanno cominciando a misurare il costo militare e politico del suo impegno. In Sudan, l’ONU ricorda che un’altra guerra regionale continua ad essere alimentata da interventi esterni.

Economia: l’aumento dei tassi degli Stati Uniti riaccende i rischi per il Libano, mentre l’energia e le finanze pubbliche rimangono sotto pressione

La Federal Reserve rafforza la sua politica contro l’inflazione persistente

La decisione della Federal Reserve americana di aumentare i tassi di interesse per la prima volta dal 2023 è il principale evento economico internazionale trattato dai giornali del 17 settembre 2026. La sua importanza per il Libano è dovuta in particolare all’importanza del dollaro nell’economia, mentre il paese continua la sua ristrutturazione finanziaria e cerca di ripristinare le condizioni necessarie per il ritorno degli investimenti. Diverse pubblicazioni, tuttavia, si concentrano in primo luogo sulle ragioni degli Stati Uniti per la decisione: la persistenza dell’inflazione e l’aumento dei prezzi energetici in un ambiente geopolitico instabile.

Al Bina La gamma di destinazione aumenta così al 3.75% – 4%. Questo è il primo aumento dal 2023. L’istituzione giustifica la sua scelta con la necessità di riportare l’inflazione più velocemente al suo obiettivo del 2%. Ha anche sottolineato che l’incertezza è rimasta elevata, in parte a causa degli sviluppi geopolitici.

Al Liwa I rapporti quotidiani che i mercati avevano in gran parte anticipato questo aumento. Il cambiamento non è meno politicamente sensibile, come Donald Trump sta chiedendo una rapida riduzione del costo del credito.

Al Sharq Al Awsat del 17 settembre 2026 presenta questa decisione come il primo vero test del rapporto tra il presidente della Federal Reserve Kevin Warsh e Donald Trump. Il Presidente degli Stati Uniti difende una politica dei tassi molto più bassa. Egli afferma che dovrebbero essere ridotti all’1% o anche sotto. Al contrario, la banca centrale favorisce la stabilità dei prezzi.

Kevin Warsh spiega che i dati estivi non mostrano un miglioramento sufficiente delle tendenze fondamentali dell’inflazione. L’aumento dei costi energetici, legato alle tensioni regionali e alla guerra contro l’Iran, pesa sui prezzi. La banca centrale affronta quindi un dilemma classico: sostenere l’attività con tassi più bassi o mantenere una politica restrittiva per evitare che l’inflazione si stabilisca.

Il conflitto politico tra la Casa Bianca e la Banca centrale degli Stati Uniti è osservato oltre gli Stati Uniti. Una politica monetaria più restrittiva sostiene generalmente la restituzione dei beni denominati in dollari e aumenta il finanziamento internazionale. Per un paese come il Libano, che cerca di emergere da una prolungata crisi finanziaria e di ristabilire l’accesso al capitale, l’ambiente esterno diventa quindi meno favorevole.

Il Libano sta ancora cercando le condizioni per un vero riavvio

La situazione libanese appare molto più frammentata nei giornali. Nessun singolo indicatore domina il giorno. Piuttosto, le pubblicazioni evidenziano diversi ostacoli persistenti: costi energetici, servizi pubblici deboli, incertezze di bilancio, potere d’acquisto e difficoltà nell’attrarre investimenti.

Al Joumhouriyat del 17 settembre 2026 dà un quadro particolarmente critico. Il giornale evoca un forte deterioramento economico e un declino della qualità della vita. Ha sottolineato la povertà e la continua incapacità del governo di fornire soluzioni rapide alle crisi quotidiane.

Il settore elettrico rimane uno dei principali simboli di questa incapacità. Diversi deputati del Parlamento sono stati al centro dei loro interventi durante la sessione di sfida del governo. Al Sharq del 17 settembre 2026 riferisce che Sajiih Attieh considera l’elettricità come un criterio fondamentale per giudicare l’azione governativa. Adib Abdel Massih chiede un piano a breve termine che permetta al cittadino di vedere un concreto miglioramento del cibo.

Da parte sua, Paula Yacoubian ha sollevato la questione del costo del petrolio combustibile e degli interessi economici che circondano il settore. Torna alle accuse sull’acquisto di carburante a prezzi bassi e poi fatturazione a livelli più elevati. Si è anche chiesta il ruolo delle reti petrolifere e dei generatori privati nel mantenere la crisi.

La questione quindi supera il numero di ore di corrente. Il prezzo dell’elettricità influisce direttamente sui costi di produzione. Le aziende dipendenti da generatori o soluzioni private sopportano oneri aggiuntivi. Queste spese riguardano poi i prezzi dei beni e dei servizi.

Al Joumhouriyat del 17 settembre 2026 sottolinea precisamente che l’elettricità continua a influenzare le famiglie e le capacità produttive. Il ritorno degli investimenti richiede quindi non solo riforme finanziarie ma anche infrastrutture in grado di ridurre i costi sostenuti dall’economia reale.

L’energia rinnovabile sta crescendo nonostante i blocchi

In questo contesto, le iniziative private in materia di energia rinnovabile sono di particolare importanza. Nahar del 17 settembre 2026 dedica la sua economia al backlog accumulato da diversi contratti energetici alternativi, alcuni dei quali sono rimasti sospesi dal 2017. Il giornale illustra questa situazione con pannelli solari installati sul fiume Beirut, un progetto ambizioso che rimane incompiuto.

Questo lento ritmo contrasta con alcune iniziative private. Nahar riferisce che Coral sta accelerando i suoi investimenti nella transizione energetica attraverso la sua azienda specializzata Energy. L’azienda sta sviluppando progetti per i settori privato e industriale e le autorità locali.

Un accordo è stato raggiunto con Green Me e il comune di Jbeil per costruire un impianto solare sul terreno comunale. I finanziamenti devono essere forniti da Cnergies e da Green Me. L’obiettivo annunciato è quello di ridurre i costi energetici sostenuti dalla comunità locale.

Il modello si basa sui contratti di acquisto di elettricità a lungo termine. Il cliente non deve sopportare immediatamente il pieno costo dell’investimento. L’azienda finanzia l’infrastruttura e gestisce e mantiene il sistema per la durata del contratto.

Nahar cita già applicazioni in un hotel a Chtaura e in un ospedale Zahlé. Il giornale riporta che l’installazione di Chtaura consentirebbe un’economia che potrebbe avvicinarsi al 60% durante l’alta stagione.

L’interesse economico di questi progetti è duplice. Essi riducono la dipendenza dalle fonti tradizionali e danno alle aziende maggiore visibilità sui loro costi energetici. In un paese in cui l’offerta pubblica è ancora insufficiente, l’energia rinnovabile diventa meno una scelta ambientale che un elemento di competitività.

