A Damasco, la delegazione libanese apre le discussioni

La delegazione ministeriale libanese guidata dal vice primo ministro Tarek Mitri è arrivata in Siria lunedì 2 novembre. Ha incontrato il ministro degli Esteri siriano Assaad Hassan al-Shaibani a Palazzo Tichrine a Damasco. Si sono poi svolte riunioni bilaterali tra i ministri dei due paesi, ciascuno su questioni che rientrano nella loro competenza.
Il Ministro del Lavoro, Mohammad Haidar, ha voluto chiarire il quadro per la sua partecipazione. Nominato al governo da Hezbollah, ha detto al confine di Jdeidet Yabous che il suo spostamento era una questione di « lavoro minimo che non aveva nulla a che fare con qualsiasi affiliazione partigiana ».
La delegazione libanese a Damasco si rivolge ai rifugiati
Il problema dei rifugiati siriani è stato uno dei temi della visita. Il Ministro degli Affari Sociali, Hanine El Sayed, ha detto alla televisione Al-Jadeed che i membri della delegazione discuterebbero di questo con i loro interlocutori siriani. Il Ministro dell’Istruzione Rima Karami partecipa anche al viaggio.
Tarek Mitri, da parte sua, ha detto che si aspettava « risultati positivi » degli scambi. L’arrivo a Damasco segna la transizione dai preparativi alle discussioni dirette tra funzionari governativi. Le sessioni settoriali sono destinate ad affrontare questioni comuni a livello dei ministeri competenti.
Haidar distingue la sua funzione dalla sua affiliazione politica
La dichiarazione del ministro del lavoro pone esplicitamente la sua partecipazione alle relazioni tra i due Stati. Ha parlato come membro della delegazione ufficiale libanese, non come rappresentante di Hezbollah. Le sue osservazioni non costituiscono pertanto l’annuncio di un approccio separato da parte del movimento alle autorità siriane.
Le informazioni fornite in questa prima fase della visita non precisano le misure previste per i rifugiati. Essi non menzionano anche un accordo firmato dopo le prime riunioni. I risultati concreti restano da determinare alla fine degli scambi bilaterali a Damasco.
Fonte
Naharnet, 2 novembre 2026 alle ore 2:11: « Ministero di Heizbullah tra la delegazione del Libano in Siria ».
Linea di credito
Tarek Mitri, un ritratto archivistico pubblicato da Libnanews. Questa fotografia non rappresenta l’attuale visita a Damasco. Fotografo non indicato nella pagina di origine. Libnanews composizione grafica, foto intera semplicemente ridimensionata.Fonte di foto Libnanews.
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