Libano: L’arretratezza scolastica diventa una crisi nazionale

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Più di 250.000 studenti in Libano sono stati privati dell’istruzione o gravemente colpiti dalla guerra, dallo spostamento e dalla chiusura delle scuole. La figura, riportata il 25 agosto 2026 daAl Akhbar, non solo descrive un problema di accesso alla scuola. Rivela una crisi più profonda: una parte significativa dei bambini libanesi ora soffre di ritardi nelle competenze di base, al punto che semplicemente riaprire le classi non sarà sufficiente a rimettere in pista il sistema educativo.

I dati disponibili sono di interesse. Più della metà degli studenti della scuola primaria di primo anno non avrebbe imparato alcune abilità matematiche di base. Nel grado 6, più di otto studenti su dieci incontreranno difficoltà con la divisione. Questi risultati sono derivati da valutazioni effettuate prima dell’ultima fase della guerra e mostrano che la perdita di apprendimento era già stata stabilita. Il conflitto ha quindi aggravato un vecchio problema piuttosto che crearlo.

Oltre 250.000 studenti colpiti da interruzioni scolastiche

La crisi del 2026 disorganizzò l’istruzione a livello nazionale. Lo spostamento della popolazione, i bombardamenti, le chiusure e la trasformazione di molte scuole pubbliche in rifugi hanno impedito a centinaia di migliaia di bambini di frequentare la scuola normale.

Secondo i dati riportati alla fine di agosto, più di 250.000 studenti sono stati colpiti da spostamenti, chiusure scolastiche in zone di conflitto o il loro uso come rifugi. L’UNICEF stima che circa 256.000 studenti siano stati colpiti da questi disturbi.

La situazione ha interessato in particolare la rete pubblica.Al Akhbarriferisce che circa la metà delle scuole ufficiali in una volta servito come centri di alloggio. Si trattava di una chiara emergenza umanitaria, ma ebbe una conseguenza immediata: gli edifici scolastici cessarono temporaneamente di svolgere la loro funzione educativa.

Il Ministero dell’Istruzione aveva cercato di garantire una continuità minima. Entro il marzo 2026, il ministro Rima Karami aveva chiesto alle istituzioni pubbliche e private di adottare soluzioni flessibili che combinano presenza fisica, apprendimento a distanza e modelli ibridi. Le decisioni specifiche avevano anche inquadrato l’istruzione a distanza nelle scuole pubbliche chiuse.

In pratica, questa continuità è rimasta molto irregolare. L’accesso all’elettricità, all’Internet, alle apparecchiature digitali e ad un ambiente tranquillo varia notevolmente tra le famiglie. Un apprendimento a distanza teoricamente disponibile non significa necessariamente apprendimento reale.

Scuola aperta non garantisce che un bambino impara

Questo è dove il problema cambia in natura. Una crisi educativa può essere misurata dal numero di giorni chiusi, ma questa statistica non è sufficiente. È anche necessario misurare ciò che gli studenti sanno veramente quando tornano a lezione.

Il Libano ha ora dati sufficienti per misurare questa differenza. Il Ministero dell’Istruzione e il Centro per la Ricerca e lo Sviluppo Educativo ha condotto una diagnosi nazionale di oltre 135.000 studenti in classi 1-6 della scuola primaria nelle scuole pubbliche.

Il tasso di partecipazione a questa valutazione è stato del 96 per cento circa. L’esercizio si è concentrato sulle competenze di base in arabo, lingua straniera e matematica. Ha quindi cercato non solo di assegnare un grado scolastico, ma di determinare se le competenze essenziali per l’ulteriore apprendimento fossero state effettivamente acquisite.

Risultati analizzati daAl Akhbarrivelare lacune significative. Più della metà degli studenti del primo anno avrebbe carenze nelle competenze matematiche di base. Nel sesto anno, più di otto studenti su dieci non sarebbero adeguatamente padroneggiati.

Queste cifre sono tutte più importanti in quanto riguardano le competenze di base. Una difficoltà in un capitolo isolato può essere corretta relativamente facilmente. Una persistente debolezza nell’informatica, nella lettura o nella scrittura, invece, compromette una parte significativa dell’apprendimento successivo.

Il ritardo della scuola esisteva già prima dell’ultima guerra

Tuttavia, sarebbe errato attribuire questi risultati esclusivamente al conflitto del 2026. Le valutazioni citate dalla stampa mostrano che il ritardo aveva cominciato ad accumularsi molto prima.

