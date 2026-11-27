Lunedì 7 dicembre, l’Università di San Giuseppe ospita una conferenza a Beirut sulla conservazione del patrimonio di Tiro. Gli archeologi, gli avvocati e il direttore Philippe Aractingi discuteranno la storia dei porti antichi, il progetto immobiliare di Chawakir e le misure protettive. La reception pubblica inizia alle ore 2.

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L’Associazione libanese per la salvaguardia del pneumatico sta organizzando un simposio a Beirut lunedì 7 dicembre 2026, con la cattedra di studi fenici presso l’Università di San Giuseppe. L’incontro si concentrerà sulla storia della città, il progetto immobiliare Chawakir e le protezioni da mettere in atto.

Dai porti fenici alla costa di Chawakir

Dopo l’apertura alle 2.30, la prima sessione si concentrerà su tre periodi e luoghi che illuminano l’attuale mappa del patrimonio di pneumatici. Françoise Briquel-Chatonnet rievocherà la città fenicia, Patricia Antaki il patrimonio dell’epoca francese e Jean-Philippe Goiran gli antichi paesaggi portuali, dalla città dell’isola a Paleotyr e Chawakir.

Alle 16:15 il regista Philippe Aractingi presenterà un documentario su Tyre e Chawakir. Si rivolge agli effetti di un progetto immobiliare e commerciale sul patrimonio archeologico e sulla riserva naturale. Il geoarcheologo Éric Fouache presenterà poi proposte per settori prioritari per la protezione. Il giurista Nathalie Najjar presenterà i mezzi legali per proteggere Chawakir e il ruolo dell’UNESCO.

Quali sono le misure per un sito elencato a rischio?

Pneumatico è stato un patrimonio mondiale dal 1984. Nel 2026, il Comitato del Patrimonio Mondiale lo inscrisse sulla Lista del Patrimonio Mondiale a rischio, su richiesta del Libano, dopo aver scoperto che le ostilità minacciavano il sito e causavano danni ad esso. Il Comitato ha chiesto una relazione aggiornata dal Libano prima del 1o febbraio 2027 e una missione di valutazione non appena le condizioni lo permettono.

A partire dalle 17.25, l’ultima tavola rotonda comprenderà l’ex membro Ghassan Mukheiber, ex vicepresidente del Parlamento europeo Rodi Kratsa e l’economista Georges Nour. Si concentrerà sugli strumenti legali, la difesa internazionale e le prospettive di sviluppo locale. Il presidente dell’associazione organizzativa, Maha El-Khalil Chalabi, è di presentare una dichiarazione sulla salvaguardia del pneumatico alla fine.

Informazioni pratiche

Lunedì, 7 dicembre 2026Amphitheatre Pierre Y. AbouKhater, campus umanistico della USJ, Damasco Street, Beirut. Il programma di associazione prevede la ricezione e la registrazione dei partecipanti da 2♪ ore 14.30 e una recinzione 19. L’U.S.J. termina alle 19:15: lasciare questo quarto d’ora in più se necessario.

Informazioni pratiche sul sito web USJ

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