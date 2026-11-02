Depositi in Libano: Modi di Rimborso

I depositi bancari in Libano rimangono al centro dei negoziati sulle perdite e sui rimborsi. Secondo la stampa libanese, le tracce discusse riguardano i crediti riconosciuti, le scadenze di pagamento e l’inclusione degli importi già ricevuti. L’importo di $100,000 di cui si parla non significa quindi un ulteriore pagamento immediato. Nessun accordo finale con il FMI è annunciato. L’ordine delle transazioni determinerebbe anche il contributo di banche, banche centrali e depositanti.

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L’ordine in cui le perdite sarebbero assorbite rimane al centro delle discussioni sui depositi bancari. Le fonti vicine ai negoziati con il Fondo Monetario Internazionale indicano una possibile flessibilità su due punti. Il primo riguarda il trattamento dei depositi che sono classificati come non-regolari. Il secondo è come calcolare e rimborsare $100,000 per depositante. Questi scambi non sono un accordo definitivo con il FMI. Si tratta di meccanismi i cui effetti dipendono tanto dall’importo riconosciuto come dall’ordine delle transazioni e dal periodo di pagamento.

Le proposte attribuite al governatore della Banca del Libano, Karim Suaid, sollevano una questione centrale: alcune formule ridurrebbero il contributo delle banche e della banca centrale riducendo i crediti riconosciuti ai depositanti. Gli interessi appaiono anche in una questione contabile. Chi deve pagare le somme già rimborsate: banche o Banca del Libano?

Cancellare alcuni depositi prima di mobilitare il capitale

In particolare, le discussioni hanno preso posizione sulla gerarchia delle perdite. Nell’approccio del FMI, il capitale bancario deve essere mobilitato prima che i depositi siano raggiunti. La proposta presentata da Karim Souaid modificherebbe questa sequenza trattando prima alcuni depositi come non-regolare. La loro rimozione sarebbe quindi avvenuta prima che le perdite bancarie fossero assorbite.

L’ordine cambierebbe l’importo rimanente da distribuire. Se alcuni dei depositi scompaiono all’inizio della transazione, i titoli da finanziare diminuiranno. Il costo delle banche e della Banca del Libano sarebbe poi ridotto. Questa sequenza si concentra su una delle questioni principali nella negoziazione: non è sufficiente discutere la perdita totale; è anche necessario determinare quali affermazioni sono riconosciute prima della loro allocazione.

Tuttavia, la qualifica non regolare rimane essenziale. Questa qualifica non significa automaticamente che i fondi sono di origine illegale. I criteri applicabili a ciascun conto rimangono decisivi nei meccanismi discussi. Per un richiedente, le conseguenze dipenderebbero proprio da queste definizioni e dalle procedure utilizzate.

Centomila dollari: il calendario cambia la portata dell’importo

Il secondo dibattito riguarda i 100.000 dollari proposti per depositante. Sulla base delle informazioni disponibili sui negoziati, gli scambi si riferiscono ad una combinazione dell’importo, della durata e del conto dei rimborsi già effettuati. La formula di cui si riferisce fornisce $60,000 in quattro anni, seguito dal pagamento del saldo per altri tre anni. I pagamenti sotto le circolari 158 e 166 sarebbero inclusi nel calcolo.

Tale formula non sarebbe quindi pari ad un immediato supplemento di 100.000 dollari per ogni beneficiario. Parte del denaro potrebbe essere già raccolto. Il resto sarebbe diffuso nel tempo. L’importo visualizzato non indica in sé il denaro disponibile al depositante ogni anno.

Ciò costerebbe ai candidati. I loro fondi sono stati bloccati dalla crisi e un nuovo calendario estenderebbe l’attesa. Un pagamento differito non ha lo stesso valore economico di un importo immediatamente disponibile, anche se il suo importo nominale rimane invariato.

