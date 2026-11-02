A Damasco, la delegazione libanese apre le discussioni

La delegazione libanese guidata da Tarek Mitri arrivò a Damasco e incontrò il capo della diplomazia siriana al Palazzo Tichrine. Poi sono iniziate le discussioni settoriali. I rifugiati siriani sono all’ordine del giorno, secondo Hanine El Sayed. Mohammad Haidar, Ministro del Lavoro nominato da Hizbullah, ha sottolineato che la sua partecipazione era parte delle sue funzioni ministeriali, non legate alla sua affiliazione partigiana. Nessun accordo firmato è dettagliato nei primi elementi di questa visita ufficiale.

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La delegazione ministeriale libanese guidata dal vice primo ministro Tarek Mitri è arrivata in Siria lunedì 2 novembre. Ha incontrato il ministro degli Esteri siriano Assaad Hassan al-Shaibani a Palazzo Tichrine a Damasco. Si sono poi svolte riunioni bilaterali tra i ministri dei due paesi, ciascuno su questioni che rientrano nella loro competenza.

Il Ministro del Lavoro, Mohammad Haidar, ha voluto chiarire il quadro per la sua partecipazione. Nominato al governo da Hezbollah, ha detto al confine di Jdeidet Yabous che il suo spostamento era una questione di « lavoro minimo che non aveva nulla a che fare con qualsiasi affiliazione partigiana ».

La delegazione libanese a Damasco si rivolge ai rifugiati

Il problema dei rifugiati siriani è stato uno dei temi della visita. Il Ministro degli Affari Sociali, Hanine El Sayed, ha detto alla televisione Al-Jadeed che i membri della delegazione discuterebbero di questo con i loro interlocutori siriani. Il Ministro dell’Istruzione Rima Karami partecipa anche al viaggio.

Tarek Mitri, da parte sua, ha detto che si aspettava « risultati positivi » degli scambi. L’arrivo a Damasco segna la transizione dai preparativi alle discussioni dirette tra funzionari governativi. Le sessioni settoriali sono destinate ad affrontare questioni comuni a livello dei ministeri competenti.

Haidar distingue la sua funzione dalla sua affiliazione politica

La dichiarazione del ministro del lavoro pone esplicitamente la sua partecipazione alle relazioni tra i due Stati. Ha parlato come membro della delegazione ufficiale libanese, non come rappresentante di Hezbollah. Le sue osservazioni non costituiscono pertanto l’annuncio di un approccio separato da parte del movimento alle autorità siriane.

Le informazioni fornite in questa prima fase della visita non precisano le misure previste per i rifugiati. Essi non menzionano anche un accordo firmato dopo le prime riunioni. I risultati concreti restano da determinare alla fine degli scambi bilaterali a Damasco.

Linea di credito

Tarek Mitri, un ritratto archivistico pubblicato da Libnanews. Questa fotografia non rappresenta l’attuale visita a Damasco. Fotografo non indicato nella pagina di origine. Libnanews composizione grafica, foto intera semplicemente ridimensionata.Fonte di foto Libnanews.

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