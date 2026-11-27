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Il Libano non è più incluso nell’elenco degli focolai di insicurezza alimentare da monitorare come priorità pubblicata venerdì 27 novembre dalla FAO e dal Programma Alimentare Mondiale (WFP). È apparso nell’edizione di giugno. Il nuovo elenco copre il periodo dal dicembre 2026 al maggio 2027 e copre le aree in cui le agenzie prevedono un significativo deterioramento. In Libano, l’ultima valutazione nazionale stima ancora che circa 1,05 milioni di persone sono in crisi alimentare o peggio.

L’avviso globale e il record libanese non misurano la stessa cosa

La FAO e il WFP preparano la loro lista in base ai rischi di degradazione nei prossimi sei mesi. La classifica mondiale quindi non elenca tutti i paesi in cui le famiglie già mancano di cibo. L’analisi nazionale del Quadro di classificazione della sicurezza alimentare integrato (IPC), pubblicato il 5 novembre, misura la gravità della mancanza di accesso al cibo nella popolazione studiata in Libano.

Per il periodo settembre 2026 – febbraio 2027, il CPI stima che il 21% di questa popolazione sia in crisi o oltre. Di questi, 52.000 sono classificati come emergenza. Secondo il CPI, una famiglia in crisi deve già ridurre il consumo alimentare o sacrificare mezzi di sussistenza per continuare a nutrirsi. Il livello di emergenza corrisponde a una maggiore carenza o a misure più costose per la sopravvivenza delle famiglie.

Aumento previsto nella primavera 2027

Da marzo a luglio 2027, il CPI proietta circa 1,15 milioni di persone in crisi o peggio, o il 24% della popolazione studiata. Il numero di persone in situazioni di emergenza potrebbe aumentare da 52.000 a 97.000. Le famiglie e i rifugiati libanesi di recente sostituzione sono tra i gruppi più colpiti. La valutazione nazionale collega le loro difficoltà con gli effetti cumulativi di due conflitti, aumentando i costi di vita e la fragilità dei loro redditi. Le figure di primavera rimangono proiezioni, non un numero di persone già in emergenza.

Yemen tra le situazioni più gravi

Il rapporto globale identifica 16 focolai di degrado, rispetto ai 13 di giugno. Lo Yemen rimane tra il gruppo di maggiore preoccupazione, insieme a Sudan, Sudan del Sud, Somalia e Nigeria settentrionale. Per le aree yemeniti sotto il controllo del governo da solo, il WFP cita una proiezione di 5,4 milioni di persone in crisi alimentare o peggio. L’uso delle importazioni espone il paese alla disgregazione del carico nel Mar Rosso. I territori palestinesi sono al prossimo livello di preoccupazione: le agenzie considerano il miglioramento di Gaza fragile e anticipano il deterioramento della Cisgiordania.

In Libano, i dati rimangono quelli dell’analisi del 5 novembre: 52.000 persone in fase di emergenza nel periodo attuale e 97.000 progetti tra marzo e luglio. Il Global Report non pubblica un nuovo conteggio nazionale che sostituisce questa stima.

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