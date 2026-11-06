Stephen Miller, il duro ragazzo di Trump promosso a capo di stato maggiore: Iran, Israele e NATO

Donald Trump ha promosso Stephen Miller come capo di stato maggiore dal 9 novembre. Ritratto di questo fedele: immigrazione, poteri presidenziali, Iran, Israele e NATO.

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Donald Trump ha annunciato venerdì 6 novembre 2026, la nomina di Stephen Miller come Capo di Stato Maggiore della Casa Bianca, con un appuntamento in programma lunedì 9 novembre. Susie Wiles deve unirsi al suo apparato politico. Una figura centrale nell’indurimento della migrazione, Miller difese anche una linea di potere contro l’Iran, sostenne il sostegno a Israele e al primato americano anche nelle relazioni con gli alleati della NATO.

Trump ha impostato il cambiamento il 9 novembre nel suo messaggio sulla verità sociale. L’annuncio segna la promozione di un fedele di lunga data. Miller è quindi il Capo di Stato Maggiore designato e non ancora l’incumbent che ha preso il posto alla data di questo annuncio.

Foto di copertina: Stephen Miller al CPAC, 22 febbraio 2025.Gage Skidmore / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 2.0. Immagine ridimensionata, senza ritaglio.

L’attivista conservatore diventa uno degli uomini fidati di Trump

Stephen Miller è nato il 23 agosto 1985 a Santa Monica, California. Ha studiato a Duke, laureandosi nel 2007. Il suo impegno conservatore precede il suo arrivo a Washington, D.C., dove viene fatto conoscere dalle sue posizioni nel giornale accademico e nei media.

Ha poi lavorato con funzionari eletti repubblicani, tra cui Michele Bachmann e il senatore Jeff Sessions. Insieme a quest’ultimo, ha combattuto la riforma della migrazione bipartisan del 2013, che doveva spianare la strada allo status legale per milioni di persone non documentate. Poi si è unito alla campagna di Trump nel 2016 e ha partecipato alla stesura dei suoi discorsi. L’immigrazione è quindi la forza trainante dietro una carriera costruita sia sulla battaglia ideologica che sulla padronanza dei macchinari amministrativi.

Tra i due termini di Trump, ha co-fondato America First Legal. Al suo lancio il 6 aprile 2021, ha presentato un progetto di combattimento giudiziario per il primo programma America. Il suo ritorno alla Casa Bianca è stato annunciato nel novembre 2024 con la posizione di Vice Capo di Stato Maggiore incaricato della Politica Pubblica e del Consigliere per la Sicurezza Interna.

Immigrazione, matrice del suo potere

Miller è associato a diverse delle misure più controverse del primo mandato: le restrizioni di ingresso inizialmente mirano a sette paesi prevalentemente musulmani e la politica di separazione delle famiglie al confine. Partecipa alla loro concezione e li difende pubblicamente. Nel secondo mandato, ha anche sostenuto la sfida del diritto della terra e l’accelerazione delle espulsioni. Queste posizioni lo rendono un attore leader del diritto nazionalista americano.

Il 28 maggio 2025 Miller annunciò pubblicamente che l’amministrazione stava puntando almeno 3.000 arresti giornalieri da parte della polizia di immigrazione. Essa presenta questa figura come un obiettivo ancora da identificare, non come risultato già raggiunto. Le sue funzioni di Vice Capo di Stato Maggiore per la Politica Pubblica e Consigliere per la Sicurezza Interna gli danno un ruolo nella preparazione delle decisioni e del coordinamento tra le amministrazioni.

La distinzione conta per la sua promozione. Miller non è solo un portavoce offensivo: è in grado di trasformare una priorità presidenziale in istruzioni, obiettivi numerici e accordi normativi. I suoi difensori vedono consistenza ed efficacia. Le sue critiche denunciano una politica punitiva, che ha raggiunto i limiti delle protezioni costituzionali.

Una concezione estesa del potere presidenziale

Il 9 maggio 2025, interrogato davanti alla Casa Bianca, spiegò che l’amministrazione stava studiando una sospensione degli habeas corpus, la procedura che permetteva a una persona di sfidare la sua detenzione davanti a un giudice. Invoca una situazione di « invasione » e collega questa opzione alla condotta dei tribunali.

Questa dichiarazione documenta la sua volontà di ricercare poteri eccezionali; non dimostra la loro legittimità o attuazione. La Costituzione regola rigorosamente la sospensione di habeas corpus, in caso di ribellione o di invasione quando la pubblica sicurezza così richiede. Assimilare l’immigrazione irregolare a un’invasione rimane una sfida legale.

