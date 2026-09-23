Agenti dell’esercito nel sud del Libano: Israele sta cercando un diritto di controllo sulla loro identità?

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L’incidente di Deir Mimas solleva una domanda che va oltre il terreno

L’incidente a Deir Mimas il 18 settembre 2026 potrebbe aver rivelato una disputa molto più profonda di un confronto locale tra soldati libanesi e israeliani. Secondo le informazioni disponibili, i soldati del 7o reggimento delle forze armate libanesi avevano istituito un punto di osservazione temporaneo vicino alla città per proteggere gli agricoltori dall’ispezione della loro terra. L’arrivo di una forza israeliana ha causato la tensione. Stunning granate furono poi gettate nella zona dove erano i militari libanesi, prima del loro ritiro.

Le forze armate libanesi hanno riferito che la sua distribuzione era stata coordinata nell’ambito del meccanismo internazionale risultante dall’accordo quadro. Questa precisazione avrebbe potuto chiudere l’incidente su un problema operativo: chi era stato informato del movimento, quali informazioni di contatto erano state fornite, e perché i soldati libanesi erano stati comunque catturati?

Il trattamento israeliano dell’evento ha spostato il dibattito su un terreno molto più sensibile. Un centro israeliano che lavora su questioni di sicurezza nel Nord era interessato non solo alla presenza dell’esercito, ma anche all’identità dell’ufficiale incaricato della zona, presentato come Mohammad Nabih Nassereddine, ufficiale del 7° reggimento.

L’analisi di Israele ha sottolineato la sua appartenenza alla comunità sciita e le sue origini nella regione di Hermel. Avrebbe poi associato questa origine geografica all’ambiente politico e sociale di Hezbollah, prima di considerare che l’identità confessionale dell’ufficiale non poteva essere ignorata nell’analisi dell’incidente.

Tuttavia, nessuno degli elementi citati in questo ragionamento ha stabilito l’appartenenza di un ufficiale a Hezbollah o l’esecuzione di una missione per suo conto. Il ragionamento si basava sulla sua identità comunitaria e sull’origine regionale.

È questo passaggio che trasforma l’incidente di Deir Mimas in un file di stato. La domanda non è più solo dove l’esercito libanese può schierarsi. Diventa:Israele ora cerca di determinare quali ufficiali libanesi sono considerati accettabili da servire nel Sud?

Mohammad Nabih Nassereddine, un ufficiale trasformato in un caso politico

Il caso di Mohammad Nabih Nassereddine è importante perché mostra il meccanismo utilizzato.

L’ufficiale non è solo descritto dalla sua funzione militare. La sua affiliazione confessionale è sottolineata. L’origine di Hermel viene poi utilizzata come indice politico. Infine, questa combinazione porta a una domanda sulla sua affidabilitÃ .

Il problema è molto oltre la sua persona.

Se l’appartenenza a una comunità o origine di una regione considerata favorevole a Hezbollah diventa un criterio per sospettare un ufficiale dell’esercito, una parte significativa dell’esercito libanese potrebbe essere messa sotto sospetto senza alcun elemento individuale.

Questa logica contrasta direttamente con la struttura dell’istituzione militare libanese. L’esercito è composto da personale militare di tutte le comunità e regioni. Il principio stesso della sua operazione presuppone che i soldati agiscono in conformità con la catena militare di comando e non come rappresentanti della loro comunità originale.

Per rendere l’identità confessionale un criterio di sicurezza sarebbe quindi introdurre nell’esercito una classificazione esterna che l’istituzione non riconosce ufficialmente.

Il precedente sarebbe particolarmente pesante nel sud, dove l’esercito è chiamato proprio a diventare l’attore di sicurezza centrale.

Il governo di Nawaf Salam sostiene di voler estendere l’autorità esclusiva dello Stato e di affidare l’unica responsabilità per la sicurezza all’apparato giuridico. Se, allo stesso tempo, Israele afferma implicitamente la possibilità di distinguere tra ufficiali « accettabili » e « suspettivi », la sovranità dello Stato si confronta con una contraddizione fondamentale.

Un elenco di ufficiali riferito già circolato in luglio

Il caso non sarebbe iniziato a Deir Mimas.

