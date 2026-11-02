Israele: Passi per una Coalizione Judeo-Arab · Voci globali

Una coalizione Judeo-Arab: questa è la domanda sollevata dai manifestanti il 31 ottobre a Tel Aviv, Gerusalemme e diverse città israeliane. Standing Together cerca di convincere l’opposizione a collaborare con i partiti arabi per sostituire Netanyahu. Insieme, i loro rappresentanti eletti supererebbero la soglia della maggioranza assoluta, senza alcun accordo politico. Persistono differenze nelle forme di sostegno. A Tel Aviv, una contro-dimostrazione ha respinto questa partnership, prima che le consultazioni presidenziali cominciassero il 4 novembre.

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I protestanti hanno marciato sabato 31 ottobre a Tel Aviv e diverse città israeliane per chiedere una coalizione Judeo-Arab. La loro richiesta è di trasformare i risultati del processo legislativo in una maggioranza capace di sostituire Benjamin Netanyahu. La mobilitazione difende la partecipazione politica che diverse formazioni continuano a rifiutare.

A Tel Aviv, una coalizione Judeo-Arab chiamata per la strada

La manifestazione è iniziata a Place Habima, nel centro di Tel Aviv. I partecipanti si unirono a Rabin Square da Ibn Gabirol. Secondo un comunicato stampa israeliano, circa 2.000 persone hanno partecipato alla processione. Un’agenzia di stampa ha riferito circa 500 partecipanti al rally. Questi conti, effettuati in condizioni diverse, non costituiscono un bilancio nazionale.

Il movimento di sinistra Judeo-Arab Standing Together guidò la mobilitazione. I tamburi hanno accompagnato i camminatori. I segni associati cambiamento di governo e uguaglianza, mentre gli slogan in ebraico e in arabo hanno affermato il rifiuto di ostilità tra le due popolazioni. « No al razzismo, sì al partenariato. ».

A Gerusalemme, i partecipanti si sono riuniti in Piazza di Parigi. I raduni si tennero anche ad Haifa. Altre mobilitazioni, riportate da un’agenzia di stampa israeliana, si sono svolte a Beersheba e vicino a Tira e Tayibe. L’entità di questi ultimi raduni non consente una massiccia mobilitazione nazionale.

Una richiesta agli avversari di Netanyahu

I manifestanti non chiedevano solo al Primo Ministro di andarsene. Hanno chiesto le formazioni contrarie alla sua continuazione di collaborare con Rasam e la Lista Comune. Su alcuni segni, l’ingiunzione a formare un governo accompagnato l’affermazione che gli elettori avevano già portato i voti necessari per il cambiamento.

Prima delle manifestazioni, Standing Together aveva presentato questa cooperazione come traduzione politica delle elezioni. In un appello trasmesso dalla stampa israeliana, il movimento ha insistito sulla parità di valore dei voti arabi ed ebrei. Ha chiesto la piena partecipazione dei cittadini arabi nelle decisioni sul futuro del paese. Gli organizzatori hanno cercato di spostare il dibattito: non solo contano queste voci, ma accettano i partner che hanno eletto.

Questo messaggio ha trovato espressione concreta tra i partecipanti. Uno psicologo di 60 anni intervistato a Tel Aviv da un’agenzia di stampa ha difeso il diritto della comunità araba di partecipare alla vita politica. A Gerusalemme, un artista ha chiesto ai leader dell’opposizione di mostrare coraggio. Queste testimonianze descrivono le aspettative dei manifestanti, non una posizione unanime della società israeliana.

I 67 posti non costituiscono un accordo

I risultati delle elezioni legislative del 27 ottobre spiegano questa pressione. Il campo Netanyahu ha 53 posti su 120. I gruppi di opposizione ebraici di maggioranza hanno 48, rispetto a 19 per le liste arabe. La loro aggiunta raggiunge 67 Membri, al di sopra della soglia di 61 che permette una maggioranza assoluta. Ma questa aggiunta non è un impegno per governare insieme.

La domanda della strada è proprio quella differenza. Yair Golan, leader dei democratici, sostiene un governo sostenuto dai partiti arabi. Al contrario, Avigdor Liberman, leader di Yisrael Beituten, rifiuta un’alleanza che dipenderebbe dal loro sostegno, anche fuori. I manifestanti chiedono quindi un cambiamento di posizione per alcuni dei funzionari che sperano di accettare.

Anche le modalità rimangono distinte. Ra L’elenco comune prevede il sostegno parlamentare senza entrare in governo. Ricomporre un candidato al Presidente, sostenere una ditta a Knesset e accettare le responsabilità ministeriali sono tre diversi impegni. I raduni chiedono un partenariato; non stabiliscono che i suoi termini sarebbero già stati negoziati.

Anti-Partnership contro-dimostrazione

A Habima, i sostenitori di Netanyahu hanno organizzato una manifestazione in competizione. I partecipanti hanno respinto la cooperazione con le formazioni arabe e hanno chiesto ulteriori elezioni, secondo un’agenzia di stampa. La polizia aveva pianificato spazi separati. Tuttavia, gli attivisti di destra sono arrivati nell’area riservata al raduno di partenariato, riporta la stessa fonte.

Le accuse di voto rubato in questo campo rimangono accuse. Le autorità elettorali hanno indicato che i risultati sono rimasti validi nonostante le indagini sul finanziamento sospettato. Questa distinzione è importante: contestare una possibile alleanza non stabilisce irregolarità che possono annullare il voto.

Il prossimo passo sarà con il presidente Isaac Herzog. Le consultazioni con i gruppi eletti avranno inizio mercoledì 4 novembre. I manifestanti avranno quindi un primo indicatore della risposta delle parti: la loro scelta del candidato per cercare di formare un governo, prima che qualsiasi negoziato risulti nella sua composizione.

Fonti

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