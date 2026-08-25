Parigi e Riyadh consegnano il Libano all’ordine del giorno

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Parigi e Riyadh collocano il Libano al centro del loro coordinamento regionale. Dopo la visita di Stato di Mohammed bin Salman in Francia il 23 e 24 agosto 2026, Emmanuel Macron e il principe ereditario saudita stabilirono una mappa stradale che combina quattro obiettivi: la piena attuazione della risoluzione 1701, il rafforzamento dell’esercito libanese, il disarmo dei gruppi armati non statali e il ritiro israeliano da tutti i territori libanesi. Il comunicato supporta anche esplicitamente il presidente Joseph Aoun e il governo di Nawaf Salam. Tuttavia, non assume la « formula di accordo quadro » che attualmente struttura i negoziati libanesi-israeliani sotto la guida americana. Questa differenza consente di misurare sia la convergenza tra Parigi, Riyadh e Beirut sul rafforzamento dello stato che i limiti del loro allineamento con il meccanismo guidato da Washington.

Macron e Mohammed bin Salmane mostrano una linea comune

La visita di Mohammed bin Salman a Parigi superò il caso libanese. Il principe e primo ministro saudita si sono incontrati con Emmanuel Macron durante una visita di stato di due giorni. I due leader hanno anche presieduto la prima riunione del Consiglio di partenariato strategico franco-sudi. Le discussioni hanno riguardato le relazioni bilaterali, la difesa e gli investimenti, ma anche le principali crisi del Medio Oriente.

Il comunicato finale riflette il desiderio di un più ampio coordinamento politico tra la Francia e l’Arabia Saudita. Entrambi i paesi sottolineano la sovranità degli Stati, il rispetto del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni politiche alle crisi regionali. Il Libano appare in questa architettura come un caso specifico, per cui Parigi e Riyadh non sono contenti di chiedere stabilità. Definiscono gli elementi che ritengono necessari per un insediamento duraturo.

Questa formulazione segna un importante sviluppo. La Francia e l’Arabia Saudita sostengono di voler « intensificare i loro sforzi » per raggiungere un insediamento finale in Libano. Esse pongono al centro di questo processo il rafforzamento dello Stato libanese e delle sue istituzioni, nonché la conservazione della sovranità e dell’integrità territoriale del paese.

La logica è quindi istituzionale prima di essere solo sicura. Parigi e Riyadh ritengono che un insediamento duraturo richieda allo Stato la sua capacità di esercitare la sua piena autorità. Il comunicato stampa poi declina questa direzione generale in richieste molto più specifiche.

Libano: Risoluzione 1701 ritorna al quadro centrale

Primo elemento della roadmap franco-saudi: piena attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1701. Adottata nell’agosto 2006 dopo la guerra tra Israele e Hezbollah, questa risoluzione è stata una delle principali strutture internazionali applicabili al Libano meridionale per vent’anni.

La scelta delle parole è importante. Parigi e Riyadh non richiedono l’applicazione parziale o limitata delle disposizioni di confine. Insistono sulla sua piena attuazione. Ciò significa che il loro approccio non può essere ridotto alla semplice cessazione delle operazioni militari tra Israele e il Libano.

La risoluzione riguarda anche l’autorità dello Stato, il dispiegamento delle forze regolari e l’assenza di armi o autorità diverse da quelle riconosciute dal governo libanese. Il comunicato franco-saudi collega quindi direttamente la questione del sud con quella del monopolio più generale della forza legittima da parte dello Stato.

Questo approccio corrisponde alla linea difesa dall’arrivo di Joseph Aoun nella presidenza. Il Capo di Stato ha reso il ripristino dell’autorità istituzionale e del controllo statale sulle armi un elemento centrale del suo mandato. Anche il governo di Nawaf Salam fa parte di questa logica.

Parigi e Riyadh vogliono rafforzare l’esercito libanese

Il secondo asse riguarda direttamente le forze armate libanesi. La Francia e l’Arabia Saudita riaffermano il loro impegno a sostenere l’esercito e le forze di sicurezza affinché possano esercitare pienamente le loro responsabilità nazionali.

