Sei mesi per evitare il vuoto nel sud del Libano: la parte inferiore dello scenario di transizione dopo UNIFIL

- Advertisement -

36

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Una formula circola a New York senza essere un accordo

Una proposta di compromesso circola negli scambi diplomatici dedicati al futuro del Libano meridionale: estendere la missione della Forza Intermedio delle Nazioni Unite in Libano di sei mesi al fine di evitare un vuoto di sicurezza, dando ai vari partiti il tempo di definire il meccanismo per ottenerlo. Diverse fonti diplomatiche si riferiscono a questa formula a partire dal 23 settembre 2026. Ma l’entourage del primo ministro Nawaf Salam porta una sfumatura essenziale: in questa fase non ci sarebbe un piano completo e concordato per una proroga di sei mesi. Ciò che è confermato è la volontà libanese di mantenere una presenza internazionale sotto l’egida delle Nazioni Unite nel Sud.

Questa differenza è centrale. Esso suggerisce che i sei mesi costituiscono per il momento una formula discussa o addirittura testata con i vari attori, piuttosto che un compromesso definitivamente negoziato.

Le consultazioni a New York cercano di risolvere un’equazione che è diventata urgente. L’attuale mandato dell’UNIFIL si conclude alla fine del 2026. Tuttavia, il Libano ritiene che le condizioni di sicurezza non consentano un ritiro internazionale seguito da un periodo senza un meccanismo di monitoraggio. Allo stesso tempo, gli Stati interessati stanno già discutendo la natura di un meccanismo da adottare.

La posizione di Nawaf Salam è quindi dissociare due questioni. Il primo è immediato: prevenire un vuoto il 1 gennaio 2027. Il secondo è più complesso: determinare quale struttura internazionale può allora funzionare, con quale mandato, quali forze, quali paesi partecipanti, e quale rapporto con l’esercito libanese.

I sei mesi permetterebbero precisamente di separare questi due calendari.

Una lettera ufficiale libanese alle Nazioni Unite

Beirut non si accontentava di discussioni informali. Secondo le informazioni disponibili, le Nazioni Unite hanno ricevuto una lettera ufficiale libanese che chiede la continuazione o l’estensione della missione internazionale. Ciò conferma che il principio della continuità internazionale è diventato una posizione ufficiale.

La formulazione esatta della soluzione, tuttavia, rimane in discussione. Una prima opzione sarebbe il rinnovo della missione. Se questo non è possibile, un’estensione limitata di sei mesi potrebbe essere la soluzione di transizione. Una terza opzione sarebbe la creazione di un nuovo meccanismo internazionale.

Questa architettura spiega perché le informazioni disponibili possono sembrare contraddittorie senza necessariamente essere. Fonti diplomatiche si riferiscono ad un’estensione di sei mesi. Allo stesso tempo, l’entourage del Primo Ministro indica che non sono ancora state approvate proposte così complete.

Può quindi essere uno scenario di lavoro presentato alle varie capitali prima di essere trasformato, eventualmente, in una proposta ufficiale.

Anche il calendario internazionale gioca un ruolo. Secondo fonti ufficiali, il Libano prevede una decisione definitiva sul futuro del meccanismo dopo le elezioni negli Stati Uniti e in Israele e dopo una chiarificazione del conflitto tra Washington e Teheran. Un ulteriore periodo di sei mesi permetterebbe di deferire la decisione strutturale ad un ambiente regionale potenzialmente diverso.

Tuttavia, questa aspettativa pone un rischio: mentre la diplomazia negozia l’architettura futura, le realtà militari continuano ad evolversi sul terreno.

Trenta posizioni israeliane complicano lo scenario di ritiro

La situazione militare è proprio l’ostacolo principale ad una semplice transizione.

Secondo i dati forniti dall’UNIFIL, le forze israeliane sono presenti in circa 30 posizioni militari in varie aree del sud del Libano. Tra questi sarebbero otto posizioni fortificate.

