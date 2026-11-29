Yair Netanyahu ha preso le indennità di famiglia come argomento per chiedere la rimozione dell’arabo dai segni e documenti ufficiali. Ahmad Tibi ha denunciato dichiarazioni razziste. La legge di base e le regole per l’assegnazione delle indennità non sono cambiate.

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Yair Netanyahu ha preso le indennità di famiglia come argomento per chiedere la rimozione dell’arabo dai segni e documenti ufficiali. Ahmad Tibi ha denunciato dichiarazioni razziste. La legge di base e le regole per l’assegnazione delle indennità non sono cambiate.

Che cosa Yair Netanyahu ha chiesto

In un messaggio trasmesso la notte del 21-22 novembre, Yair Netanyahu chiede la rimozione del testo arabo da tutti i segni e documenti ufficiali del paese. Per giustificare questa richiesta, sostiene che Israele non è uno stato binazionale e si oppone al luogo dell’arabo in altri paesi in ebraico in Israele.

Ha poi preso come esempio i cittadini arabi che hanno ricevuto le prestazioni dei bambini o le assicurazioni nazionali: se lo fossero, ha scritto, « Israeli abbastanza » per beneficiare di loro, potrebbero essere sufficienti per leggere un ebraico elementare. Ha quindi usato i benefici sociali per difendere il ritiro dell’arabo dai media pubblici. Il suo messaggio non contiene un meccanismo per ritirare le indennità o una proposta formale di esame linguistico.

Ahmad Tibi difende lo status arabo in Israele

Il deputato Ahmad Tibi, membro della Lista Comune di Knesset, gli rispose domenica mattina in ebraico. Si opponeva all’arabo come una « lingua madre » a quello che chiama, per puntura, il razzismo come « lingua padre di Yair Netanyahu ». Affermò che l’arabo sarebbe rimasto e predisse la scomparsa politica di Benjamin Netanyahu.

Diritto e assegni non sono cambiati

L’articolo 4 della legge di base del 2018 sulla nazione-stato afferma che l’ebraico è la lingua dello Stato e riconosce uno status speciale in arabo. Essa afferma che l’uso dell’arabo da parte delle istituzioni pubbliche o nelle relazioni con esse è regolato dalla legge e che questo articolo non influisce sul luogo che la lingua occupata in pratica prima della sua entrata in vigore.

Il regime di assegni familiari è disciplinato da altre legislazioni. I criteri pubblicati dall’Istituto israeliano di assicurazione nazionale includono la residenza del genitore e l’età del bambino, con condizioni e eccezioni specifiche al beneficio. Nessun criterio per la lettura ebraica è incluso nell’elenco ufficiale per queste indennità. L’organizzazione stessa pubblica informazioni e forme per le famiglie in arabo. Per l’indennità regolare, l’Istituto specifica che il bambino deve essere inferiore ai 18 anni, rimanere in Israele e non essere sposato.

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