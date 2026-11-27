I tribunali irlandesi hanno rifiutato di approvare la creazione dell’offerta a 1,62 miliardi di euro. Il giudice ha ritenuto che gli azionisti di minoranza avrebbero dovuto votare separatamente dallo Stato.

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L’Alta Corte d’Irlanda ha rifiutato giovedì 26 novembre di approvare il pacchetto legale scelto per l’acquisto di Permanent TSB da parte del gruppo bancario austriaco BAWAG. La banca irlandese ha confermato la decisione in una dichiarazione di borsa. L’offerta, annunciata nel mese di aprile, ha valutato il TSB Permanente a circa 1,62 miliardi di euro, a 2,97 euro per azione in contanti.

Il voto di Stato non potrebbe essere mescolato con il voto di minoranza

Lo Stato irlandese, che ha detenuto il 57,5% del capitale e ha sostenuto l’offerta, aveva votato con gli altri azionisti alla riunione di luglio. Secondo il giudice Michael Quinn, lo Stato aveva diritti speciali e gli altri azionisti avrebbero dovuto governare separatamente. Il progetto aveva ottenuto il 91 per cento dei voti espressi nella votazione congiunta. Al di fuori dello Stato, ha raccolto il 64 per cento, sotto la soglia del 75 per cento richiesta per questa procedura.

La decisione riguarda il rispetto delle regole di voto e non il prezzo offerto. L’accordo raggiunto tra i due gruppi e il sostegno del Consiglio di Amministrazione di Permanent TSB non poteva sostituire l’approvazione dell’Alta Corte.

La Banca esamina la decisione

Il TSB permanente ha indicato che stava studiando il giudizio e pubblicando una nuova comunicazione. L’operazione non può essere completata secondo l’assemblea respinta. In questa fase, la banca non ha annunciato alcun nuovo voto, ricorso o altri mezzi di redenzione.

Copertina: Le quattro corti di Dublino, una fotografia di archivio del 16 febbraio 2008. kieranlynam / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Boxe e titolazione Libnanews.

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