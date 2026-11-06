Israele: Eisenkot vede la maggioranza · Voci globali

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Gadi Eisenkot cerca la maggioranza di governare in Israele e sostiene di aver fatto progressi. Venerdì 6 novembre Avigdor Liberman ha accettato il principio di compromesso con le parti ultra-ortodosse, in particolare sulla conscrizione. Questa inflessione apre una nuova possibilità di sostituire Benjamin Netanyahu. Tuttavia, nessun accordo di coalizione è stato annunciato. UTJ aspetta una proposta, mentre Shas rimane impegnato accanto al primo ministro uscente.

Dieci giorni dopo le elezioni parlamentari del 27 ottobre, i negoziati israeliani stanno subendo un cambiamento significativo. Liberman, leader di Yisrael Beytenu, non fa più il suo rifiuto di cooperare con le formazioni ultra-ortodosse un ostacolo assoluto. Tuttavia, mantenne la sua opposizione a un governo dipendente dai partiti arabi.

Eisenkot, ex capo di stato maggiore e presidente di Yashar, descrive i progressi raggiunti con discrezione. In un messaggio pubblicato prima dell’inizio dello Shabbat, ha parlato di progressi significativi e scoperte. Egli afferma che molte discussioni continuano al di fuori dell’arena pubblica. Il contenuto preciso di questi scambi rimane sconosciuto.

Eisenkot cerca la maggioranza di governare rapidamente

Il leader di Yashar vuole formare un governo di emergenza nazionale intorno alle quattro formazioni del suo campo. Invitò altri partiti e deputati ad unirsi a lui immediatamente o gradualmente, purché accettasse i suoi principi. Questa formulazione lascia aperta la domanda del tempo di rally. Non dimostra che la maggioranza è già riunita.

In particolare, Eisenkot mantiene il suo impegno per un servizio obbligatorio per tutti. Ha dichiarato che quest’ultimo potrebbe essere militare, nazionale o civile. Questa distinzione conta nelle discussioni con l’ultraortodosso. Esso consente di considerare diverse forme di partecipazione, senza annunciare un’esenzione generale o regolamentare le modalità di applicazione.

Il leader dell’opposizione descrive il cambiamento del governo come un’emergenza democratica e di sicurezza. Egli accusa l’esecutivo uscente di minacciare le istituzioni e critica la condotta dei fronti militari ancora aperti. Ha usato questi rischi per richiedere un’accelerazione dei negoziati.

Liberman accetta concessioni sulla conscrizione

Il cambiamento più concreto viene da Liberman. L’ex ministro della difesa aveva fatto la fine delle esenzioni militari un segno della sua campagna. Ora ha accettato di discutere le concessioni su questo problema per permettere a Netanyahu di andarsene.

Liberman riconosce il costo di questa scelta per se stesso e alcuni dei suoi elettori. Tuttavia, essa considera prioritaria la rottura del lucchetto parlamentare. Il suo ragionamento si basa su due rifiuti continui: non vuole estendere il potere di Netanyahu, né vuole sostenere un governo che dipende da Ra Royalty o dalla Lista Comune.

Questa posizione dirige quindi le discussioni verso le due formazioni ultra-ortodosse, l’ebraismo unificato della Torah, generalmente indicato come UTJ e Shas. La loro partecipazione consentirebbe una maggioranza su carta senza partiti arabi. Ma Liberman non ha presentato un testo comune sul reclutamento militare. Nessun calendario per l’incorporazione o le sanzioni concordate dai potenziali partner è stato reso pubblico.

UTJ accoglie l’apertura, Shas resta con Netanyahu

Yaakov Asher, leader UTJ, ha accolto favorevolmente questo sviluppo. Ha accolto favorevolmente la flessibilità dimostrata sulla conscrizione, deplorando le tensioni causate da questo dibattito negli ultimi anni. Tuttavia, ha indicato che nessuna proposta di partenariato era ancora stata presentata al suo partito. Le autorità rabbiniche avrebbero considerato qualsiasi offerta formale.

Il giorno prima, giovedì 5 novembre, UTJ ha rifiutato di raccomandare Netanyahu durante le consultazioni presidenziali. Né il partito raccomanda Eisenkot. Questa astensione priva il primo ministro uscente di sette sostenitori in questa fase, senza trasferire automaticamente quelle voci al suo rivale.

Shas mantiene una posizione diversa. La formazione sefarad ultraortodossa raccomandava Netanyahu e annunciò che sarebbe rimasto al suo fianco. Tuttavia, i suoi sei posti sono indispensabili per la formula prevista con le uniche parti di Camp Eisenkot e UTJ. Un accordo con una sola delle due formazioni religiose non sarebbe quindi sufficiente.

I partiti ultra-ortodossi chiedono garanzie per gli studenti nelle istituzioni religiose. Il loro disaccordo con Netanyahu sull’inclusione di esenzioni nella legge ha indebolito il loro rapporto con lui. Non significa che accettino le condizioni di Eisenkot, né che si muovano insieme verso un’alleanza con l’opposizione.

Golan riferisce i progressi tra negoziatori

Yair Golan, leader dei democratici, condivide l’ottimismo di Eisenkot. Venerdì, ha detto che era più sicuro del giorno dopo le elezioni. Ha riferito diversi incontri tra le squadre di negoziazione del suo partito e Yashar’s durante la settimana.

Questi scambi mirano a preparare un governo di emergenza nazionale. Tuttavia, Golan riconosce l’esistenza di ostacoli. Le sue dichiarazioni descrivono una dinamica negoziale, non un accordo con UTJ o Shas. Né sollevano il veto di Liberman su una maggioranza sostenuta dai partiti arabi.

Il servizio militare rimane al centro delle sfide. Le esenzioni concesse agli studenti ultra-ortodossi hanno suscitato una forte opposizione in altre parti della società israeliana. Dall’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, le ripetute mobilitazioni dei conservatori hanno rafforzato le richieste di condividere questa carica.

Diversi funzionari del campo opposti a Netanyahu hanno partecipato a questo numero. Accettare di discutere con le formazioni religiose non li esonera dalla definizione di una politica comune. Il possibile luogo di servizio civile deve essere specificato.

Tredici posti richiesti, un mandato ancora atteso

I risultati delle elezioni spiegano questa nuova ricerca. Le quattro formazioni di Camp Eisenkot totali 48 posti su 120 del Knesset. UTJ ha sette anni e Shas sei. La loro aggiunta raggiungerebbe esattamente i 61 posti della maggioranza assoluta.

I partiti arabi insieme hanno 19 rappresentanti eletti. Il loro sostegno potrebbe fornire un’altra base parlamentare, ma questa via contrasta con il rifiuto di Liberman. Le raccomandazioni rivolte al Presidente non dovrebbero quindi essere confuse con impegni a partecipare allo stesso governo.

Dopo le consultazioni, Isaac Herzog ha identificato raccomandazioni che rappresentano 67 MP per Eisenkot, rispetto a 46 per Netanyahu. Tuttavia, il Presidente ha sottolineato i reciproci veti tra e all’interno dei blocchi. Vuole ancora esaminare la reale capacità di ogni candidato di formare un governo.

Herzog prevede di concedere il mandato domenica 8 novembre. Eisenkot crede che debba riceverlo. A quel punto, deve trasformare le aperture politiche di venerdì in proposte accettabili per i partner le cui richieste rimangono lontane.

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