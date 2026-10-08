Libano: l’UE prepara una nuova missione di sicurezza

L’Unione europea sta preparando una nuova missione di formazione e consulenza per l’esercito libanese e le forze di sicurezza interna. Kaja Kallas annuncia un’approvazione prevista il 12 ottobre 2026. Questa iniziativa è separata dall’UNIFIL e mira a rafforzare le istituzioni di sicurezza, il controllo delle frontiere e la sovranità libanese.

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Il capo della diplomazia europea, Kaja Kallas, ha annunciato giovedì 8 ottobre 2026 a Beirut che i ministri degli affari esteri dell’UE dovrebbero approvare, lunedì 12 ottobre, la creazione di una missione di formazione e consulenza per l’esercito libanese e le forze di sicurezza interna. Questa missione non sostituirà la United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) e non sarà limitata al sud del paese. Il ministro degli Esteri libanese Youssef Raggi ha invitato Bruxelles a sostenere la decisione dello Stato di tenere il monopolio delle armi e di contribuire a porre fine all’occupazione israeliana dei territori libanesi.

L’Unione europea sta per compiere un nuovo passo nel suo impegno di sicurezza in Libano. In una visita a Beirut giovedì 8 ottobre, Kaja Kallas ha annunciato che era stata completata la pianificazione di una missione europea di formazione e consulenza. La sua creazione dovrebbe ricevere l’approvazione ufficiale dei ministri degli esteri europei lunedì 12 ottobre.

Questa iniziativa risponde a una richiesta formale delle autorità libanesi. Esso mira a rafforzare le capacità dell’esercito e delle forze di sicurezza interne, compreso nel controllo territoriale, la sorveglianza di frontiera e la sicurezza interna.

L’annuncio ha avuto luogo in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri libanese Youssef Raggi. Ha presentato la futura missione come sostegno al ripristino dell’autorità statale, in un contesto caratterizzato da tensioni con Israele e dibattiti sul monopolio delle armi.

Una missione europea prevista il 12 ottobre

Kaja Kallas ha dichiarato che i preparativi per la nuova missione erano stati completati. Esso sarà parte della politica comune di sicurezza e difesa dell’Unione europea, nota come CSDP.

« Abbiamo completato la pianificazione di una nuova missione per fornire formazione e consulenza alle forze armate libanesi e alle forze di sicurezza interna », ha detto, secondo le dichiarazioni riportate alla conferenza stampa.

Il funzionario europeo ha aggiunto che si aspettava l’approvazione formale della sua creazione lunedì 12 ottobre alla riunione dei ministri degli esteri dell’Unione.

Questa scadenza è la prossima fase istituzionale del progetto. La missione non è quindi ancora formalmente stabilita, anche se la sua preparazione è completata.

Il suo obiettivo sarà quello di accompagnare le istituzioni di sicurezza libanesi nell’esercizio delle loro responsabilità in tutto il paese.

L’assistenza europea comprenderà formazione, consulenza e rafforzamento delle competenze operative. Esso riguarda anche la sicurezza delle frontiere e il mantenimento della sicurezza interna.

Kaja Kallas ha collegato questa iniziativa alle richieste della Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che governa le disposizioni di sicurezza nel sud del Libano.

Tuttavia, le dichiarazioni rese pubbliche non specificano le dimensioni della futura missione, il proprio bilancio, la durata del suo mandato o la data della sua effettiva distribuzione.

Questi elementi dovrebbero essere determinati nel quadro delle decisioni e degli accordi europei con le autorità libanesi.

La nuova missione non sostituirà UNIFIL

Il capo della diplomazia europea ha voluto distinguere chiaramente la futura missione della Forza Interim delle Nazioni Unite in Libano.

« Non sostituirà l’UNIFIL e non sarà limitato al sud », ha detto Kaja Kallas.

Questa precisazione risponde alle domande sul futuro della presenza internazionale nel sud del Libano.

UNIFIL ha una missione definita dalle Nazioni Unite. Il suo mandato è legato alla situazione di sicurezza nel sud del paese e all’attuazione delle relative risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

La futura missione europea avrà una funzione diversa. Esso fornirà assistenza istituzionale e tecnica alle forze libanesi, senza assumere automaticamente le responsabilità della forza delle Nazioni Unite.

La sua portata geografica sarà anche più ampia.

Kaja Kallas ha indicato che la costruzione di capacità delle forze dell’esercito e della sicurezza coprirebbe tutto il territorio libanese. La sorveglianza delle frontiere e la sicurezza interna saranno coperte.

Questa distinzione è importante per comprendere la natura dell’impegno europeo annunciato a Beirut.

In questa fase, non si tratta di schierare una nuova forza internazionale per sostituire i pacificatori nel sud del Libano.