Ma il contrasto tra il dinamismo di alcune iniziative private e il ritardo nei progetti pubblici rimane importante. La transizione energetica libanese si sta muovendo senza alcun quadro uniforme reale, con progetti sparsi e una forte dipendenza dalle capacità finanziarie individuali delle imprese, dei comuni e delle famiglie.

Retribuzioni pubbliche: tra potere d’acquisto e rischio di finanziamento inflazionistico

La questione dei salari del settore pubblico è un altro punto di tensione economica. Al Joumhouriyat del 17 settembre 2026 ha riferito le preoccupazioni della comunità finanziaria per quanto riguarda il finanziamento di ulteriori aumenti per i funzionari e pensionati.

Il problema è duplice. Da un lato, il deterioramento del potere d’acquisto sta alimentando la pressione sociale per migliorare i salari. D’altra parte, le soluzioni disponibili sono limitate.

L’uso della creazione monetaria solleva i timori di un ritorno all’inflazione e di una nuova pressione sulla moneta. L’aumento delle imposte può portare ad una forte sfida sociale e ad una fragile economia.

Il dibattito non riguarda quindi solo il livello auspicabile dei salari. Esso riguarda la capacità dello Stato di finanziare le sue spese su base sostenibile.

Farid Boustany, citato da Al Sharq il 17 settembre 2026, chiede una programmazione di bilancio triennale piuttosto che un approccio di un anno. Ha anche chiesto una ristrutturazione del settore pubblico e ha sottolineato la necessità di conti per valutare l’attuazione del bilancio.

Questo problema si aggiunge alla più ampia portata delle riforme finanziarie. Il Libano deve ripristinare la capacità dello Stato di pianificare le sue entrate e le sue spese. Gli aumenti one-off decisi sotto la pressione sociale non possono sostituire una politica salariale sostenibile.

La difficoltà è rafforzata dal costo della vita. Fino a quando i servizi essenziali come l’elettricità, il trasporto, la salute e l’istruzione rimangono costosi, aumenti salariali nominali possono essere rapidamente assorbiti dalla spesa quotidiana.

I depositanti rimangono al centro della crisi finanziaria

La questione bancaria rimane anche nel dibattito parlamentare. Al Sharq del 17 settembre 2026 riferisce l’intervento del deputato Taha Naji, che riassume una delle preoccupazioni centrali dei depositanti: i loro fondi saranno restituiti a loro o saranno trasferiti come crediti ai loro eredi?

Questa formulazione ricorda che la crisi bancaria rimane irrisolta nonostante altre emergenze politiche.

Il ripristino della fiducia economica dipende in gran parte dal trattamento delle perdite nel sistema finanziario. I depositanti sono ancora in attesa di una risposta sui meccanismi di restituzione dei loro beni. Le banche, lo Stato e la Banca del Libano continuano ad affrontare la distribuzione delle perdite accumulate dopo la crisi.

Le discussioni con il Fondo Monetario Internazionale sono quindi un elemento importante del calendario economico. Al Liwa Il governo deve anche rivedere diverse questioni economiche e finanziarie nelle sue riunioni.

Il governatore della Banca del Libano, Karim Suaid, è in questo contesto al centro di un’istituzione chiamata ad accompagnare la stabilizzazione monetaria partecipando al trattamento delle conseguenze della crisi bancaria. Tuttavia, i giornali del corpus del 17 settembre non forniscono dati precisi sufficienti sulle riserve, sui depositi o sul bilancio della Banca del Libano per fornire una fotografia completa della situazione a tale data.

Il dibattito rimane quindi prevalentemente politico e strutturale: come si possono distribuire le perdite, per quanto possibile proteggere i depositanti e ricostruire un settore bancario in grado di finanziare l’economia?

Gli investimenti dipendono ora tanto dalla sicurezza quanto dalle riforme

Diversi interventi parlamentari stabiliscono un legame diretto tra sovranità, stabilità e ritorno del capitale. Ghassan Hasbani, citato da Al Sharq il 17 settembre 2026, riassume questo rapporto affermando che non ci può essere stabilità senza monopolio sulle armi, sugli investimenti e sul recupero senza stabilità.

Questa lettura è ampiamente presente nel dibattito economico libanese. Le riforme finanziarie sono essenziali, ma non bastano se gli investitori continuano a percepire un alto rischio militare.

A questo proposito, il Libano meridionale è un problema economico e di sicurezza. La distruzione, lo spostamento e l’incertezza sul futuro delle comunità di confine ritardano gli investimenti e la ricostruzione. La continuazione delle operazioni israeliane aumenta anche il rischio di infrastrutture e imprese.

La conferenza di Parigi sull’esercito ha quindi una dimensione economica indiretta. Uno Stato in grado di garantire una maggiore stabilità può ridurre il rischio associato agli investimenti. Al contrario, un’estensione dell’incertezza sulla sicurezza può neutralizzare alcuni degli effetti delle riforme.

Alain Aoun, citato da Al Sharq il 17 settembre 2026, chiede proprio di creare le condizioni per attirare finanziamenti e investimenti invece di aspettare solo soluzioni esterne. Il suo intervento pone la responsabilità delle istituzioni libanesi: il ritorno del capitale dipende anche dalla qualità della governance e dalla prevedibilità del quadro economico.

I prezzi energetici più elevati aggiungono vincoli esterni

Il contesto internazionale complica ulteriormente questa equazione. La guerra contro l’Iran e le perturbazioni negli strati hanno portato a maggiori costi energetici. È proprio questo sviluppo che contribuisce alle preoccupazioni inflazionistiche della Federal Reserve.

Per il Libano, che dipende fortemente dalle importazioni di energia, questa situazione è una vulnerabilità diretta.

Un aumento sostenibile del petrolio colpisce il carburante, il trasporto, la produzione di elettricità privata e i costi aziendali. Può anche aumentare le bollette di importazione e mettere pressione sulle famiglie.

Al Joumhouriyat del 17 settembre 2026 menziona già l’aumento dei prezzi della benzina e il peso dell’elettricità sui bilanci. La crisi energetica globale può quindi rendere ancora più difficile ripristinare il potere d’acquisto.

La situazione illustra l’importanza strategica degli investimenti in energia rinnovabile. Più aziende e comunità riducono la loro dipendenza dal combustibile importato, meno sono esposti a shock esterni.

L’economia libanese del 17 settembre 2026 rimane così catturata tra due serie di vincoli. All’interno, deve risolvere i problemi di elettricità, salari pubblici, depositi bancari, finanze statali e investimenti. All’esterno, sta vivendo l’aumento dei costi energetici e l’inasprimento monetario degli Stati Uniti. I segni della transizione energetica e la continuazione delle discussioni con il Fondo monetario mostrano che i lavori stanno progredendo. Ma la stampa di oggi si concentra su un’economia la cui ripresa dipende ancora dalla capacità delle autorità di trasformare le riforme annunciate in meccanismi sostenibili e ridurre simultaneamente il rischio di sicurezza che continua a pesare sull’attività.

