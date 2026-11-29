Il capo sergente Mohammad al-Baarini è morto in ospedale dopo aver sparato sabato ad Akkar. L’esercito annuncia un arresto e la presa dell’arma.

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Il capo sergente Mohammad al-Baarini è morto in ospedale dopo aver sparato sabato ad Akkar. L’esercito annuncia un arresto e la presa dell’arma.

Un soldato libanese è morto sabato 28 novembre dopo essere stato colpito e ferito durante un’alterazione a Wadi al-Jamous, governatorato di Akkar. Il comando dell’esercito indica che il soldato è stato portato in ospedale, dove ha soccomblato alle sue ferite. In un avviso separato, l’istituzione lo ha identificato come sergente-capo Mohammad al-Baarini del reggimento aereo.

Un’indagine sotto la supervisione della magistratura

Secondo il comando, un’unità è stata inviata per porre fine all’alterazione. L’esercito poi annuncia l’arresto di un uomo che sospetta di essere coinvolto nella morte del soldato, così come il sequestro dell’arma presumibilmente usata. Il comunicato non specifica il motivo per la sparatoria o se il membro era in servizio al momento dell’incidente.

L’esercito riferisce che gli elementi sequestrati sono stati consegnati alle autorità competenti e che l’interrogatorio del sospettato ha cominciato sotto la supervisione della corte. Dice che continua la sua ricerca per identificare e interrogare altre persone sospettate di essere coinvolte.

Il funerale è annunciato domenica 29 novembre, alle ore 11 del Libano, a Wadi al-Jamous. Il membro deve essere sepolto nel cimitero locale.

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