Dal 2019, il sistema educativo libanese ha sperimentato un’eccezionale successione di crisi. Il crollo economico ha ridotto i redditi degli insegnanti e ha causato ripetuti scioperi. La pandemia Covid-19 ha poi portato a lunghi periodi di apprendimento a distanza in un paese in cui l’accesso alle apparecchiature digitali è rimasto molto irregolare.

Oltre a questi eventi, il porto di Beirut esplose, la svalutazione della sterlina, l’aumento del costo del trasporto e dei conflitti successivi. Ciascuno di questi episodi ha ridotto il numero di giorni di insegnamento effettivo.

Al Akhbarriporta che la valutazione diagnostica per gli anni 2024 e 2025 ha mostrato una perdita equivalente a circa tre su cinque giorni di apprendimento. Questo non significa necessariamente che le scuole sono state fisicamente chiuse tre giorni su cinque. Piuttosto, riflette l’entità del backlog nell’apprendimento.

Il problema è quindi diventato cumulativo. Gli studenti attualmente in grado 6 hanno sperimentato diverse interruzioni da quando entrano a scuola. Alcuni bambini hanno vissuto anni scolastici successivi amputati dalla pandemia, scioperi, crisi economica e guerra.

Perché le lacune si moltiplicano nel tempo

L’apprendimento scolastico funziona come una costruzione progressiva. Alcune competenze sono la base necessaria per acquisire le seguenti. Quando mancano, ogni nuovo passo diventa più difficile.

In matematica, uno studente che non padroneggia l’aggiunta e la moltiplicazione avrà più difficoltà a comprendere la divisione. Queste difficoltà influenzeranno poi frazioni, proporzioni, algebra e problemi più complessi.

La stessa logica esiste nella lettura. Un bambino che lentamente decifra dedica gran parte della sua attenzione al riconoscimento delle parole. Di conseguenza, ci sono meno risorse cognitive lasciate per capire il significato del testo, identificare idee chiave o utilizzare le informazioni in altri soggetti.

Un ritardo iniziale può aumentare con l’età. Due studenti separati da alcuni mesi di apprendistato di primo anno possono essere separati da diversi anni di competenze universitarie se non è organizzata alcuna azione correttiva.

È questa dinamica che trasforma la scuola in una crisi nazionale. Il problema non è più solo il numero di giorni persi, ma la possibilità che una generazione avanza nel curriculum senza avere la conoscenza necessaria a livello amministrativo.

La divisione nel sesto anno diventa un indicatore di avviso

La figura divisionale illustra questa difficoltà. Se più di otto alunni su dieci nel grado 6 non padroneggiano correttamente questa operazione, questo significa che un’abilità normalmente acquisita diversi anni prima rimane fragile in una maggioranza di bambini.

La conseguenza non è limitata ai corsi di matematica. La divisione è coinvolta nella comprensione delle proporzioni, percentuali, medie, velocità, conversioni e molti esercizi scientifici.

Uno studente che ha difficoltà con questa operazione dovrà dedicare più sforzo a una fase di base quando incontra problemi più complessi. Può poi concludere che è « cattivo in matematica », mentre la difficoltà a volte viene semplicemente da una vecchia carenza mai corretta.

Questo accumulo ha anche un effetto educativo sugli insegnanti. Nella stessa classe, alcuni studenti possono seguire il curriculum pianificato mentre altri devono tornare a concetti molto più vecchi.

L’insegnante poi si trova di fronte a una classe i cui livelli sono estremamente eterogenei. Seguendo solo il curriculum ufficiale rischia di abbandonare gli studenti più deboli. D’altra parte, rallenta coloro che già li controllano.

Tornare a scuola non sarà sufficiente

La risposta tradizionale a una pausa scolastica è riaprire le scuole e riprendere il programma fino al punto in cui è stato interrotto. Questo metodo diventa insufficiente quando il ritardo è enorme e molto diverso secondo gli studenti.

La priorità dovrebbe essere diagnostica. Le scuole devono determinare ciò che ogni gruppo di studenti effettivamente padrone prima di decidere cosa insegnare.

Questa logica è già parzialmente riconosciuta dal dipartimento. Nell’agosto del 2026 fu annunciata una valutazione nazionale eccezionale per alcuni bambini con istruzione non formale. Deve misurare le loro competenze in arabo, lingua straniera e matematica al fine di facilitare il loro ritorno all’istruzione formale.