Giustizia: indagine sul porto di Beirut catturata in una fuga e una nuova battaglia procedurale

Una nota dell’Ufficio del Pubblico Procuratore solleva il file del 4 agosto

L’indagine sull’esplosione del porto di Beirut tornò in prima linea il 17 settembre 2026. Questa volta, l’attualità non è il risultato di una decisione finale da parte del giudice investigativo Tarek Bitar, ma della divulgazione di informazioni attribuite ad una nota dell’Ufficio del Procuratore Generale. Diversi nomi di ex politici stanno circolando. La reazione dell’ex presidente Michel Aoun apre immediatamente un secondo fronte: quello del segreto dell’indagine e dell’origine del volo.

Nahar del 17 settembre 2026 riferisce che Michel Aoun ha annunciato il deposito di una denuncia penale dopo la pubblicazione di informazioni relative al presunto contenuto della nota del Procuratore Generale nel fascicolo portuale. L’ex presidente si riferisce in particolare alla diffusione di false informazioni, diffamazione e violazione del segreto dell’indagine. Egli presenta il suo approccio come difesa della verità e della giustizia, ma anche del rispetto per le vittime.

Al Quds del 17 settembre 2026 fornisce ulteriori informazioni sul contenuto attribuito a questa nota. Secondo i resoconti di una fonte giudiziaria citata dal quotidiano, l’accusa ha riferito di aver richiesto la responsabilità penale per diversi ex autori. I nomi dell’ex primo ministro Hassan Diab e degli ex ministri Ghazi Zeaiter, Ali Hassan Khalil e Youssef Fenianos appaiono in questa informazione. Il nome di Michel Aoun è stato anche menzionato per quanto riguarda la responsabilità per la negligenza.

La distribuzione di questi nomi avviene prima che Tarek Bitar abbia reso l’atto che deve determinare il seguito giudiziario del caso. Questa cronologia nutre immediatamente polemiche. L’opinione pubblica scopre una parte supposta dei risultati del procuratore mentre il giudice mantiene la sua discrezione.

Ad Diyar del 17 settembre 2026 riporta le spiegazioni dell’ex ministro Salim Jreissati. Ricorda che la nota trasmessa dal Pubblico Procuratore al Giudice di indagine costituisce una valutazione legale e non una decisione vincolante. Secondo lui, rimane coperta di segretezza. Il giudice può tener conto del suo contenuto, ma non è obbligato a ripetere le sue conclusioni.

Il file port è quindi in una situazione unica. Le responsabilità sono già state discusse pubblicamente mentre la procedura per stabilirle legalmente non è stata completata.

Michel Aoun apre un secondo file sulla perdita

La denuncia di Michel Aoun sposta alcune delle attenzioni. La domanda non è più solo ciò che il procuratore avrebbe raccomandato al giudice. È anche necessario determinare come le informazioni presentate come riservate ha lasciato il fascicolo giudiziario.

Nahar del 17 settembre 2026 riferisce che l’ex presidente si riferisce esplicitamente alla violazione del segreto dell’indagine. Il suo approccio viene dopo la circolazione dei conti sul contenuto della nota dell’Ufficio del Procuratore Generale.

Ad Diyar del 17 settembre 2026 pone questa questione una dimensione istituzionale. Salim Jreissati si riferisce alla possibilità di un reclamo contro sconosciuto al fine di identificare la persona responsabile della divulgazione. Se l’indagine dovesse condurre a un magistrato, ha anche menzionato qualsiasi intervento dell’ispettore giudiziario.

Il problema riguarda direttamente la credibilità dell’indagine. Il file port ha già sperimentato lunghi periodi di blocco, sfide giurisdizionali, appelli e scontri politici. Una falla su un’importante mostra può ora nutrire le accuse che la procedura sarebbe stata utilizzata nel dibattito partigiano.

Salim Jreissati attira anche l’attenzione sul calendario. Ha notato che le informazioni erano emersi quando il Parlamento stava discutendo l’azione del governo. Ciò si riflette in alcune reazioni politiche. Si nutre l’ipotesi di usare perdite per influenzare le notizie politiche.

Tuttavia, non vi è alcuna identificazione pubblica dell’autore della divulgazione il 17 settembre. La denuncia può quindi aprire una vera indagine sull’indagine: la giustizia responsabile della determinazione delle responsabilità nell’esplosione può dover cercare contemporaneamente responsabilità nella diffusione dei propri documenti.

La responsabilità degli ex leader rilancia il dibattito costituzionale

La circolazione dei nomi di Hassan Diab e degli ex ministri reagisce ad un altro conflitto che ha accompagnato l’indagine per diversi anni: quello del tribunale competente per perseguire i politici per atti relativi alle loro funzioni.

Al Quds del 17 settembre 2026 evidenzia questa dimensione riportando le informazioni attribuite alla nota del procuratore. Il problema non è solo la possibile esistenza di colpa o negligenza. Esso riguarda anche la sua qualifica giuridica.

La Costituzione libanese prevede un meccanismo speciale per alcune responsabilità dei Presidenti e dei Ministri. Tuttavia, la giustizia ordinaria può intervenire quando ritiene che gli atti imputati costituiscano reati ordinari che non sono confusi con il normale esercizio di una funzione ministeriale.

È proprio su questo confine che il file port ha già prodotto numerose dispute.

La presunta presenza del nome di Michel Aoun aggiunge una nuova difficoltà. L’ex presidente non ha tenuto l’ufficio ministeriale al momento dell’esplosione. La questione della sua possibile responsabilità deve quindi essere esaminata conformemente alle norme applicabili alla presidenza della Repubblica e agli atti compiuti durante il mandato.

Al Sharq del 17 settembre 2026 dedica un’analisi giuridica separata alla responsabilità e all’immunità del Presidente della Repubblica. Il giornale ricorda la tensione tra due principi: nessun funzionario pubblico deve essere posto al di sopra della legge, ma la funzione presidenziale gode di garanzie per evitare che i procedimenti giudiziari diventino un mezzo per bloccare il funzionamento delle istituzioni.

Il ritorno del nome di un ex capo di Stato nel caso portuale dà quindi a questa questione teorica un campo di applicazione molto concreto.

Le reazioni politiche si dividono senza seguire esattamente le solite divisioni

La divulgazione richiede reazioni politiche, ma non si limitano a un confronto tra sostenitori e avversari di Michel Aoun.

