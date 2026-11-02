Libano meridionale: bombardamenti e case raso questo 2 novembre

Nel sud del Libano, operazioni israeliane il 2 novembre colpi aerei associati, artiglieria e distruzione di terra. I Bulldozer sono stati segnalati case razing a Zawtar al-Sharqiyah. Gli attacchi a Kfar Tebnit, Qoussair e Aïta al-Jabal sono stati effettuati, mentre diversi settori agricoli sono stati licenziati. La relazione, adottata alle 18.15, distingue tra fatti documentati, danni non quantificati e criteri legali applicabili. Non sono stati trovati record umani consolidati per il giorno.

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Nel sud del Libano, le operazioni israeliane associarono nuovamente gli aviatori, il fuoco di artiglieria e la distruzione di terra lunedì 2 novembre 2026. A Zawtar al-Sharqiyah, i bulldozer sono stati segnalati case razing. Da Kfar Tebnit ad Aïta al-Jabal, diverse località hanno subito anche raid. Questa situazione, che è stata fermata alle 18.15. Tempo di Beirut, distingue i fatti riportati oggi da quelli precedenti.

Il giorno non era solo segnato da bombardamenti. Nell’area di Nabatiyah, una spedizione dell’agenzia stampa ufficiale libanese descrive il continuo livellamento di case e infrastrutture a Zawtar al-Sharqiyah. Gli urti hanno anche preso di mira la vicinanza di una fonte e terreni agricoli nella zona di Marjayoun. Le informazioni disponibili non permettono ancora di redigere un bilancio umano consolidato per queste operazioni.

Sud Libano: Case asfaltate a Zawtar al-Sharqiyah

Il rapporto più accurato di distruzione materiale è da Zawtar al-Sharqiyah. Un’agenzia di stampa del 1535 ha riferito che i grandi bulldozer israeliani razing case nel quartiere della famiglia Al-Anissi. Il testo menziona anche la distruzione delle infrastrutture, senza dettaglio la sua natura e il suo numero.

La stessa spedizione descrive una località sottoposta quasi ogni giorno a esplosioni di casa e raid nei suoi dintorni. Questa indicazione si riferisce ad una ripetizione delle operazioni, non ad un conteggio specifico il 2 novembre. Nessun inventario di edifici distrutti il lunedì è incluso negli articoli consultati. Sarebbe quindi prematuro annunciare un certo numero di appartamenti o famiglie direttamente interessati.

Altri due dispacci riportarono le esplosioni delle forze israeliane: a Bani Hayyan, nel distretto di Marjayoun, e a Beit Yahoun, nel distretto di Bint Jbeil. Il secondo chiama l’esplosione violenta. Questi testi, pubblicati rispettivamente alle 8:46 e alle 2:22, non specificano le opere previste. Solo loro non permettono la registrazione di nuove case distrutte.

Da mattina presto a pomeriggio raid

All’alba, un intenso bombardamento ha colpito le vicinanze della fonte di Ibl al-Saqi. Più di 10 gusci caddero lì, secondo una spedizione emessa alle 0818 ore. Alle 0745 fu riferito che Mansuri e Majdal Zun avevano sparato artiglieria nella zona del Tiro e che avevano sparato mitragliatrici nelle valli di Houjeir e Slouki.

Al mattino, gli aerei israeliani colpirono Kfar Tebnit nella zona di Nabatiyah e Qoussair nel distretto di Marjayoun. Le spedizioni sono state emesse alle ore 0923 e alle ore 0931. Non danno un obiettivo dettagliato o una valutazione dei danni. Le ore menzionate in questa relazione sono quelle di pubblicazione delle informazioni, non l’esatta tempistica di impatto.

I colpi continuarono nel bel mezzo della giornata. Un 1314 inviò un bombardamento della periferia di Kunin nel distretto di Bint Jbeil. A Khiam, un serbatoio israeliano nella zona di al-Shariqah sparato alla terra agricola di Ibl al-Saqi, secondo le informazioni pubblicate a 1319 ore. Gunfire da Khiam a Nabaa Ibl è stato segnalato a 1306 ore e ancora a 1541 ore.

Nel pomeriggio, cinque gusci hanno colpito la pianura di Marjayoun. A 4:43 p.m. invio riporta questo episodio. Un raid su Ayta al-Jabal nel distretto di Bint Jbeil è stato successivamente segnalato alle 1701 ore. Infine, a 1804 ore, un corrispondente a Tyre riportò i movimenti militari israeliani a Mansuri, contemporaneamente al bombardamento dell’artiglieria della cittÃ .

Perdite umane non consolidate

Gli invii esaminati per questi episodi non forniscono un record di morti o feriti. Nessun comunicato consolidato del Ministero della Salute libanese per l’intera giornata è stato trovato durante l’audit. Questa mancanza di informazioni non permette di dire che gli attacchi non hanno causato vittime.

I danni ambientali sono riportati separatamente. Lunedì, il ministro dell’Ambiente Tamara al-Zein ha riferito che i bombardamenti israeliani avevano bruciato circa 7.000 ettari durante cinque mesi del 2026. Ha parlato durante una visita ad Akkar sulla prevenzione del fuoco. Questa cifra copre un periodo di diversi mesi: non è né il bilancio del 2 novembre né una stima limitata alle località interessate oggi.

Distruzione e crimini di guerra: fatti da stabilire

La distruzione delle case solleva direttamente la questione del rispetto del diritto umanitario internazionale. Richiede una distinzione tra civili e proprietà civile e obiettivi militari. Proibisce attacchi e attacchi indiscriminati il cui prevedibile danno civile sarebbe eccessivo in relazione al vantaggio militare concreto e diretto previsto. Richiede anche tutte le precauzioni possibili per salvare i civili.

La distruzione della proprietà dell’avversario è vietata, tranne quando imperativo necessità militare così richiede. Seri violazioni di queste regole possono costituire crimini di guerra. Tuttavia, la caratterizzazione penale di una particolare transazione richiede che le circostanze siano stabilite, tra cui l’obiettivo, le informazioni disponibili al momento della decisione e le responsabilità individuali. Un’esplosione o un bombardamento da solo non è sufficiente per stabilire questa qualifica.

Per le operazioni segnalate il 2 novembre, gli elementi consultati non comprendono una decisione giudiziaria o un’indagine indipendente che istituisce tali responsabilità. A Zawtar al-Sharqiyah, tra le altre cose, rimane da documentare l’entità della distruzione, l’uso di edifici prima della demolizione e la possibile giustificazione militare invocata. Alle 18.15, il record umano e materiale del giorno rimase incompleto.

Fonti e riferimenti

Credito per illustrazione: François el Bacha per Libnanews.com. Tutti i diritti riservatifonte di fotografia. Archivio foto, illustrazione geografica non correlata agli attacchi del giorno. Tutti i diritti riservati.

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