Secondo le informazioni richiamate nelle fonti del 23 settembre, Israele ha trasmesso alle autorità libanesi attraverso gli Stati Uniti,una lista contenente i nomi di alti ufficiali dell’esercito che ha rifiutato di essere presente nel sud del Libano.

Queste informazioni erano circolate nel luglio 2026. E ‘stato accompagnato da negazioni e non ha mai portato alla pubblicazione ufficiale di un elenco.

La sua esistenza non può quindi essere considerata definitivamente stabilita dagli unici documenti disponibili.

Ma il nuovo episodio di Deir Mimas gli dà un’altra possibilità.

Tenuto in isolamento, il conto di luglio potrebbe essere visto come una perdita difficile da verificare. Due mesi dopo, un’organizzazione israeliana analizza pubblicamente un incidente militare libanese esaminando l’identità confessionale e regionale di un ufficiale.

I due elementi non dimostrano che esiste una politica israeliana ufficiale di selezione degli ufficiali. Tuttavia, essi rivelano continuità nella domanda posta: è l’identità dei militari libanesi schierati nel Sud ora di interesse per le strutture di sicurezza israeliane allo stesso modo delle loro missioni e posizioni?

Se l’elenco di luglio esiste effettivamente, il soggetto diventa molto più serio. Non sarebbe più un’analisi pubblicata da un centro di ricerca israeliano, ma una richiesta di uno Stato straniero relativa all’organizzazione interna dell’esercito libanese.

Quello che la lista contiene rimane sconosciuto

Il primo problema è che la lista non è pubblica.

Il numero di agenti interessati non è stabilito nelle informazioni disponibili. I loro nomi non sono forniti. Né sono i criteri che avrebbero portato Israele a sfidarli conosciuti.

Sarebbe un sospetto individuale basato sull’intelligenza? legami familiari? Regioni d’origine? Appartenenza fedele? Precedenti operativi? O semplicemente un apprezzamento israeliano su come alcuni ufficiali conducono le loro missioni?

Queste differenze sono fondamentali.

Può essere verificata una tassa specifica contro un ufficiale sulla base di informazioni individualizzate. Un’obiezione alla sua confessione o luogo di nascita solleva una domanda completamente diversa.

Pertanto, la possibile pubblicazione o conferma di questo elenco sarebbe un passo importante. Essa determinerebbe se il caso Nassereddine sia isolato o se corrisponde ad una griglia di valutazione più ampia.

L’idea di un’unità speciale per il Sud aggiunge una seconda zona d’ombra

Un altro elemento appare nelle informazioni disponibili: si sono già svolte discussioni sulla creazione di una forza o un reggimento specificamente per il Sud.

L’idea di un’unità specializzata non è nulla di straordinario in sé. La situazione particolare del confine può giustificare un’organizzazione appropriata, attrezzature specifiche e formazione per le missioni di monitoraggio.

Ma una versione molto più sensibile avrebbe anche circolato: la composizione di questa forza potrebbe essere progettata in modo da escludere i soldati sciiti.

Non vi è alcuna prova che tale progetto sia stato adottato dallo Stato libanese o dal comando dell’esercito. Queste informazioni sono riportate nel contesto delle discussioni che circondano la presenza militare nel Sud.

Tuttavia, merita di essere esaminato perché si adatta esattamente alla logica del trattamento di Nassereddine.

Se un’unità per il Sud dovesse essere composta secondo un criterio religioso, il problema non riguarda più Israele solo. Essa influenzerebbe direttamente l’organizzazione dell’esercito libanese e l’equilibrio su cui poggia.

Tale decisione avrebbe anche notevoli conseguenze politiche. La popolazione sciita è una parte significativa del popolo del Libano meridionale. Deploying una forza progettata per escludere i soldati da quella comunità creerebbe immediatamente una crisi di fiducia tra l’esercito e una parte della popolazione che si suppone proteggere.

Non ci sono prove che tale decisione sia in preparazione. Ma l’esistenza stessa di questa discussione spiega perché le informazioni sulle identità degli ufficiali sono particolarmente sensibili.

Dalla missione militare alla sua composizione

La progressione dei presupposti requisiti è probabilmente il problema più importante sul file.