Al Quds del 17 settembre 2026 riferisce che l’ex deputato Amal Abu Zeid sta mettendo in discussione il rischio di giustizia selettiva. Ha fatto riferimento alla possibilità di trattamento politico del caso in base alla procedura giudiziaria.

Farès Souhaid sceglie un altro approccio. Ha chiesto che l’attenzione rimanga concentrata sulla natura dell’esplosione e sulle responsabilità fondamentali. Per lui, l’accumulo di nomi non deve dimenticare le domande che rimangono al cuore dell’indagine.

Eli Mahfoud, avversario politico di Michel Aoun, prese anche una posizione prudente. Al Quds riferisce che si rifiuta di trasformare l’apparizione del nome dell’ex presidente in un’occasione di vendetta politica. La giustizia deve andare avanti senza una giubilazione partigiana.

Queste reazioni mostrano la particolare sensibilità del file port. Anche le personalità opposte a Michel Aoun temono che la politicizzazione di nuove informazioni metterà in pericolo la ricerca della verità.

La sfida sta anche nelle aspettative delle famiglie delle vittime. Dall’esplosione, hanno chiesto risposte sulla catena di responsabilità per lo stoccaggio di materiali pericolosi, sui responsabili che ne sapevano e sulle decisioni che avrebbero potuto impedire il disastro.

La diffusione prematura di un elenco di nomi può dare l’impressione di progresso. Può anche spostare l’attenzione a confronti politici intorno a ogni personalità menzionata.

Il Consiglio superiore della magistratura risponde ad un’altra controversia

Allo stesso tempo, il sistema giudiziario affronta un’altra controversia, questa volta intorno al reclutamento dei giudici.

Nahar del 17 settembre 2026 pubblica un diritto di risposta dal segretariato del Consiglio superiore della magistratura relativo alla concorrenza di ingresso all’Istituto di studi giudiziari. La Commissione risponde alle informazioni pubblicate il giorno precedente in una sezione riservata del giornale.

Ha chiesto che le informazioni sulla concorrenza siano verificate prima della pubblicazione. Egli sostiene che la procedura è organizzata secondo criteri scientifici elevati e in un quadro di trasparenza. Il Consiglio presenta la concorrenza come un tentativo di fornire un modello di assunzione per le istituzioni statali, nonostante le difficoltà del paese.

Egli afferma inoltre che le sue porte rimangono aperte a qualsiasi richiesta di informazioni o verifica del processo.

Questo episodio sembra essere secondario al file port. Eppure tocca lo stesso problema fondamentale: la fiducia nella giustizia. Il rinnovo della magistratura, le nomine, la trasparenza delle competizioni e l’indipendenza dei giudici determinano la capacità del sistema di affrontare casi politicamente sensibili.

Al Joumhouriyat del 17 settembre 2026 riferisce anche, nelle sue informazioni dietro le quinte, che gli esperti legali ritengono che la prossima sfida non è solo quella di nominare membri di nuove autorità di regolamentazione. La loro capacità di allontanarsi dagli interventi politici dovrà essere dimostrata. La stessa domanda riguarda la giustizia.

Prigioni e diritto di amnistia rimangono un’emergenza giudiziaria

Il dibattito parlamentare sottolinea anche la situazione della prigione e la questione dell’amnistia.

Al Sharq del 17 settembre 2026 riferisce l’intervento del deputato Marwan Hamadeh sulla prigione di Roumieh. Egli sostiene che i detenuti muoiono regolarmente lì e chiede al Consiglio costituzionale di pronunciarsi prontamente sulla legge di amnistia generale. Allo stesso tempo, ha invitato i prigionieri a sospendere il loro sciopero della fame, sottolineando che la decisione non era più nelle mani dei deputati.

La situazione della prigione è così descritta come un’emergenza umana e giudiziaria. Le procedure lente, le condizioni di sovraffollamento e di detenzione continuano a rispondere alle richieste di riforma del combustibile.

La questione dell’amnistia rimane politicamente sensibile. Una misura generale può affrontare la situazione dei prigionieri le cui procedure sono prolungate o le cui condizioni di detenzione sono molto povere. Al tempo stesso, solleva questioni relative ai reati in questione, alle esclusioni e all’uguaglianza necessarie davanti alla legge.

L’appello al Consiglio costituzionale mantiene quindi il caso in sospeso.

Questa attesa alimenta la tensione nelle prigioni. Esso illustra anche le difficoltà dello Stato nel trattare rapidamente i problemi giudiziari le cui conseguenze sociali stanno diventando sempre più gravi.

Il caso di Riad Salamé rimane presente nelle notizie giudiziarie

Al Sharq del 17 settembre 2026 riferisce anche un nuovo passo nella difesa dell’ex governatore della Banca del Libano Riad Salamé. Il suo avvocato ha chiesto il suo rilascio su argomenti legali.

Il caso dell’ex governatore rimane legato alle indagini finanziarie che hanno accompagnato il crollo bancario e monetario. Mantiene una forte dimensione pubblica a causa del ruolo centrale svolto da Riad Salamé per diversi decenni a capo della Banca del Libano.

La richiesta di rilascio non significa la chiusura dei procedimenti. Si tratta delle condizioni di detenzione e di argomenti legali che permettono alla difesa di chiedere che il suo cliente venga rilasciato durante la continuazione del caso.

Questa notizia ci ricorda che i grandi affari finanziari rimangono aperti accanto al file del porto. La giustizia libanese deve quindi gestire simultaneamente indagini che coinvolgono ex politici, dirigenti finanziari e casi di corruzione o di gestione pubblica.

La sfida rimane quella di proteggere le indagini dalla battaglia politica

Tuttavia, il caso portuale concentra la maggior parte dell’attenzione giudiziaria del 17 settembre. Il motivo non è solo i nomi citati. È a rischio della procedura che perde di nuovo il suo centro.

Il problema principale rimane la responsabilità nell’esplosione. Chi conosceva il pericolo? Quali autorità sono state avvisate? Quali decisioni sono state prese o o omesse? Quali fatti possono essere attribuiti a ogni persona responsabile?

La nota del Procuratore è un passo in questo processo. Non sostituisce il lavoro del giudice Tarek Bitar.

La perdita ora complica questa distinzione. Esso consente alla battaglia politica di iniziare prima della decisione giudiziaria. I sostenitori delle persone menzionate denunciano un’operazione mirata. I loro avversari possono essere tentati di considerare le informazioni pubblicate come una convinzione già acquisita.

Tra queste due letture, il giudice deve preservare la sua autonomia.

La denuncia di Michel Aoun aggiunge ulteriore pressione. Essa può esigere la giustizia di esaminare il funzionamento interno della procedura e il circuito di un documento presentato come confidenziale.