Questa disposizione non è secondaria. Esso fornisce la componente operativa della strategia di rafforzamento dello Stato. Chiedere a Beirut di estendere la propria autorità presuppone che le istituzioni di sicurezza abbiano i mezzi necessari per farlo.

Parigi ha da tempo mantenuto la cooperazione militare con il Libano. Riyadh, da parte sua, ha gradualmente messo lo Stato e le sue istituzioni al centro della sua politica libanese. La convergenza franco-saudi consiste ora nel presentare il sostegno all’esercito come uno degli strumenti indispensabili per un insediamento politico.

Il problema potrebbe essere rapidamente tradotto in termini concreti. Parigi lavora da diversi mesi su una mobilitazione internazionale per le forze armate libanesi. Un incontro militare è stato annunciato per il 17 settembre, dopo il rinvio di iniziative precedentemente previste a causa del deterioramento della situazione regionale.

Il sostegno all’esercito non è quindi presentato come misura isolata. Essa deve accompagnare l’estensione dell’autorità di Stato e rendere possibile l’adempimento degli impegni di sicurezza richiesti in Libano.

Il disarmo dei gruppi non statali ha esplicitamente richiesto

Il terzo elemento è il più sensibile politicamente in Libano. La Francia e l’Arabia Saudita chiedono il completamento del disarmo di tutti i gruppi armati non statali.

La formulazione va oltre il caso di Hezbollah da solo, anche se il movimento Shiite è ovviamente l’attore principale coinvolto in questo problema. Il principio generale è che nessuna organizzazione al di fuori delle istituzioni statali dovrebbe mantenere una capacità militare indipendente per lungo tempo.

Questa domanda è direttamente in linea con la strategia di ripristinare il monopolio statale sulle armi. Fornisce anche un sostegno politico speciale a Joseph Aoun e Nawaf Salam. Parigi e Riyadh non sono limitati ad accogliere la stabilità istituzionale trovata. Essi approvano le misure adottate per ricostruire le istituzioni e estendere l’autorità di Stato.

Tuttavia, il comunicato franco-saudi associa questo requisito ad un altro obbligo, rivolto questa volta a Israele. È questa articolazione che costituisce uno degli elementi più significativi del testo.

Ritiro israeliano nella stessa equazione

Parigi e Riyadh chiedono un completo ritiro israeliano da tutti i territori libanesi. Il disarmo dei gruppi non statali non appare quindi solo nella mappa stradale. Si trova vicino alla fine della presenza israeliana sul territorio libanese.

Questa costruzione permette ai due capitali di presentare il loro approccio come basato su obblighi paralleli. Lo Stato libanese deve riprendere il monopolio delle armi ed esercitare la sua piena autorità. Israele, da parte sua, deve ritirarsi interamente dal territorio libanese.

Il comunicato non definisce così la sovranità come obbligo applicabile solo a Beirut. Lo usa in entrambe le direzioni: lo Stato deve essere il solo detentore della forza legittima all’interno del Libano e il suo territorio deve essere liberato da qualsiasi presenza militare israeliana.

Questa articolazione è politicamente importante per le autorità libanesi. Una strategia esclusivamente orientata al disarmo esporrebbe Beirut all’accusa di accettare richieste interne senza ottenere una controparte sulla questione dell’occupazione israeliana. Al contrario, Parigi e Riyadh hanno entrambi i file nello stesso set diplomatico.

Joseph Aoun e Nawaf Salam ottengono un supporto esplicito

Il comunicato contiene anche un messaggio rivolto direttamente alle autorità libanesi. Emmanuel Macron e Mohammed bin Salmane accolgono i passi compiuti dal presidente Joseph Aoun e dal governo guidato da Nawaf Salam per ricostruire le istituzioni e estendere l’autorità statale.

Questo sostegno è significativo perché si concentra su una specifica direzione politica. Parigi e Riyadh confermano il principio di uno Stato rafforzato, con istituzioni operative e in grado di esercitare la sua autorità di sicurezza nel suo territorio.