Nella prima fase, le discussioni si sono concentrate su:quello che l’esercito libanese deve fare: schierarsi in alcune aree, controllare le armi, controllare i siti, prevenire determinate attività e garantire la sicurezza dopo un ritiro israeliano.

In una seconda fase, le discussioni possono concentrarsi su:dove è possibile dispiegaree meccanismi di coordinamento per evitare incidenti.

Ma se le informazioni sugli elenchi ufficiali sono confermate, appare una terza fase:chi può svolgere questi compiti.

E’ un cambiamento di natura.

Il coordinamento militare può determinare che un’unità deve annunciare il suo spostamento al fine di evitare il confronto. Di norma non dà all’altra parte il diritto di scegliere il comandante di quell’unità.

È proprio il confine che sembra diventare offuscato.

Il caso di Deir Mimas mostra una forza libanese la cui presenza era presumibilmente coordinata. Nonostante ciò, l’analisi israeliana si muove verso l’identità dell’ufficiale.

Il problema operativo diventa quindi identità.

La pressione USA è l’altra dimensione del caso

L’informazione disponibile descrive anche una più ampia pressione americana sull’esercito libanese.

Gli attori politici libanesi e gli attivisti americani accusano regolarmente il comando di non aver implementato le decisioni sul disarmo di Hezbollah abbastanza rapidamente. Secondo questi critici, l’esercito dovrebbe adottare un atteggiamento più offensivo.

Il comando militare è quindi in una posizione particolarmente delicata.

Il governo gli chiede di estendere l’autorità statale. Washington finanzia e squadra in parte l’istituzione. Israele ha chiesto garanzie di sicurezza. Allo stesso tempo, l’esercito deve preservare la sua coesione interna ed evitare un confronto che potrebbe trasformarsi in un conflitto civile.

I funzionari libanesi invocherebbero anche il rischio di sanzioni americane contro gli ufficiali o di una riduzione degli aiuti militari per spiegare la necessità di prendere in considerazione alcune osservazioni da Washington.

A questo proposito, le fonti si riferiscono al precedente delle sanzioni contro i funzionari militari e della sicurezza generale, nonché alle ripetute minacce di ridotta assistenza all’istituzione militare.

Questa dipendenza crea una leva.

L’esercito libanese ha ricevuto un significativo aiuto negli Stati Uniti in attrezzature, munizioni, formazione e supporto logistico per anni. Allo stesso tempo le esigenze stanno aumentando nel Sud, l’aiuto esterno diventa quindi uno strumento che può influenzare le scelte istituzionali.

Ciò non dimostra che Washington trasmette o sostiene ogni richiesta israeliana per gli ufficiali. D’altra parte, se l’elenco di luglio ha effettivamente attraversato il mediatore americano, il ruolo degli Stati Uniti dovrà essere chiarito.

Washington trasmette le richieste o le approva?

Questa è una delle domande ancora senza risposta.

Un mediatore può trasmettere una richiesta senza supportarla. Gli Stati Uniti possono aver comunicato un’obiezione israeliana alle autorità libanesi semplicemente perché amministra il meccanismo di coordinamento.

Ma possono anche considerare alcune obiezioni legittime e chiedere a Beirut di tenerle in considerazione.

La differenza è notevole.

Nel primo caso, Washington funge da cassetta postale diplomatica. In secondo luogo, la pressione israeliana gode di peso politico e finanziario americano.

Le fonti disponibili non permettono di decidere.

Per determinare questo, sarebbe necessario conoscere l’esatta formulazione del messaggio di luglio. Era una « lista israeliana » presentata per informazioni? Una raccomandazione degli Stati Uniti? Una condizione legata alla cooperazione militare? Una semplice richiesta di verifica?

La risposta misura la portata reale del problema.

L’incidente di Deir Mimas diventa un test

L’episodio del 18 settembre può servire come un caso concreto.

La prima domanda è di fatto: il settimo reggimento è stato adeguatamente coordinato? Le informazioni disponibili indicano che l’esercito libanese dice sì.

La seconda riguarda l’intervento israeliano: perché una forza israeliana si è avvicinata al posto? Perché sono state utilizzate granate assordanti?

La terza riguarda la reazione successiva: perché l’identità religiosa del comandante libanese è diventata un elemento di analisi?

