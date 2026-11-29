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Il comune di Odessa annuncia la morte di una donna dopo un attacco russo la notte del 28-29 novembre. Un edificio residenziale è stato colpito.

La città di Odessa ha annunciato domenica 29 novembre che una donna era stata uccisa quando un edificio residenziale a più piani è stato colpito nella notte. In un primo messaggio, il comune ha riferito un edificio residenziale danneggiato senza un bilancio. Ha poi confermato la morte, senza specificare l’età della vittima o annunciare un record completo dei feriti.

Due incidenti separati nella regione

Lo sciopero sull’edificio è distinto da quello annunciato sabato dall’amministrazione regionale contro un deposito di grano nell’oblast di Odessa. Il governatore Oleh Kiper ha dichiarato che il tetto dell’edificio era stato danneggiato e che la maggior parte del grano immagazzinato era stato distrutto. Egli non ha segnalato alcuna vittima in questo altro incidente e non ha quantificare la quantità di cereali persi.

Sabato mattina, secondo il governatore, un altro attacco ha colpito un impianto di distribuzione dell’elettricità nella zona. L’operatore DTEK ha riferito che più di 6.000 abbonati erano temporaneamente senza energia. Questo numero si riferisce alla ripartizione annunciata sabato, non alle conseguenze dello sciopero notturno sull’edificio.

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