In Brasile, 8,7 milioni di reais sono stati rilasciati per Tupanciretã dopo la tempesta del 20 novembre. Rio Grande do Sul ha anche annunciato mezzi per le aziende agricole e un rinvio di determinate scadenze fiscali.

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In Brasile, 8,7 milioni di reais sono stati rilasciati per Tupanciretã dopo la tempesta del 20 novembre. Rio Grande do Sul ha anche annunciato mezzi per le aziende agricole e un rinvio di determinate scadenze fiscali.

Tetto e compensazione come priorità

Il governo federale ha riferito che ha rilasciato fondi il 25 novembre per quattro piani di lavoro presentati dal comune. Dei 8,7 milioni di reais, 5,6 milioni sono per la pulizia, la rimozione di detriti e il noleggio di attrezzature; 3 milioni per finanziare la copertura di materiali per 2,015 famiglie. I restanti 100 000 reais sono dedicati alla protezione degli animali.

Il rapporto pubblicato dal governo federale il 26 novembre, secondo il Ministero della Salute, ha riferito 7,175 case con tetti danneggiati o lacerati e 50 persone senza alloggio. La cura di routine e intermedia era ripresa, in particolare attraverso unità mobili. Ciò non significava che gli edifici interessati fossero tutti riaperti: le valutazioni erano in corso per l’ospedale di Brasilina Terra e due strutture di assistenza comunitaria.

Sostegno alle famiglie, mezzi per le aziende agricole

Lo Stato di Rio Grande do Sul prevede anche un pagamento una tantum di R$2,500 a famiglie povere o molto povere già registrate nel registro sociale federale e la cui custodia è stata direttamente danneggiata. Il regime prevede l’identificazione automatica dei beneficiari e il pagamento sulla carta dei cittadini. Questo pagamento individuale è diverso dal finanziamento federale al comune.

Il 27 novembre la Segreteria di Stato per l’Agricoltura ha annunciato due milioni di reais sotto forma di attrezzature. Le cooperative e le aziende di cereali raccolgono semi per il ripianto. I servizi agricoli devono identificare le esigenze del comune prima della distribuzione.

Tre mesi per talune imprese

Il 28 novembre, l’amministrazione fiscale dello Stato ha dichiarato che un decreto federale ha prorogato i termini di alcune società con sede a Tupanciretã per tre mesi. La misura riguarda i periodi di ottobre, novembre e dicembre 2026 nei regimi Simples Nacional e Simei, nonché la dichiarazione PGDAS-D. Gli importi già versati non sono rimborsati per questo rinvio. Il decreto sui disastri municipali del 20 novembre e la mobilitazione delle amministrazioni hanno permesso di procedere separatamente.

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