Per Joseph Aoun, questa posizione fornisce supporto esterno per una strategia che rimane politicamente sensibile all’interno del paese. Per Nawaf Salam, conferma che i partner francesi e sauditi associano la ripresa del Libano non solo alle riforme economiche e istituzionali, ma anche al ripristino della sovranità statale.

Questa convergenza non significa che Parigi e Riyadh abbiano già un meccanismo per raggiungere tutti questi obiettivi. Il comunicato stampa si concentra sui principi e sul risultato desiderato. È proprio sul metodo che il confronto con il processo americano diventa importante.

Ciò che il comunicato francese-saudi non dice

Nella sua edizione del 25 agosto, Al Joumhouria ha notato una significativa differenza di formulazione. Il comunicato franco-saudi cita esplicitamente la risoluzione 1701, ma non assume la « formula di accordo quadro » utilizzata nei negoziati libanesi-israeliani attualmente condotti con il coinvolgimento degli Stati Uniti.

Questa assenza non significa che Parigi o Riyadh respingano i negoziati. Piuttosto, mostra che la loro dichiarazione comune è su un altro livello. La Francia e l’Arabia Saudita definiscono gli obiettivi politici di un insediamento: sovranità libanese, costruzione di istituzioni, monopolio statale delle armi, attuazione della risoluzione 1701 e ritiro israeliano.

Washington è più coinvolta nel processo di trasformazione di questi principi in accordi concreti tra Libano e Israele. Le discussioni includono accordi territoriali e di sicurezza, nonché misure per proseguire i negoziati.

Secondo Al Joumhouria, non sono stati fatti ulteriori progressi su questo fronte il 24 agosto. I funzionari libanesi aspettavano un’iniziativa statunitense per proseguire le discussioni e stabilire un’ottava sessione di negoziazione.

La distinzione è quindi essenziale. Il testo Franco-Saudi non sostituisce la mediazione americana e non annuncia un nuovo canale concorrente. Piuttosto, fornisce un quadro politico comune per Parigi e Riyadh, mentre Washington rimane direttamente impegnata nella meccanica delle discussioni libanesi-israeliane.

Convergenza sugli obiettivi, non un meccanismo parallelo

La roadmap di Parigi mostra così una divisione implicita dei ruoli. Francia e Arabia Saudita sostengono la ricostruzione dello stato libanese e definiscono i principi che vogliono vedere incorporati in un insediamento. Per il momento, gli Stati Uniti continuano a svolgere un ruolo chiave nei negoziati diretti o indiretti tra Beirut e Israele.

Sarebbe quindi eccessivo presentare il comunicato come annuncio di un’iniziativa diplomatica in competizione con l’iniziativa di Washington. Nulla nel testo pubblico stabilisce la creazione di un nuovo formato di negoziazione. D’altra parte, Parigi e Riyadh riaffermano la loro volontà di influenzare la definizione del risultato finale.

Questa sfumatura include anche il termine « insediamento finale » utilizzato nel comunicato stampa. I due paesi non vogliono più solo affrontare le conseguenze immediate del confronto nel sud. Essi cercano di porre il caso in una prospettiva più ampia, basata sul rafforzamento dello Stato e sulla risoluzione simultanea delle principali questioni di sovranità.

Il contenuto pubblicato dopo l’incontro Macron-Mohammed bin Salmane è quindi più accurato di un semplice messaggio di sostegno in Libano, ma meno operativo di un piano di negoziazione. Esso stabilisce quattro requisiti e fornisce supporto politico alle autorità libanesi. Non definisce un calendario per la loro attuazione, una sequenza dettagliata tra disarmo e ritiro israeliano, o un nuovo meccanismo per sostituire quello guidato da Washington.

In questa fase, la prossima indicazione concreta verrà quindi meno dai principi stabiliti a Parigi che dalla loro traduzione. La continuazione dei negoziati libanesi-israeliani, la mobilitazione internazionale per l’esercito e le decisioni prese a Beirut sul monopolio delle armi determineranno se la convergenza franco-saudi diventa una leva operativa o rimane un quadro politico comune.