Il file port entra quindi in una fase particolarmente delicata. Dopo gli anni di blocco, il suo anticipo doveva riportare i fatti e le responsabilità al centro. La divulgazione prematuro del punteggio può, al contrario, riaccendere gli scontri su competenza, immunità, motivazione politica e volo.

L’immediata sfida giudiziaria è ora quella di impedire la ricerca dell’autore della divulgazione e del confronto intorno ai nomi di prendere la precedenza sull’obiettivo previsto dal 4 agosto 2020: di stabilire, in una decisione ragionata e giuridicamente defensibile, responsabilità individuali nell’esplosione del porto di Beirut.

Società: Torna a scuola sotto pressione, aiuto alimentare e persistente fragilità dei servizi pubblici

La scuola pubblica cerca di recuperare l’apprendimento perso

L’istruzione è il principale file della società libanese sufficientemente sviluppato nella stampa del 17 settembre 2026. Dopo diversi anni di crisi economica, conflitti e chiusure, la frequenza scolastica è stata interrotta. Il governo sta ora cercando di superare l’unica riapertura delle istituzioni. L’obiettivo dichiarato è quello di misurare le perdite di apprendimento e consolidare un sistema pubblico sotto pressione crescente.

Al Sharq, del 17 settembre 2026, riferisce la terza riunione del consiglio strategico responsabile della gestione del Fondo per l’istruzione. L’incontro è stato ospitato dal Primo Ministro Nawaf Salam, con la partecipazione del Governo, dei partner finanziari e del Fondo delle Nazioni Unite per i Bambini. Deve preparare l’anno scolastico 2026-2027 e definire le priorità per gli anni seguenti.

Nawaf Salam presenta l’educazione come uno dei pilastri del recupero del Libano. Ha riconosciuto che le crisi successive avevano interrotto l’apprendimento e hanno posto una pressione considerevole sulle scuole. Il governo vuole ora assicurarsi che i bambini recuperino ciò che hanno perso. Ha anche sottolineato la continuità del sistema scolastico durante i periodi più difficili. Secondo lui, gli insegnanti, i direttori e il ministero hanno continuato a mantenere un legame tra gli studenti e le loro scuole.

Il Ministro dell’Istruzione e dell’Istruzione Superiore, Rima Karami, pone il recupero dell’apprendimento in cima all’ordine del giorno. Il suo scopo non è solo quello di riportare i bambini nelle aule. Vuole che questo ritorno sia un apprendimento efficace. Allo stesso tempo, il Ministero sta cercando di continuare le riforme necessarie per rafforzare l’istruzione pubblica.

La sfida è importante. Una normale ripresa amministrativa dei corsi non è sufficiente quando diversi coorte di studenti hanno sperimentato interruzioni successive. Gaps si accumulano di anno in anno. I bambini le cui famiglie hanno meno mezzi per finanziare lezioni private, attrezzature digitali o supporto aggiuntivo sono più gravemente colpiti.

Il rappresentante del Fondo delle Nazioni Unite per i Bambini in Libano, Marco Luigi Corsi, evidenzia in particolare questo rischio ad Al Sharq il 17 settembre 2026. A suo avviso, qualsiasi ulteriore interruzione potrebbe allargare il divario e spingere i bambini più vulnerabili ancora più lontano dietro gli altri. Il sostegno internazionale deve quindi essere utilizzato per accelerare il recupero dell’apprendimento, ma anche per riabilitare le scuole e continuare le riforme.

Le scuole pubbliche devono assorbire nuovi studenti

Un altro sviluppo è apparso a Nahar il 17 settembre 2026. Il giornale riporta che molti studenti delle scuole private si sono iscritti alle scuole pubbliche, poiché le loro famiglie non sono più in grado di far fronte all’aumento delle tasse universitarie.

Il fenomeno rimane difficile da quantificare. Nahar afferma che è ancora troppo presto per avere statistiche ufficiali dal Ministero per misurare l’entità del problema. Tuttavia, rivela una pressione sociale significativa. La scuola pubblica non accoglie più solo le famiglie che tradizionalmente lo hanno scelto. Può anche diventare una soluzione di backup per parte delle classi medie indebolite dal costo dell’istruzione privata.

Questo movimento può profondamente cambiare le esigenze del settore.

Un aumento dell’iscrizione richiede più insegnanti, camere, attrezzature e mezzi di funzionamento. Tuttavia, si svolge in un contesto in cui lo Stato deve già risolvere la situazione dei lavoratori contrattuali e delle disparità tra istituzioni.

Al Liwa Questo lavoro deve identificare le esigenze e qualsiasi surplus di personale. Il dipartimento ha dichiarato di voler rispettare sia le considerazioni amministrative che quelle umane.

L’approccio risponde a una vecchia difficoltà. I bisogni degli insegnanti non sono distribuiti uniformemente. Alcune istituzioni possono mancare di personale, mentre altre possono avere un maggior numero di appaltatori rispetto alle reali esigenze. La mappatura accurata dovrebbe consentire una migliore ripartizione delle risorse.

Tuttavia, il Ministero deve gestire questo processo senza aggravare la precarietà degli insegnanti contrattuali. Al Liwa Lo Stato deve quindi trovare altre fonti per garantire la remunerazione.

Il problema educativo diventa anche un problema di bilancio. Il recupero dell’apprendimento richiede risorse aggiuntive in un momento in cui le finanze pubbliche rimangono limitate.

I partner internazionali rimangono essenziali per il sistema educativo

I finanziamenti esterni continuano a svolgere un ruolo importante. Al Sharq del 17 settembre 2026 riferisce che l’Unione europea riafferma il suo impegno per l’istruzione pubblica e la strategia del ministero.

Il rappresentante europeo Sami Saadi ha sottolineato che il settore aveva pagato un prezzo elevato durante l’ultimo conflitto. I corsi sono stati interrotti e molte strutture sono state danneggiate. Il Fondo fiduciario per l’istruzione dovrebbe contribuire a ripristinare gli ambienti scolastici sicuri e garantire l’accesso all’istruzione di qualità.

Questo aiuto non è limitato alla ricostruzione degli edifici. Esso accompagna anche i programmi di riforma del sistema e di recupero dell’apprendimento.

Nawaf Salam pone questi sforzi nella « Vision 2040 » del settore dell’istruzione. Il governo si impegna a perseguire le necessarie riforme e gli investimenti interni, con il sostegno di partner stranieri.

Tuttavia, la dipendenza dal finanziamento esterno pone una questione di sostenibilità. I programmi internazionali possono riparare scuole, sostenere progetti e sostenere le riforme. Il funzionamento quotidiano del sistema rimane la responsabilità dello Stato.

Il caso degli insegnanti di contratto illustra questa limitazione. I donatori possono finanziare alcuni interventi, ma la remunerazione regolare deve essere integrata in un’architettura pubblica stabile.

