Fattura medica in Libano: la via CNSS

La fattura medica in Libano segue diversi passi prima del rimborso da parte del CNSS. Le commissioni per consultazioni, scheda malattia, documenti di supporto e follow-up dei file seguono regole separate. Gli assegni freschi sono in vigore da novembre, ma i testi ufficiali non misurano le scadenze di pagamento effettive.

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Una fattura medica in Libano prende diverse fasi prima che venga rimborsata dal Fondo nazionale di previdenza sociale. Il 5 novembre le discussioni sul rapporto tra medici e CNSS hanno messo in primo piano questa strada. Tassi di consultazione modificati in ottobre, seguiti da termini di pagamento in novembre. Queste decisioni hanno luogo in tempi diversi nel fascicolo.

Durante i suoi incontri con i rappresentanti del settore medico, Nabih Berri ha discusso le operazioni ospedaliere e le relazioni con il CNSS. Queste discussioni da sole non sono una nuova regola di rimborso. Per gli assicurati, le disposizioni applicabili rimangono quelle della legislazione adottata dal Fondo e dalle autorità competenti.

Il corso inizia presso lo studio, con una procedura medica e pagamento. Continua con la creazione di un fascicolo, la verifica dei diritti e il calcolo del beneficio. Tuttavia, la consultazione privata segue un percorso separato di ricovero. Un anticipo pagato a un istituto non ammonta al rimborso di una consultazione paziente-pagata.

Fattura medica in Libano: passando attraverso il gabinetto

I regolamenti medici del CNSS prevedono la scelta di professionisti tra i medici accettati dalla Caisse. Il loro accordo li impegna a rispettare le loro tariffe, forme e controlli medici. L’inclusione di un medico nel suo ordine professionale e il suo accordo con il CNSS sono quindi passi diversi.

Nel circuito ordinario di una consultazione privata, il paziente paga la tassa direttamente al medico. Il richiedente registra l’importo raccolto sul foglio di malattia e attesta il regolamento. Il documento deve identificare l’atto e la sua data. Il rimborso è per la cura effettivamente eseguita e pagato, non una stima.

Il foglio di malattia rimane nelle mani dell’assicurato durante il suo periodo di utilizzo. Il regolamento esclude che rimanga con il medico. Il paziente lo presenta con la sua tessera di registrazione e i documenti che identificano il beneficiario. Questi documenti collegano l’attenzione alla persona i cui diritti saranno esaminati.

Due tariffe rivalutate, una base di calcolo da distinguere

La circolare 851, datata 12 ottobre 2026, stabilisce le tariffe per le consultazioni nella pratica privata. Imposta la consultazione dell’esperto a 3.2 milioni di sterline libanesi, rispetto a 2,7 milioni di sterline in precedenza. La cifra del generalista è passata da 2 milioni di sterline a 2,5 milioni di sterline.

L’aumento rappresenta quindi 500.000 sterline per ciascuna delle due categorie. Il testo riguarda specificamente le imprese private. Questi importi non devono essere trasposti a visite ospedaliere, esami di laboratorio o immagini, che rientrano nelle loro nomenclature.

La tariffa non rappresenta automaticamente l’importo restituito all’assicurato. Il calcolo tiene conto della partecipazione normativa del paziente e delle spese riconosciute. Se l’importo effettivamente pagato è inferiore alla tariffa, il regolamento mantiene le spese effettive. Né è una fattura più alta sufficiente per aprire un rimborso completo dell’eccesso.

Le tasse stabilite dal Fondo devono essere rispettate dai medici contratti. Il regolamento prevede il rimborso degli importi ricevuti oltre la tariffa, nonché le sanzioni per le violazioni ripetute. L’aggiornamento di ottobre non si qualifica quindi come autorizzazione generale per caricare il paziente coperto per un supplemento.

I documenti che consentono l’esame del fascicolo

L’articolo 67 del regolamento medico elenca i documenti necessari per il rimborso. Chiede la scheda di registrazione e un foglio malato correttamente completato. Essa reca l’identità dell’assicurato e del beneficiario, la natura e la data degli atti, unitamente alle firme corrispondenti.

Ulteriori prove dipendono dalle cure. Il record comprende, se del caso, prescrizioni crittografate dal farmacista e fatture per analisi o esami. Per un dipendente, il regolamento prevede anche gli elementi relativi al lavoro e alla remunerazione utilizzati per stabilire i suoi diritti. Questo può essere un certificato del datore di lavoro contenente le informazioni richieste.

Una sola consultazione non produce quindi lo stesso dossier di una consultazione seguita da recensioni o acquisti di medicinali. Gli importi devono corrispondere ai benefici effettivamente realizzati. Il paziente non può dedurre dal pagamento di una fattura che ogni riga appartiene al cestino rimborsabile.

Conta anche la valuta utilizzata sui documenti. La circolare 937 del maggio 2023 esige che le tasse e i prezzi dei servizi interessati siano iscritti nei libri libanesi. Il CNSS ha ricordato questa regola nel luglio 2026. I moduli in un’altra valuta sono soggetti al rifiuto.

Dal repository al monitoraggio, che servizio online consente

Una volta raccolti i documenti, il file entra nel circuito amministrativo del Fondo. Il portale ufficiale distingue l’appuntamento dal follow-up delle richieste. Tra le altre cose, propone appuntamenti per file di droga e di esami, così come per raccogliere benefici.

Lo spazio personale ci permette anche di consultare lo stato di questi file già depositati e verificare i beneficiari allegati all’assicurato. Queste funzioni evitano alcuni approcci di intelligenza. La loro presenza non significa che tutte le parti mediche sono trasmesse in piena linea.

L’istruzione verifica i diritti del beneficiario, le prove e gli atti dichiarati. Il CNSS mantiene la possibilità di eseguire un esame medico. Alcuni atti richiedono anche un accordo preventivo. Un ordine non sostituisce questa autorizzazione quando necessario.

Il regolamento stabilisce un pagamento entro 15 giorni dal deposito o dalla spedizione del foglio di malattia, a meno che non vi sia motivo di ostacolo. Si tratta di una disposizione regolamentare, non di un limite di tempo medio trovato negli uffici. I documenti esaminati non stabiliscono il tempo di attesa effettivo per un file archiviato oggi.

La regolazione finale cambia, il circuito ospedaliero rimane separato

Circular 852 del 27 ottobre prevede il pagamento di tutti i benefici del CNSS da assegni « freschi » in libbre libanesi. Essa fissa la sua domanda il 1° novembre 2026. Questa misura riguarda il modo di insediamento. Non aumenta il tasso di consultazione da solo o la quantità riconosciuta al paziente.

In ospedale, il file segue altri passi. Il regolamento prevede previa autorizzazione, con trattamento specifico delle emergenze. Al momento dell’uscita, l’istituzione prepara i documenti di uscita e la dichiarazione, una copia di cui deve essere restituita all’assicurato. I regolamenti tra il Fondo e i richiedenti fanno parte di questo sistema ospedaliero.

Per la consultazione privata, gli elementi da riconciliare rimangono l’importo pagato, la tariffa applicabile e il servizio finalmente liquidato. In caso di difficoltà, CNSS ha un servizio di reclamo sul suo sito. Il monitoraggio del file individuale consente di identificare la fase raggiunta, al di là degli annunci di finanziamento generali del sistema.

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