6 novembre: resiste l’occupazione, rimbalzi tecnologici

Venerdì, i valori tecnologici rimbalzano su Wall Street dopo la loro caduta, mentre l’occupazione americana resiste. L’olio torna nelle letture serali. Airbnb, IAG, IREN e NuScale illustrano le differenze tra attività, costi e finanziamenti. Il nostro caso esamina anche le possibili conseguenze per il Libano e gli investimenti.

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Il rimbalzo americano di questo venerdì 6 novembre, non è sufficiente per cancellare il terremoto del giorno prima. I valori tecnologici stanno recuperando terreno su Wall Street, mentre Tokyo e le principali piazze europee hanno finito in rosso. Il rapporto sull’occupazione degli Stati Uniti fornisce una conferma tangibile della resistenza economica: 165.000 posti di lavoro in ottobre. Per gli investitori, questa buona notizia ha una controparte. Un’economia che assume di più può sostenere le vendite di affari, ma lascia anche meno ragione per la banca centrale per rilassare rapidamente le condizioni di finanziamento.

Nell’edizione di questa sera, il filo è il divario tra attività e finanziamento. I viaggiatori continuano a prenotare presso Airbnb, ma la bolletta del carburante di IAG influisce sulla sua redditività. Gli operatori di infrastrutture di intelligenza artificiale registrano i ricavi, mentre devono finanziare gli investimenti e mantenere i programmi industriali. In Libano, la stessa distinzione tra finanziamenti impegnati, finanziamenti mobilitati e attuazione concreta rimane essenziale per comprendere la ricostruzione.

Venerdì 6 novembre 2026 edizione. I corsi sottostanti sono quelli delle ultime letture disponibili durante la preparazione, con il proprio tempo di timbratura. I mercati asiatici ed europei sono chiusi; Wall Street è in sessione. Questo caso non costituisce una revisione della chiusura degli Stati Uniti. Copertina: composizione editoriale basata su una foto di archivi Libnanews pubblicata nel giugno 2019, utilizzata come illustrazione.

Borse di studio: il rimbalzo degli Stati Uniti rimane parziale

S&P 500: 7 402.91 punti (+0,67%) , 20:40:57 timestamp a Beirut (18:40:57 UTC), 6 novembre; Americano seduto in corso, deferred flusso.

, 20:40:57 timestamp a Beirut (18:40:57 UTC), 6 novembre; Americano seduto in corso, deferred flusso. Composito Nasdaq: 24 635.97 punti (+ 1,32%) , 20:41:22 flux time timbro a Beirut (18:41:22 UTC), 6 novembre; Americano seduto in corso, deferred flusso.

, 20:41:22 flux time timbro a Beirut (18:41:22 UTC), 6 novembre; Americano seduto in corso, deferred flusso. ACC 40: 8 139.00 punti (−0.81%) 19:05:02 a Beirut (17:05:02 UTC), 6 novembre; riunione europea chiusa.

19:05:02 a Beirut (17:05:02 UTC), 6 novembre; riunione europea chiusa. DAX: 25 820.36 (−1.92%) , 18:50:00 a Beirut (16:50:00 UTC), 6 novembre; incontro europeo chiuso, flusso posticipato.

, 18:50:00 a Beirut (16:50:00 UTC), 6 novembre; incontro europeo chiuso, flusso posticipato. Nikkei 225:57.434.77 (-5.96 per cento)8:30:03 a Beirut (06:30:03 UTC), 6 novembre; sessione giapponese finito, livello confermato da Nikkei Indexes.

Le dichiarazioni di Boursorama sulle pagine specifiche di ogni strumento. Le variazioni utilizzano la recinzione di riferimento del giorno precedente visualizzata dal fornitore. Le ore di francese convertite da Parigi a UTC e Asia/Beirut, UTC+2. I flussi statunitensi sono ritardati; il sito non indica una durata garantita. Le letture non sono simultaneamente. A New York, l’incontro regolare di questo venerdì termina alle 21:00 UTC, o alle 23:00 a Beirut.