Prima del nuovo confronto, cinque posizioni fortificate israeliane sono state identificate vicino e a nord della linea blu. Tre nuove posizioni fortificate sono state osservate durante l’anno 2026.

Queste strutture aggiungerebbero circa venti posizioni militari temporanee installate in quella che è descritta come una zona sicura. Secondo le informazioni disponibili, questa zona può raggiungere fino a dieci chilometri di profondità all’interno del territorio libanese in alcune aree.

Questi dati cambiano profondamente la natura della discussione UNIFIL. Il dibattito non riguarda semplicemente la sostituzione di una forza internazionale al termine del suo mandato. La questione dell’occupazione, delle posizioni militari israeliane e della libertà di movimento dell’esercito libanese rimane aperta.

Per Beirut, il mantenimento di una presenza internazionale serve quindi diversi scopi: il monitoraggio, la comunicazione tra le parti, la documentazione di incidenti e il supporto per la distribuzione dell’esercito.

Nawaf Salam ha fatto queste richieste a New York, allo stesso tempo sottolineando il completo ritiro israeliano, il rafforzamento delle capacità dell’esercito e il ritorno degli abitanti alle località meridionali.

Nawaf Salam cerca continuità sotto la bandiera delle Nazioni Unite

Durante il suo incontro con il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, Nawaf Salam ha sottolineato la necessità di mantenere una presenza internazionale nel sud dopo l’UNIFIL.

La formulazione utilizzata è importante. Il Primo Ministro non chiede solo la conservazione degli osservatori stranieri. Sperava che questa presenza sarebbe rimasta sotto copertura delle Nazioni Unite. Esso dovrebbe fornire missioni di monitoraggio, reporting e comunicazione, contribuendo alla stabilità e alla distribuzione dell’autorità statale libanese.

Questa posizione mostra che Beirut non considera automaticamente nessuna forza multinazionale come un sostituto accettabile.

La copertura delle Nazioni Unite offre un quadro politico e giuridico diverso da quello di una coalizione di paesi formati al di fuori dell’organizzazione. Permette anche al Libano di presentare la presenza internazionale come sostegno all’autorità dello Stato e non come sostituto.

Questa distinzione diventa tanto più importante quanto Nawaf Salam riafferma contemporaneamente la volontà del governo di porre le armi e la decisione sulla guerra e la pace sotto l’autorità esclusiva dello Stato.

La strategia libanese si basa su due movimenti paralleli: rafforzare l’esercito come principale attore di sicurezza e mantenere la copertura internazionale durante il periodo della sua espansione.

La Turchia apre una nuova pista

La Turchia è entrata direttamente nella discussione post-FINAL.

Durante il suo incontro con Nawaf Salam a New York, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha detto che sarebbe necessaria un’iniziativa internazionale per sostituire l’attuale forza. Ha anche confermato la volontà del suo paese di continuare il suo sostegno al Libano.

La formulazione turca, tuttavia, rimane generale. Non ci sono offerte complete da Ankara per schierare una forza turca per sostituire l’UNIFIL.

È quindi necessario distinguere il sostegno turco per l’idea di un meccanismo internazionale per una possibile partecipazione militare turca, che non è stabilito.

Tuttavia, la Turchia è coinvolta su diversi livelli nel dossier meridionale. Discussione focalizzata sulle case prefabbricate per i residenti, ritorno a villaggi, ricostruzione e infrastrutture. Sono menzionati anche i progetti di cooperazione in materia di energia, trasporti e collegamenti regionali.

Questa presenza potrebbe dare ad Ankara un ruolo nella fase di stabilizzazione senza pregiudicare la forma esatta del suo impegno di sicurezza.

La Giordania sostiene anche l’idea di una forza sostitutiva

Il re Abdullah II di Giordania ha anche discusso con Nawaf Salam la questione degli accordi internazionali per avere successo UNIFIL.

Le discussioni si sono concentrate sulla necessità di evitare qualsiasi vuoto dopo la fine della missione. La Giordania sostiene anche l’esercito libanese e partecipa agli sforzi per mobilitare il sostegno internazionale alle istituzioni di sicurezza.