Le discussioni hanno anche fatto riferimento ad una riduzione di alcuni importi da liquidare, da $21 miliardi a 15 miliardi di dollari dopo il trattamento dei depositi in questione. Questa riduzione e sbalorditiva darà alle banche più tempo per ricostruire il loro capitale e generare profitti. I depositanti sarebbero parte del costo sotto forma di crediti ridotti o rimborsi ritardati.

Conversioni che cambieranno la natura dei crediti

Altri meccanismi sono menzionati per importi eccezionali. Alcuni depositi potrebbero essere convertiti in azioni bancarie senza diritti di voto. Altri sarebbero convertiti in sterline ad un tasso di 15.000 sterline al dollaro. Queste ipotesi fanno parte delle proposte discusse; esse non costituiscono condizioni di rimborso definitive.

La transizione da un deposito a un’azione cambierebbe la natura del diritto tenuto. Il depositante non riceverà semplicemente i suoi soldi disponibili in contanti. Egli avrebbe un titolo le cui prospettive dipenderebbero dalla banca, senza avere un diritto di voto. La differenza è sostanziale tra un importo annunciato come restituito e i mezzi effettivamente concessi al suo titolare.

Il trattamento delle bilance rimane legato a quello delle piccole rivendicazioni e ai contributi richiesti dalle istituzioni. Una riduzione effettuata all’inizio del processo può alleviare l’importo rimanente da finanziare. Un rimborso tardivo può quindi diffondere l’onere per diversi anni. È l’articolazione di questi meccanismi, piuttosto che individuali, che determinerebbe il contributo effettivo dei diversi attori.

Tre miliardi già versati al centro di un conflitto di imputazione

Una lettera di Karim Souaid all’Associazione delle banche del 23 ottobre riguarda un’operazione contabile più precisa. Riferita a 1/676, ha richiesto una riclassificazione di 3 miliardi di dollari relativi ai pagamenti in Circolo 158 e 166. Il periodo coperto è da marzo 2025 a ottobre 2026.

Secondo i dati riportati, la Banca del Libano ha pagato $3.373 miliardi durante questo periodo. Esso presenta tre miliardi come originario delle proprie risorse e 373 milioni delle riserve minime. Esso chiede che i tre miliardi siano classificati in queste riserve, riconoscendole come contributo al rimborso dei depositi.

Le banche difendono un’altra lettura. Essi desiderano, secondo le informazioni disponibili sulla loro posizione, che questi pagamenti siano addebitati al loro contributo, dal momento che i fondi interessati provengono dai loro investimenti con la banca centrale. Il disaccordo non riguarda quindi solo la registrazione di una transazione passata. Riguarda il calcolo di ciò che ogni partito sarebbe considerato già pagato, e poi quello che dovrebbe ancora portare.

Questo problema è direttamente correlato alla distribuzione delle perdite. Riconoscere un importo come contributo della banca centrale o delle banche può cambiare il saldo dei titoli assegnati a ciascuno. I pagamenti già ricevuti dai depositanti diventano così parte della negoziazione sul finanziamento dei rimborsi futuri.

I negoziati continuano senza accordo definitivo annunciato

Viene anche segnalato un incontro parigino tra Karim Souaid, Rothschild e diverse grandi banche. Banca Audi, BLOM, Byblos, Banca di Beirut e Banca libanese-francese sono tra le istituzioni citate. La presenza di questi stabilimenti non significa che sia stato concluso un accordo che coinvolge tutto il settore.

I segni di flessibilità dati ai rappresentanti del FMI da fonti vicine ai negoziati non giustificano l’approvazione formale dei meccanismi dettagliati. L’arrivo dei rappresentanti del Fondo in Libano è annunciato dal 9 novembre. I punti da esaminare rimangono l’ordine di assorbimento della perdita, la definizione dei depositi in questione, la tempistica dei rimborsi e il rispettivo contributo delle banche e della banca centrale.

Fonti

Al Akhbar, 2 novembre 2026, pagina 4.

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