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Ciò che temeva da mercoledì è stato prodotto a Mansouri. Venerdì mattina, 11 settembre, le forze israeliane hanno detonato la maggior parte della scuola pubblica nella città di Tyre District. Ci sarebbe rimasta solo una piccola parte. Questa distruzione arriva dopo una nuova giornata segnata dalla dinamitizzazione di case e infrastrutture, aerei e fuoco di artiglieria in diverse aree del sud del Libano. Giovedì sera, un’esplosione di eccezionale potenza ad Ali al-Taher produsse anche onde sismiche paragonabili a quelle di un terremoto maggiore della magnitudine 4.

A Mansouri, la minaccia per la scuola è diventata una realtà

Le informazioni che sono cadute venerdì 11 settembre alle 10:04 confermano lo scenario temuto per due giorni. Secondo la National Information Agency, le forze israeliane hanno detonato la maggior parte della scuola pubblica di Mansuri. Solo una piccola porzione dell’edificio sarebbe ancora in piedi.

Questa distruzione era diventata prevedibile da mercoledì. Il 9 settembre un piccolo aereo israeliano, pilotato a distanza, depositò materiale esplosivo sul tetto della struttura. Una grande esplosione fu poi riportata nelle vicinanze. Tuttavia, le informazioni disponibili in quel momento non indicavano che la scuola sarebbe stata effettivamente distrutta.

La scuola ha accolto 336 studenti in base ai dati del Centre for Educational Research and Development. La sua distruzione arriva a pochi giorni dall’anno scolastico previsto per la metà di settembre, mentre il conflitto già interrompe notevolmente l’istruzione nel sud del paese.

Il caso della scuola ora assume un’altra dimensione. Non è più solo un edificio messo sotto minaccia in una località esposta alle operazioni militari. Le infrastrutture pubbliche per i bambini sono state in gran parte distrutte in un’area in cui le demolizioni di edifici sono in aumento.

Sud Libano: Mansouri nel centro dell’esplosione

Nelle ultime 24 ore, Mansuri è rimasta una delle principali fonti di operazioni israeliane nel distretto di Tiro. Più di dieci esplosioni violente erano già state registrate tra mezzanotte e giovedì mattina in città e le sue aree periferiche. Le deflagrazioni causarono uno shock per Tiro e diversi villaggi circostanti.

Le operazioni non erano limitate agli scioperi aerei. Case e infrastrutture sono state dinamite all’interno della città. Anche i pozzi artistici sono stati distrutti, secondo i rapporti di giovedì. Allo stesso tempo, attacchi mirati Mansouri e il suo settore periferico verso Majdel Zoun.

Un particolare processo è stato segnalato anche negli ultimi giorni. I droni israeliani collocati su alcuni edifici contenitori contenenti esplosivi prima del fuoco. Questa tecnica permette la distruzione di case senza un’unità di terra necessariamente dover entrare in ogni edificio direttamente.

Queste operazioni spiegano la successione di detonazioni udite nella regione del Tiro. Essi differiscono dai bombardamenti convenzionali: una parte delle esplosioni corrisponde a cariche poste o depositate per causare la distruzione di strutture precise.

La distruzione della scuola pubblica di venerdì mattina è ora parte di questa sequenza.

Una notte di scioperi tra Tiro, Bint Jbeil e Nabatiyah

Mansouri non era l’unico settore interessato. Le ultime 24 ore sono state segnate da diversi scioperi e bombardamenti su un asse molto più ampio del sud del Libano.

Artiglieria licenziata alle valli Houjeir e Saluki e a Zawtar al-Sharqiya in direzione di Mayfadoun. Uno sciopero è stato segnalato anche nella zona tra Zibqine e Chihine.

Diversi raid hanno coinvolto Qantara e le aree adiacenti di Wadi Saluki. Gli attacchi mirarono anche a Nabatiyah al-Fawqa. Nella zona di Al-Arayesh, vicino a Haris e Haddatha, una casa è stata colpita e distrutta.

Una grande esplosione è stata segnalata anche ad est di Khiam. Altre operazioni di distruzione furono registrate in diverse località del sud durante questa sequenza, mentre i droni e gli aerei israeliani continuarono a scorrere diverse aree.

La catena è importante. Il Sud non è più confinato a raid separati da periodi di declino. Gli scioperi aerei, il fuoco di artiglieria e l’esplosione di edifici possono ora avere successo o avvenire simultaneamente in diverse aree.

In Ali al-Taher, un’esplosione registrata come terremoto

L’evento più spettacolare delle ultime ore, tuttavia, si è verificato il giovedì sera nella zona di Ali al-Taher, vicino a Nabatiyah. A circa 2108 ore, un’esplosione estremamente potente ha colpito gran parte del Libano meridionale. Le vibrazioni sono state sentite lontano dal punto di esplosione.