La convergenza tra Beirut, Ankara e Amman sulla necessità di una continuità internazionale è politicamente importante. Tuttavia, non è sufficiente creare una forza.

Per far emergere un nuovo accordo, sarà necessario determinare il suo mandato, le regole di impegno, il personale, il finanziamento e gli Stati membri.

Sarà anche necessario sapere se Israele accetterà la sua presenza e in quali condizioni.

Qui è dove la formula di sei mesi ha senso. Darebbe il tempo di negoziare questi parametri senza causare una rottura immediata della presenza internazionale.

Parigi vuole mantenere un ruolo nel sud del Libano

La Francia rimane particolarmente attiva su questo tema. Secondo le informazioni disponibili, Emmanuel Macron doveva presiedere una riunione del Consiglio di Sicurezza dedicata al Medio Oriente, con il Libano tra i temi discussi. La questione dell’UNIFIL e la questione della forza sostitutiva dovrebbero occupare un posto importante.

Parigi cerca di mantenere il coinvolgimento europeo nell’architettura di sicurezza del Sud. Questo approccio è di particolare importanza in quanto il ruolo francese nei meccanismi di monitoraggio del caso libanese si è evoluto negli ultimi mesi.

La Francia aveva partecipato al meccanismo di controllo del cessate il fuoco a fianco degli Stati Uniti, del Libano, di Israele e dell’UNIFIL. Gli sviluppi successivi e i negoziati diretti, tuttavia, rafforzarono il posto di Washington.

Il futuro meccanismo internazionale sta quindi diventando anche un problema di divisione dei ruoli tra partner occidentali.

Una forza con una forte componente europea offrirebbe a Parigi l’opportunità di mantenere una presenza operativa. Una formula controllata principalmente da Washington produrrebbe un equilibrio molto diverso.

Washington è il principale sconosciuto

La posizione americana rimane decisiva.

Le informazioni raccolte nel caso libanese mostrano che Washington ha gradualmente rafforzato il suo controllo sui meccanismi di negoziazione e di monitoraggio per il Sud. Gli Stati Uniti sponsorizzano negoziati diretti tra Libano e Israele. Essi sono quindi centrali per qualsiasi discussione del futuro regime di sicurezza.

L’ottavo round dei negoziati libanesi-israeliani è previsto nell’ottobre del 2026. Tuttavia, entro il 23 settembre Beirut non aveva ancora ricevuto una data specifica o un invito formale da parte del Mediatore americano.

Questa assenza aggiunge ulteriore incertezza.

Gli Stati Uniti potrebbero ritenere che i meccanismi diretti che sponsorizza siano sufficienti per fornire una parte delle funzioni politiche precedentemente esercitate da una più ampia presenza internazionale. Tale approccio non corrisponderebbe necessariamente alla preferenza libanese per la copertura delle Nazioni Unite.

Il dibattito si concentra quindi meno sul bisogno astratto di supervisione che sulla sua architettura.

Chi sta guardando? In quale mandato? Chi arbitraria gli incidenti? Quali resti delle Nazioni Unite? Che ruolo ha Washington? E quale autonomia mantiene il Libano in questo meccanismo?

Israele impone anche le sue realtà sul terreno

Durante queste discussioni, Israele continua le sue operazioni nel sud.

Bombatura di artiglieria, distruzione di edifici, incendi di casa e movimento di veicoli militari sono stati segnalati in diverse aree. La zona di Khiam è una delle aree in cui la presenza militare israeliana rimane visibile.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha anche affermato che l’esercito israeliano è stato schierato in aree sicure in Libano, Siria e Gaza.

Questa situazione crea un’asimmetria tra tempo diplomatico e militare.

I negoziatori discutono di un futuro meccanismo di sicurezza. Nel campo, nuove posizioni possono gradualmente diventare permanenti. Più a lungo questa situazione continua, più probabilmente il futuro accordo internazionale può avere a gestire un buon accompli piuttosto che supervisionare un ritiro.

Questa è una delle principali preoccupazioni libanesi.