Il principio potrebbe essere esteso. Dopo una tale grave perturbazione, il livello amministrativo del bollettino scolastico non è più necessariamente un indicatore sufficiente del livello effettivo.

Uno studente può essere ufficialmente iscritto nel quinto anno, mentre ha bisogno di prendere su abilità di terzo o quarto grado. La difficoltà è quindi di organizzare questo supporto senza averlo ripetuto automaticamente e senza stigmatizzarlo.

La cattura deve essere mirata e non uniforme

Una politica efficace di catch-up probabilmente non è semplicemente l’aggiunta di alcune settimane al calendario scolastico. Non tutti gli studenti hanno perso le stesse competenze o quantità di apprendimento.

Alcuni sono stati in grado di frequentare corsi online. Altri hanno cambiato alloggio più volte. Alcuni avevano un computer e una connessione stabile. Altri alla fine stavano prendendo lezioni da un telefono condiviso con diversi membri della famiglia.

Il recupero deve quindi iniziare con una breve e precisa valutazione delle competenze fondamentali. I risultati potrebbero quindi consentire la formazione temporanea di gruppi educativi secondo le esigenze piuttosto che per età da soli.

Per i primi anni di scuola primaria, lo sforzo dovrebbe concentrarsi sulla lettura, la scrittura e le competenze digitali elementari. Questi campi producono le più importanti prestazioni educative perché poi servono in quasi tutti i soggetti.

Per i livelli intermedi, i concetti essenziali che determinano la continuazione del programma devono essere identificati. Trovare di recuperare ogni capitolo mancato probabilmente sarebbe irrealistico.

Aumento del rischio di abbandonare la scuola

Il ritardo nell’apprendimento aumenta anche il rischio di abbandono. Un bambino che non comprende più abbastanza ciò che viene insegnato può gradualmente ritirarsi dalla scuola.

Questa stalla non è sempre immediata. Spesso inizia con un declino della partecipazione, più assenze, risultati più deboli e poi un senso di fallimento. Quando queste difficoltà si combinano con vincoli economici, lasciando il sistema scolastico diventa più probabile.

Le famiglie sfollate sono particolarmente vulnerabili. Alcuni hanno perso la loro abitazione, l’attività economica o parte del loro reddito. I costi di trasporto, forniture e cibo scolastico possono diventare difficili da finanziare.

Per gli adolescenti, il costo di opportunità della scuola aumenta. Una famiglia in difficoltà può avere bisogno di reddito aggiuntivo e incoraggiare un giovane a lavorare. Più a lungo il suo ritardo scolastico è, meno redditizio sembra essere a breve termine.

Il pericolo è particolarmente alto quando la scuola è già stata interrotta per diversi mesi. Ogni mese trascorso fuori scuola riduce la forza delle abitudini scolastiche e può rendere il ritorno più difficile.

La crisi economica amplifica le perdite scolastiche

Il legame tra economia e istruzione diventa così centrale. Il Libano sta vivendo contemporaneamente una nuova recessione e un’elevata inflazione. Le famiglie devono bilanciare la spesa più essenziale con risorse spesso limitate.

Il costo diretto dell’istruzione non è ridotto al costo dell’iscrizione. Include trasporto, libri, forniture, abbigliamento, pasti e attrezzature a volte digitali.

Nelle scuole private, le difficoltà economiche possono portare a trasferimenti nel settore pubblico. Deve già gestire i danni fisici causati dalla guerra e l’uso di molti edifici come centri di alloggio.

La pressione può quindi passare da una rete all’altra. Una famiglia che non può più finanziare le scuole private aumenta le esigenze del sistema pubblico quando ha capacità meno materiali.

340 stabilimenti danneggiati o distrutti

Il problema immobiliare rimane anche importante. Una valutazione nazionale condotta dal Ministero dell’Istruzione a giugno, con il supporto tecnico internazionale, ha identificato 340 scuole pubbliche, private o tecniche danneggiate dal conflitto.

Diciassette stabilimenti furono completamente distrutti. All’inizio di luglio, almeno 100.000 bambini rischiavano di non avere una classe per il prossimo anno scolastico in assenza di un lavoro urgente.

Questi dati ricordano che la crisi di apprendimento ha anche una dimensione fisica. Organizzare il supporto educativo è impossibile se i bambini non hanno un edificio a cui tornare.