Azioni: sessioni in tempi diversi

Variazione % dal 5 novembre. Indice In basso ← → Aumento Cambiamento Nikkei 225 -5.96 % DAX -11,92% ACC 40 -0,81 % S&P 500 +0.67% Composito Nasdaq +1,32 % Scala: Ogni mezza colonna rappresenta 6 punti percentuali. 6 novembre UTC record: Nikkei 06:30:03, DAX 16:50:00, CAC 40 17:05:02, S&P 500 18:40:57, Nasdaq 18:41:22. Asia ed Europa: sessioni chiuse. Wall Street: seduta in corso, flusso ritardato. Libnanews originale grafica, dati Boursorama; Nikkei ha attraversato con Nikkei Indexes.

La differenza tra i continenti si trova prima nell’ordine delle sessioni. Tokyo ha assorbito lo shock americano di giovedì durante il suo giorno. Parigi e Francoforte hanno poi composto con questo deterioramento del clima finanziario, prima che le transazioni statunitensi mostrassero un parziale recupero. Pertanto, la giustapposizione di queste variazioni non significa osservare diversi mercati che reagiscono esattamente allo stesso tempo a singole informazioni.

Né gli indici hanno la stessa struttura. Il luogo di tecnologia, banche, energia e industria varia notevolmente da un riferimento all’altro. Il Nikkei è un indice ponderato di quote, mentre il peso delle aziende della S&P 500 dipende dalla loro capitalizzazione galleggiante. Una diminuzione concentrata su alcuni grandi valori può quindi avere effetti molto diversi a seconda dell’indicatore scelto. Ciò vieta la deduzione diretta della salute di un’economia nazionale dall’unica variazione giornaliera del suo indice.

Il contesto politico degli Stati Uniti rimane un elemento esplicativo, senza fornire certezza sulle decisioni future.Reuters ha segnalato venerdìgli investitori rivalutano il rischio di una gestione più rigorosa dell’IA e dei centri di dati dopo le elezioni a medio termine. I progetti citati per il prossimo Congresso non sono già approvati leggi. La loro portata, i limiti di tempo e le modalità di applicazione restano da stabilire.

Né un rimbalzo prova che queste domande sono scomparse. Dopo un forte declino, gli acquisti possono essere un nuovo apprezzamento di prospettive, arbitrato portafoglio o la chiusura delle posizioni di vendita. Senza dati per separare questi meccanismi, assegnare ogni punto vinto a una sola causa sarebbe eccessivo. La robusta osservazione, in questa fase della sessione, rimane quella di un parziale recupero di Wall Street, dopo una giornata particolarmente sfavorevole ai valori AI.

L’occupazione americana resiste, ma i suoi dettagli contano

TheBureau of Labor Statistics, nella sua relazione rilasciata il 6 novembre alle 8.30 a New York, alle 13.00 UTC#165 000l’aumento dell’occupazione salariale non agricola in ottobre. Tale aumento supera la media mensile di 48 000 posti di lavoro calcolati dall’Agenzia nei 12 mesi precedenti. Il tasso di disoccupazione è4.1 %, dopo il 4,2% a settembre. La BLS lo descrive come una variazione limitata, che va dal 4,1% al 4,3% da marzo.

La revisione dei mesi precedenti rafforza la tabella. Agosto è passato da 133.000 a 186.000 creazioni nette, e settembre da 29.000 a 60.000. Ciò rappresenta un ulteriore 84,000 posti di lavoro rispetto alle stime precedentemente pubblicate. Queste correzioni non sono una seconda ondata di assunzione in novembre. Questi includono ulteriori risposte delle istituzioni esaminate e il ricalcolo dei fattori stagionali.

Persone occupate non agricole, dati destagionalizzati, ottobre 2026. BLS, pubblicato il 6 novembre alle 13:30 UTC. Totale: 165.000; Altri settori calcolati per differenza. © Libnanews, BLS

I servizi professionali e aziendali portano 70.000 posti di lavoro in ottobre. La salute aggiunge 42,000, trasporto e stoccaggio 25.000. La produzione è aumentata di 19.000 posti di lavoro. Queste quattro categorie rappresentano la maggior parte del guadagno netto, ma non dovrebbero essere aggiunte ai propri sottosettori, a rischio di avere più volte gli stessi posti di lavoro. La creazione di posti di lavoro non descrive, ad esempio, lo stesso ciclo economico degli ordini per le attrezzature industriali.