Una presenza internazionale dopo l’UNIFIL sarebbe limitata nell’ambito se intervenisse senza un insediamento della questione delle posizioni israeliane e senza sufficiente libertà di distribuzione per l’esercito libanese.

Il ruolo delle Forze Armate libanesi al centro di tutte le forme

Nessuno degli scenari discussi prevede ufficialmente una forza internazionale per sostituire l’esercito libanese su base duratura.

Al contrario, la posizione di Beirut è di rafforzare il dispiegamento dell’esercito e di rendere lo Stato l’autorità di sicurezza centrale nel sud.

Il governo presenta così la presenza internazionale come accompagnamento.

Questa distinzione risponde anche alle critiche che un’estensione dell’UNIFIL avrebbe ritardato il momento in cui lo Stato solo si assumeva la responsabilità per la sicurezza delle frontiere. Per Beirut, i due obiettivi non sono contraddittori: il rafforzamento dell’esercito deve continuare mentre un meccanismo internazionale riduce il rischio di confronto e assicura le comunicazioni necessarie.

L’UNIFIL stesso afferma che il suo ruolo non può sostituire le decisioni politiche dei partiti. Il suo comando ritiene che la piena attuazione della risoluzione 1701 resti la base per una stabilità duratura.

La missione internazionale può quindi osservare, segnalare e facilitare le comunicazioni. Non può imporre un regolamento.

Lo scenario del periodo di buffer di sei mesi

In questo contesto, i sei mesi appaiono meno come una nuova strategia che come un periodo di buffer.

Eviterebbero tre pause simultanee: la partenza dell’UNIFIL, l’assenza di una forza sostitutiva e di un esercito libanese ancora di fronte ad una situazione militare instabile.

Questo periodo potrebbe anche consentire di negoziare la composizione di un nuovo accordo.

Una forza europea? Una missione di osservazione delle Nazioni Unite più leggera? Una struttura multinazionale che coinvolge diversi paesi? Un meccanismo di monitoraggio rafforzato intorno all’esercito libanese? Le fonti del 23 settembre non danno ancora la priorità a una formula.

Essi mostrano soprattutto che diverse proposte sono circolanti.

L’estensione di sei mesi avrebbe quindi risparmiare tempo. Ma risparmiare tempo è utile solo se questo ritardo permette effettivamente una nuova architettura.

Un apparente disaccordo che rivela lo stato reale dei negoziati

Il punto più rivelatore rimane infine la divergenza tra informazioni diplomatiche e la posizione comunicata dall’entourage di Nawaf Salam.

Da un lato, diverse fonti parlano chiaramente di un compromesso di sei mesi. Essi presentano questa durata come una soluzione progettata per evitare il vuoto e consentire la negoziazione di un successore.

D’altra parte, l’entourage del Primo Ministro afferma che non esiste una proposta completa e finalizzata per un’estensione di sei mesi. La domanda libanese si concentra sul mantenimento di una presenza internazionale.

Entrambe le versioni possono essere riconciliate se la formula di sei mesi è ancora alla fase di consultazione diplomatica.

Sarebbe quindi sufficientemente avanzato circolare tra gli attori, ma non sufficientemente negoziato per essere formalmente assunto da Beirut come accordo.

Questo è esattamente ciò che rende il file sensibile. Un annuncio prematuro potrebbe provocare opposizione anche prima che i termini del compromesso fossero concordati.

Le prossime fasi saranno la sua maturità: discussioni nel Consiglio di sicurezza, riunioni Nawaf Salam a Washington, posizione degli Stati Uniti, reazione israeliana e preparati per l’ottavo ciclo di negoziati diretti.

Il 23 settembre 2026, una cosa è stata stabilita:Beirut rifiuta un vuoto internazionale nel sud del Libano dopo UNIFIL. L’estensione di sei mesi è un’opzione seriamente menzionata da fonti diplomatiche, ma non è ancora presentata dal governo come una formula negoziata finale. Tra questi due elementi è ora una delle trattative più importanti per il futuro della sicurezza del Sud.