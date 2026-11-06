Farmaci: confrontare i prezzi locali e importati

I prezzi ufficiali delle medicine non seguono una semplice opposizione tra la produzione libanese e le importazioni. Tre confronti di paracetamolo, d Dosaggio, imballaggio, produttore e rimborso devono essere controllati separatamente per capire che cosa il paziente dovrà pagare in farmacia.

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Un farmaco prodotto in Libano non è sempre più economico di un prodotto importato. L’elenco ufficiale dei prezzi pubblici aggiornato il 19 ottobre 2026 mostra differenze in entrambe le direzioni. Tre confronti, che coprono paracetamolo, l-atorvastatin e metformin, ci permettono di misurare queste differenze senza confondere il prezzo della scatola, l’origine industriale e la somma in definitiva a carico del paziente.

La campagna per sostenere l’industria farmaceutica libanese, lanciata il 5 novembre al Museo Nazionale di Beirut, mette al centro del dibattito la produzione locale. Per una famiglia, tuttavia, la domanda sorge prima di un ordine specifico. Il paese di fabbricazione non è sufficiente per fornire il costo della farmacia.

Le cifre qui sotto sono del Dipartimento della Salute, consultate il 6 novembre. Sostanze, dosi e forme sono stati riconciliati con l’inventario nazionale della droga. Questi sono premi amministrativi pubblici, non biglietti in contanti raccolti negli uffici. La presenza di un prodotto in questa lista non dimostra che è disponibile ovunque.

Confronta le presentazioni identificate

La prima precauzione è controllare il dosaggio, la forma e il numero di unità. Due scatole con lo stesso nome della sostanza non costituiscono necessariamente un confronto rilevante. Un prolungato rilascio di presentazione non deve essere confuso con una presentazione ordinaria. Una compressa e una soluzione per iniezione non rispondono allo stesso uso.

Esempi includono compresse orali. Il prezzo di ogni scatola è arrotondato alla libbra più vicina. Quando l’imballaggio differisce, il calcolo per compressa viene utilizzato solo per confrontare una quantità identica. Non è né una raccomandazione dose né un invito ad acquistare di più.

Questa indagine non stabilisce una classificazione terapeutica. La scelta di un farmaco, la sua sostituzione e l’adattamento di un trattamento deve essere controllata con il medico o il farmacista. Un differenziale di prezzo da solo non dimostra una differenza di qualità o equivalenza clinica per ogni paziente.

Paracetamol: la lettura dei cambiamenti di imballaggio

Per il paracetamolo 500 mg, il Pharmadex di riferimento fabbricato in Libano, codice ministeriale 4617, è 66,552 sterline per 20 compresse. Il riferimento Doliprane fatto in Francia da Sanofi Winthrop Industrie, codice 7434, appare a 120 946 sterline per 16 compresse.

Ritornato all’unità, gli importi rappresentano circa 3,328 sterline e 7,559 sterline per compressa. In questa precisa approssimazione, il prezzo unitario del riferimento libanese è circa il 56% inferiore. Confrontare solo i due prezzi scatola avrebbe mascherato il fatto che il più economico contiene anche più compresse.

Questo risultato non si applica a tutti i farmaci o a tutte le sottomissioni di paracetamolo. La directory comprende altri marchi e imballaggi. I riferimenti che combinano diverse sostanze non sono inclusi in questo confronto.

Atorvastatin: un prodotto locale tra due importati

Per il 20 mg atatorvastatin, i tre riferimenti esaminati ciascuno contengono 30 compresse. Atorvastatin Pharmadex, prodotto in Libano e identificato con il codice 8660, è inserito a 769 190 sterline. Apo-Atorvastatin, fatto in Canada da Apotex, codice 6093, è 1.416.410 sterline. Atorvakey-20, fatto in India da Emcury, codice 11794, è 362,837 sterline.

Il riferimento libanese costa circa il 46% in meno del riferimento canadese. Ma il suo prezzo è più alto di quello del riferimento indiano. Lo stesso prodotto locale può quindi essere più economico o più costoso a seconda della medicina importata a cui è confrontato.

Questo caso evidenzia anche l’importanza delle colonne nella directory. Per Atorvakey-20, il produttore ha sede in India, mentre il responsabile del prodotto indicato nel database è una società spagnola. Il paese di quest’ultimo non deve essere presentato come paese di fabbricazione.

Metformin: un marchio internazionale prodotto in Libano

Glucophagus 850 mg, un pacchetto di 30 compresse rivestite a pellicola, codice 4699, è descritto come prodotto da Pharmaline in Libano con licenza Merck Santé, Francia. Il suo prezzo pubblico è di £ 572,634. Sarebbe quindi errato classificare questo riferimento come merci importate solo perché il suo marchio è internazionale.

Metformine Arrow Lab, 850 mg, confezione da 30 compresse rivestite a pellicola, codice 9012, è inserito a 237 860 libbre. Per questo riferimento, il produttore indicato è APL Swift Services a Malta. L’importo è di circa £ 335.000 più basso del Glucophagus.

Ancora una volta, questa riconciliazione comporta riferimenti specifici. La tariffa distingue anche da altri dosaggi, scatole di 90 unità e presentazioni di rilascio prolungate. Aggiungerli in un unico prezzo medio cancellerebbe le differenze essenziali per capire una prescrizione.

Il rimborso è un secondo confronto

La tariffa pubblica non è caricabile automaticamente. È necessario identificare il farmaco effettivamente consegnato, la base riconosciuta dall’organismo di copertura e i diritti del beneficiario. Un tasso di rimborso, isolato dal prodotto e dalla tariffa a cui si applica, non consente di calcolare un importo affidabile.

CNSS pubblica le proprie liste di droga. Per avvicinare queste liste alla tariffa dipartimentale, il codice prodotto, il dosaggio e l’imballaggio sono più sicuri dell’unico nome commerciale. Una differenza di data tra due file dovrebbe anche essere segnalato. I prezzi di questa dichiarazione non sono quindi convertiti in promesse di rimborso.

La disponibilità è un’altra limitazione. Per questi riferimenti non sono stati effettuati controlli sulle scorte nelle farmacie. La dichiarazione presentata misura le differenze tariffarie ufficiali; non misura il costo di un viaggio per trovare una scatola o il costo di un trattamento interrotto.

Prima dell’acquisto, i controlli utili rimangono concreti: esatto riferimento prescritto, quantità, produttore, prezzo corrente, possibilità di sostituzione convalidata e copertura del prodotto consegnato. I tre esempi dimostrano perché l’unica divisione tra « locale » e « importato » non è sufficiente a rispondere a queste domande.

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