Il salario orario medio per il settore privato è di 38, in aumento dello 0,4% su un mese e del 3,1 per cento su un anno. Il tempo medio settimanale rimane a 34,4 ore. Al fine di valutare il reddito dal lavoro, è necessario esaminare insieme la remunerazione oraria, le ore lavorate e il numero di persone occupate. Un aumento dei salari orari non significa necessariamente lo stesso aumento del reddito mensile se il volume del lavoro diminuisce.

La relazione è anche fragile: il numero di persone che lavorano a tempo parziale per motivi economici è in aumento da 339.000 a 4,8 milioni. Essi vorrebbero lavorare a tempo pieno, ma i loro orari sono stati ridotti o non hanno trovato un tale lavoro. Il tasso di partecipazione era del 61,9%, rispetto al 61,8% del mese precedente. Pertanto, solo una statistica non riassume il mercato del lavoro. Il basso tasso di disoccupazione coesiste con situazioni di lavoro incomplete e grandi differenze tra categorie di lavoratori.

Infine, la creazione di posti di lavoro e il tasso di disoccupazione provengono da due indagini separate. Le prime questioni istituzionali; le famiglie. I loro campi, metodi e margini di incertezza differiscono. I movimenti mensili non sono tenuti a corrispondere esattamente. Per l’analisi economica, una serie di pubblicazioni e le sue revisioni valgono più di una lettura isolata della figura principale.

Tasso e dollaro: una solida attività può aumentare i soldi

Una banca centrale esamina l’occupazione perché fornisce informazioni su domanda, reddito e determinate pressioni di produzione. Se le famiglie hanno redditi più regolari, possono sostenere il consumo. Ma quando l’inflazione rimane una preoccupazione, può anche ridurre l’urgenza del rilassamento monetario. La sola relazione della giornata non consente di annunciare una decisione della Federal Reserve: dipenderà anche dai prezzi, dalle attività e dalle condizioni finanziarie.

Per i mercati, questo ragionamento crea due effetti concorrenti. Le aziende in grado di vendere di più possono migliorare i loro profitti. D’altra parte, i tassi elevati aumentano il costo dei nuovi prestiti e riducono il valore attuale dei profitti attesi molto nel tempo. Le aziende redditizie di oggi e quelle la cui maggior redditività è prevista in diversi anni non hanno quindi la stessa sensibilità a un cambiamento del costo del denaro.

Il mercato degli scambi esteri trasmette parte di queste differenze. Thetasso di riferimento della Banca centrale europea del 6 novembreè1 euro per 1,165 dollari. Si tratta di un benchmark giornaliero pubblicato per informazioni, non un’offerta bancaria o quotazione istantanea. La BCE indica che la consultazione per stabilire tali tassi avviene normalmente a circa 14.10 CET, vale a dire 13.10 UTC, e non raccomanda il loro utilizzo come prezzo di transazione.

Per un importatore che incassa in dollari e acquista in euro, il significato di questa quotazione è concreto: un euro più economico riduce, tutte le cose uguali, l’importo in dollari necessari per un insediamento europeo. L’effetto inverso si applica a un fatturato in euro convertito in dollari. Contratti di copertura, scadenze di pagamento e margini intermedi possono tuttavia modificare l’importo finalmente pagato. Un tasso di riferimento non dovrebbe quindi essere presentato come la tariffa effettivamente disponibile al banco.

Olio e oro: prezzi di mercato, non fatture finali

La serieICE BRNdisplay$97.40 per barile (−1.93%), alle 20:46:15 a Beirut (18:46:15 UTC). La serieWTI ICE WBSèus$ 90.02 per barile (−1.12%)alle 20:44:31 (18:44:31 UTC). Entrambe le dichiarazioni sono datate 6 novembre e distribuite in ritardo, senza alcuna garanzia pubblicata. Le loro variazioni sono calcolate rispetto al riferimento del giorno precedente.

Queste pagine non specificano la scadenza della serie petrolifera. Pertanto, i valori sono presentati come benchmark indicativi, non come prezzi dei contratti di consegna specificati. La serie WTI ICE WBS non è assimilata qui al contratto NYMEX. Non sono detratte differenze di prezzo tra contratti o rendita sugli investimenti.

