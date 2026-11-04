Alloggio: una mappa stradale oltre i prestiti

La proposta di ripresa dei prestiti della Habitat Public Institution non riassume la roadmap proposta da Ronnie Lahoud. Il documento sviluppa quattro aree: governance, offerta accessibile, dati ed emergenze. Combina noleggio, cooperative, riabilitazione e ricostruzione, soprattutto nel Sud. La strategia rimane da adottare e finanziare. La busta di 24 milioni di dollari prevista nella proposta di bilancio del prossimo anno non è né erogazione né attuazione di tutte queste proposte per le famiglie.

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La strategia immobiliare libanese proposta da Ronnie Lahoud mira più della ripresa dei crediti immobiliari. Il Presidente e Amministratore Delegato dello stabilimento pubblico Habitat difende una roadmap che collega la governance, l’alloggio accessibile, i dati e le emergenze. Il documento, di circa trenta pagine, rimane una proposta. A partire dal 4 novembre 2026, non è una politica nazionale adottata e finanziata nel suo complesso.

Il ritorno previsto dei prestiti dà nuova visibilità al caso. Una busta di 24 milioni di dollari è inclusa nella proposta di bilancio del prossimo anno per le famiglie a basso reddito. Ciò non significa che i finanziamenti siano già disponibili. Né è possibile confondere un programma di credito con l’esecuzione di una strategia di alloggio.

Strategia abitativa libanese: organizzazione delle responsabilità

Il primo focus della roadmap è la governance. Lahoud propone un coordinamento più coerente delle politiche pubbliche, ora distribuita tra diversi stakeholder. Ha chiesto il rafforzamento immediato dell’edificio pubblico, in attesa di un possibile ministero responsabile dell’edilizia abitativa e delle città.

Questa proposta riguarda le competenze, i mezzi e il monitoraggio. Non corrisponde alla creazione annunciata di un ministero. Il documento prevede anche la cooperazione con i comuni e le organizzazioni di settore. Questi possono aiutare a identificare le esigenze locali e l’alloggio.

La sfida è di collegare le decisioni che interessano la stessa famiglia. Un prestito, un permesso di costruzione, la riabilitazione di un edificio e l’accesso ai servizi non seguono le stesse procedure. Senza coordinamento, la loro aggiunta non garantisce che l’alloggio sia accessibile al momento opportuno.

Sviluppare un’offerta che non è limitata all’acquisto

Il secondo focus è sulla fornitura e l’accessibilità. La roadmap combina diversi percorsi: proprietà, noleggio a prezzi accessibili, cooperative, riabilitazione e alloggi pubblici. Include anche la qualità degli edifici e la loro supervisione.

La diversità delle soluzioni risponde alle situazioni. Alcune famiglie possono rimborsare un credito. Altri hanno bisogno di affitto compatibile con il loro reddito o lavoro nell’alloggiamento che occupano già. La ripresa dei prestiti non risponde direttamente a tutte queste esigenze.

Le misure previste comprendono l’inventario delle terre, l’uso della terra pubblica e il sostegno alle riparazioni. Si propone anche la cooperazione tra attori pubblici e privati. Nessuno di questi strumenti dovrebbe essere presentato come un programma già aperto alle applicazioni.

Il documento parla anche della tassazione. In particolare, Lahoud propone di abolire una tassa sugli alloggi vacanti per favorire il suo ritorno al mercato. Altre fonti generali di finanziamento si riferiscono ai prelievi relativi a vacanzie, permessi o registrazione. Queste linee guida richiedono ancora l’arbitrato; non costituiscono una misura fiscale definitiva.

Dati per monitorare le esigenze e i risultati

Il terzo asse riguarda un database nazionale, una trasparenza e un monitoraggio. La roadmap prevede anche un comitato consultivo. Questi strumenti sono destinati a descrivere meglio le esigenze e valutare i programmi.

Una politica di alloggio non può essere giudicata esclusivamente sul numero di prestiti distribuiti. Sarebbe importante sapere quali famiglie hanno beneficiato, in quali territori e con quale onere mensile. Sarebbe inoltre necessario il monitoraggio di alloggi riabilitati o affittati a prezzi accessibili.

Il documento descrive gli affitti superiori al 30 per cento di riferimento del reddito, i contratti informali e la lontananza delle famiglie modeste. Questa diagnosi non fornisce un tasso nazionale verificato di espulsione o di vacanza. I dati proposti dovrebbero contribuire a misurare situazioni ancora insufficientimente documentate.

Collegamento dell’emergenza e ricostruzione

Il quarto asse si occupa di spostamento, alloggiamento di emergenza e ricostruzione, in particolare nel sud. Combina alloggio temporaneo con la preparazione di soluzioni più durevoli.

Questa articolazione è importante per definire gli obiettivi. Mettere una famiglia in riparo, riparare alloggi e ricostruire un quartiere non richiedono lo stesso tempo e risorse. Una strategia dovrebbe specificare quando l’aiuto di emergenza termina e come raggiunge una soluzione stabile.

La roadmap include queste situazioni nella politica globale dell’habitat. Tuttavia, non include finanziamenti già acquisiti per tutte le operazioni di ricostruzione.

La decisione di bilancio non sostituirà il piano di attuazione

Lahoud sostiene il finanziamento sostenibile combinando allocazioni pubbliche, incentivi e risorse dedicate. La questione si riferisce tanto alla continuità dei mezzi quanto alla loro quantità iniziale. Un sistema interrotto non può garantire una politica a lungo termine da solo.

Una prima roadmap presentata nel 2018 non era stata formalmente adottata. Il nuovo documento quindi deve ancora passare attraverso diverse fasi: arbitrato, adozione, finanziamento e definizione di responsabilità. Per le famiglie, il risultato dovrà essere criteri accessibili, programmi identificati e un programma di attuazione pubblicato.

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