Camp governance: ruoli ancora da chiarire

Il governo dei campi palestinesi in Libano sta entrando in una fase consultiva, non una divisione definitiva e già applicata dei poteri. Il 30 ottobre, nel Grande Serail, Nawaf Salam ha lanciato discussioni su un progetto nazionale preparato dal Comitato di dialogo libanese-palestinese. Il governo intende meglio articolare l’autorità statale, i servizi e la partecipazione palestinese. Le dichiarazioni ufficiali identificano i principi del progetto. Non sono sufficienti per assegnare ogni servizio ad un’amministrazione o per annunciare un trasferimento di responsabilità ai comuni.

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Il governo dei campi palestinesi in Libano sta entrando in una fase consultiva, non una divisione definitiva e già applicata dei poteri. Il 30 ottobre, nel Grande Serail, Nawaf Salam ha lanciato discussioni su un progetto nazionale preparato dal Comitato di dialogo libanese-palestinese. Il governo intende meglio articolare l’autorità statale, i servizi e la partecipazione palestinese. Le dichiarazioni ufficiali identificano i principi del progetto. Non sono sufficienti per assegnare ogni servizio ad un’amministrazione o per annunciare un trasferimento di responsabilità ai comuni.

Il governo del campo rimane un progetto discusso

Il presidente del comitato di dialogo, Ramez Dimashkié, descrive un approccio volto a superare le risposte separate alle crisi. Le consultazioni dovrebbero consentire una revisione del progetto prima che venga trasmesso al Capo di governo e successivamente al Consiglio dei ministri. I meccanismi di attuazione rimangono aperti alla discussione. Questa sequenza è importante: il lancio pubblico di un progetto non costituisce l’adozione della sua versione finale.

Il progetto comprende sicurezza, giustizia, amministrazione, servizi e partecipazione locale. Queste dimensioni sono collegate, ma non tutte appartengono alle stesse istituzioni. Arrestare una persona sospettata di un reato, trattare una perdita di acqua e esaminare una domanda di diritto sociale sono tre atti diversi. raggrupparli sotto il termine governance non dovrebbe cancellare le regole e le responsabilità di ciascuno.

Stato mantiene la responsabilità per la sicurezza

La struttura costituzionale non fa campi al di fuori del Libano. L’articolo 1 afferma l’unità e la sovranità dello Stato. L’articolo 65 pone le forze armate sotto l’autorità del Consiglio dei ministri. Le dichiarazioni del governo hanno messo in linea il campo. Non creano una nuova sovranità su spazi che in precedenza sono stati legalmente rimossi dal paese.

La questione pratica è la presenza regolare delle istituzioni e come vengono organizzati i loro interventi. Il principio di sovranità non indica di per sé quale amministrazione riceverà una denuncia, che seguirà una decisione o come i servizi saranno coordinati. L’applicazione sostenibile richiede procedure identificabili. Senza di loro, il potere di principio può coesistere con riferimenti di responsabilità che lasciano gli abitanti senza interlocutori.

Né la componente di sicurezza ci permette di dedurre il contenuto delle riforme sociali. Il presidente del comitato di dialogo ha esplicitamente rifiutato di presentare i diritti come premio per una resa di armi. Il lavoro sullo status giuridico dei rifugiati è un atto legislativo separato. Essa deve quindi essere seguita attraverso i testi proposti e il loro corso, piuttosto che come vantaggio che verrebbe automaticamente concesso al risultato di un’operazione di sicurezza.

UNRWA fornisce servizi, non polizia

L’Agenzia delle Nazioni Unite ricorda che non amministra i campi e non mantiene la legge e l’ordine. Non ha un servizio di polizia o di intelligenza. Le sue attività includono istruzione, assistenza sociale, infrastrutture e assistenza di emergenza. Consolidare la fornitura di servizi e l’esercizio di un’autorità territoriale comporta quindi una descrizione errata del suo mandato.

Questo ruolo ha traduzioni materiali. Nel suo rapporto di emergenza del luglio 2026 sul Libano, l’UNRWA ha riferito che, come il 14 luglio, la raccolta dei rifiuti e la pompaggio delle acque continuavano nei dodici campi profughi palestinesi. Questo è un bilancio datato, non una garanzia sullo stato di ogni struttura a novembre. Essa mostra tuttavia perché l’organizzazione dei servizi non può essere esaminata senza l’agenzia, i suoi team, le sue risorse e i suoi partner.