Variazioni dal giorno precedente: Brent -1.93%, WTI -1.12%, oro -0.34%. Novembre 6 timestamp: 18:46:15, 18:44:31 e 18:56:16 UTC rispettivamente. Serie petrolifera differita, scadenze non specificate; o riferite in tempo reale dal fornitore. © Libnanews, Boursorama dati

Il calo del barile osservato il venerdì è in un contesto in cui i mercati rivalutano il rischio regionale. Nella sua6 novembreI reuter collegano il recente calo del petrolio alle speranze di de-escalation intorno all’Iran, evidenziando le domande sulla crescita e l’inflazione. L’anticipazione diplomatica non è una garanzia sui flussi di produzione o di trasporto. Il prezzo può cambiare prima di una modifica fisica dell’offerta è osservato.

Il prezzo del petrolio grezzo rimane anche un unico componente della bolletta energetica. I consumatori di solito acquistare un prodotto raffinato, consegnato e tassato. Il trasporto marittimo, l’assicurazione, la raffinazione, lo stoccaggio, la distribuzione e lo scambio avvengono tra il barile e il prezzo finale. Un rilascio del greggio può quindi coesistere con una riduzione più lenta del combustibile venduto localmente. Un magazzino precedentemente acquistato ad un prezzo più alto continua anche a pesare il costo medio di un distributore.

La stessa precauzione riguarda le compagnie aeree. Essi consumano il cherosene e possono aver fissato il prezzo di parte dei loro acquisti in anticipo utilizzando coperte. Le loro spese non seguono istantaneamente la Brent, e le loro fatture dipendono anche dal numero di voli, le distanze viaggiate e l’efficienza dell’aereo. I conti IAG pubblicati questo venerdì permettono di osservare questi meccanismi oltre un quarto, piuttosto che detrarli da una singola sessione petrolifera.

Peroro, riferimento SIX trasmesso da Boursorama, la lettura del 6 novembre alle 20:56:16 a Beirut (18:56:16 UTC) dà(-0.34%). Il fornitore descrive questo flusso come in tempo reale; Non è una promessa di esecuzione a questo prezzo. Un’oncia troy è di circa 31.1 grammi. La variazione è stabilita contro il riferimento del giorno precedente.

L’oro non deve essere letto come un singolo termometro di ansia. Non paga né coupon né dividendo: il ritorno su altri investimenti, i movimenti del dollaro e le esigenze di liquidità possono influenzare la sua domanda. La sua reputazione come rifugio sicuro non garantisce un aumento ogni volta che le azioni cadono. Gli acquisti di gioielli o parti aggiungono i costi di produzione, i premi e i margini commerciali non inclusi nel benchmark.

Airbnb: La crescita di viaggio rimane visibile nei conti

Nella suarisultati pubblicati il 5 novembreAirbnb annuncia un fatturato trimestrale di 4,9 miliardi di dollari, in crescita del 19% anno su anno. Il valore lordo delle prenotazioni ha raggiunto 27,7 miliardi di dollari, un aumento del 21 per cento, mentre le notti riservate e i luoghi sono aumentati del 16 per cento. La società attribuisce questo a una domanda sostenuta e tassi medi moderatamente più elevati.

Il reddito netto era di 1,9 miliardi di dollari. EBITDA rettificato, un indicatore separato dei risultati contabili, ha raggiunto 2,5 miliardi, con un margine del 52%. Il Consiglio autorizza anche fino a $12 miliardi di buyback aggiuntivi. È una busta autorizzata, non un importo già speso.

Queste figure illuminano un segmento specifico di consumo: i soggiorni riservati su questa piattaforma. Non bastano a descrivere i bilanci di tutte le famiglie. Per analizzare un’azienda turistica, il confronto tra volumi e prezzi rimane essenziale. Una ricetta più alta può riflettere più viaggi, soggiorni più costosi o un cambiamento di clientela. Qui, la crescita delle riserve accompagna la crescita dei ricavi.

IAG: il combustibile assorbe parte della crescita

Il trasporto aereo mostra l’altro lato di questa domanda. Nella suarisultati del 6 novembre, IAG ha un fatturato di 9,744 miliardi di euro nel terzo trimestre, in crescita del 4,5%. Ma l’utile operativo prima di oggetti eccezionali è sceso del 15,9% a 1.726 miliardi. Il margine corrispondente è aumentato dal 22 per cento al 17,7 per cento.