Se la questione fosse solo un errore di coordinamento, la confessione dell’ufficiale non avrebbe alcuna rilevanza operativa.

Il fatto che venga presentato suggerisce che viene utilizzata un’altra griglia di lettura: alcuni militari saranno valutati secondo il loro presunto ambiente sociale.

Questo metodo ha una debolezza evidente. Sostituisce l’esame del comportamento individuale con una presunzione collettiva.

Essere Shia, stare da Hermel o provenire da una regione in cui Hezbollah ha un forte insediamento non dimostra una relazione con l’organizzazione.

Un rischio diretto per la coesione militare

Per il Libano, il pericolo non è limitato alla sovranità.

L’esercito è una delle poche istituzioni nazionali la cui coesione sta proprio nell’integrazione del personale militare di tutte le comunità.

L’introduzione di una logica di selezione confessionale per il Sud potrebbe indebolire questa architettura.

Un ufficiale sciita potrebbe allora provare che non è legato a Hezbollah. Un ufficiale di un’area considerata ostile a Israele potrebbe essere sottoposto a un controllo speciale. In definitiva, lo stesso ragionamento potrebbe essere applicato ad altre comunità a seconda delle aree di distribuzione.

L’istituzione cesserebbe di essere valutata come una catena di comando nazionale. I suoi membri sarebbero valutati secondo la loro origine.

Questa logica sarebbe anche difficile da conciliare con l’obiettivo dichiarato di rafforzare lo stato.

Se lo Stato deve diventare l’unica autorità armata del Libano meridionale, il suo esercito deve essere in grado di schierare gli ufficiali che sceglie secondo le proprie regole. Un esercito la cui composizione locale dipenderebbe da un veto esterno avrebbe una sovranità limitata.

Il paradosso del disarmo di Hezbollah

Il dossier rivela infine un paradosso politico.

Gli Stati Uniti e Israele chiedono che l’esercito libanese diventi abbastanza forte da imporre l’autorità statale esclusiva e ridurre la presenza militare di Hezbollah.

Ma se, allo stesso tempo, gli ufficiali sciiti in questo esercito sono considerati sospetti a causa della loro identità, la capacità dell’istituzione di presentarsi come alternativa nazionale a Hezbollah può essere indebolita.

Nei villaggi della Shia meridionale, la legittimità dell’esercito dipende anche dal suo carattere nazionale e non comunitario.

Al contrario, un esercito percepito per essere riorganizzato per soddisfare i criteri israeliani potrebbe alimentare il discorso di coloro che sostengono che lo stato agisce sotto pressione esterna.

Questo sarebbe esattamente l’opposto dell’obiettivo.

Per ridurre il ruolo militare di Hezbollah su base sostenibile, lo Stato ha bisogno di un’istituzione in grado di essere considerata legittima dalla popolazione locale. La fiducia diventa così importante come numeri e armi.

I tre elementi che permettono di sapere se una linea rossa è stata attraversata

Tre audit possono ora trasformare questo file di sospetto in un’indagine documentata.

Il primo è l’esistenza dell’elenco di luglio. Se può essere confermato, il numero di nomi, i gradi coinvolti e le ragioni date per ogni obiezione dovranno essere ottenute.

La seconda riguarda il progetto South Special Unit. Occorre stabilire se l’idea di una composizione che esclude l’esercito sciita sia stata effettivamente trasmessa alle autorità, da cui e in quale forma, o se non sia mai andata oltre la fase di discussioni informali.

Il terzo riguarda Washington. Si deve stabilire se gli Stati Uniti hanno semplicemente trasmesso richieste israeliane o se esso stesso ha richiesto modifiche in incarichi militari.

Il caso di Mohammad Nabih Nassereddine fornisce ora un punto di partenza concreto. Il suo nome, reggimento, data dell’incidente e ragionamento israeliano sono identificabili. L’elenco di luglio e il progetto di unità speciale sono i due pezzi mancanti.

Se confermato, la domanda non sarà più se Israele sta monitorando le attività dell’esercito libanese nel sud. Questo è già evidente in un contesto di confronto militare.

La domanda diventerà molto più specifica:è una negoziazione inizialmente dedicata alle missioni dell’esercito che si dirige verso un diritto esterno di guardare gli uomini che la compongono?