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Le restrizioni della maratona continuano a Beirut. Gli insegnanti UNRWA si mobilitano lunedì, il Libano riceve la Cina nel basket e la Spagna rinnova il suo parlamento.

Domenica 29 novembre 2026. Alle otto di Beirut.

Beirut: le chiusure di maratona continuano la mattina

Le Forze di Sicurezza Interna hanno pianificato di mantenere le chiusure lungo il corso fino a quando gli ultimi piloti non passano. Non c’è un’ora di riapertura: le strade stanno gradualmente riaprindo. Il luogo dei Martiri, punto di partenza e di finitura, rimane interessato fino alla fine dell’evento. Il percorso era chiuso al traffico alle 4:30.

Il programma dell’organizzatore ha fissato la partenza della maratona e della semi-marathon alle 6:30 e ai 10 km alle 7:45. Si prevede poi la gara giovanile alle 9.30 e la gara da 6 km alle 10.15. Il dispositivo riguarda quindi anche i viaggi effettuati dopo il passaggio delle prime maratone.

Scuole UNRWA: la mobilitazione annunciata lunedì

L’Unione degli insegnanti palestinesi in Libano chiede un raduno lunedì 30 novembre nelle scuole UNRWA e nei suoi due siti di formazione professionale. Il sindacato ha protestato contro gli effetti della crisi finanziaria dell’agenzia sui post e sui servizi. Ha chiesto agli studenti di lasciare le scuole prima degli ultimi due periodi di studio.

Questo appello non è una decisione generale di chiusura: l’agenzia non ha annunciato un programma comune. Le famiglie dovrebbero riferirsi alle istruzioni della loro istituzione. UNRWA ha riferito di aver ricevuto 34.541 studenti in 60 scuole in Libano durante l’anno scolastico 2025-2026.

Cesto: Il Libano riceve la Cina alle ore 21

I cedri hanno gareggiato contro la Cina alle ore 21 di Beirut, al complesso Nouhad Nawfal di Zuk Mikael, in qualifica asiatica per la Coppa del Mondo 2027. Prima di questa partita, il Libano ha avuto il secondo posto nel Gruppo F, con sei vittorie e tre sconfitte. La selezione libanese si è inclinata contro il Giappone giovedì, a casa. La Federazione Internazionale ha pubblicato il numero di squadre impegnate questa domenica.

Palestina: Guterres chiama per il progresso in due Stati · Voci globali

Per la Giornata internazionale della solidarietà con il popolo palestinese, il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha ribadito la sua chiamata a porre fine all’occupazione illegale del territorio palestinese. António Guterres ha ricordato che, nella soluzione a due stati difesa dalle Nazioni Unite, Gaza e dalla Cisgiordania, sono parte integrante dello stesso Stato palestinese. La commemorazione, prevista per il 29 novembre, si riferisce al voto sul piano di divisione dell’Assemblea Generale nel 1947.

Olio: i ministri dell’OPEC+ si incontrano questa domenica

La coalizione dei paesi produttori ha fissato il 29 novembre come 42a riunione ministeriale. L’incontro ha avuto luogo come i soffitti collettivi attuali si sono svolti fino alla fine dell’anno. Parallelamente, sette membri dell’alleanza, tra cui l’Arabia Saudita e la Russia, avevano deciso il 1o novembre di mantenere i livelli di produzione richiesti per settembre a dicembre. Si tratta di due decisioni separate: il comunicato domenicale sarà necessario per determinare se sono stati concordati nuovi livelli.

Spagna: stazioni di posta aperta alle ore 9

Gli spagnoli rinnovano questa domenica i 350 seggi del Congresso dei deputati e eleggono direttamente 209 senatori. Gli uffici devono chiudere entro le 8:00. Il 5 ottobre, Pedro Sánchez annunciò la convocazione di questa prima elezione. Nel Congresso, un candidato deve avere 176 voti nel primo voto di nomina; In assenza di una maggioranza assoluta, il secondo voto divide i voti a favore e contro. La ripartizione dei seggi determinerà quindi gli accordi necessari per formare un governo.

Taiwan: l’opposizione mantiene Taipei, il partito presidenziale riprende Taichung

Kuomintang mantiene Taipei, dove il sindaco in uscita Chiang Wan-an ha vinto il 53,72 per cento dei voti validi. Il Partito Democratico Progressista, che detiene la presidenza, vince Taichung con Ho Hsin-chun. Il conteggio dà 11 dei 22 dirigenti locali a Kuomintang, 10 nel Partito Democratico Progressista e uno in un indipendente. Il referendum nucleare tenuto lo stesso giorno è un’elezione separata e non autorizza il ritorno al servizio di un reattore da solo.

Rougeole: 59 paesi colpiti da gravi focolai nel 2025

L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che 72.000 persone sono morte di morbillo nel 2025, una diminuzione del 91% dal 2000. Il declino della mortalità coesiste con gravi o disgregazioni in 59 paesi. Secondo l’OMS, oltre 29 milioni di bambini non sono stati vaccinati o non vaccinati entro il 2025.

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