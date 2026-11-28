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Dal 26 novembre il Belgio è in codice giallo per le infezioni respiratorie. Il piano invernale raccomanda una migliore aerazione, senza imporre nuovi obblighi.

Giovedì 26 novembre, il gruppo belga di gestione dei rischi ha sollevato il livello di attenzione per le infezioni respiratorie. Lo spostamento dal verde al giallo corrisponde ad una circolazione moderata di infezioni, con pressione sulla cura che le autorità considerano ancora essere controllate. La conferenza interministeriale sulla sanità pubblica ha confermato l’attuazione del piano invernale.

Il giallo non significa che gli ospedali siano saturi

Il dispositivo segue diverse infezioni: influenza, Covid-19, infezioni del virus sintetico respiratorio (VRS) e infezioni pneumococcali sono tra quelle menzionate nel comunicato stampa. Il codice giallo non è quindi un rapporto di epidemia di influenza da solo. Nella scala a quattro livelli, l’arancio corrisponde alla forte circolazione e alla pressione significativa sulla cura. Il sovraccarico del sistema sanitario caratterizza il rosso.

Il monitoraggio delle acque reflue Sciensano illustra questa distinzione. Nella sua tabella pubblica, il 16 novembre i campioni hanno indicato un livello molto alto di SARS-CoV-2 e livelli moderati per l’influenza e RSV. Questa rete copre il 39% della popolazione in 172 comuni. Queste misure informano la circolazione dei virus nella seguente area: non sono né un numero nazionale di pazienti né un controllo ospedaliero. Il prossimo aggiornamento è stato annunciato entro il 30 novembre.

Al lavoro e a casa, l’attenzione è sull’aria interna

Per il codice giallo, le autorità belghe raccomandano di aprire regolarmente finestre e porte, se possibile su due lati di una stanza, e di lasciare le griglie di ventilazione senza ostacoli. Quando l’edificio ha un sistema meccanico, si consiglia di verificare che funziona e regolare la portata quando diverse persone occupano la stanza. Il comunicato stampa ricorda anche i consigli in vigore durante tutto l’anno, compreso il lavaggio a mano e il contatto ridotto quando uno è malato.

Il piano comprende posti di lavoro, trasporti e riunioni. Il cambiamento di colore non crea un obbligo generale di indossare una maschera in trasporto o in scuola. Il gruppo di gestione del rischio può aumentare o ridurre il livello a seconda della circolazione delle infezioni e dei loro effetti sulla cura.

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