Piuttosto, la missione annunciata deve aiutare a rafforzare le istituzioni nazionali che sono chiamati a rispettare le loro responsabilità di sicurezza.

Bruxelles avverte contro un vuoto di sicurezza

Kaja Kallas ha anche discusso il futuro della presenza delle Nazioni Unite nel sud del Libano.

Ha indicato che questo problema era ancora in discussione internazionale.

L’Unione europea è pronta a lavorare con il Libano, le Nazioni Unite e i membri del Consiglio di Sicurezza per prepararsi alla prossima tappa.

Il funzionario europeo ha tuttavia avvertito che ogni vuoto di sicurezza deve essere evitato dopo la partenza di UNIFIL.

Questo avvertimento mette in evidenza le difficoltà connesse a possibili cambiamenti nel regime internazionale nel sud del paese.

La presenza delle Forze Armate libanesi, le sue capacità operative e gli accordi con i partner internazionali saranno fondamentali per garantire la continuità della sicurezza.

Durante la loro intervista, Youssef Raggi e Kaja Kallas hanno anche fatto riferimento alla possibilità di una forza internazionale di successo UNIFIL.

Le discussioni hanno incluso l’assunzione di un meccanismo approvato da una risoluzione del Consiglio di sicurezza.

Nessuna decisione finale è stata annunciata sulla composizione, il mandato o le modalità di questa possibile forza.

La missione di formazione europea e il futuro accordo internazionale nel sud rimangono quindi due dossier separati.

Youssef Raggi chiede supporto per il monopolio delle armi

Il ministro degli Esteri libanese ha accolto favorevolmente il progetto europeo.

Youssef Raggi considerava la missione un investimento significativo nello stato libanese e nelle sue istituzioni.

Secondo lui, la formazione e le competenze fornite all’esercito e alle forze di sicurezza interne aiuteranno a rafforzare l’autorità pubblica, la sicurezza e lo stato di diritto.

In particolare, il ministro ha insistito sulla decisione del Libano di riservare il monopolio statale sulle armi e l’uso della forza.

« Lebanon ha preso una chiara decisione sovrana di riservare le armi e l’uso della forza allo Stato solo in tutto il suo territorio », ha detto.

Ha presentato questo approccio come condizione essenziale per il ripristino della sovranità nazionale.

Per il capo della diplomazia libanese, il rafforzamento delle istituzioni di sicurezza deve consentire la ricostruzione di uno Stato capace di esercitare pienamente le proprie responsabilità.

Ha invitato l’Unione europea a proseguire il suo sostegno alle legittime istituzioni del Libano per raggiungere questo obiettivo.

Questa richiesta dà una dimensione politica alla missione annunciata da Kaja Kallas.

Oltre all’assistenza tecnica, Beirut spera che l’impegno europeo accompagni il processo di ripristino dell’autorità statale in tutto il paese.

La questione del monopolio delle armi rimane particolarmente sensibile a causa della presenza dell’arsenale di Hezbollah al di fuori del controllo diretto delle istituzioni militari nazionali.

Kaja Kallas stesso ha sottolineato la necessità che il Libano eserciti la sua piena autorità sul suo territorio, anche attraverso l’ulteriore disarmo di Hezbollah.

Esso sottolinea il principio che lo Stato libanese debba essere il solo responsabile della sicurezza e della stabilità del paese.

Le dichiarazioni europee e libanesi convergono quindi sull’obiettivo di rafforzare le istituzioni nazionali.

Tuttavia, non specificano le modalità pratiche in cui la nuova missione potrebbe accompagnare il processo di monopolio delle armi statali.

Il Libano esige la fine dell’occupazione israeliana

Youssef Raggi ha anche invitato l’Unione europea a sostenere gli sforzi per porre fine alla presenza israeliana nei territori occupati libanesi.

Il ministro ha aderito a questa richiesta alla piena attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1701.

Ha detto che contava su Bruxelles per sostenere il Libano per ristabilire la sua sovranità e per porre fine all’occupazione israeliana.

Questa richiesta fa parte delle discussioni sull’attuazione dell’accordo quadro sulla situazione nel sud del paese.

Nella loro riunione, i due funzionari hanno discusso i progressi dei negoziati e le ragioni del ritardo nell’attuazione dell’accordo.

Kaja Kallas ha ribadito il sostegno europeo all’accordo sul Libano meridionale concluso sotto l’egida degli Stati Uniti.

Esso ha anche sottolineato la necessità che lo Stato libanese eserciti il controllo su tutto il suo territorio.

Le discussioni si sono quindi concentrate su due impegni complementari che Beirut presenta: il ripristino dell’autorità di Stato esclusiva e la fine della presenza israeliana nei territori libanesi.