Ma la ricostruzione delle scuole affronta solo una parte del problema. Un’istituzione può essere riparata entro pochi mesi, mentre un ritardo di apprendimento accumulato in diversi anni può richiedere la correzione di diversi cicli scolastici.

La ricostruzione educativa deve quindi trattare contemporaneamente edifici e competenze.

Il rischio di un sistema a due velocità aumenta

La crisi può anche aggravare le differenze tra le istituzioni. Le famiglie con risorse significative possono finanziare lezioni private, supporto scolastico, attrezzature digitali o un istituto in grado di organizzare rapidamente soluzioni alternative.

Le famiglie più povere hanno molte meno opportunità. Il loro bambino dipende quasi interamente da ciò che la scuola pubblica può fornire.

Due studenti che hanno perso lo stesso numero di giorni scolastici possono quindi sperimentare traiettorie completamente diverse. Si compensa rapidamente attraverso corsi privati. L’altro torna dopo diversi mesi senza un vero apprendimento.

Questa disuguaglianza può continuare durante l’istruzione. I risultati delle valutazioni nazionali dovrebbero quindi essere analizzati non solo per livello di istruzione ma anche per regione, istituzione e contesto socio-economico.

Gli insegnanti stessi dovranno essere sostenuti

Tutte le politiche di recupero saranno infine basate sugli insegnanti. Tuttavia, essi stessi hanno sofferto diversi anni di crisi salariale, instabilità monetaria, scioperi e disagi scolastici.

Chiedere agli insegnanti di recuperare diversi anni di ritardo senza cambiare la loro organizzazione educativa sarebbe difficile da raggiungere. Avranno bisogno di strumenti per diagnosticare rapidamente lacune e priorità competenze di base.

Troppi programmi possono diventare controproducenti. Un insegnante che è costretto a completare il libro di testo può andare avanti mentre una parte della classe non padroneggia la conoscenza precedente.

Il sistema dovrà quindi accettare una forma di gerarchia. Non tutti i concetti del programma sono di uguale importanza quando un’intera generazione deve recuperare le competenze di base.

La lettura, la scrittura, il calcolo elementare e la comprensione sono le priorità evidenti dei primi anni. I programmi di recupero dovranno quindi ricostruire gradualmente le competenze più complesse.

Misurare le competenze piuttosto che contare i giorni

La principale trasformazione necessaria è probabilmente su come il Libano misura la crisi educativa. Per lungo tempo, la discussione si è concentrata sul numero di giorni scolastici persi e le date di recupero.

Questi indicatori sono ancora utili, ma non dicono se il bambino ha imparato. Due studenti possono frequentare lo stesso numero di corsi e lasciare l’anno con competenze molto diverse.

I dati raccolti da oltre 135.000 studenti forniscono quindi uno strumento particolarmente prezioso. Essi permettono di spostare il dibattito dalla presenza scolastica ai guadagni reali.

Questo approccio deve essere ripetuto. Una valutazione prima di un programma di recupero identifica le esigenze. Una nuova valutazione di alcuni mesi dopo mostra se l’intervento ha funzionato.

Senza questa misura, il sistema può confondere la progressione amministrativa con la progressione educativa. Passare automaticamente un bambino nella classe superiore può mascherare il ritardo senza risolverlo.

Il costo economico apparirà diversi anni dopo

La crisi scolastica ha una dimensione economica a lungo termine. Una popolazione meno qualificata è generalmente meno produttiva e ha redditi futuri più bassi.

La perdita dell’apprendimento attuale può quindi influire sul mercato del lavoro in dieci o quindici anni. I bambini che lasciano la scuola oggi senza una corretta alfabetizzazione, numeracy o competenze linguistiche troveranno più difficile accedere alla formazione tecnica, accademica e professionale.

Il Libano rischia di perdere una parte aggiuntiva del suo capitale umano allo stesso tempo dell’emigrazione dei giovani laureati già riduce il suo pool di competenze.

Pertanto, la questione educativa è direttamente legata alla ricostruzione economica. Riparare una strada o centrale può richiedere alcuni anni. La ricostruzione di una generazione di abilità perse richiede molto più tempo.

La cifra di 250.000 alunni privati nell’istruzione è quindi meno una valutazione definitiva di un avvertimento. L’indicatore reale dei prossimi mesi sarà la capacità del ministero di identificare con precisione le carenze di questi bambini, di portare gli studenti a rischio di abbandonare le classi e di organizzare una cattura sufficientemente mirata per evitare che le perdite temporanee del 2026 diventino handicap permanenti.