Il fenomeno è stato abbastanza significativo da essere rilevato da stazioni sismiche. Il Centro Geofisico Nazionale libanese ha registrato onde prodotte dall’esplosione, con un’energia paragonabile a quella di un terremoto di magnitudo leggermente superiore a 4. Non era quindi un terremoto naturale, ma il segnale sismico generato da una massiccia distruzione militare.

L’esercito israeliano ha annunciato che aveva distrutto una vasta rete di Hezbollah sotterranea sotto le altezze di Ali al-Taher. Secondo la sua versione, il complesso comprendeva più di due chilometri di gallerie, oltre ai comandi di armi e alle strutture di stoccaggio. Non tutte queste affermazioni militari possono essere verificate in modo indipendente.

Il potere della deflagrazione dà tuttavia un’indicazione della portata dell’operazione. L’esplosione è stata registrata da strumenti scientifici e ascoltata in gran parte del Sud. È uno degli episodi più importanti della sequenza militare in corso intorno a Nabatiyah.

Destructions che vanno oltre gli obiettivi militari dichiarati

Le ultime 24 ore mostrano soprattutto una visibile evoluzione delle operazioni di terra. La distruzione non è più limitata alle posizioni presentate da Israele come direttamente legate a Hezbollah. A Mansouri, case, infrastrutture idrauliche e ora il pilastro di una scuola pubblica sono stati distrutti.

Questa moltiplicazione dell’esplosione solleva anche la questione del ritorno degli abitanti. Distruggere una casa non ha le stesse conseguenze di una presenza militare temporanea. La scomparsa di abitazioni, sistemi idrici, strade o scuole è un cambiamento duraturo delle condizioni di vita nelle località interessate.

Il problema è particolarmente acuto in quanto si avvicina il rientro. Decine di migliaia di studenti libanesi rimangono colpiti dallo spostamento della popolazione e dai danni alle infrastrutture educative. Le scuole servono ancora come rifugi per famiglie sfollate, mentre altre scuole del Sud sono state danneggiate o rese inutilizzabili.

A Mansouri, la domanda è ora molto concreta. I 336 studenti iscritti in questa scuola prima della sua distruzione non torneranno alla loro scuola nella sua condizione precedente quando le condizioni permettono una normale ripresa delle classi.

La dinamitizzazione diventa una componente del conflitto nel sud

Gli eventi di giovedì e venerdì mattina mostrano anche che la parola « esplosione » ora copre diverse realtà nel sud del Libano. Alcune detonazioni provengono da attacchi aerei o artiglieria. Altri derivano dalla demolizione volontaria di case o infrastrutture. In Ali al-Taher, la distruzione di una rete sotterranea richiedeva un’esplosione di tale potere, come è stato rilevato dalle stazioni sismologiche.

Questa distinzione ci permette di capire in che cosa vivono le persone. Una successione di grandi esplosioni non significa necessariamente una serie di incursioni aeree. In alcune località, le esplosioni corrispondono ad una distruzione sistematica dell’edificio.

Mansouri è ora l’esempio più visibile. La città aveva già subito una grande distruzione prima delle ultime 24 ore. Mercoledì, la minaccia per la scuola ha aggiunto un simbolo aggiuntivo alla campagna. Venerdì mattina, questo simbolo è diventato un fatto materiale.

Secondo le informazioni iniziali, rimane solo una piccola parte della struttura.

Una sequenza che conferma le paure espresse mercoledì

L’esercito libanese stesso ha denunciato questa settimana una intensificazione delle operazioni israeliane. Esso ritiene che gli attacchi alle aree residenziali e alle istituzioni minacciassero le disposizioni esistenti e ostacolarono la propria distribuzione nel Sud.

La successione di eventi da giovedì rafforza questa preoccupazione. Mansouri ha subito più di dieci esplosioni in poche ore, case e pozzi sono stati distrutti, diverse aree del Sud sono stati bombardati e Ali al-Taher è stato scosso da un’operazione di distruzione sotterranea di magnitudo eccezionale.

Venerdì mattina, la distruzione della scuola pubblica aggiunge una grande infrastruttura civile a questo bilancio materiale.

Il contrasto con la situazione osservata 48 ore prima è impressionante. Mercoledì, gli esplosivi posti sul tetto hanno permesso solo di scrivere che la scuola di Mansouri eradirettamente minacciatoEra allora necessario stare attenti: la sua distruzione non era ancora confermata e l’intenzione israeliana non poteva essere stabilita con certezza.

Questo venerdì, 11 settembre, questa cautela non è più necessaria sul fatto stesso.

La maggior parte della scuola è stata distrutta.

E nel sud del Libano, la domanda riguarda ora i prossimi edifici e località che potrebbero subire lo stesso destino.