Durante la conferenza stampa non è stato annunciato alcun nuovo calendario per il ritiro israeliano o l’attuazione completa delle disposizioni di sicurezza.

L’Unione europea precisa la sua assistenza finanziaria al Libano

La visita di Kaja Kallas ha anche chiarito gli impegni finanziari europei in Libano.

Il Commissario europeo ha ricordato che a settembre sono stati annunciati 505 milioni di euro di assistenza per un periodo fino al 2027.

Questa busta completa il programma di 1 miliardo di euro presentato dall’Unione europea nel 2024.

I finanziamenti devono sostenere diverse priorità: recupero economico, sicurezza, gestione delle frontiere e servizi essenziali.

Kaja Kallas ha anche dettagliato sostegno europeo per le forze armate libanesi.

Dal 2022, l’assistenza all’esercito attraverso la European Peace Facility ha raggiunto 182 milioni di euro, secondo le cifre che ha presentato.

Questo importo pone il Libano terzo tra i beneficiari di questo meccanismo europeo.

Youssef Raggi ha ringraziato l’Unione europea per il suo continuo sostegno.

In particolare, ha fatto riferimento all’assegnazione di circa 1 miliardo di euro previsti nel quadro del bilancio europeo pluriennale, nonché a 100 milioni di euro per le forze armate libanesi da parte del Fondo europeo per la pace.

Il ministro ha espresso il desiderio di vedere questo aiuto rafforzato nel prossimo periodo.

Gli importi citati dai due funzionari corrispondono a diversi programmi e periodi di riferimento. Non possono quindi essere aggiunti senza tener conto delle loro possibili sovrapposizioni.

La futura missione di formazione sarà parte di questo più ampio impegno europeo.

Tuttavia, il suo finanziamento specifico non è stato comunicato alla conferenza stampa.

Bruxelles chiede progressi nelle riforme

Kaja Kallas ha anche insistito sulle riforme economiche e finanziarie previste dalle autorità libanesi.

Esso chiede di passare dagli impegni politici alla loro effettiva attuazione.

Il funzionario europeo ha fatto particolare menzione dei settori economici e bancari.

A suo avviso, le riforme erano una condizione essenziale per mobilitare un sostegno internazionale più ampio e attrarre gli investimenti necessari per la ripresa del paese.

Youssef Raggi ha assicurato che il governo libanese intendeva perseguire riforme politiche, economiche e finanziarie.

Questi impegni vengono man mano che il Libano continua a subire le conseguenze della crisi finanziaria iniziata nel 2019.

La ristrutturazione bancaria, il trattamento delle perdite finanziarie e il ripristino della fiducia nelle istituzioni rimangono importanti questioni.

Per Bruxelles, i progressi in questi settori devono accompagnare la sicurezza e il sostegno istituzionale del paese.

Durante la riunione non sono state annunciate nuove condizioni finanziarie o scadenze specifiche per le riforme.

Il problema siriano è anche affrontato

Le discussioni tra Youssef Raggi e Kaja Kallas si sono concentrate anche sulle relazioni tra Libano e Siria.

Entrambi i funzionari hanno ricordato l’importanza della cooperazione tra Beirut e Damasco, nonché le condizioni per il ritorno dei rifugiati siriani.

Kaja Kallas ha riconosciuto l’importanza della loro presenza sulle infrastrutture libanesi e sui servizi pubblici.

Ha sottolineato che un ritorno sicuro e sostenibile richiede condizioni adeguate in Siria.

La ricostruzione delle infrastrutture, il funzionamento delle scuole e degli ospedali e la sicurezza sono tra gli elementi menzionati.

Il leader europeo ha assicurato che l’Unione europea continuerà a sostenere la Siria, i rifugiati e le comunità ospitanti.

In questa riunione non è stato presentato alcun nuovo meccanismo di ritorno o calendario specifico.

Una decisione europea prevista lunedì

Alla fine della conferenza stampa, Youssef Raggi ha detto che il Libano voleva trasformare la pagina del passato e aprire una nuova fase basata sul ripristino dell’autorità statale.

Il ministro ha invitato l’Europa a diventare un partner essenziale in questa transizione.

Ha sottolineato che il Libano non solo ha voluto ricevere assistenza nella gestione delle crisi, ma anche per ottenere i mezzi per superarle.

Il prossimo passo concreto riguarda ora la riunione dei ministri degli esteri dell’UE, prevista per lunedì 12 ottobre.

È in questa occasione che Kaja Kallas attende l’approvazione ufficiale della nuova missione di formazione e consulenza.

Restano da precisare le modalità di distribuzione, i numeri mobilitati e le risorse finanziarie ad essa assegnate.

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