Il rientro diventa così un test della capacità del governo di passare dalla logica di gestione della crisi alla politica dell’istruzione sostenibile.

L’aiuto alimentare torna con le conseguenze sociali della guerra

La vulnerabilità sociale appare anche nel settore alimentare. Il 17 settembre 2026, Al Liwa.

Questa farina deve essere destinata ai rifugiati palestinesi e sfollati libanesi colpiti da recenti sviluppi. La donazione mostra che le conseguenze della situazione di sicurezza continuano a produrre bisogni umanitari diretti.

L’aiuto alimentare è di particolare importanza in un paese in cui una parte della popolazione ha già subito una forte riduzione del potere d’acquisto. Per le famiglie sfollate, la perdita di alloggi o di attività economica aggiunge alle difficoltà complessive di costo di vita.

Il sostegno ai rifugiati palestinesi era un altro aspetto. La loro situazione economica rimane fragile e dipende in parte dai programmi di assistenza. L’arrivo della farina è rivolto a un prodotto di base: pane.

La scelta degli aiuti richiama anche la particolare sensibilità del Libano alle questioni di sicurezza alimentare. Il paese dipende fortemente dalle importazioni per i suoi cereali. Qualsiasi disgregazione di catene di approvvigionamento internazionali, porti o prezzi può influenzare rapidamente le famiglie.

La guerra regionale e le perturbazioni delle principali rotte marittime aggiungono ulteriori incertezze. I conflitti intorno agli strati possono aumentare i costi di trasporto e di energia, con conseguenze indirette per i prodotti alimentari.

Il Sud rimane confrontato con ritorno, alloggio e servizi

Le conseguenze sociali delle operazioni militari appaiono anche dietro le principali questioni diplomatiche. Il ritorno degli abitanti nelle località meridionali non dipende solo dal ritiro israeliano e dal dispiegamento dell’esercito. Si tratta di alloggio vivente, strade, scuole, servizi sanitari e attività economica.

Ad Diyar del 17 settembre 2026 dà a questa domanda una dimensione speciale attraverso il caso di Zawtar al-Gharbiyah. La visita dell’ambasciatore americano Michel Issa non riguarda solo le condizioni di sicurezza. La presenza di una delegazione del Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione mostra che anche le infrastrutture e lo sviluppo sono parte della riflessione.

Secondo le relazioni quotidiane, una vecchia proposta per Zawtar prevedeva anche la creazione di un’area industriale finanziata da un paese arabo. L’idea ha quindi associato la sicurezza, il ritorno della popolazione e lo sviluppo economico.

Il modello illustra uno dei principali problemi del dopoguerra. Un villaggio può essere assicurato senza diventare immediatamente abitabile di nuovo. Le persone devono poter lavorare e accedere ai servizi essenziali.

Il deputato Nasser Jaber, citato da Al Sharq il 17 settembre 2026, riassume questa attesa dicendo che gli abitanti di Nabatiyah non vogliono solo dichiarazioni di solidarietà. Vogliono un governo presente quando sono esposti al pericolo.

Kassem Hashem, da parte sua, chiede un piano di emergenza completo e una politica nazionale sostenibile per il Sud in modo che gli abitanti possano rimanere sulla loro terra.

La dimensione sociale diventa quindi inseparabile dal dibattito sulla sovranità. Il ritorno dello Stato deve essere visibile in sicurezza, ma anche nei servizi.

L’ambiente diventa oggetto di pubblica sicurezza

Le preoccupazioni ambientali appaiono anche nelle informazioni del 17 settembre. Nahar riferisce una controversia a Zahlé sui materiali presentati come tossico e destinati alla discarica nella caza.

Il comune sostiene di aver finora rifiutato la loro sepoltura. Scambi di comunicati stampa sono in aumento, ma il destino esatto di questi soggetti rimane al centro delle query locali.

Questo caso illustra una difficoltà ricorrente nella gestione dei rifiuti: la mancanza di fiducia tra comunità, operatori e residenti. Quando un prodotto viene presentato come pericoloso, la mancanza di informazioni chiare sulla sua origine, composizione e destinazione si nutre rapidamente in preoccupazioni.

La domanda va oltre Zahlé. Il Libano ha sperimentato diverse crisi di rifiuti e discarica. La capacità delle autorità di fornire informazioni trasparenti sui materiali pericolosi è quindi un problema pubblico e ambientale.

Il Sud affronta un’altra forma di rischio ambientale. Al Sharq Al Awsat del 17 settembre 2026 riporta gli avvertimenti del Ministro dell’Ambiente Tamara El Zein dopo l’esplosione israeliana sulla collina Ali al-Taher.

Secondo i dati del Centro Geofisico Nazionale citati dal Ministro, l’esplosione di circa 1.100 tonnellate di esplosivi avrebbe prodotto onde terrestri paragonabili ad un terremoto di magnitudo 4.2. Il sito è vicino a grandi difetti geologici.

Il ministro quindi mette in guardia le conseguenze che potrebbero superare la distruzione immediata. L’uso di enormi quantità di esplosivi può influenzare il suolo, l’infrastruttura e la sicurezza delle aree circostanti.

Questa preoccupazione aggiunge una dimensione ambientale alla guerra. Le conseguenze non sono più misurate solo in edifici distrutti o terreni resi inaccessibili. Essi riguardano anche il suolo e gli equilibri geologici.

Il costo della vita continua a indebolire le famiglie

Infine, la situazione sociale rimane strettamente legata alle difficoltà economiche. Al Jumhouriyat del 17 settembre 2026 si riferisce all’aumento dei prezzi, al peso dell’elettricità e all’aumento della povertà. Le famiglie continuano a sostenere il costo dei guasti dei servizi pubblici direttamente.

L’elettricità è l’esempio più visibile. Quando il cibo pubblico è insufficiente, le famiglie devono finanziare soluzioni private. La spesa energetica riduce quindi le risorse disponibili per il cibo, l’istruzione e la salute.

L’aumento delle tasse scolastiche nel settore privato aggiunge una nuova pressione. Il presunto trasferimento di studenti al pubblico descritto da Nahar è uno dei segni di questo indebolimento.

La questione degli stipendi per il settore pubblico e dei pensionati è anche legata a questa situazione. Le richieste di aumento sono il risultato di una reale perdita di potere d’acquisto. Ma le difficoltà di finanziamento limitano le opportunità governative.

I dossier sociali del 17 settembre 2026 mostrano così una società ancora organizzata intorno ai meccanismi di crisi. I donatori finanziano parte dell’istruzione. Gli aiuti esteri forniscono farina a popolazioni vulnerabili. Le famiglie sono alla ricerca di soluzioni meno costose per la scuola. Il popolo del Sud aspetta contemporaneamente la sicurezza e la ricostruzione. I comuni devono affrontare le preoccupazioni ambientali con mezzi limitati.

