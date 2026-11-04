Rodolphe Haykal ha partecipato al dialogo Manama dal 30 ottobre al 1 novembre. Ha incontrato funzionari europei, americani e delle Nazioni Unite per discutere la cooperazione e il sostegno all’esercito libanese. Il bilancio pubblico non specifica alcun nuovo finanziamento, fornitura di attrezzature o implementazione pianificata. La visita si è svolta su invito dell’Istituto Internazionale di Studi Strategici. Le riunioni bilaterali si sono concentrate sulla situazione in Libano e nella regione, senza costituire una conferenza dei donatori o un accordo collettivo sulle varie questioni regionali.

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Il comandante dell’esercito libanese, il generale Rodolphe Haykal, ha incontrato diversi leader militari e internazionali al dialogo Manama in Bahrain. Le discussioni hanno riguardato la cooperazione e il sostegno all’istituzione. Nel bilancio reso pubblico il 3 novembre non è stato annunciato alcun nuovo piano di aiuto o di consegna.

Il viaggio ha avuto luogo dal 30 ottobre al 1 novembre 2026. Invitato dall’Istituto Internazionale di Studi Strategici, Haykal ha partecipato alla ventiduesima edizione di questo forum sulla sicurezza regionale. Frequentò l’apertura alla presenza del principe ereditario del Bahrain e del primo ministro Salman ben Hamad Al Khalifa.

La visita ha permesso al comandante dell’esercito di riunire gli interlocutori europei, americani e delle Nazioni Unite nello stesso quadro. Le discussioni bilaterali hanno riguardato la situazione in Libano e nella regione, nonché i modi per rafforzare la cooperazione con l’istituzione militare.

Interviste con diversi partner

Haykal incontrò il capo della difesa olandese, il generale Onno Eichelsheim. Ha anche incontrato il Segretario di Stato parlamentare tedesco per la difesa, Nils Schmid, e Tasos Tzionis, Consigliere di Sicurezza Nazionale e Direttore dell’Intelligence della Repubblica di Cipro.

Dal lato americano, ha parlato con Michael P. DiMino IV, capo del Dipartimento di Difesa del Medio Oriente. Altri interlocutori comprendevano Vaidotas Urbelis, Direttore della Politica di Difesa presso il Ministero della Difesa lituano, e il Rear Admiral Yannick Bossu, Rappresentante del Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate francesi.

Il Comandante ha incontrato Abdallah Al Dardari, Amministratore aggiunto del Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite. La presenza di questo interlocutore pone le consultazioni in un cerchio più ampio che le uniche relazioni tra il personale.

Sostegno alle forze armate libanesi: impegni ancora da precisare

Durante questi incontri, i funzionari hanno sottolineato l’importanza degli sforzi dell’esercito per preservare la sicurezza e la stabilità del Libano di fronte alle sfide attuali. Tuttavia, la relazione della visita rimane generale sul seguito pratico agli scambi.

Non dettaglia nessuna nuova busta finanziaria, consegna attrezzature, contratto di formazione o programma di attuazione. Pertanto, le interviste di Manama non possono essere descritte come una conferenza donatrice che ha stabilito un programma costoso.

La distinzione non rimuove la loro portata dai contatti. Un incontro bilaterale esaminerà la cooperazione e manterrà le relazioni con un partner. Tuttavia, un impegno specifico richiede altri elementi: una decisione, mezzi identificati, beneficiari e date. Queste mostre non sono state rese pubbliche nel rapporto di viaggio.

Un forum regionale, diversi file separati

Il dialogo Manama riunisce funzionari sulle questioni di sicurezza del Medio Oriente. La partecipazione libanese fa parte di questi scambi, ma ogni riunione conserva il suo oggetto e i suoi interlocutori. Il sostegno dato all’esercito non può essere equiparato ad un accordo globale sugli altri temi discussi durante il forum.

Occorre quindi distinguere tra consultazioni con il comandante dell’esercito, discussioni diplomatiche regionali e possibili annunci da ciascuno Stato. La partecipazione di interviste in un unico luogo non dimostra una posizione comune su tutte le questioni o un meccanismo di finanziamento collettivo.

Il follow-up sarà misurato dalle decisioni concrete che i partner renderanno pubblici. Per il momento, il risultato stabilito dello spostamento è questa serie di consultazioni sulla cooperazione e il sostegno per l’esercito libanese, senza alcuna ulteriore promessa quantificata.

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