Su Iran, un esplicito sostenitore della coercizione

Le sue posizioni sull’Iran non sono ridotte ad una presunta vicinanza a Trump. Il 18 marzo 2026, intervistato in televisione da Laura Ingraham, difese le operazioni militari americane e la loro intensità. « In una guerra dovete combattere completamente », dice, in traduzione, « in una guerra dovete combattere pienamente ». Essa giustifica l’azione della minaccia nucleare e balistica che attribuisce al regime iraniano. Essa esprime così il sostegno all’uso della forza, non una riserva isolazionista.

Il 21 agosto 2026, la sua difesa della pressione su Teheran rimase esplicita. In un comunicato stampa, vanta insieme il blocco, le sanzioni e la campagna economica, che descrive come indebolire il regime. Questa è la sua valutazione politica dei risultati, non una valutazione indipendente dell’Iran.

Questi interventi stabilirono una linea dura: per ridurre le risorse militari ed economiche di Teheran mediante la coercizione. Tuttavia, non sono sufficienti a dargli un piano personale dettagliato per il post-schema, né a concludere che egli avrebbe sistematicamente favorito una nuova guerra per qualsiasi negoziazione.

Israele e Gaza: sostegno militare e lettura della sicurezza

Una precisa dichiarazione su Israele fa luce sulla sua posizione. L’11 febbraio 2025, mentre Trump impose un ultimatum a Hamas per il rilascio degli ostaggi, Miller spiegò in un’intervista televisiva che il processo presidenziale era destinato a dare al governo israeliano la flessibilità di riprendere le operazioni militari se necessario. Essa riflette il suo sostegno alla libertà di azione militare di Israele in questo contesto.

Il 29 agosto 2025, interrogato sul rifiuto dei visti alla delegazione palestinese di visitare le Nazioni Unite, ha fatto riferimento alla necessità di impedire l’uso del sistema di visti degli Stati Uniti da parte di persone che potrebbero sostenere il terrorismo. Questa giustificazione non costituisce la prova che gli autori hanno effettivamente sostenuto il terrorismo.

La sua azione su questo problema riguarda anche la politica interna americana. In una testimonianza giudiziaria resa pubblica nel luglio 2025, John Armstrong, allora Capo degli Affari Consolari, descrisse la partecipazione di Miller agli scambi inter-amministrazione sulla revoca dei visti universitari pro-palestinesi.

Tuttavia, una limitazione deve essere mantenuta: gli elementi verificati qui non consentono una completa annessione della Cisgiordania, spostamento della popolazione di Gaza o rifiuto esplicito della soluzione a due Stati. Le iniziative di Trump su queste questioni non diventano automaticamente una dottrina specifica per ciascuno dei suoi consiglieri.

NATO: primato americano prima della solidarietà tra pari

Il caso della Groenlandia fornisce un esempio particolarmente chiaro della sua concezione delle alleanze. Il 5 gennaio 2026, in un’intervista a Jake Tapper, Miller sostenne che il territorio dovrebbe appartenere agli Stati Uniti per conto della sicurezza artica e della difesa della NATO. Ha sfidato la base della rivendicazione territoriale danese e minimizzato la possibilità di una risposta militare contro Washington.

La sua formula non è ambigua: « Gli Stati Uniti sono il potere della NATO », in altre parole, gli Stati Uniti sono il potere della NATO. L’argomento sta rivelando: Miller invoca la protezione dell’Alleanza per difendere una pretesa americana su un territorio sotto un altro alleato. Così ha favorito una lettura gerarchica del rapporto transatlantico, dominato dalla capacità militare americana.

Nell’intervista del 18 marzo sull’Iran, ha anche riecheggiato la critica di Trump agli europei su Ormuz, confrontandoli con gli aiuti statunitensi all’Ucraina. Questo documenta un obbligo di reciprocità; non, in queste dichiarazioni, una richiesta esplicita per il ritiro degli Stati Uniti dalla NATO.

Cosa cambia la promozione

L’ufficio del capo di stato maggiore gli darà un posto centrale nell’organizzazione del lavoro presidenziale e l’arbitrato tra i dipendenti. Non lo rende l’unico decisore di diplomazia o di operazioni militari, che rimangono soggette alle responsabilità del Presidente e delle istituzioni competenti.

Tuttavia, il suo viaggio consente di identificare la continuità: la priorità al controllo delle migrazioni, la ricerca di un potente esecutivo, la coercizione contro l’Iran e il supporto per Israele, con una concezione di alleanze basate sulla preminenza di Washington. Per gli attori europei e del Medio Oriente, la domanda sarà ora una di tradurre queste posizioni negli arbitrati quotidiani della Casa Bianca.

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