La sfida per lo Stato è ora di trasformare queste risposte ad hoc in servizi sostenibili. Nell’istruzione come in aiuto alle popolazioni sfollate, la sfida non è più solo di passare attraverso un’emergenza aggiuntiva. Si tratta di ricostruire istituzioni in grado di funzionare senza dipendere permanentemente da un nuovo programma eccezionale o da una nuova assistenza esterna.

Cultura: Il teatro libanese interroga l’intelligenza artificiale, mentre la creazione araba mette in discussione la sua memoria e il suo futuro

A Beirut, « Non per tutti » immagina un’umanità sotto il controllo della macchina

La creazione libanese fornisce il soggetto culturale più direttamente legato al paese nella stampa del 17 settembre 2026. Al Quds ha dedicato un’ampia rassegna al dramma « Not for all », presentato al Monnot Theatre di Beirut. Lo spettacolo utilizza l’intelligenza artificiale non come un semplice ambiente tecnologico, ma come principio organizzativo di una società futura. La domanda posta è libertà di decisione quando la macchina acquisisce il potere di selezionare, valutare e infine autorizzare le scelte umane.

L’opera è scritta e diretta da Sarah Abdo e Karim Chebli. Nour Hajjar, Elie Mitri e Sarah Abdo la interpretano. Al Quds del 17 settembre 2026 descrive un dispositivo in cui un sistema di intelligenza artificiale valuta due uomini al fine di determinare quale possiede le qualifiche necessarie per diventare padre. I due candidati a poco a poco scoprono che stanno partecipando a una competizione da cui si esce qualificati e gli altri esclusi. Parenthood, normalmente legata al processo decisionale privato e individuale, diventa così un’autorizzazione rilasciata da un sistema.

La mostra espande rapidamente questa situazione per mettere in discussione il futuro della società. Gli individui manterranno la capacità di decidere da soli? L’intelligenza artificiale determinerà chi è capace di diventare un genitore, una professione o alcune decisioni personali? Lo spettacolo trasforma queste domande in un dibattito teatrale piuttosto che astratto.

Al Quds sottolinea che l’umorismo gioca un ruolo importante. Il pubblico ride di situazioni che stanno gradualmente diventando inquietanti. Ogni risata, tuttavia, si riferisce ad una possibilità: quella di un futuro in cui la valutazione algoritmica viene introdotta in aree finora riservate al giudizio umano.

Il sistema suddivide i personaggi in esami medici, psicologici e educativi. La loro storia familiare e le tracce lasciate dal loro passato diventano dati preziosi. La macchina non è quindi in grado di esaminare il loro comportamento attuale. Dice di misurare la loro capacità generale di genitore.

Questa onnipresenza è rafforzata dalla messa in scena. Al Quds del 17 settembre 2026 descrive una scenografia fredda e volutamente neutrale. Lo spazio riproduce l’assenza di emozione attribuita al sistema. L’illuminazione, a volte brutale, contribuisce all’impressione di un ambiente in cui i personaggi sono costantemente osservati.

Il ruolo della donna robot impone un particolare vincolo all’interpretazione. Il personaggio deve mantenere un’espressione ghiacciata e un gesto controllato. La freddezza qui diventa un elemento drammatico: contrasta la presumibilmente perfetta razionalità della macchina con le contraddizioni dei due candidati umani.

Tuttavia, il pezzo non presenta solo la tecnologia come una minaccia esterna. Si interroga anche sulla facilità con cui gli individui possono accettare di delegare la loro libertà in cambio di una promessa di efficienza. Il sistema diventa potente perché i personaggi accettano le sue regole.

Il titolo stesso poi assume diversi significati. Non tutto è accessibile a tutti in questa società futura. La macchina decide chi ha le qualità richieste. L’accesso a una dimensione fondamentale della vita umana diventa condizionale.

Il gioco rimane in mostra al teatro Monnot fino alla fine di settembre, secondo Al Quds del 17 settembre 2026. È così il principale evento culturale libanese chiaramente annunciato nei giornali di oggi.

Teatro utilizza la tecnologia per parlare del presente

La riflessione proposta a Beirut va oltre l’anticipazione. Lo spettacolo si riferisce alle tecnologie già presenti nella vita quotidiana. I sistemi di intelligenza artificiale selezionano i contenuti, classificano i profili e contribuiscono alle decisioni in aree sempre crescenti. Il teatro spinge questa logica alla genitorialità per rendere visibile la questione del potere affidato agli algoritmi.

Al Quds porta anche l’uso militare dell’intelligenza artificiale più vicino. Il giornale ricorda che il trattamento dei dati e le tecnologie di identificazione sono già utilizzate nei conflitti. Questo riferimento dà una dimensione regionale allo spettacolo. In Libano e Gaza la tecnologia non è più associata solo all’innovazione economica. È anche percepito attraverso la sorveglianza e le capacità militari.

La scelta del teatro è significativa. Di fronte alla tecnologia basata sull’automazione, la scena si basa sulla presenza fisica degli attori e del pubblico. Lo spettacolo affronta così due forme di relazione: l’interazione umana immediata e un sistema che trasforma le persone in dati da analizzare.

Questa opposizione permette alla creazione libanese di affrontare un problema globale senza abbandonare il proprio ambiente. Il gioco non tenta di spiegare tecnicamente l’intelligenza artificiale. Esso esamina ciò che il suo sviluppo potrebbe cambiare nella libertà individuale.

Il problema è tanto più rilevante in quanto il dibattito internazionale sulla regolamentazione di queste tecnologie si sta intensificando. La cultura si unisce, in un altro modo, alle preoccupazioni politiche e sociali del momento.

La rivista « Shir » rilancia un dibattito sulla modernità poetica araba

Al Quds del 17 settembre 2026 dedica anche una pagina culturale importante a una controversia intorno alla rivista « Shi Il dibattito si concentra sul rapporto tra creazione letteraria, guerra fredda culturale e reti di finanziamento internazionali.

Il testo pubblicato risponde a un precedente articolo di Rassoul Adnan sulla modernità poetica e i legami tra la rivista e il contesto politico della guerra fredda. Il nuovo contributo sfida alcune conclusioni tratte da queste conciliazioni.

La discussione è importante per la storia culturale libanese e araba. La rivista « Shir », fondata a Beirut nel 1957 da Youssef al-Khal con diversi poeti e intellettuali, ha svolto un ruolo importante nella trasformazione della poesia araba contemporanea. È associato a dibattiti sul verso libero, la poesia in prosa e l’apertura della letteratura araba alle correnti internazionali.

