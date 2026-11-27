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Fly Erbil aggiunge un servizio tra Kurdistan iracheno e Libano. La società ha fissato la data di lancio per mercoledì 25 novembre, dopo che l’aviazione civile libanese è stata autorizzata a operare. Il volo inaugurale, operato su Airbus A320, ha raggiunto Beirut via Baghdad. L’azienda ha due turni settimanali il mercoledì e il sabato.

Volo inaugurale a Baghdad

L’arrivo del primo velivolo conferma l’inizio del volo, ma il percorso inaugurale da solo non descrive tutti i voli offerti. Fly Erbil mostra destinazioni separate da Erbil e una relazione Baghdad-Beirut. Il record della flotta dell’operatore elenca anche UD705 e UD706 su Erbil-Beirut e Beirut-Erbil. Al momento della prenotazione, controlla le fermate dell’itinerario esatto piuttosto che dedurre dall’unico numero di volo che il viaggio sarà ininterrotto.

Middle East Airlines opera già voli non-stop tra Beirut e Erbil. L’intervallo di partenza e i giorni visualizzati da ciascun vettore non sono quindi intercambiabili. Per un viaggiatore che ha un appuntamento o una connessione all’arrivo, la durata complessiva e l’aeroporto di chiamata possono pesare fino all’importo del biglietto.

$99.99 in una sola direzione

Il sito web di Fly Erbil indica un’offerta di $99.99 per un viaggio di sola andata erbil a Beirut, con mercoledì e sabato messi avanti. Questo prezzo non è né una tariffa di andata e ritorno, né il prezzo di Beirut-Erbil, né una conferma dei posti disponibili su ogni volo.

Libnanews non poteva confermare un cesto di prezzo datato per il viaggio da Beirut. Per confrontare le due società, gli importi da detrarre sono quelli visualizzati lo stesso giorno e lo stesso significato, con l’assegno bagaglio, le tasse e le condizioni di cambiamento specificato.

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