Il discorso Salam del 30 ottobre afferma che il rafforzamento della presenza dello Stato deve essere legato alla continuazione delle missioni UNRWA, senza che il Libano lo sostituisca. Mantenga anche la responsabilità internazionale per il suo finanziamento. Non annuncia quindi la scomparsa dell’Agenzia o la completa ripresa dei suoi servizi da parte dell’amministrazione libanese. Tale conclusione sarebbe contraria ai termini presentati al lancio.

I comuni non possono essere semplicemente un rimedio finanziario

I comuni sono invitati a partecipare a consultazioni con istituzioni nazionali, rappresentanti del campo e attori civili. La loro presenza nella discussione è intesa dalla continuità delle reti e degli spazi urbani: rifiuti, risanamento o traffico non si fermano necessariamente ad un limite amministrativo. Ciò non significa che è già stata stabilita una nuova ripartizione degli oneri.

Per ogni servizio, la disposizione finale deve distinguere tra chi decide, colui che svolge il lavoro e colui che li finanzia. Un comune potrebbe essere coinvolto in coordinamento senza diventare l’unico operatore. Un’organizzazione internazionale potrebbe contribuire alle attrezzature senza assumere la manutenzione per un periodo illimitato. Queste possibilità illustrano le scelte da fare; esse non costituiscono le misure adottate nel progetto.

Il finanziamento è quindi inseparabile dalle competenze. Un trasferimento di obblighi senza risorse non garantisce un servizio aggiuntivo. I costi di funzionamento, manutenzione e sostituzione delle attrezzature devono essere considerati con i costi iniziali. Sarà anche necessario sapere come saranno seguiti gli impegni dei partner e quali risposte saranno attesi se i finanziamenti si abbatteranno.

La partecipazione palestinese deve essere identificabile

Il Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina, in una dichiarazione del 30 ottobre, difese un approccio che andava oltre gli aspetti amministrativi e di sicurezza da solo. Esso chiede una reale partecipazione palestinese e di tener conto delle dimensioni sociali, giuridiche e nazionali. Questa è la posizione di un’organizzazione, non un mandato espresso da tutti i rifugiati o un accordo già raggiunto con tutte le componenti palestinesi.

Questa richiesta pone una questione concreta per le consultazioni: come rappresentare le persone le cui situazioni differiscono? Le organizzazioni politiche, i comitati locali, le associazioni e gli utenti dei servizi non parlano necessariamente con le stesse priorità. La partecipazione documentata dovrebbe identificare gli stakeholder consultati, i commenti ricevuti e le modifiche apportate. L’organizzazione di una riunione da sola non è sufficiente a dimostrare l’adesione a tutte le disposizioni.

I rifugiati che vivono fuori dai campi sollevano anche una questione di perimetro. Una misura che organizza una rete o un intervento in un campo non regola automaticamente i diritti di una persona al lavoro o alla protezione sociale. Il quadro territoriale del progetto e la portata personale della futura legislazione devono rimanere distinte. Questa precisazione evita di presentare la riforma dei servizi locali come una soluzione generale dello status dei palestinesi in Libano.

Documenti per giudicare il follow-up

Le fonti formali stabiliscono l’avvio di consultazioni e diverse direzioni. Essi non forniscono, nei minuti esaminati, un’esauriente ripartizione dei poteri, un bilancio completo o un calendario vincolante per ogni campo. Dire oggi che un particolare comune riprenderebbe un servizio specifico sarebbe quindi prematuro. Analogamente, il riferimento ai prossimi mesi non è sufficiente per fissare una scadenza identica per tutte le fasi.

La pubblicazione del progetto dettagliato, i contributi e la versione trasmessa al governo misurano le scelte scelte scelte. Le decisioni dovranno quindi specificare le persone responsabili, i mezzi e i meccanismi di ricorso degli abitanti. È questa catena di documenti e atti, più dell’unico titolo di governo, che dirà ciò che sta cambiando nei campi e per i loro vicini.

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