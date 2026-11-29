Il KDP e il KUPK difenderanno una posizione comune a Baghdad il 1o dicembre durante un dialogo sulle competenze del Kurdistan iracheno e del governo federale.

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Il KDP e il KUPK difenderanno una posizione comune a Baghdad il 1o dicembre durante un dialogo sulle competenze del Kurdistan iracheno e del governo federale.

I due principali partiti iracheni del Kurdistan hanno deciso sabato 28 novembre di presentarsi con una posizione comune ai colloqui del 1o dicembre a Baghdad. Incontro presso la sede dell’Unione Patriottica del Kurdistan (KPU) a Souleimaniye, i loro leader hanno indicato che avrebbero difeso congiuntamente le prerogative costituzionali della regione autonoma e cercare un accordo attraverso il dialogo.

Il presidente della regione, Nechirvan Barzani, e il suo primo ministro, Masrour Barzani, hanno guidato la delegazione del Partito Democratico del Kurdistan (KDP). Bafel Talabani, presidente dell’UPK, ha guidato il partito. Entrambi i corsi di formazione avevano già difeso congiuntamente le competenze della regione il 24 novembre. Il testo di 28 aggiunge un impegno specifico: coordinano la loro posizione per l’incontro di Baghdad. Non pubblica entro martedì un elenco comune di reclami o di composizione finale delle delegazioni.

Chi ha convocato le discussioni del 1 dicembre?

Il presidente del Consiglio superiore della magistratura, Faiq Zaïdan, ha proposto la riunione il 25 novembre. Il presidente iracheno Nizar Amedi, il primo ministro Ali al-Zaidi e il presidente del Parlamento Haibat al-Halbousi hanno sostenuto l’iniziativa. Il Consiglio superiore della magistratura presenta la nomina di dialogo nazionale con le parti interessate. Questa non è un’udienza per decidere la controversia attraverso una sentenza.

La condivisione delle competenze ha conseguenze di bilancio

L’articolo 117 della Costituzione irachena riconosce il Kurdistan come regione federata. L’articolo 121 gli dà poteri legislativi, esecutivi e giudiziari, soggetti alle competenze esclusive dello Stato federale, e prevede una quota equa dei ricavi nazionali per le regioni e i governatorati. Il disaccordo tra Erbil e Baghdad riguarda, tra l’altro, il controllo dei ricavi e le loro modalità di pagamento.

Le esportazioni di petrolio, il controllo delle frontiere e i trasferimenti fiscali hanno riacceso la disputa. I trasferimenti riguardano direttamente i funzionari del Kurdistan, i cui stipendi sono stati ritardati nei precedenti episodi di tensione. Dopo l’incontro a Souleimaniye, il capo della UPC Shallaw Kosrat Rasul ha citato la trasparenza, il pagamento degli stipendi e la continuità dei servizi pubblici come questioni da affrontare. Nessun accordo su questi file o programmi di pagamento è stato annunciato il sabato.

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