La controversia non riguarda l’esistenza di un contesto politico. Si tratta di come passare da questo contesto a una conclusione sulla creazione stessa.

Al Quds del 17 settembre 2026 avverte contro una lettura che ridurrebbe le innovazioni letterarie alle loro reti di finanziamento o alle strategie culturali della guerra fredda. L’esistenza di legami istituzionali o influenze politiche non è sufficiente, secondo questa analisi, a dimostrare che l’intero movimento poetico stava rispondendo ad un’operazione organizzata.

Questa discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla scrittura della storia culturale araba. Le opere dovrebbero essere analizzate prima per il loro valore estetico e l’influenza letteraria? O dovrebbero essere collocati nelle reti politiche, editoriali e finanziarie che hanno permesso la loro diffusione?

Beirut occupa un posto centrale in questa storia. La città era uno dei principali luoghi di incontro tra scrittori arabi, case editrici, riviste e correnti intellettuali. La controversia che circonda « Shir » reagisce così anche una domanda sulla funzione culturale del Libano nel XX secolo.

Il Marocco torna al trauma del Covid dalla scena

Il teatro è anche il principale soggetto culturale non lebano sviluppato da Al Quds il 17 settembre 2026. Il giornale presenta il lavoro del drammaturgo marocchino Abdelrahman Ben Zidan intorno alla pandemia Covid-19.

Il suo progetto torna a un’esperienza collettiva che continua a nutrire la creazione sei anni dopo il periodo di confinamento. La pandemia non è solo trattata come una crisi di salute. È descritto come una rottura nelle relazioni umane.

Il contenimento ha rimosso i gesti più ordinari di prossimità: incontro, toccare, accompagnare i malati o radunarsi intorno ai morti. Il teatro diventa un mezzo per rivisitare questa improvvisa scomparsa della vita collettiva.

Al Quds ricorda che la pandemica ha prodotto un’importante creazione letteraria e artistica. Romantici, poeti, visualisti e drammaturghi hanno cercato di tradurre un’esperienza segnata dalla paura, dall’isolamento e dall’incertezza.

Ben Zidan utilizza l’immagine del « fantomo senza identità » per tornare a questo momento. Il virus è invisibile ma onnipresente. Trasforma il comportamento e impone nuovi confini tra gli individui.

Questo approccio entra indirettamente nello spettacolo libanese sull’intelligenza artificiale. In entrambi i casi, il teatro assume un fenomeno che altera profondamente le relazioni umane. La pandemia ha imposto la distanza fisica. L’intelligenza artificiale solleva oggi la questione di una possibile delegazione della decisione.

La scena araba sembra quindi un luogo privilegiato per esaminare le trasformazioni che superano i confini nazionali.

Il cinema arabo prepara i suoi prossimi progetti con una presenza palestinese

Al Quds del 17 settembre 2026 è anche interessato alla prossima edizione del programma per sostenere la produzione cinematografica organizzata ai margini del Festival El Gouna, in programma dal 15 ottobre.

La nona edizione comprende progetti che rappresentano diverse cinematografie arabe. La Palestina è presente attraverso due film, che mantiene la creazione palestinese in uno spazio regionale fortemente segnato dalla guerra e dalle sue conseguenze.

I programmi di aiuto alla produzione svolgono un ruolo crescente nel cinema arabo. Essi consentono ai direttori di presentare i loro progetti a produttori, distributori e partner finanziari anche prima della ripresa o del completamento dei lavori.

Ciò è particolarmente importante per la cinematografia con mercati nazionali limitati. La ricerca di finanziamenti e coproduzioni internazionali è spesso essenziale.

La presenza palestinese sta assumendo una dimensione aggiuntiva nel contesto attuale. I direttori devono continuare a produrre mentre le condizioni materiali della creazione sono profondamente colpite dalla guerra. Il cinema diventa un mezzo per documentare una realtà e mantenere una presenza culturale.

Gli artisti iniziano anche a sfidare la musica prodotta dall’intelligenza artificiale

Il dibattito sull’intelligenza artificiale non è limitato al teatro. Al Quds del 17 settembre 2026 riporta le critiche dell’artista marocchino Manal Benchlikha contro la crescente diffusione di pezzi musicali realizzati utilizzando queste tecnologie.

Il cantante difende il valore della creazione umana e denuncia la sostituzione di voci e talenti reali da produzioni artificiali. Per lei, la musica si basa su una dimensione emotiva che la macchina non può riprodurre.

La sua posizione si riferisce alla crescente preoccupazione nelle professioni culturali. Gli strumenti che generano voci, melodie o arrangiamenti diventano più accessibili. Producono rapidamente contenuti che imitano alcuni codici musicali.

La questione quindi non riguarda più solo le possibilità offerte agli artisti. Tocca il valore legato al lavoro creativo, l’identità degli esecutori e il luogo dell’emozione umana.

Il riavvicinamento con « Not for all » è sorprendente. Lo spettacolo libanese immagina un’intelligenza artificiale decisionale che può diventare un genitore. Il cantante marocchino è preoccupato per una macchina che può sostituire l’esecutore. In entrambi i casi, il dibattito è meno sulle prestazioni tecniche che sul confine che le aziende vogliono preservare intorno alle attività umane.

Agenda culturale: il Teatro Monnot mantiene « Non per tutti » fino alla fine di settembre

Tra gli eventi culturali in corso chiaramente documentati nelle pubblicazioni del 17 settembre 2026, « Non per tutti » è l’appuntamento libanese più preciso. Al Quds annuncia che la commedia rimane al Monnot Theatre di Beirut fino alla fine di settembre. Lo spettacolo riunisce Nour Hajjar, Elie Mitri e Sarah Abdo, su un testo e una direzione di Sarah Abdo e Karim Chebli.

Il corpus del giorno, d’altra parte, fornisce poche informazioni sufficientemente accurate su altri concerti, mostre o eventi libanesi attualmente in programma per costituire un’agenda estesa senza aggiungere eventi da altre date. La sezione culturale è quindi dominata da dibattiti teatrali e intellettuali piuttosto che da una successione di annunci.

Questa concentrazione relativa dà tuttavia particolare coerenza alle notizie culturali del 17 settembre. A Beirut, il teatro interroga la libertà umana di fronte agli algoritmi. Nel dibattito letterario, la storia della modernità poetica araba viene riesaminata attraverso la guerra fredda e le reti culturali. In Marocco, la scena torna al trauma del Covid. Nella musica, gli artisti iniziano a sfidare la produzione automatizzata. E nel cinema, nuovi progetti arabi sono alla ricerca di finanziamenti che consentano loro di esistere.

La cultura appare così meno come uno spazio per il ritiro che come luogo in cui le trasformazioni politiche, tecnologiche e sociali vengono esaminate con le loro conseguenze umane.