Il gruppo spiega questa pressione a causa di disturbi di carburante e operativi. La sua bolletta del carburante aumenta del 30,4 per cento, anche dopo l’effetto positivo delle siepi finanziarie. Questa precisione conta: per coprire parte dei suoi acquisti ammortizza le variazioni, senza rimuovere l’esposizione all’energia. I risultati di un’azienda quindi non reagiscono meccanicamente all’ultimo prezzo giornaliero di petrolio.

IAG mantiene per il 2026 un obiettivo di margine operativo prima di elementi eccezionali di almeno il 12 %. Questa previsione non è un risultato acquisito. Il gruppo ha anche riferito che la sua capacità nell’area Africa, Medio Oriente e Sud Asia è diminuita del 19 per cento nel trimestre, con diverse destinazioni del Golfo non più servito. Il ritiro degli aerei può preservare i ricavi, ma richiede la ricostruzione di programmi e vendite.

IREN: Real AI reddito, un calendario ancora limitato

Thecomunicato del 5 novembrerende possibile distinguere la crescita e le promesse. Nel trimestre si è concluso il 30 settembre, il primo trimestre del suo anno fiscale 2027, la società ha generato $228 milioni di ricavi, di cui $200 milioni era nel suo cloud business per l’IA. Resta in deficit: la perdita netta è di 263 milioni, nonostante un EBITDA rettificato positivo di 66 milioni.

L’obiettivo di oltre 4 miliardi di dollari in ricavi annui nel periodo di esecuzione fino alla fine del 2026 è ora fissato per il gennaio 2027, con una possibile estensione alla fine di febbraio. IREN invoca una modifica richiesta da un cliente e da un fornitore scadenze. Questa ARR è un indicatore operativo basato su presupposti di prezzo e utilizzo, non un fatturato annuo già raggiunto.

Per il suo programma globale, IREN sta ancora pianificando 15 miliardi di dollari in investimenti: 9 miliardi di dollari in contanti, finanziamenti impegnati e pagamenti anticipati sono identificati, e 6 miliardi sono ancora in fase di ricerca. L’obiettivo ARR di oltre 4 miliardi è presentato come finanziato, in base alle condizioni. Questi due perimetri devono essere distinti.

NuScale: tempo industriale dietro la promessa energetica

Le esigenze elettriche dell’infrastruttura digitale attirano l’attenzione sulla potenza nucleare modulare. Nella suapunto trimestrale del 5 novembre, NuScale annuncia di aver firmato un accordo con Doosan Energility per la produzione della parte superiore del circuito di raffreddamento del suo modulo nucleare. Questa fase riguarda una componente industriale. Non significa che un impianto di alimentazione già produce elettricità o che un cliente ha immediatamente una nuova alimentazione.

La società ha contanti a breve e a lungo termine e investimenti di $1.9 miliardi a partire dal 30 settembre. Esso spiega anche il calo dei ricavi trimestrali entro la fine del lavoro di ingegneria associato al progetto RoPower romeno nel 2025. Un contratto di studio completato e la consegna di attrezzature future sono in diverse fasi del ciclo di business.

Per valutare questo settore, è necessario seguire autorizzazioni, ordini sostanziali, costi di costruzione e date di consegna. Fare un componente riduce determinati rischi tecnici; non regola automaticamente il finanziamento di un intero progetto. Il calendario industriale rimane quindi un elemento centrale dell’analisi, al di là degli annunci sulla futura domanda energetica.

Libano: tracciare i costi e i soldi importati effettivamente mobilitati

Per il Libano, le variazioni internazionali dipendono principalmente dai loro canali di trasmissione. Il carburante importato a basso costo può ridurre alcuni costi di trasporto e di produzione, ma il vantaggio dipende dal tasso di impatto dei prezzi locali. Il finanziamento globale più costoso può, d’altra parte, complicare gli investimenti anche quando la sua attrezzatura diventa più conveniente. Entrambi i movimenti possono verificarsi simultaneamente.

Questa lettura richiede la separazione di diverse realtà: il prezzo in dollari, la possibile conversione in libri, condizioni di regolamento e l’accesso effettivo al finanziamento. Una goccia di petrolio non risolve automaticamente le difficoltà di una famiglia o di una società che manca di liquidità. Allo stesso modo, la visualizzazione di un prezzo stabile in una valuta non è sufficiente per misurare la sua accessibilità: deve essere collegato al reddito e al metodo di pagamento dell’acquirente.

La ricostruzione fornisce un altro esempio di questa precisione necessaria. Theregistro del Consiglio di Sviluppo e Ricostruzioneclassifica il Nabatiyé Road Clearing and Rehabilitation Contract, LEAP Program File 1250, come assegnato. La carta menziona il finanziamento della Banca Mondiale e una notifica datata 9 ottobre. Questi elementi, discussi inil nostro follow-up pubblicato questo venerdìstabilire una fase amministrativa. Essi non costituiscono un bilancio di lavoro ricevuto in novembre.

Passare dalla pubblicità all’attività economica richiede sbocchi, forniture, team e esecuzione verificabile. Un’impresa può avere un contratto senza aver ancora ricevuto tutti i pagamenti necessari; un sito può progredire senza che ogni passo venga immediatamente documentato online. L’utile follow-up è quello di avvicinare le decisioni, gli orari e i risultati, senza trasformare l’assenza di una mostra pubblica in prova di cessazione.

Qui non sono compresi i prezzi recenti della Borsa di Beirut o i prezzi del carburante locale sufficientemente documentati. La loro assenza è preferibile alla presentazione di una vecchia valutazione come figura del giorno. I benchmark globali di questa edizione hanno fatto luce su vincoli esterni; non sostituiscono una misura delle condizioni effettivamente incontrate in Libano.

Il concetto della giornata: aggiornamento La definizione.L’aggiornamento consiste nel calcolare ciò che ora vale una quantità prevista in futuro. Cento dollari incassati immediatamente possono essere messi o utilizzati. Cento dollari promesso in dieci anni non forniscono la stessa disponibilità e, secondo il debitore, comportano un rischio di mancato pagamento. Il meccanismo.La somma futura è ridotta al suo valore attuale con un tasso. Più alto è questo tasso, più basso è il valore corrente. Il tasso può riflettere il tempo, il ritorno su un investimento di riferimento e la compensazione per il rischio. Questo calcolo non deve essere confuso con una semplice correzione statistica dell’inflazione. Esempio fittizio.Un pagamento una tantum di $100 in dieci anni vale ora circa $61.39 ad un tasso annuo del 5%. Al 7%, il suo valore scende a $50.83. Il calcolo è 100 diviso da 1,05 potenza dieci nel primo caso, e 100 diviso da 1,07 potenza dieci nel secondo. La promessa finale rimane la stessa; il suo valore attuale scende intorno al 17,2%. Queste cifre sono utilizzate solo per spiegare il meccanismo, non per valutare l’azione reale. Perche’ importa stasera.L’infrastruttura di AIA richiede investimenti immediati, mentre alcuni dei ricavi sono previsti in seguito. Il finanziamento più costoso o la consegna ritardata può ridurre il loro valore economico anche se la domanda futura rimane forte. Le informazioni sull’occupazione, i tassi e i calendari industriali sono così inclusi nel calcolo del valore. Da ricordare.Un’attività promettente non ha un prezzo giustificato in nessuna condizione. Sia l’importo delle entrate attesi, la loro data, la probabilità e il costo del capitale loro impegnato devono essere esaminati.

Cosa controllare dopo il rimbalzo

Tre domande guideranno i futuri punti di mercato. In primo luogo, la ripresa dei valori tecnologici si estenderà oltre i titoli che erano più caduti? In secondo luogo, le nuove statistiche confermeranno la resistenza dell’occupazione senza un’accelerazione duratura delle pressioni sui prezzi? Infine, le aziende che sono molto impegnate nell’infrastruttura possono trasformare i loro ordini e obiettivi in ricavi senza degradare il loro finanziamento?

Queste domande richiedono commenti separati. La chiusura degli Stati Uniti porterà una dichiarazione di seduta più completa, le future pubblicazioni economiche chiariranno la tendenza e i conti aziendali seguiranno i margini e il flusso di cassa. Per il momento, i dati verificati mostrano un’economia degli Stati Uniti, una tecnologia di rimbalzo parziale e un olio in declino nelle letture serali. Essi non portano alla conclusione che le incertezze sui tassi, sull’energia o sugli investimenti sono state rimosse.

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